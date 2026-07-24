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Rajasthan News Live: फूड सेकेट्री IAS अम्बरीश कुमार APO, बिना अनुमति विदेश यात्रा जाने के बाद एक्शन

Rajasthan News Live:  जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी. वहीं बिना बताए विदेश घूमने जाने वाले अफसर को APO कर दिया गया. ऐसे ही राजस्थान की सभी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ें Zee Rajasthan News Live Blog.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Jul 24, 2026, 11:16 PM IST | Updated:Jul 24, 2026, 11:16 PM IST
Rajasthan News Live: फूड सेकेट्री IAS अम्बरीश कुमार APO, बिना अनुमति विदेश यात्रा जाने के बाद एक्शन
Image Credit: Rajasthan News Live, 24 July:

Rajasthan News Live, 24 July: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विभाग ने बाड़मेर के लिए ऑरेंज अलर्ट और जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर समेत 15 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अगले तीन घंटों के दौरान कई इलाकों में मेघगर्जन, 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश, जबकि बाड़मेर में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

23:15:07 Jul 24, 2026, 11:15 PM (IST)

कौशल सिंह राठौड़ को 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार,
नीमकाथाना एसीजेएम कोर्ट है सहायक निदेशक अभियोजन,
न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में पक्ष को कमजोर करने,
प्रभावी पैरवी नहीं करने की एवज में मांगी रिश्वत,
आरोपी ने तीन लाख रुपए की मांगी थी रिश्वत,
सीकर एसीबी ASPविजय कुमार ने की कार्रवाई,
पुलिस निरीक्षक सुभाष मील व टीम ने की कार्रवाई.

23:13:39 Jul 24, 2026, 11:13 PM (IST)

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

Rajasthan News: अजमेर के पीसांगन में किसान मुकेश रावत की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया. पुलिस के अनुसार पत्नी ने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या की और इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की. तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है. पढ़ें पूरी खबर…

23:13:15 Jul 24, 2026, 11:13 PM (IST)

सीकर प्रसूता मौत मामला: 2 दिन बाद खत्म हुआ धरना, 10 लाख की मदद और नौकरी के आश्वासन पर बनी सहमति

Rajasthan News: सीकर के एसके अस्पताल मोर्चरी के बाहर प्रसूता दीपा नायक की मौत को लेकर चल रहा धरना दूसरे दिन खत्म हो गया. परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए. परिवार को आर्थिक सहयोग, संविदा नौकरी का आश्वासन मिला, जबकि चिकित्सकीय लापरवाही की जांच की मांग बरकरार रही. पढ़ें पूरी खबर…

23:13:00 Jul 24, 2026, 11:13 PM (IST)

जोधपुर में आसमान से बरसी आफत! सड़कों पर बहा दरिया, तेज बहाव में बह रहीं गाड़ियां

Rajasthan News: जोधपुर में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी-उमस से राहत मिली. भीतरी शहर में तेज बहाव के कारण सड़कें जलमग्न हो गईं और कई जगह घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां तक बहने लगीं. वहीं तिंवरी क्षेत्र में सीजन की पहली अच्छी बारिश से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई. पढ़ें पूरी खबर…

23:12:43 Jul 24, 2026, 11:12 PM (IST)

'देश में अकेले ज्ञानी नहीं हैं आप!' RAS ओझा पर बीजेपी महामंत्री का तीखा पलटवार

Rajasthan News: दिल्ली में नीट पेपर लीक आंदोलन पर आरएएस अधिकारी पंकज ओझा की सोशल मीडिया टिप्पणी को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि तथ्यों की जानकारी लेकर ही बयान देना चाहिए, नहीं तो नौकरी छोड़कर आंदोलन का नेतृत्व करें. पढ़ें पूरी खबर…

23:12:25 Jul 24, 2026, 11:12 PM (IST)

चूरू में अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिगा को किया ब्लैकमेल, गहने और लाखों रुपए ऐंठने का आरोप

Rajasthan News: चूरू के रतनगढ़ में नाबालिगा को अश्लील फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि युवक ने दबाव बनाकर लाखों के सोने के गहने और 3 लाख रुपए नकद ले लिए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पढ़ें पूरी खबर…

23:12:08 Jul 24, 2026, 11:12 PM (IST)

नशा तस्करों पर ANTF की सर्जिकल स्ट्राइक! चित्तौड़गढ़-जोधपुर-नागौर में करोड़ों का माल बरामद

Rajasthan News: राजस्थान ANTF ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त किए हैं. चित्तौड़गढ़, जोधपुर और नागौर में हुई कार्रवाई में 12 क्विंटल से ज्यादा डोडा-चूरा, MDMA, स्मैक, हथियार, कारतूस और चोरी के वाहन बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पढ़ें पूरी खबर…

23:11:40 Jul 24, 2026, 11:11 PM (IST)

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

Rajasthan News: प्रतापगढ़ में राहुल गांधी से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं. पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई की मांग की, वहीं मंत्री हेमंत मीणा ने जवाबी हमला बोलते हुए तीखा बयान दिया.  पढ़ें पूरी खबर…

23:11:22 Jul 24, 2026, 11:11 PM (IST)

