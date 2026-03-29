Rajasthan News Live: जयपुर में दो दिन पानी बंद! 29-30 मार्च को सप्लाई रहेगी ठप, मौसम विभाग का तगड़ा अलर्ट जारी

Rajasthan News Live Today: राजस्थान के लिए आज का दिन खास है. आज जयपुर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में तूफानी बारिश के साथ तेज मेघगर्जन का अलर्ट जारी किया है. वहीं, जयपुर में आज दो दिन पानी की सप्लाई नहीं होगी. 29-30 मार्च को पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी. सालाना मेंटेनेंस के चलते बीसलपुर का शटडाउन रहेगा. 31 मार्च से पेयजल सप्लाई सुचारू होने का दावा किया गया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Trending Photos
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन अहम है. जयपुर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में तूफानी बारिश और तेज मेघगर्जन का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मौसम में अचानक बदलाव के चलते आंधी-बारिश की संभावना बनी हुई है.
वहीं राजधानी जयपुर में जलापूर्ति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. 29 और 30 मार्च को शहर में पेयजल सप्लाई पूरी तरह बाधित रहेगी. इसका कारण बीसलपुर परियोजना का सालाना मेंटेनेंस शटडाउन बताया गया है. अधिकारियों के अनुसार, 31 मार्च से पानी की सप्लाई फिर से सामान्य होने की उम्मीद है. ऐसे में लोगों को पहले से पानी का पर्याप्त भंडारण करने की सलाह दी गई है. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का लाइव ब्लॉग.
Rajasthan Crime News: श्रीगंगानगर में शुक्रवार रात साधुवाली चेक पोस्ट पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पकड़े गए घायल गैंगस्टर आकाश से पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं. 32 वर्षीय आकाश, उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है. वह गैंगस्टर आरजू बिश्नोई के सीधे निर्देश पर काम करता था. उसका मुख्य काम रेकी करना और फायरिंग की वारदातें को अंजाम देना था.
Jhunjhunu Honor Killing: झुंझुनूं जिले के घुमनसर कलां गांव में ऑनर किलिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 23 वर्षीय युवती प्रियंका प्रेम विवाह करना चाहती थी, जिससे नाराज उसके पिता ने हथौड़ी से उसकी कनपटी पर वार कर निर्मम हत्या कर दी.
पढ़ें पूरी खबर
Jaipur Crime News: जयपुर में 23 मार्च को सोडाला थाना क्षेत्र के 22 गोदाम पुलिया के पास रोड रेज की एक घटना हुई, जिसमें एक युवती ने गुस्से में एक बाइक की तोड़फोड़ कर दी. स्कूटी के अचानक ब्रेक लगने से हुई टक्कर के बाद युवती ने 1700 रुपये मुआवजे की मांग की और जब विवाद बढ़ा तो उसने हेलमेट और पत्थर से बाइक के साइड मिरर व इंडिकेटर तोड़ दिए.
Hanumangarh Weather: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने आज हनुमानगढ़ जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. वार्निंग के अनुसार, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन, बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं (20-30 किलोमीटर प्रति घंटा) चलने की संभावना है.
पढ़ें पूरी खबर
Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज सोने और चांदी की कीमतों में काफी तेजी दर्ज की गई है. गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए आज ₹1,36,790 पहुंच गया, जबकि कल यह ₹1,33,690 प्रति 10 ग्राम था. इस प्रकार एक दिन में 22 कैरेट सोने में ₹3,100 प्रति 10 ग्राम की भारी बढ़ोतरी हुई है.
Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने आज दो अलग-अलग नाउकास्ट वार्निंग जारी की हैं, जिनमें मौसम की स्थिति को लेकर येलो अलर्ट दिया गया है. इन वार्निंग्स के अनुसार, राजस्थान के कई हिस्सों में बादल छाए रहने, हल्की बारिश होने और तेज हवाओं (20-30 किलोमीटर प्रति घंटा) चलने की संभावना है.
