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Rajasthan News Live: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोबनेर-सांभर दौरे पर, ज्वाला माता और शाकंभरी माता मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में पिछले 24 घंटों में मौसम का बदलाव जारी रहा, जहां जैसलमेर और फलोदी जैसे पश्चिमी जिलों में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई. कुछ इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे, जिससे गर्मी से काफी राहत मिली. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के उत्तरी और शेखावाटी क्षेत्रों में आज भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. IMD जयपुर ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनूं, नागौर और आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है, जहां गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी और तेज हवाएं चल सकती हैं.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 23, 2026, 07:46 AM IST | Updated:Mar 23, 2026, 07:48 AM IST

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Rajasthan News Live: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोबनेर-सांभर दौरे पर, ज्वाला माता और शाकंभरी माता मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना
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Rajasthan News Live Today: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोबनेर और सांभर के धार्मिक दौरे पर रहेंगे. सबसे पहले दोपहर 2.55 बजे जोबनेर के प्रसिद्ध ज्वाला माता मंदिर पहुंचकर 2.55 से 3.15 बजे तक पूजा-अर्चना और दर्शन करेंगे. इसके बाद वे सांभर के लिए प्रस्थान करेंगे और शाम 4.10 बजे शाकंभरी माता मंदिर पहुंचेंगे, जहां 4.10 से 4.30 बजे तक विधिवत पूजा एवं दर्शन करेंगे. दौरे के बाद शाम 6 बजे वे जयपुर सीएमआर वापस लौट आएंगे.

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राजस्थान में बारिश से भीगेगा इन शहरों का एक-एक गली मोहल्ला, IMD ने बिलकुल अभी जारी किया अलर्ट

Rajasthan weather update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र द्वारा 23 मार्च 2026 को जारी दो तात्कालिक चेतावनियों के अनुसार, राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और संभावित ओलावृष्टि का दौर जारी रह सकता है. दोनों चेतावनियों में येलो कोड जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि लोगों को सतर्क और अपडेट रहने की आवश्यकता है, हालांकि कोई अत्यधिक गंभीर स्थिति नहीं है.
 

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Rajasthan Gold Silver Price Today: बाजार खुलते ही धड़ाम हुआ सोने-चांदी का दाम, जानें आपके शहर के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price Today: आज 23 मार्च 2026 को राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई है. गुड रिटर्न्स की वेबसाइट के अनुसार, राज्य में सोने की दरें स्थिर से थोड़ी नीचे आई हैं, जबकि चांदी में भी हल्की कमी दर्ज की गई है. यह जानकारी बाजार के दैनिक उतार-चढ़ाव को दर्शाती है, जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक संकेतकों का असर पड़ रहा है.
 

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Rajatshan Petrol-Diesel Rates: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी, आपके शहर में इस रेट पर मिलेगा 1 लीटर तेल

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज 23 मार्च 2026 को पेट्रोल और डीजल के दामों में स्थिरता बनी हुई है, हालांकि विभिन्न शहरों में मामूली अंतर देखा जा रहा है. गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, राज्य के प्रमुख शहरों में ईंधन की कीमतें पिछले कुछ दिनों से लगभग अपरिवर्तित हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, रुपये-डॉलर विनिमय दर और वैट जैसी स्थानीय करों के प्रभाव को दर्शाता है. पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं.
 

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Sikar Weather update: सीकर में बस थोड़ी देर में फिर से लगने वाली है बारिश की झड़ी, IMD ने जारी की चेतानवी

Sikar Weather update: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने सीकर जिले में हल्की बारिश होने की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मौसम में बदलाव जारी है, जिसके चलते 23 मार्च 2026 को सीकर सहित कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. 
 

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जयपुर में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अटैक, IMD ने सुबह 7 बजे जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Jaipur Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने जयपुर जिले में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली (लाइटनिंग) और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 
 

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