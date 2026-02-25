Rajasthan News Live Today: राजस्थान हाईकोर्ट को ईमेल के जरिए आज 11वीं बार बम से उड़ाने की धमकी मिली. 31 अक्टूबर से शुरू हुआ यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Trending Photos
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान हाईकोर्ट को ईमेल के जरिए आज 11वीं बार बम से उड़ाने की धमकी मिली. 31 अक्टूबर से शुरू हुआ यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. एहतियातन परिसर में सर्च अभियान जारी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
इसके साथ ही जयपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की एक अहम बैठक भी आयोजित की जाएगी. इस बैठक में मार्च माह में श्रीगंगानगर में प्रस्तावित कांग्रेस किसान सम्मेलन की तैयारियों और रणनीति पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है.
इधर प्रदेश में बस संचालकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहेगी, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहें ZEE Rajasthan के लाइव ब्लॉग के साथ.
बाड़मेर में महिला शिक्षिकाओं को दुष्कर्म की धमकी देने वाले शिक्षक नूतनपुरी गोस्वामी को निलंबित कर दिया गया है. कलेक्टर टीना डाबी के हस्तक्षेप के बाद यह कार्रवाई हुई. आरोपी शिक्षक अश्लील मैसेज और मानसिक प्रताड़ना के जरिए शिक्षा जगत को कलंकित कर रहा था. पढ़ें पूरी खबर
राजस्थान हाईकोर्ट में आज फिर बम ब्लास्ट की धमकी, अब तक की 11वीं धमकी, ईमेल के जरिए बम ब्लास्ट की मिली धमकी, एतिहातन हाईकोर्ट परिसर में चलाया जा रहा है सर्च अभियान, गत 31 अक्टूबर को मिली थी पहली धमकी, फिर 5 दिसंबर, 8,9,10 और 11 दिसंबर को मिली धमकी, 6 फरवरी, 17 फरवरी, 19 फरवरी और 20 फरवरी को मिली चुकी है धमकी
पश्चिमी विक्षोभ हटते ही राजस्थान में सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं. बाड़मेर 35°C के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि 23 जिलों में पारा 30°C पार कर गया है. आगामी दिनों में तापमान 2-3°C और बढ़ने से फरवरी में ही भीषण गर्मी का अहसास होगा. पढ़ें पूरी अपडेट
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर हल्का बदलाव देखने को मिला है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर दर्ज किया गया है. पिछले 10 दिनों से जारी उतार-चढ़ाव के बीच अलग-अलग जिलों में कीमतों में मामूली बढ़ोतरी और गिरावट दर्ज की गई है.
Jaipur Gold Silver Price Today 5 February: आजकल सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी इनके दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है तो कभी अचानक तेजी आ जाती है. इन कीमती धातुओं के भाव पर न केवल देश की आर्थिक स्थिति, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों की चाल का भी सीधा असर पड़ता है. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों की नजरें रोजाना के रेट पर बनी रहती हैं. आइए जानते हैं कि आज जयपुर में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं, साथ ही चांदी का आज का नया रेट भी क्या चल रहा है.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ते ही मौसम ने करवट ले ली है. कई जिलों में तापमान 35°C पार कर चुका है और होली तक 37°C तक पहुंचने की संभावना है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और गर्मी बढ़ने का अनुमान जताया है, जिससे कुछ इलाकों में लू जैसे हालात बन सकते हैं.
राजस्व विभाग की रीढ़ कहे जाने वाले चेनमैन आज भी सरकारी सिस्टम के सबसे उपेक्षित किरदार बने हुए हैं. गांव-गांव जमीन नापने से लेकर अवैध कब्जों की रिपोर्टिंग तक हर जिम्मेदारी निभाने वाले इन कर्मचारियों को प्रतिदिन सिर्फ 40 रुपये मानदेय मिल रहा है.
कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक आज . मार्च में श्रीगंगानगर में होने वाले कांग्रेस किसान सम्मेलन को लेकर होगी चर्चा. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होगी बैठक. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी बैठक में रहेंगे मौजूद. PCC मुख्यालय में दोपहर 3:00 बजे होगी बैठक. कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ के नेता और अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे.
जयपुर शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा आज संभालेंगे पदभार. PCC मुख्यालय पर होगा कार्यक्रम. प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस नेता रहेंगे मौजूद.
सुबह 11:00 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही. आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा.
निजी बसों की चक्काजाम हड़ताल. मंगलवार को प्रदेश भर में दिखा हड़ताल का असर. स्लीपर और स्टेज कैरिज सभी तरह की बसें रही बंद. रोडवेज प्रशासन ने अतिरिक्त बसों का किया संचालन. हालांकि इसके बावजूद कई रूटों पर यात्रियों को नहीं मिली बसें. खाटूश्यामजी के लिए यात्रियों को बसें मिलने में हुई परेशानी. मंगलवार को बस ऑपरेटर संगठन पदाधिकारियों की हुई वार्ता. परिवहन आयुक्त के साथ मुख्यालय में हुई थी वार्ता. हालांकि बस संचालकों की मांगों पर नहीं बन सकी सहमति. आज बुधवार को भी जारी रहेगी बस संचालकों की हड़ताल.