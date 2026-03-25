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Rajasthan News Live: दिल्ली दौरे पर रहेंगे CM, राजस्थान में बदल गए LPG बुकिंग के नियम, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है.  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में केन्द्रीय  मंत्रियों से मुलाक़ात करने जाएंगे. CM के दौरे से प्रदेश की जनता को कई सौग़ातें मिल सकती हैं.  राजस्थान के किसानों को  आज  से राहत मिलेगी, MSP पर राज्य में आज से खरीद शुरू होगी. आज से LPG बुकिंग के नए नियम चालू हो गए हैं. 1.83 करोड़ उपभोक्ताओं पर नए नियमों का असर पड़ेगा. सामान्य उपभोक्ता अब 25 दिन बाद ही बुकिंग कर सकेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 25, 2026, 07:18 AM IST | Updated:Mar 25, 2026, 07:18 AM IST

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Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए खास माना जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे. इस दौरे से प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है. वहीं, किसानों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि आज से राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद शुरू हो रही है. इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा.

इसी के साथ आम जनता के लिए भी एक बड़ा बदलाव लागू हुआ है. आज से LPG गैस बुकिंग के नए नियम प्रभावी हो गए हैं, जिनका असर करीब 1.83 करोड़ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. अब सामान्य उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल के बाद ही नई गैस बुकिंग कर सकेंगे. राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें ZEE Rajasthan के लाइव ब्लॉग के साथ.

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