Rajasthan News Live: PM मोदी के मन की बात सुनेंगे CM भजनलाल शर्मा, रतनगढ़ नगरपालिका के नवीन भवन का शिलान्यास आज

Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित हो सकता है. आज यहां पर कई बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं. आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा. सांगानेर में जनसुनवाई केन्द्र पर सीएम भजनलाल शर्मा पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज सुबह 9:30 बजे विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र मुरलीपुरा में अस्पताल का उद्घाटन करेंगी. राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan News Live.