सोना-चांदी के भाव लुढके, जयपुर सराफा बाजार में आई बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 24 जुलाई 2026 को सोना-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. चांदी 6000 रुपए सस्ती होकर 2,36,700 रुपए किलो पहुंची, वहीं सोना 2400 रुपए टूटकर 1,46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा. जेवरात सोना भी सस्ता हुआ. पढ़ें पूरी खबर…

23:11:03 Jul 24, 2026, 11:11 PM (IST)

राजस्थान में बारिश का नया दौर! उदयपुर-जोधपुर में भारी से अति भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बना कम दबाव का क्षेत्र बारिश बढ़ा रहा है. उदयपुर-जोधपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है. 25 जुलाई तक कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है. पढ़ें पूरी खबर…

23:10:48 Jul 24, 2026, 11:10 PM (IST)

छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में भड़का आक्रोश, राजस्थान के कई शहरों में सड़कों पर उतरे युवा

Rajasthan Students Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र-छात्राओं पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई और पेपर लीक के विरोध में राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन हुए. चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, सीकर और सादुलशहर में शांति मार्च, ज्ञापन और पुतला दहन कर निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई गई. पढ़ें पूरी खबर…

23:10:31 Jul 24, 2026, 11:10 PM (IST)

ट्रायल रूम कांड में बड़ा खुलासा! WhatsApp वीडियो बना सबसे बड़ा सबूत, दूसरा आरोपी भी पहुंचा जेल

Rajasthan News: झुंझुनूं के चर्चित चिड़ावा ट्रायल रूम वीडियो कांड में दूसरे आरोपी अजरूद्दीन को कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया. पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया है. एफएसएल जांच से पता लगाया जाएगा कि वीडियो आगे किस-किस को भेजे गए और क्या अन्य डिजिटल सबूत मौजूद हैं. पढ़ें पूरी खबर…

23:10:14 Jul 24, 2026, 11:10 PM (IST)

टॉयलेट के झगड़े ने ली जान! गुस्से में तलवार से काट दी पड़ोसी की गर्दन, 24 घंटे में खुला सनसनीखेज मर्डर केस

Rajasthan News: उदयपुर के गोगुंदा में पड़ोसी की तलवार से हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी ओमप्रकाश खटीक को वणी के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया. लघुशंका को लेकर हुए विवाद में वारदात हुई थी. आरोपी ने पूछताछ में जुर्म कबूल किया. पुलिस हथियार की तलाश और मामले की जांच में जुटी है. पढ़ें पूरी खबर…

22:42:52 Jul 24, 2026, 10:42 PM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर की युवा शूटर जाएगी जूनियर वर्ल्डकप 2026 में,
संयोगिता शेखावत ISSF जूनियर वर्ल्डकप 2026 के लिए चयनित,
12 से 20 सितंबर तक इटली के लोनाटो में होगा वर्ल्डकप,
स्कीट शूटिंग ईवेंट में देश की नुमाइंदगी करेंगी संयोगिता,
24वीं स्टेट शूटिंग जूनियर चैंपियनशिप में जीत चुकी हैं गोल्ड,
सीनियर वर्ग में भी संयोगिता जीत चुकी हैं सिल्वर मैडल,
राजस्थान राइफल एसोसिएशन ने संयोगिता को दी शुभकामनाएं.

22:41:38 Jul 24, 2026, 10:41 PM (IST)

Rajasthan News Live

अजमेर की पुष्कर थाना पुलिस ने 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला से हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 2 सोने के टॉप्स और 4 चांदी के मांडले बरामद किए हैं. आरोपियों ने वारदात में महिला का कान भी कट दिया था. एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी हीरालाल, मुकेश रावतऔर सुनील काठात को गिरफ्तार कर लिया. आरंभिक पूछताछ में आरोपियों ने वारदात स्वीकार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों से लूटे हुए सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए. अपराधी हीरालाल और मुकेश का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड मिलने के बाद मुलजिमों से पूछताछ जारी है. पुलिस को अनुमान हे कि कुछ और वारदातों का भी खुलासा हो पाएगा.

22:40:26 Jul 24, 2026, 10:40 PM (IST)

Rajasthan News Live

अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के अलावड़ा गांव की चौमा ढाणी में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया. मोबाइल पर बात करते समय कुएं की मुंडेर पर बैठा एक युवक अचानक संतुलन खो बैठा और करीब 25 फीट गहरे कुएं में गिर गया. घटना के बाद युवक की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने बिना देर किए रस्सियों की मदद से युवक को कुएं से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई.

22:39:41 Jul 24, 2026, 10:39 PM (IST)

Rajasthan News Live

अलवर-डीग जिले के केथवाड़ा थाना क्षेत्र के राफ गांव में बच्चों के बीच हुआ मामूली विवाद अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने दूसरे पक्ष के घर पर पहुंचकर फायरिंग कर दी, जिसमें चार लोग घायल हो गए. घायलों में हुक्मदीन, उसकी बहू नफीसा, बबली सैनी और एक बालिका शामिल हैं. सभी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. गंभीर रूप से घायल हुक्मदीन और नफीसा को अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि बबली सैनी और बालिका का इलाज भरतपुर में चल रहा है.

