Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. सीएम भजनलाल शर्मा आज अजमेर दौरे पर रहेंगे. सीएम 28 फ़रवरी को पीएम मोदी की सभा की तैयारियों का जायजा लेंगे. आज राजस्थान विधानसभा में ऊर्जा और खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. नियमितीकरण नहीं करने को लेकर शहीद स्मारक पर आज पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक विरोध प्रदर्शन करेंगे. मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों में बादल छाने की संभावना जताई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Trending Photos
Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन Rajasthan के लिए कई मायनों में खास है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अजमेर दौरे पर रहेंगे, जहां वे 28 फरवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की तैयारियों का जायजा लेंगे. इस दौरे को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की जाएगी.
वहीं, राजस्थान विधानसभा में आज ऊर्जा और खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है. वहीं नियमितीकरण की मांग को लेकर पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक आज शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन करेंगे. प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है.
मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाने की संभावना जताई है. राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा और अहम खबर के लिए पढ़ते रहें zee rajasthan लाइव ब्लॉग.
जयपुर
बस ऑपरेटर्स की हड़ताल. निजी बस संचालकों ने किया चक्का जाम. परिवहन विभाग की कार्रवाईयों का कर रहे विरोध. लगेज कैरियर, परमिट, ओवरहैंग पर कार्रवाई के विरोध में हड़ताल. रात 12 बजे से शुरू हुई अनिश्चितकालीन चक्काजाम हड़ताल. हड़ताल में करीब 20 हजार बसें बंद रखने का दावा.हड़ताल से लाखों की संख्या में यात्री हो सकते हैं परेशान. खाटूश्यामजी मेले वाले श्रद्धालु भी हो सकते हैं परेशान. आज दोपहर 1 बजे परिवहन आयुक्त के साथ वार्ता भी है प्रस्तावित.
Rajasthan Weather Update 24 February: राजस्थान में मौसम का मिजाज अब तेजी से बदल रहा है. पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौसम की दोहरी तस्वीर देखने को मिल रही है. एक तरफ पूर्वी और कुछ मध्य भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर प्रभाव से हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई, तो दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी का सितम शुरू हो गया है.
Rajasthan Gold Silver Price Today: आज 24 फरवरी 2026 को राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है. बाजार में वैश्विक संकेतों और घरेलू मांग के कारण कीमतें बढ़ी हैं, जिससे निवेशकों और आभूषण खरीदारों में उत्साह है.
Adivasi Hindu Debate: राजस्थान विधानसभा में हाल ही में आदिवासी पहचान और वन-पर्यावरण संरक्षण पर महत्वपूर्ण बहस हुई. बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा ने जोरदार दलील दी कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं. उन्होंने कहा कि आदिवासियों पर हिंदू मैरिज एक्ट और उत्तराधिकार एक्ट लागू नहीं होता. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि "हिंदू कोई धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है".
राजसमंद से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश रूट पर चलने वाली 250 से ज्यादा ट्रेवल्स बसें बंद. नए नियमों के विरोध में टूरिस्ट बस ऑपरेटर हड़ताल पर राजसमंद डिपो से गुजरात के लिए 3 रोडवेज बसें चल रही हैं। नाथद्वारा से 150 ट्रेवल्स बसें बंद, रोजाना लगभग 5 हज़ार यात्रियों को परेशानी होगी अखिल भारतीय टूरिस्ट परमिट बस ऑनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल की गई। सोमवार को भीलवाड़ा से वाया कुंवारियां, कांकरोली, नाथद्वारा चलने वाली 130 से ज्यादा बसों में 1 लाख से अधिक बुकिंग नहीं हुई 3 महीने में दूसरी बार हड़ताल पर टूरिस्ट बस ऑपरेटर.
झुंझुनूं
जिले में भी निजी बसों की हड़ताल का असर. निजी बस ऑपरेटर में लंबी दूरी की लोक परिवहन बसें भी हड़ताल में शामिल. लंबी दूरी की बसों का नहीं हो रहा संचालन.
प्रतापगढ़
आज से प्राइवेट बसों के पहिए थमे, प्रदेशव्यापी हड़ताल का जिले में दिखा असर, आधी रात 12 बजे से बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल से बस स्टैंड हुए सूने, आरटीओ कार्रवाई के विरोध में बस मालिकों का बड़ा कदम, भारी चालान और RC सस्पेंड से ऑपरेटर्स नाराज, लगेज कैरियर हटाने से संचालन पर असर. टेंपो, टैक्सी और स्लीपर यूनियनों का मिला समर्थन, समाधान तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी.
Holika Dahan 2026 Date and Muhurat Time Rajasthan: लोगों का पसंदीदा त्योहार होली आ चुका है. इस साल होली की तारीख को लेकर असमंजस बना हुआ है क्योंकि 3 मार्च को चंद्रग्रहण और पूर्णिमा पर भद्रा का प्रभाव रहेगा. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 2 मार्च की देर रात भद्रारहित समय में होलिका दहन किया जाएगा. 3 मार्च को ग्रहण और सूतक के कारण रंगों की होली नहीं खेली जाएगी. ग्रहण समाप्ति के बाद शुद्धिकरण होगा और 4 मार्च को धुलंडी और रंगों की होली मनाई जाएगी.
बीजेपी से बड़ी खबर. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज होगी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला. पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 की कार्यशाला सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगी प्रशिक्षण कार्यशाला. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को देंगे प्रशिक्षण. 7 से 14 बिंदुओं पर प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण. बीजेपी के इतिहास और विकास को लेकर वक्ता देंगे प्रशिक्षण. कार्यशाला में भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, संभाग संयोजक जिला संयोजक और पार्टी के जिला अध्यक्ष रहेंगे मौजूद.
सीएम भजनलाल शर्मा आज अजमेर दौरे पर रहेंगे, दोपहर 12.50 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, 28 फ़रवरी को पीएम मोदी की सभा की तैयारियो का लेंगे जायजा, कायड़ विश्रामस्थली पर होगी पीएम मोदी की सभा, सीएम भजनलाल तैयारियो की समीक्षा कर जायेंगे पुष्कर, पुष्कर मे महंत धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा मे लेंगे भाग, इसके बाद जयपुर जाने का कार्यक्रम.