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Rajasthan News Live: 'छात्रों की गूंज' अभियान को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, बूंदी दौरे पर रहेंगे ओम बिरला

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई अहम घटनाक्रम होने हैं. कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरजेंसी वर्षगांठ पर बीजेपी का कार्यक्रम, ओम बिरला का बूंदी दौरा, मोहर्रम की तैयारियां और शिक्षकों की रैली चर्चा में रहेंगी. वहीं प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद मौसम पर भी नजर रहेगी.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jun 25, 2026, 07:25 AM|Updated: Jun 25, 2026, 07:25 AM
Rajasthan News Live: 'छात्रों की गूंज' अभियान को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, बूंदी दौरे पर रहेंगे ओम बिरला
Image Credit: Rajasthan News Live TodaySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. “छात्रों की गूंज” अभियान को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व सांसद अशोक तंवर और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ करेंगे. देश में इमरजेंसी की वर्षगांठ आज है. बीजेपी 25 जून को “लोकतंत्र की हत्या का काला अध्याय” के रूप में मनाएगी. इस विषय पर बीजेपी की ओर से एक विशेष संगोष्ठी आयोजित की जाएगी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदी दौरे पर रहेंगे. राजधानी जयपुर शहर में मोहर्रम का चांद दिखने के साथ मोहर्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं. थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों से रोक हटाने की मांग को लेकर रैली व प्रर्दशन आज होगा. राजस्थान में मानसून ने एंट्री ले ली है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

यह भी पढ़ें:Rajasthan Weather Update: आखिरकार आ गया मानसून! राजस्थान के इन संभागों में आज से शुरू होगी झमाझम बारिश

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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