21:59:55 Jul 24, 2026, 09:59 PM (IST)

Rajasthan News Live

24 घंटे में यू-टर्न!,आखिर किसके दबाव में बदले आदेश?
RSRDC के प्रोजेक्ट ऑफिसर दीपक कुमावत की रिपैट्रिएशन पर यू-टर्न.
22 जुलाई का प्रतिनियुक्ति समाप्त के आदेश पर बैकफुट पर RSRDC.
RSRDC से PWD मूल विभाग में भेजने का आदेश लिया वापस.
22 जुलाई को निकाले थे प्रतिनियुक्ति खत्म कर मूल विभाग भेजने के आदेश.
लेकिन 24 घन्टे बाद 23 जुलाई को मूल विभाग भेजने का ऑर्डर किया निरस्त.
राजकाज आदेश के बाद मैनुअल आदेश से बदला फैसला.
दीपक कुमार कुमावत की PWD मूल विभाग में वापसी फिलहाल टली.
सालों से RSRDC में प्रतिनियुक्ति पर तैनात दीपक कुमावत.
चर्चा-आखिर विभाग को अपने ही आदेश से यू-टर्न क्यो लेना पड़ा?

21:59:12 Jul 24, 2026, 09:59 PM (IST)

Rajasthan News Live

पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, आरक्षण लॉटरी का नोटिफिकेशन जारी.
कलेक्टर और SDM निकालेंगे पंचायत चुनाव की आरक्षण लॉटरी.
अगले महीने निकलेगी सरपंच, प्रधान और वार्डों के आरक्षण की लॉटरी.
पंचायती राज विभाग ने जिला कलेक्टरों और SDM को दिए अधिकार.
5 अगस्त के बाद OBC आयोग की रिपोर्ट आते ही शुरू होगी लॉटरी प्रक्रिया.
41 जिला परिषद, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों में होंगे चुनाव.
जिला परिषद वार्ड और प्रधान की लॉटरी जिला मुख्यालय पर.
सरपंच, उपसरपंच और पंचायत समिति वार्डों की लॉटरी उपखंड स्तर पर.
लॉटरी से तय होगा किस वर्ग के लिए कौन-सी सीट.

21:57:30 Jul 24, 2026, 09:57 PM (IST)

Rajasthan News Live

सुपरवाइजरी लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस.
पशुपालन निदेशक डॉ. सुरेश चंद मीना ने जारी किया नोटिस.
पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक झुंझुनूं, संयुक्त निदेशक बाड़मेर,
संयुक्त निदेशक झालावाड़, संयुक्त निदेशक बीकानेर और
संयुक्त निदेशक जैसलमेर को दिए गए नोटिस.
दरअसल पूर्व में प्रमुख सचिव कार्यालय ने दिए थे निर्देश.
व्हाट्सएप ग्रुप में प्रत्येक कार्मिक की उपस्थिति,
संस्था के साथ स्पष्ट समूह फोटो औरउपस्थिति पंजिका की फोटो भेजने के निर्देश थे.
लेकिन इन कार्यालयों द्वारा लगातार की जा रही निर्देशों की अवहेलना.
इसे सुपरवाइजरी लापरवाही मानते हुए नोटिस दिए गए.
3 दिन में नोटिस को लेकर मांगा गया तथ्यात्मक स्पष्टीकरण.
संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलने पर की जाएगी अनुशासनात्मक कार्रवाई.
झुंझुनूं JD को लेकर पहले भी सामने आई थी सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस.

21:55:30 Jul 24, 2026, 09:55 PM (IST)

Rajasthan News Live

सिरोही के आबूरोड रीको थाना के नवनिर्मित भवन का शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने वैदिक मंत्रोच्चार, हवन-पूजन एवं फीता काटकर लोकार्पण किया. आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन में पुलिस जवानों के लिए डॉरमेट्री, किचन, अतिरिक्त कमरे और आगंतुकों के लिए प्रतीक्षालय की व्यवस्था की गई है. लोकार्पण के बाद आयोजित सीएलजी बैठक में उद्योगपतियों और स्थानीय नागरिकों ने औद्योगिक क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने, चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग रखी. एसपी राठौड़ ने सभी सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन देते हुए पुलिस-जन समन्वय को और मजबूत बनाने की बात कही.

20:25:34 Jul 24, 2026, 08:25 PM (IST)

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PM नरेंद्र मोदी के पेपर लीक पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि पेपर लीक पर कड़ा कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई. उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

यहां पढ़ें पूरी खबर- PM मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज

19:47:53 Jul 24, 2026, 07:47 PM (IST)

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सिरोही के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के वीरवाड़ा-कोटड़ा के पास शुक्रवार को तेज बारिश के दौरान एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से अफरा-तफरी मच गई. हादसे के समय मकान में मौजूद एक महिला बिजली की चपेट में आने से झुलस गई. घटना के तुरंत बाद परिजनों और ग्रामीणों ने महिला को वीरवाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. आकाशीय बिजली गिरने से मकान को भी भारी नुकसान पहुंचा है. घटना की सूचना पिंडवाड़ा थाना पुलिस को दे दी गई है. पुलिस मामले की जानकारी जुटाने के साथ आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है. प्रशासन ने बारिश और आकाशीय बिजली के दौरान लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने तथा खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे शरण न लेने की अपील की है.

