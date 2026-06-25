/Rajasthan News Live: 'छात्रों की गूंज' अभियान को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, बूंदी दौरे पर रहेंगे ओम बिरला

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. “छात्रों की गूंज” अभियान को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व सांसद अशोक तंवर और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ करेंगे. देश में इमरजेंसी की वर्षगांठ आज है. बीजेपी 25 जून को “लोकतंत्र की हत्या का काला अध्याय” के रूप में मनाएगी. इस विषय पर बीजेपी की ओर से एक विशेष संगोष्ठी आयोजित की जाएगी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदी दौरे पर रहेंगे. राजधानी जयपुर शहर में मोहर्रम का चांद दिखने के साथ मोहर्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं. थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों से रोक हटाने की मांग को लेकर रैली व प्रर्दशन आज होगा. राजस्थान में मानसून ने एंट्री ले ली है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. “छात्रों की गूंज” अभियान को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व सांसद अशोक तंवर और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ करेंगे. देश में इमरजेंसी की वर्षगांठ आज है. बीजेपी 25 जून को “लोकतंत्र की हत्या का काला अध्याय” के रूप में मनाएगी. इस विषय पर बीजेपी की ओर से एक विशेष संगोष्ठी आयोजित की जाएगी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदी दौरे पर रहेंगे. राजधानी जयपुर शहर में मोहर्रम का चांद दिखने के साथ मोहर्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं. थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों से रोक हटाने की मांग को लेकर रैली व प्रर्दशन आज होगा. राजस्थान में मानसून ने एंट्री ले ली है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.