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Rajasthan News Live: राजस्थान में RBSE जारी करेगा 10वीं बोर्ड रिजल्ट, डोटासरा लेंगे कांग्रेस की बैठक

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जारी करेगा. दसवीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम दोपहर 1:00 बजे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जारी करेंगे. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में विशेष बैठक होगी. डोटासरा अग्रिम संगठनों के प्रदेशाध्यक्षों, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्षों, विभागों व प्रकोष्ठों के प्रदेशाध्यक्षों, संयोजकगणों की बैठक लेंगे. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर आएंगे. दिनभर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 24, 2026, 08:03 AM IST | Updated:Mar 24, 2026, 08:14 AM IST

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Rajasthan News Live: राजस्थान में RBSE जारी करेगा 10वीं बोर्ड रिजल्ट, डोटासरा लेंगे कांग्रेस की बैठक
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए कई अहम घटनाओं के साथ खास रहने वाला है. सबसे बड़ी अपडेट शिक्षा क्षेत्र से है, जहां राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) परीक्षा 2026 का परिणाम आज जारी किया जाएगा. कक्षा 10वीं का रिजल्ट दोपहर 1:00 बजे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा घोषित किया जाएगा. लाखों छात्र-छात्राएं इस परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

वहीं राजनीतिक गतिविधियां भी आज तेज रहेंगी. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में अग्रिम संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष, विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष तथा संयोजक शामिल होंगे. संगठनात्मक रणनीति और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होने की संभावना है. इसके अलावा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर दौरे पर रहेंगे. वे दिनभर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और स्थानीय स्तर पर लोगों से संवाद भी करेंगे.

राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर की ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें ZEE Rajasthan के लाइव ब्लॉग के साथ.

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08:14:08
Rajasthan News Live

केंद्र सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर का कोटा 50% तक बढ़ाया. बावजूद इसके जमीन पर सप्लाई शुरू नहीं हो सकी. आदेश बढ़े, लेकिन प्रक्रिया स्पष्ट नहीं-सप्लाई अटकी. प्रशासन तय करेगा कि किस सेक्टर को कितना मिलेगा. सबसे ज्यादा असर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे पर. कई जगहों पर सिलेंडर की किल्लत से कारोबार प्रभावित. पहले- कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई पर पूरी तरह रोक. अब-तीन अलग-अलग आदेशों से कोटा 50% तक बढ़ाया गया. शनिवार को भी 20% अतिरिक्त बढ़ोतरी, लेकिन स्पष्ट गाइडलाइन नहीं.
 

08:11:23
Rajasthan News Live

जयपुर: आज फिर शारजाह की फ्लाइट हुई रद्द. ईरान-इजरायल युद्ध के हालत से फ्लाइट्स के संचालन पर असर. एयर अरबिया की शारजाह की फ्लाइट होने लगी थी संचालित. लेकिन आज फ्लाइट का नहीं हुआ संचालन. फ्लाइट G9-436 रात 3:10 बजे जाती है शारजाह. वहीं स्पाइसजेट की दुबई की फ्लाइट भी रद्द. फ्लाइट SG-57 जयपुर से सुबह 9:40 बजे जाती है दुबई. हालांकि आज मस्कट की फ्लाइट का हुआ है संचालन.
 

08:10:24
Rajasthan News Live

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज  आएंगे जोधपुर. दिनभर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सुबह 11 बजे जयपुर से जोधपुर सर्किट हाउस पहंचेंगे. सुबह 11.30 बजे से शाम 6.30 बजे विभिन्न कार्यक्रम शाम को 07 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर करेंगे विश्राम.


 

08:09:55
Rajasthan News Live

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 आज  जारी होगा. दसवीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम दोपहर 1:00 बजे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जारी करेंगे. 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने दी थी परीक्षा. 12 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित हुई थी दसवीं बोर्ड परीक्षा.
 

08:09:12
Rajasthan News Live

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज  होगी बैठक.  पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होगी बैठक. अग्रिम संगठनों के प्रदेशाध्यक्षों, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्षों, विभागों व प्रकोष्ठों के प्रदेशाध्यक्षों, संयोजकगणों की डोटासरा लेंगे बैठक संगठन बढ़ाओ-लोकतंत्र बचाओ अभियान को लेकर होगी चर्चा. डोटासरा विभागों और प्रकोष्ठों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी करेंगे समीक्षा. गैस की किल्लत को लेकर 27 मार्च को शहीद स्मारक पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर भी होगी चर्चा.

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