19:47:06 Jul 24, 2026, 07:47 PM (IST)

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उदयपुर शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फतहसागर झील की पाल पर युवतियों से छेड़छाड़ करना एक सिरफिरा युवक पर भारी पड़ गया. पहले तो लोगो ने उसे पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने एक युवती के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जिस पर वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. भीड़ ने उसे मौके पर ही दबोच लिया और जमकर धुनाई कर दी. घटना के दौरान गश्त कर रही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच ग. लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस के सामने ही मनचले को सबक सिखाया. इसके बाद पुलिस ने युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया.

19:46:25 Jul 24, 2026, 07:46 PM (IST)

Rajasthan News Live

सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में पिछले दो दिनों से मानसून सक्रिय है. शुक्रवार अलसुबह से रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. बारिश से मौसम सुहावना हो गया है वहीं खाटूधाम पहुंचने वाले बाबा श्याम के श्रद्धालुओं का सिलसिला भी लगातार जारी है. हालांकि कस्बे के कई स्थानों पर जलभराव होने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दूसरी ओर अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं. किसानों को उम्मीद है कि समय पर हुई मानसूनी बारिश से खरीफ फसलों की बुवाई और उत्पादन बेहतर रहेगा. कुल मिलाकर बारिश ने जहां मौसम को खुशनुमा बनाया है, वहीं खेती-किसानी के लिए भी उम्मीदों की नई किरण जगाई है.

19:45:47 Jul 24, 2026, 07:45 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से होटल हिल्टन में रिन्यूएबल एनर्जी बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसका उद्घाटन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान सोलर ऊर्जा उत्पादन में 115 गीगावॉट के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है इसके लिए सरकार ने 33 केवी के ग्रिड सब स्टेशन पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है. समारोह के विशिष्ट अतिथि के तौर पर आरईआरसी के अध्यक्ष डॉ राजेश शर्मा ने कहा कि राजस्थान हरित ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है. पिछले 5 साल में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बड़ी है इसकी आपूर्ति के लिए रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज सिस्टम को विकसित करना पड़ेगा. कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने खेजड़ी का पौधारोपण कर आरएसए की ओर से राजस्थान में 10 लाख खेजड़ी लगाने के अभियान की शुरुआत की . आर एस ए चेयरमैन सुमन कुमार ने कहा कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम के अभाव में राजस्थान में सोलर ऊर्जा उत्पादन का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, इसके कारण बहुत सी कंपनियां एनपीए हो रही है, इसलिए राजस्थान में अब सोलर उत्पादन के साथ स्टोरेज सिस्टम को तेजी से विकसित करने की आवश्यकता है.

17:56:50 Jul 24, 2026, 05:56 PM (IST)

Rajasthan News Live

हनुमानगढ़ जिले के पल्लू में किसान नेता एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य गौरीशंकर थोरी के नेतृत्व में शुक्रवार को पल्लू से जंतर-मंतर दिल्ली के लिए छात्र आंदोलन के समर्थन में रवाना हो रहे लोगों को पल्लू पुलिस ने रास्ते में रोक लिया. पुलिस ने गौरीशंकर थोरी सहित सभी साथियों को डिटेन कर वापस उनके घर छोड़ दिया. इस पर थोरी ने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस के बल पर छात्र आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है और महंगाई चरम पर है, जबकि आमजन की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है. उनका कहना था कि ऐसी परिस्थितियों में जनता के पास लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, लेकिन सरकार उस अधिकार को भी समाप्त करना चाहती है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे अलोकतांत्रिक बताया.

17:56:10 Jul 24, 2026, 05:56 PM (IST)

Rajasthan News Live

बीकानेर से खबर PBM अस्पताल में हंगामा! मेडिसिन आउटडोर में मरीज और गार्ड के बीच हुआ विवाद विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर पुलिस से भी हुई बहस, बढ़ा विवाद हंगामा करने वालों को पुलिस गाड़ी में बैठाकर ले गई थाने घटना के बाद अस्पताल परिसर में मचा हड़कंप पूरा घटनाक्रम का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल.

17:55:40 Jul 24, 2026, 05:55 PM (IST)

Rajasthan News Live

रामेश्वरम्-मदुराई के लिए जोधपुर से विशेष तीर्थ ट्रेन रवाना,
950 वरिष्ठ नागरिक श्रद्धालुओं ने शुरू की निःशुल्क यात्रा,
जोधपुर के 821 और जैसलमेर के 129 यात्री ट्रेन में सवार,
8 दिन की यात्रा का पूरा खर्च उठाएगी राजस्थान सरकार,
ट्रेन में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और 28 अनुरक्षक तैनात.

