Rajasthan News Live: दिल्ली दौरे पर रहेंगे CM, राजस्थान में बदल गए LPG बुकिंग के नियम, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाक़ात करने जाएंगे. CM के दौरे से प्रदेश की जनता को कई सौग़ातें मिल सकती हैं. राजस्थान के किसानों को आज से राहत मिलेगी, MSP पर राज्य में आज से खरीद शुरू होगी. आज से LPG बुकिंग के नए नियम चालू हो गए हैं. 1.83 करोड़ उपभोक्ताओं पर नए नियमों का असर पड़ेगा. सामान्य उपभोक्ता अब 25 दिन बाद ही बुकिंग कर सकेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

