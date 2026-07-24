राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से होटल हिल्टन में रिन्यूएबल एनर्जी बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसका उद्घाटन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान सोलर ऊर्जा उत्पादन में 115 गीगावॉट के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है इसके लिए सरकार ने 33 केवी के ग्रिड सब स्टेशन पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है. समारोह के विशिष्ट अतिथि के तौर पर आरईआरसी के अध्यक्ष डॉ राजेश शर्मा ने कहा कि राजस्थान हरित ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है. पिछले 5 साल में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बड़ी है इसकी आपूर्ति के लिए रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज सिस्टम को विकसित करना पड़ेगा. कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने खेजड़ी का पौधारोपण कर आरएसए की ओर से राजस्थान में 10 लाख खेजड़ी लगाने के अभियान की शुरुआत की . आर एस ए चेयरमैन सुमन कुमार ने कहा कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम के अभाव में राजस्थान में सोलर ऊर्जा उत्पादन का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, इसके कारण बहुत सी कंपनियां एनपीए हो रही है, इसलिए राजस्थान में अब सोलर उत्पादन के साथ स्टोरेज सिस्टम को तेजी से विकसित करने की आवश्यकता है.