17:55:06 Jul 24, 2026, 05:55 PM (IST)

Rajasthan News Live

चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी के भीतर मंडल कार्यकारिणी को लेकर असंतोष अब खुलकर सामने आ गया है. घोसुंडा मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजमल सुखवाल भाजपा जिला कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि नई मंडल कार्यकारिणी में वर्षों से पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं की पूरी तरह अनदेखी की गई है. उनका कहना है कि संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों से कई बार चर्चा और समाधान की कोशिश की गई, लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया. सुखवाल ने दावा किया कि पहले सभी गुटों को प्रतिनिधित्व देने का भरोसा दिया गया था, लेकिन कार्यकारिणी घोषित होने के बाद उस सहमति का पालन नहीं किया गया. उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक सभी मंडलों की कार्यकारिणी की समीक्षा कर संशोधित सूची जारी नहीं होती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा. वहीं भाजपा जिला महामंत्री रघु शर्मा ने पूरे घटनाक्रम को संगठन का आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि नाराज़ कार्यकर्ताओं से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

17:54:30 Jul 24, 2026, 05:54 PM (IST)

Rajasthan News Live

मेहंदीपुर बालाजी में 301 औषधीय पौधों का हुआ पौधरोपण,
बालाजी मंदिर महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज के सान्निध्य में प्रकृति संरक्षण का अनूठा संदेश,
बालाजी बाईपास स्थित एमकेपी आश्रम परिसर में हुआ पौधरोपण,
पिछले कई वर्षों में महंत महाराज द्वारा लगाए गए 10 हजार से अधिक पौधे,
पर्यावरण संरक्षण और आयुर्वेदिक परंपरा को सशक्त बनाने की दिशा में प्रेरणादायी पहल,
एमएनपी आयुर्वेदिक औषधालय एवं रिसर्च सेंटर में होगा औषधीय पौधों का उपयोग,
ट्रस्ट पदाधिकारीयों, सेवकों ने लिया पौधों की नियमित देखभाल व सरंक्षण का संकल्प.

17:53:29 Jul 24, 2026, 05:53 PM (IST)

Rajasthan News Live

बूंदी नगर परिषद टाउन हॉल में शुक्रवार को जिला प्रशासन, बाल अधिकारिता एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 'बालिका शक्ति प्रखर संवाद' कार्यक्रम आयोजित हुआ. जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने 'बालिका शक्ति कोष' बनाने की घोषणा करते हुए जरूरतमंद बालिकाओं को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, मेधावी छात्राओं को हेलीकॉप्टर की सैर और बूंदी चित्रशैली का प्रशिक्षण देने की बात कही. एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चल रहे 'संकल्प अभियान' और राजकॉप सिटीजन ऐप की जानकारी दी. कार्यक्रम में बाल विवाह का विरोध करने वाली 10 बालिकाओं का सम्मान भी किया गया.

17:52:51 Jul 24, 2026, 05:52 PM (IST)

Rajasthan News Live

ऊर्जा विभाग में 3200 MW से जुड़ा टेंडर फिर से शुरू करने की चर्चा,
बड़े औद्योगिक घराने से जुड़े मामले को लेकर विभाग में ख़ासी चर्चाएं,
RERC और CERC ने टेंडर नहीं करने का दिया सुझाव,
लेकिन भीतरखाने इसके बावजूद भी हो रही टेंडर की तैयारी!
विभाग में तैनात बड़े बाबू भी टेंडर जारी करने के समर्थन में नहीं,
ऊर्जा विभाग में 50 हजार करोड़ से जुड़ा है यह टेंडर!
लेकिन ऊपर के बाबुओं और,
सत्ता से जुड़े नेताओं को ख़ुश करने की तैयारी,
हालाँकि यह टेंडर पहले भी रहा है चर्चाओं में,
जिसके बाद इसे कर दिया गया था निरस्त,
अब एक बार फिर टेंडर से जुड़ी ख़बरें आ रही बाहर.

17:52:15 Jul 24, 2026, 05:52 PM (IST)

Rajasthan News Live

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर आज शाहपुरा पहुंचे. शाहपुरा पहुंचकर मंत्री ने उपजिला अस्पताल का निरीक्षण किया. उन्होंने अस्पताल में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं, व्यवस्थाओं एवं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल की साफ-सफाई, उपचार व्यवस्था तथा आवश्यक संसाधनों की जानकारी अधिकारियों से ली. चिकित्सा मंत्री के दौरे को लेकर अस्पताल प्रशासन पूरे समय अलर्ट नजर आया.मंत्री ने ट्रॉमा सेंटर आवंटित भूमि का भी निरीक्षण किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन भी सौपा. अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने निरीक्षण से पूर्व व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के साथ आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली थीं. निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल की कार्यप्रणाली का अवलोकन करते हुए मरीजों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की. इस दौरान शाहपुरा एसडीएम संजीव कुमार खेदड़, उपजिला अस्पताल प्रभारी डॉ. विनोद योगी सहित चिकित्सा विभाग के कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे.

17:51:12 Jul 24, 2026, 05:51 PM (IST)

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फ़ूड सेकेट्री (IAS) अम्बरीश कुमार APO, 
बिना अनुमति विदेश यात्रा जाने के बाद एक्शन,
12 जुलाई को अम्बरीश कुमार ने भरी थी जर्मनी के लिए उड़ान,
राज्य सरकार से बिना अनुमति लिए गए थे विदेश यात्रा पर,
IAS रोहित गुप्ता को दिया फ़ूड सेकेट्री का चार्ज.

16:09:03 Jul 24, 2026, 04:09 PM (IST)

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डीडवाना-मकराना खनन क्षेत्र की कालानाड़ा रेंज में तेज बारिश के बाद करीब एक दर्जन मार्बल खदानें ढह गईं. जाखली रोड का बड़ा हिस्सा भी धंसकर खदानों में समा गया. 

