Rajasthan News Live: आज राजस्थान में हलचलें तेज! MP CM डॉ. मोहन यादव का दौरा, विधानसभा में घमासान, पढ़ें अपडेट

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज MP के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का राजस्थान दौरा है. वह भोपाल से उदयपुर के लिए रवाना होंगे. आज पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर पहुंचेगी. राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज भी जारी रहेगी. विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरेगा. आज से हैंडबॉल प्रतियोगिता शुरू होगी. खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग. 
 

Sandhya Yadav
Edited By: Sandhya Yadav
Published:Feb 26, 2026, 07:26 AM IST | Updated:Feb 26, 2026, 09:32 AM IST

Rajasthan News Live: आज राजस्थान में हलचलें तेज! MP CM डॉ. मोहन यादव का दौरा, विधानसभा में घमासान, पढ़ें अपडेट
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए कई अहम घटनाओं से भरा रहेगा. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल से उदयपुर के लिए रवाना होकर राजस्थान दौरे पर रहेंगे. वहीं शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स आज जयपुर पहुंचेगी, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज भी जारी रहेगी, जहां विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है. राजनीतिक सरगर्मी के बीच सदन में तीखी बहस होने के आसार हैं. खेल जगत में भी आज से हैंडबॉल प्रतियोगिता का आगाज होगा. प्रतियोगिता का शुभारंभ खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर करेंगे.

राजस्थान से जुड़ी राजनीति, पर्यटन और खेल की हर ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें ZEE Rajasthan के लाइव ब्लॉग के साथ.

09:32:56
राजस्थान में निकली 12,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां, मार्च में होंगे एग्जाम, एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 2026 के लिए अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जिसमें मार्च से जुलाई के बीच 12,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षाओं का बड़ा दौर चलने वाला है. यह अवधि राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका साबित होगी, क्योंकि इन परीक्षाओं में 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं.
 

 

पढ़ें पूरी खबर

09:25:42
Rajasthan News Live

सावधान! मौसम बदलते ही घर-घर वायरल अटैक. जयपुर में हॉस्पिटल की ओपीडी में बढ़े मरीज. अस्पतालों पहुंच रहे अधिकांश मरीज वायरल संक्रमण की चपेट में. वायरल बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, एलर्जी, अस्थमा, बदन दर्द, खांसी और सांस से जुड़ी समस्याएं प्रमुख. 50 फीसदी बच्चे वायरल की चपेट में

09:11:21
Rajasthan News Live

राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में शुक्रवार, 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ‘वायुशक्ति-2026’ आयोजित किया जाएगा. यह अभ्यास अपनी भव्यता और सामरिक क्षमता के प्रदर्शन के कारण ऐतिहासिक माना जा रहा है. इस आयोजन की विशेष बात यह है कि देश की राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू पहली बार स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) ‘प्रचंड’ में उड़ान भरेंगी. यह अवसर भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है.
 

08:51:42
Rajasthan News Live

खुशखेड़ा अग्निकांड में एक और श्रमिक की इलाज के दौरान हुई मौत, बिहार निवासी जुनू का 16 फरवरी को हुए अग्निकांड में झुलसने से चल रहा था दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज, पटाखा अग्निकांड में मृतकों की संख्या हुई 9, आज अल्प सुबह जिंदगी की जंग हार गया श्रमिक, अग्निकांड में पहले 7 लोगों की जान गई. फिर एक मजदूर ने इलाज के दौरान तोड़ा था दम, और आज एक और श्रमिक की मौत.
 

