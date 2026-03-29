Rajasthan News Live: जयपुर में दो दिन पानी बंद! 29-30 मार्च को सप्लाई रहेगी ठप, मौसम विभाग का तगड़ा अलर्ट जारी

Rajasthan News Live Today: राजस्थान के लिए आज का दिन खास है. आज जयपुर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में तूफानी बारिश के साथ तेज मेघगर्जन का अलर्ट जारी किया है. वहीं, जयपुर में आज दो दिन पानी की सप्लाई नहीं होगी. 29-30 मार्च को पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी. सालाना मेंटेनेंस के चलते बीसलपुर का शटडाउन रहेगा. 31 मार्च से पेयजल सप्लाई सुचारू होने का दावा किया गया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