यहां देखें पूरा वीडियो- राजस्थान में बारिश का कहर! एक साथ ढह गईं कई मार्बल खदानें, डीडवाना का चौंकाने वाला Video Viral

16:08:15 Jul 24, 2026, 04:08 PM (IST)

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कोटा में चेचट थाना पुलिस और जिला साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में एक कार से 129 किलो 250 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया. नाकाबंदी के दौरान पुलिस को देखकर कार चालक भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया. मामले में पंजाब के दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है.

यहां पढ़ें पूरी खबर- कोटा में कार से 129.25 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद, पंजाब के 2 तस्कर गिरफ्तार

16:05:51 Jul 24, 2026, 04:05 PM (IST)

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कोटा सिटी पुलिस ने अपहरण और हनी ट्रैप के मामले में वांछित 5000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम के निर्देशन में अनंतपुरा थाना पुलिस ने 23.07.2026 को अजय मीणा उर्फ बिट्टू को पकड़ा. मामला 3 मई 2026 का है, जब पीड़ित को कर्ज दिलाने के बहाने बुलाकर कागजात दिखाने के नाम पर कार में बिठाकर झालावाड़ रोड ले जाया गया. रास्ते में कार रुकवाकर अजय मीणा, काजू, गुरुजी, रंदेश, रुबीना और अन्य ने पीड़ित से मारपीट की, चाकू दिखाकर धमकाया और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 95 हजार रुपए एटीएम से निकलवा लिए. पीड़ित की रिपोर्ट पर अनंतपुरा थाने में प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की थी. आरोपी के खिलाफ पहले से 5000 का इनाम घोषित था.

16:04:39 Jul 24, 2026, 04:04 PM (IST)

Rajasthan News Live

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पहुचे कोटपूतली,
राजकीय जिला बीडीएम अस्पताल का किया निरक्षण,
साथ मे है कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता,
अस्पताल का निरक्षण कर रहे है प्रशासन व चिकत्सा विभाग के अधिकारियो से बैठक,
अस्पताल मे सभी प्रकार की मशीनरी व स्टॉफ की कमी को लेकर ली जानकारी,
वही साफ सफाई व मरीजों की सही देखभाल को लेकर लिया फीड बैक,
अचानक निरक्षण के बाद जिला प्रशासन व चिकत्सा विभाग हुआ अलर्ट मोड़ पर,
इससे पहले शाहपुरा जिला अस्पताल का दौरा कर दिशा निर्देश दिये कोटपूतली के बाद बहरोड़ निकल गये.

16:03:57 Jul 24, 2026, 04:03 PM (IST)

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आबकारी आयुक्त नमित मेहता वीसी से ले रहे बैठक.
अजमेर एवं जोधपुर जोन की ले रहे समीक्षा बैठक.
संबंधित जोन के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त.
अधीनस्थ जिलों के जिला आबकारी और अन्य अधिकारी VC से जुड़े.
राजस्व अर्जन, शराब लिफ्टिंग और निरोधात्मक गतिविधियों की कर रहे समीक्षा.

15:12:04 Jul 24, 2026, 03:12 PM (IST)

Rajasthan News Live

सीकर में महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहे दो बदमाशों की बाइक असंतुलित होकर फिसल गई. हादसे का फायदा उठाकर एक आरोपी फरार हो गया, जबकि दूसरे को मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

यहां पढ़ें पूरी खबर- मोबाइल छीनकर भाग रहे दो बदमाश हादसे का शिकार, एक को लोगों ने पकड़ा, दूसरा फरार

15:11:30 Jul 24, 2026, 03:11 PM (IST)

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जैसलमेर के भणियाणा क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दूधली नाड़ी में शिक्षकों की भारी कमी के विरोध में छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर धरना दिया. 180 विद्यार्थियों वाले इस विद्यालय में स्वीकृत 19 पदों के मुकाबले केवल 3 शिक्षक कार्यरत हैं, जिससे पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है.

यहां पढ़ें पूरी खबर- जैसलमेर के सरकारी स्कूल में शिक्षक संकट, गेट पर ताला जड़कर छात्रों-ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

14:57:16 Jul 24, 2026, 02:57 PM (IST)

Rajasthan News Live

डीडवाना-कुचामन जिले के पुलिस थानों का परिसर इन दिनों वाहनों का कबाड़खाना बनता जा रहा है. थानों में हजारों से अधिक दोपहिया, चौपहिया और भारी वाहन खुले आसमान के नीचे पड़े-पड़े सड़ रहे हैं, जिससे करोड़ों रुपए की संपत्ति कबाड़ में तब्दील हो रही है. ​दरअसल, मुकदमों में साक्ष्य होने, कोर्ट में मामले लंबित रहने और एफआर लगने के बाद वाहन मालिकों द्वारा इंश्योरेंस कंपनियों से क्लेम उठा लेने के कारण इन वाहनों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है. चोरी की गाड़ियों के इंजन व चेसिस नंबर खराब होने से भी पहचान मुश्किल हो जाती है, जिससे नीलामी के समय भी ये कौड़ियों के भाव बिकते हैं. ​इस पूरे मामले में कुचामनसिटी थाना प्रभारी राजेन्द्र खदाव का कहना है कि थानों में जब्त और लावारिस वाहनों का अंबार लगा हुआ है. कई मामलों में इंश्योरेंस कंपनियों को पत्र लिखा गया है. उच्च अधिकारियों से वार्ता कर जल्द ही कोर्ट प्रक्रिया के तहत नीलामी शुरू की जाएगी.

