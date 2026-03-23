Rajasthan News Live: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोबनेर-सांभर दौरे पर, ज्वाला माता और शाकंभरी माता मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में पिछले 24 घंटों में मौसम का बदलाव जारी रहा, जहां जैसलमेर और फलोदी जैसे पश्चिमी जिलों में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई. कुछ इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे, जिससे गर्मी से काफी राहत मिली. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के उत्तरी और शेखावाटी क्षेत्रों में आज भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. IMD जयपुर ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनूं, नागौर और आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है, जहां गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी और तेज हवाएं चल सकती हैं.