Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान हाईकोर्ट को ईमेल के जरिए आज 11वीं बार बम से उड़ाने की धमकी मिली. 31 अक्टूबर से शुरू हुआ यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. एहतियातन परिसर में सर्च अभियान जारी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

इसके साथ ही जयपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की एक अहम बैठक भी आयोजित की जाएगी. इस बैठक में मार्च माह में श्रीगंगानगर में प्रस्तावित कांग्रेस किसान सम्मेलन की तैयारियों और रणनीति पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है.

इधर प्रदेश में बस संचालकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहेगी, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहें ZEE Rajasthan के लाइव ब्लॉग के साथ.