08:50:52
Rajasthan News Live

जयपुर कोचिंग संचालक नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की पालना. ना काउंसलर नियुक्त,ना पार्किंग और अंकों के आधार पर बैच. कलेक्टर डॉ.जितेंद्र सोनी ने जताई कड़ी नाराजगी. कहा-गाइडलाइन की अवहेलना बर्दाश्त नहीं. एडीएम युगांतर शर्मा को सौंपी गई मॉनिटरिंग. जयपुर के 65से ज्यादा कोचिंग में पढ़ रहे करीब 3 लाख विद्यार्थी. फायर एनओसी प्रक्रिया पर कलेक्टर ने उठाए सवाल. निगम के फायर शाखा प्रतिनिधियो को भी लगाई फटकार. फायर शाखा के पास नही है अग्निशमन यंत्रों की स्थिति की जानकारी.
 

08:49:22
Rajasthan News Live

बहरोड़ के इंड्रस्टीरियल एरिये में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई,ग्रीनलेम लिमिटेड कम्पनी मे चल रही है कार्रवाई, सुबह करीब 6:30 पर 8 गाड़ियों मे भर कर आये इनकम टैक्स के अधिकारी-कर्मचारी, साथ में है सीआरपीएफ के जवान, सभी सुरक्षा कर्मी और कर्मचारियों के मोबाईल किये जब्त, कम्पनी के लेन देन सहित आवश्यक दस्तावेजो की जा रही है झानबीन, प्लाईवुड और लेमिनट प्रोडेक्ट बनाती है कम्पनी, पूरे दिन कार्रवाई चलने की है संभावना, कार्रवाई के बाद इंद्रस्ट्रीज एरिये में मचा हड़कंप.

08:46:55
Rajasthan News Live

पैलेस ऑन व्हील्स आज पहुंचेंगी जयपुर गांधीनगर स्टेशन,  जयपुर गांधीनगर स्टेशन सुबह 8 बजे पर्यटकों का स्वागत,  5 देशों के 33 पर्यटकों के साथ शाही ट्रेन पहुंचेंगी जयपुर,  अमेरिका के 12, भारत के 12, यूके के 5, फ्रांस के 2 और नार्वे के 2 पर्यटक शाही ट्रेन के सफर में शामिल,  पर्यटक राजस्थान की कला संस्कृति और विरासत से होंगे रूबरू.
 

08:46:09
Rajasthan News Live

MP के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का राजस्थान दौरा.  आज  भोपाल से उदयपुर के लिए होंगे रवाना. सुबह 9:05 बजे भोपाल स्टेट हैंगर से विमान द्वारा रवाना. सुबह 10:00 बजे उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. सुबह 10:05 बजे हेलीकॉप्टर से भीलवाड़ा के लिए प्रस्थान. सुबह 10:45 बजे भीलवाड़ा हेलीपैड पर पहुंचेंगे. भीलवाड़ा में स्थानीय कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा. दोपहर 1:20 बजे भीलवाड़ा से उदयपुर के लिए होंगे रवाना. दोपहर 2:00 बजे उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. दोपहर 2:10 बजे उदयपुर से जबलपुर के लिए विमान से होंगे रवाना. दोपहर 3:25 बजे जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे.
 

08:45:48
Rajasthan News Live

विधानसभा की कार्यवाही आज भी रहेगी जारी. सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही.
 

08:35:08
वैन चालक ने 8 साल की छात्रा के साथ किया दुष्कर्म, स्कूल से घर नहीं... होटल में लेजाकर की दरिंदगी

Churu Rape Case: चूरू जिले के सरदारशहर में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. 8वीं कक्षा की 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ निजी स्कूल के वैन चालक नारायण शर्मा ने दुष्कर्म किया. पीड़िता के पिता ने सरदारशहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.
 

पढ़ें पूरी खबर 

08:34:22
"पकड़ो तो सज़ा हो, बरी नहीं!" – नए आईजी ओमप्रकाश मेघवाल का सख्त बयान, जांच-पैरवी मजबूत करने का ऐलान

Rajasthan News: बीकानेर रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) ओमप्रकाश मेघवाल ने हाल ही में कार्यभार ग्रहण किया और पदभार संभालते ही एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जो सोशल मीडिया और समाचारों में काफी चर्चा में है.
 

पढ़ें पूरी खबर 

