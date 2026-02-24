Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. सीएम भजनलाल शर्मा आज अजमेर दौरे पर रहेंगे. सीएम 28 फ़रवरी को पीएम मोदी की सभा की तैयारियों का जायजा लेंगे. आज राजस्थान विधानसभा में ऊर्जा और खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. नियमितीकरण नहीं करने को लेकर शहीद स्मारक पर आज पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक विरोध प्रदर्शन करेंगे. मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों में बादल छाने की संभावना जताई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

