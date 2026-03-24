Rajasthan News Live: राजस्थान में RBSE जारी करेगा 10वीं बोर्ड रिजल्ट, डोटासरा लेंगे कांग्रेस की बैठक

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जारी करेगा. दसवीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम दोपहर 1:00 बजे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जारी करेंगे. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में विशेष बैठक होगी. डोटासरा अग्रिम संगठनों के प्रदेशाध्यक्षों, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्षों, विभागों व प्रकोष्ठों के प्रदेशाध्यक्षों, संयोजकगणों की बैठक लेंगे. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर आएंगे. दिनभर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