13:58:46 Jul 24, 2026, 01:58 PM (IST)

डाक-पार्सल कंटेनर की आड़ में मादक पदार्थ तस्करी का खुलासा, 3 क्विंटल 83 किलो डोडा-चूरा जब्त

चित्तौड़गढ़ जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने डाक-पार्सल कंटेनर की आड़ में हो रही मादक पदार्थ तस्करी का बड़ा खुलासा किया है. सूचना के आधार पर की गई नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कंटेनर चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह वाहन लेकर भाग निकला. पुलिस ने पीछा कर सदर थाना क्षेत्र में कंटेनर को रुकवाया और तलाशी के दौरान 3 क्विंटल 83 किलो अवैध डोडा-चूरा बरामद किया. 
 

13:39:49 Jul 24, 2026, 01:39 PM (IST)

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कोटा के एमबीएस अस्पताल के पुराने भवन में स्कूटी दौड़ रहे चालक. न्यूरो, केंसर, आई वार्ड के मार्ग तक मरीजो के बीच से दौड़ लगाती निकली स्कूटी. गाड़ी देख लोग हुए अचंभित, सुरक्षा गार्डों की लापरवाही सामने आई. सुरक्षा गार्ड ने चालक को रोका लेकिन बिना कार्रवाई प्यार से बाहर जाने को कहा.

13:29:11 Jul 24, 2026, 01:29 PM (IST)

डीडवाना - फोगड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जयसिंह का तबादला

डीडवाना - फोगड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जयसिंह का तबादला निरस्त करने की मांग,
ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन,
प्रधानाचार्य के कार्यमुक्त न होने देने की दी चेतावनी,
2 दिन में मांग पूरी न होने पर स्कूल का ताला बंद करने और बच्चों को स्कूल न भेजने की दी चेतावनी,
ग्रामीणों का आरोप- द्वेषपूर्ण व राजनीतिक दबाव में किया गया तबादला
 

13:28:39 Jul 24, 2026, 01:28 PM (IST)

बजरी के अवैध परिवहन व ओवर लोड के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 5 डम्पर जब्त

डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने बजरी के अवैध परिवहन व ओवर लोड के खिलाफ एक्शन लिया है. बीती रात पुलिस ने शहर के सिंटेक्स चौराहे पर बजरी के अवैध परिवहन व ओवर लोड मामले में बजरी से भरे 5 डम्पर जब्त किए है. इधर खनिज विभाग की ओर से मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

13:26:20 Jul 24, 2026, 01:26 PM (IST)

रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)

रोडवेज बस व लोक परिवहन बस चालक के बीच झगड़ा,

दोनों के बीच हुए टकराव में दोनों बसों के परिचालक हुए घायल,

दोनों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में करवाया गया भर्ती,

हांडा चौक के पास रोडवेज बसों का लगा जाम,

रायसिंहनगर से श्रीगंगानगर जा रही थी दोनों बसे,

सवारियां उठाने को लेकर दोनों बस चालकों में हुआ है विवाद


 

13:23:38 Jul 24, 2026, 01:23 PM (IST)

उदयपुर से खबर

उदयपुर

बारिश के दौरान विद्युत पोल से तार टूट कर नीचे गिरा,

विद्युत तार की चपेट में आने लहरी लाल वागरिया की हुई मौत,

तार से करंट लगने से हुई मौत,

दूध लेने अपने घर से निकला था लहरी लाल,

घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर हुए जमा,

रास्ता जाम कर ग्रामीण कर रहे प्रदर्शन,

जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की कर रहे मांग,

सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर,

शव को रखवाया मोर्चरी में,

पुलिस ग्रामीणों से समजाइश का कर रही प्रयास.
 

11:47:36 Jul 24, 2026, 11:47 AM (IST)

राजसमंद से बड़ी खबर

राजसमंद के आमेट क्षेत्र मे पहली ही बारिश में डूबा रेलवे का नवनिर्मित अंडरब्रिज

आमेट के सरदारगढ़-डिंगरोल मार्ग स्थित RUB में भारी जलभराव

पानी में घंटों फंसा ट्रेलर, चालक व खलासी ने ट्रेलर पर चढ़कर लगाई मदद की गुहार

स्थानीय ग्रामीणों ने ट्यूब की मदद से खलासी को सुरक्षित निकाला बाहर, चालक तैरकर बाहर आया

ब्रॉडगेज निर्माण के दौरान बनाया गया था अंडरब्रिज

जलभराव से वाहन चालकों और आमजन को आवाजाही में भारी परेशानी।


 

11:01:05 Jul 24, 2026, 11:01 AM (IST)

राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन, सालों से लंबित राजस्व मामलों पर मुख्य सचिव का सख्त आदेश

Jaipur News: राजस्थान सरकार ने राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों के निस्तारण के लिए सख्ती बढ़ा दी है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को नियमित सुनवाई, समयबद्ध फैसले, अतिक्रमण और भूमि विवादों के मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए.
 