Jaipur News: जयपुर में 29 और 30 मार्च को पानी की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित रहेगी. बीसलपुर परियोजना की राइजिंग लाइन में बड़े लीकेज और सालाना मेंटेनेंस के चलते शटडाउन लिया गया है. सुरजपुरा पंप हाउस 24 घंटे बंद रहेगा, जिसके कारण पूरे शहर में जल आपूर्ति बाधित होगी. 30 मार्च शाम से आंशिक सप्लाई शुरू हो सकती है, जबकि 31 मार्च से व्यवस्था सामान्य होने की उम्मीद है. विभाग ने लोगों से पहले से पानी स्टोर करने और सावधानी से उपयोग करने की अपील की है.
जयपुर: आंखों की नि:शुल्क जांच का महाशिविर आज पारीक कॉलेज में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक लगेगा शिविर सक्षम संस्था तथा महेश भगवती बलदवा फाउन्डेशन की ओर से आयोजन वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ करीब 4-5 हजार लोगों का नेत्र परीक्षण करेंगे चश्मा वितरण, दवाई व आँखों का नि:शुल्क ऑपरेशन किया जाएगा. 25 नेत्र रोग विशेषज्ञ, 50 ऑप्टोमैट्रिस्ट, 250 कार्यकर्ता सेवाएं देंगे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शिविर का उद्घाटन करेंगे सक्षम के राष्ट्रीय सहसचिव अभय परगाल, RSS प्रांत प्रचारक बाबूलाल मुख्य वक्ता फाउन्डेशन चेयर पर्सन भगवती बलदवा अध्यक्षता करेंगी.
जयपुर में आज दो दिन नहीं होगी पानी की सप्लाई, 29-30 मार्च को पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी, सालाना मेंटेनेंस के चलते बीसलपुर का शटडाउन, 31 मार्च से पेयजल सप्लाई सुचारू होने का दावा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ की अपील, आमजन से दो दिन के पानी संग्रहण की अपील की.
जयपुर: श्री खोले के हनुमानजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम. पांच दिवसीय आयोजन के तहत कार्यक्रम. नव निर्मित यज्ञशाला में सवा लाख आहुतियों का यज्ञ होगा शुरू. संत-महंतों के सानिध्य में कल तक चलेगा यज्ञ. अब तक 100 श्रद्धालुओं ने कराया पंजीयन.
जयपुर एयरपोर्ट पर लागू हुआ फ्लाइट्स का समर शेड्यूल. राज्य में पर्यटन सीजन कम होने से फ्लाइट्स की संख्या हुई कम. 13 फ्लाइट्स बंद, 2 नई फ्लाइट्स हो रही आज से शुरू. नवी मुम्बई के लिए अब रोज 2 फ्लाइट चलेंगी. गुवाहाटी के लिए भी एक नई फ्लाइट चलेगी. जयपुर से अब रोज औसतन 55 फ्लाइट चलेंगी. सर्दियों में रोज 66 फ्लाइट हो रही थी संचालित. पिछले साल के समर शेड्यूल से 7.5 फीसदी अधिक फ्लाइट चलेंगी. युद्ध के चलते फिलहाल दुबई, अबूधाबी फ्लाइट्स भी हैं बंद.
प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम आज. सुबह 11 बजे प्रसारित होगा मन की बात कार्यक्रम. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सुनेंगे मन की बात. प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे कार्यक्रम.
Jalore: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी प्रवीण को 20 वर्ष के कारावास की सुनाई सजा, पीड़िता 7 जुलाई 2025 को घर से दुकान निकली थी और वापस नहीं लौटी, परिजनों ने तलाश के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई,सुनवाई में पीड़िता, परिजनों और गवाहों के बयान तथा मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सुनाई सजा,साथ ही पीड़िता को 50 हजार प्रतिकर देने के निर्देश.
राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव से पहले फिर उठा दिव्यांगों को आरक्षण को मुददा, 4% आरक्षण देने की मांग.