Rajasthan News Live: PM मोदी के मन की बात सुनेंगे CM भजनलाल शर्मा, रतनगढ़ नगरपालिका के नवीन भवन का शिलान्यास आज

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीएम मोदी के मन की बात सुनेंगे. वहीं, दूसरी तरफ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा. 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं. मौसम को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan News Live.
Trending Photos
Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित हो सकता है. आज यहां पर कई बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं. आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा. सांगानेर में जनसुनवाई केन्द्र पर सीएम भजनलाल शर्मा पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज सुबह 9:30 बजे विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र मुरलीपुरा में अस्पताल का उद्घाटन करेंगी. राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan News Live.
बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ आज करेंगी पदभार ग्रहण. सुबह 11:30 भाजपा प्रदेश कार्यालय में होगा पदभार ग्रहण कार्यक्रम. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ करवाएंगे राखी राठौड़ को पदभार ग्रहण. इस मौके पर भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, महिला मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा कार्यकर्ता सहित अन्य लोग रहेंगे मौजूद.
जयपुर: राजस्थान में जमा देने वाली ठंड, बारिश-ओले गिरने की चेतावनी बर्फीली हवा के कारण लुढ़का पारा, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे 26 जनवरी को प्रदेश में मौसम रहेगा साफ कोल्ड-वेव से प्रदेसवासियों को मिलेगी थोड़ी राहत प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि के बाद उत्तर भारत में चलने लगी वापस सर्द हवा माउंट आबू में पारा माइनस में जाने से जमी बर्फ पिछले 24 घंटे में अधिकांश शहरों में धूप निकलने के साथ आसमान रहा साफ लोगों को सर्दी से मामूली मिली, लेकिन दोपहर बाद शुरू हुई वापस सर्द हवा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम आज. प्रदेश में बूथ स्तर पर सुनी जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात. हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 से 11:30 बजे तक होता है मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगानेर कैंप कार्यालय में सुनेंगे कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी पदाधिकारी नेता जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे मन की बात.