10:28:08 Jul 24, 2026, 10:28 AM (IST)

जयपुर: देवशयनी एकादशी पर ठाकुरजी देंगे 8 घंटे 15 मिनट दर्शन.

 मंगला से शयन तक राधे-राधे के सुनाई देंगे उद्घोष. एकादशी पर गोविंददेवजी मंदिर में बदला झांकियों का समय. मंगला और धूप झांकी में 4.30 घंटे ठाकुरजी देंगे भक्तों को दर्शन. मंगला झांकी में ढाई घंटे और धूप झांकी में दो घंटे दर्शन.
 

10:24:24 Jul 24, 2026, 10:24 AM (IST)

Barmer - बाड़मेर ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई

सुजलोन विंड साइट पर चोरी और फायरिंग मामले में एक आरोपी गिरफ्तार नांद क्षेत्र में केबल चोरी के दौरान फायरिंग, पुलिस ने गुणेशाराम जाट को गिरफ्तार किया 21 जुलाई को सुजलोन कंपनी की विंड लोकेशन पर हुई थी वारदात, परिवादी के मौके पर पहुंचते ही आरोपियों ने फायरिंग की, कर्मचारी बाल-बाल बचे बीएनएस की गंभीर धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज, जांच जारी एसपी चूनाराम जाट के निर्देश पर बाड़मेर ग्रामीण थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई. थानाधिकारी जसवंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक आरोपी को दबोचा गिरफ्तार आरोपी से वारदात में शामिल अन्य साथियों के बारे में पूछताछ जारी सुजलोन विंड साइट पर केबल चोरी और फायरिंग से जुड़े नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस फरार आरोपियों की तलाश जारी, जल्द और गिरफ्तारियां होने की संभावना.
 

08:56:22 Jul 24, 2026, 08:56 AM (IST)

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 16 जिले, बाड़मेर, जालोर समेत इन शहरों में IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विभाग ने बाड़मेर के लिए ऑरेंज अलर्ट और जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर समेत 15 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अगले तीन घंटों के दौरान कई इलाकों में मेघगर्जन, 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश, जबकि बाड़मेर में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.
 

08:55:49 Jul 24, 2026, 08:55 AM (IST)

राजस्थान रोडवेज का 'स्मार्ट' अवतार-144 नई बसों में मिलेगी 'फाइव स्टार' सिक्योरिटी और टीवी पर मनोरंजन भी…25 जुलाई को सीएम दिखाएंगे हरी झंडी

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई हाईटेक एक्सप्रेस ब्लू लाइन बसें शामिल होने जा रही हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 25 जुलाई को इन बसों को हरी झंडी दिखाएंगे. नई बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, टीवी, चार्जिंग पॉइंट, फायर अलार्म, VLTD ट्रैकिंग सिस्टम और एलईडी डिस्प्ले जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं. इससे यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और मनोरंजन के साथ रोडवेज की आय भी बढ़ेगी.
 

08:55:36 Jul 24, 2026, 08:55 AM (IST)

अब WhatsApp पर मिलेगा e-Mitra का पूरा साथ, बिजली और नगर निगम की 21 नई सेवाएं शुरू

Rajasthan eGovernance: राजस्थान सरकार ने e-Mitra WhatsApp सेवा का विस्तार करते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम (JVVNL) और स्वायत्त शासन विभाग की 21 नई सेवाएं जोड़ दी हैं. अब नागरिक बिजली बिल डाउनलोड, शिकायत दर्ज कराने, K-Number खोजने और नगर निकायों से जुड़ी कई सेवाओं का लाभ सीधे WhatsApp पर ले सकेंगे. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का अब तक 1.40 लाख से अधिक लोग उपयोग कर चुके हैं.
 

08:55:24 Jul 24, 2026, 08:55 AM (IST)

कौन हैं नरेश पाल गंगवार? जिन्हें शिक्षा मंत्रालय में मिली बड़ी जिम्मेदारी, Education Department में अहम पोस्टिंग

IAS Naresh Pal Gangwar: केंद्र सरकार ने शीर्ष स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. राजस्थान कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. वे अब तक पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत थे. वहीं, विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है.
 

08:55:15 Jul 24, 2026, 08:55 AM (IST)

PM मोदी के वीडियो संदेश पर अशोक गहलोत का हमला, बोले- धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें

Demands Dismissal of Dharmendra Pradhan: जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी. गहलोत ने वीडियो को "Pathetic" बताते हुए कहा कि इससे प्रधानमंत्री की बुद्धिमत्ता का अपमान न किया जाए. उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने, छात्रों पर कार्रवाई करने वाले दोषियों को सजा देने और सरकार से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की.
 

08:55:02 Jul 24, 2026, 08:55 AM (IST)

बारिश के बाद घूमने निकले थे तीन दोस्त, अलवर में ट्रक ने ली युवती की जान

Road Accident Rajasthan: राजस्थान के अलवर शहर में गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार युवती की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास हुआ. तीनों बारिश के बाद घूमने निकले थे. हादसे के बाद अस्पताल में परिजनों और स्थानीय लोगों ने हंगामा भी किया.
 

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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