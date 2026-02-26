Rajasthan News Live: आज राजस्थान में हलचलें तेज! MP CM डॉ. मोहन यादव का दौरा, विधानसभा में घमासान, पढ़ें अपडेट

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज MP के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का राजस्थान दौरा है. वह भोपाल से उदयपुर के लिए रवाना होंगे. आज पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर पहुंचेगी. राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज भी जारी रहेगी. विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरेगा. आज से हैंडबॉल प्रतियोगिता शुरू होगी. खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

