Rajasthan News Today Live Updates: 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में देशभक्ति की लहर चल रही है. भीषण ठंड के बावजूद तमाम जगहों पर विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रातः 8:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा. जयपुर में सुबह 9 बजे से राज्य स्तरीय समारोह SMS स्टेडियम में आयोजित होगा. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा प्रात: 8:00 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, इन्दिरा गांधी भवन, स्टेशन रोड, जयपुर पर ध्वज फहरायेंगे. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर पढ़ने के लिए पढ़ते रहें लाइव ब्लॉग.

