/Rajasthan News Live: सांगानेर को 631 करोड़ की विकास सौगात, CM भजनलाल करेंगे 1538 कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास

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Rajasthan News Live Today: मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलियाजी के दरबार में इस बार एक माह में श्रद्धा का महासैलाब उमड़ा. भक्तों ने कुल 40 करोड़ 81 लाख रुपये से अधिक का चढ़ावा चढ़ाया. भंडार से 33 करोड़ 15 लाख 18 हजार 759 रुपये नकद प्राप्त हुए, जबकि ऑनलाइन, भेंट कक्ष व अन्य माध्यमों से 7 करोड़ 66 लाख 21 हजार 519 रुपये की राशि आई.
Rajasthan News Live Today: मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलियाजी के दरबार में इस बार एक माह में श्रद्धा का महासैलाब उमड़ा. भक्तों ने कुल 40 करोड़ 81 लाख रुपये से अधिक का चढ़ावा चढ़ाया. भंडार से 33 करोड़ 15 लाख 18 हजार 759 रुपये नकद प्राप्त हुए, जबकि ऑनलाइन, भेंट कक्ष व अन्य माध्यमों से 7 करोड़ 66 लाख 21 हजार 519 रुपये की राशि आई.
Tonk News: टोंक जिले के बनेठा क्षेत्र में बजरी खनन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान एक शिकायतकर्ता ने विधायक राजेंद्र गुर्जर के सामने वन विभाग के अधिकारियों पर बजरी खनन करवाने के आरोप लगाए. विधायक ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
Ramgarh Blasting: अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के ललावंडी गांव में पहाड़ों पर हो रही भारी ब्लास्टिंग के विरोध में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लास्टिंग के दौरान बड़े पत्थर आबादी क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा है और मकानों में दरारें पड़ रही हैं. ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी.
राजस्थान में अगले 72 घंटे तक प्री-मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी. जयपुर समेत 20 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. तापमान में गिरावट आई है, लेकिन उमस बढ़ने से लोग परेशान हैं.
कांग्रेस 25 जून को देशभर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी. राजस्थान के जयपुर, कोटा और सीकर में वरिष्ठ नेता प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार को घेरेंगे.
नागौर जनाना अस्पताल में प्रसूता रूकमा की मौत के विरोध में दूसरे दिन भी धरना जारी रहा. परिजन दोषी चिकित्सा अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपये के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. इसमें सड़क, स्वास्थ्य, पानी और सीवरेज से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं.
चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलियाजी मंदिर में एक माह में 40.81 करोड़ रुपये से अधिक का चढ़ावा प्राप्त हुआ. श्रद्धालुओं ने बड़ी मात्रा में सोना-चांदी और विदेशी मुद्रा भी अर्पित की, जिससे मंदिर की आय में बढ़ोतरी दर्ज हुई.
Dowry Death: अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के मौजपुर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है और मामले की विभिन्न पहलुओं से पड़ताल की जा रही है.
Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र द्वारा जारी ताज़ा नाउकास्ट वेदर वार्निंग के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम तेजी से बदलने की संभावना है.
Gold Silver Prices: राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों और निवेशकों को राहत मिली है.
Rajasthan Monsoon Tourism: राजस्थान में 25 जून से शुरू होने वाले मानसून सीजन को लेकर पर्यटन विभाग पूरी तरह तैयार है. आमेर में मावठा सरोवर में बोटिंग, नई पार्किंग सुविधाएं और खाटूश्यामजी में रेलवे स्टेशन निर्माण जैसी परियोजनाओं से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. मानसून के दौरान किलों, महलों और प्राकृतिक स्थलों पर सुरक्षा और सुविधाओं को भी मजबूत किया गया है.
Monsoon Alert: देशभर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और अगले 48 घंटों के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. राजस्थान में जून के अंत तक मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.