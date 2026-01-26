Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: राजस्थान में 77वें गणतंत्र दिवस की धूम, बड़ी चौपड़ पर हुआ पक्ष और विपक्ष का झंडारोहण कार्यक्रम

Rajasthan News Live Today: आज पूरे देश-प्रदेश में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. राजस्थान में भी चारों तरफ भक्ति की लहर छाई है. बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण पक्ष और विपक्ष का झंडारोहण कार्यक्रम होगा. सत्ता पक्ष 7:30 बजे, 8:30 बजे विपक्ष सत्ता पक्ष की ओर से झंडा रोहण किया जाएगा. सभी संभागों में अलग-अलग जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. राजस्थान से जुड़ी खबरें जानने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan Live Blog.
 

Published: Jan 26, 2026, 08:51 AM IST | Updated: Jan 26, 2026, 09:27 AM IST

Rajasthan News Live: राजस्थान में 77वें गणतंत्र दिवस की धूम, बड़ी चौपड़ पर हुआ पक्ष और विपक्ष का झंडारोहण कार्यक्रम
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में देशभक्ति की लहर चल रही है. भीषण ठंड के बावजूद तमाम जगहों पर विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रातः 8:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा. जयपुर में सुबह 9 बजे से राज्य स्तरीय समारोह SMS स्टेडियम में आयोजित होगा. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा प्रात: 8:00 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, इन्दिरा गांधी भवन, स्टेशन रोड, जयपुर पर ध्वज फहरायेंगे. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर पढ़ने के लिए पढ़ते रहें लाइव ब्लॉग.

09:27:01
Republic Day Flag Ceremony
08:55:33
Republic Day Rajasthan

Jaipur: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा- आज संविधान को कमज़ोर करने की कोशिशकी जा रही है. गणतंत्र ने वोट का अधिकार दिया है, आज करीब का वोट काटने की कोशिश की जा रही है, सत्ता के अंहकार के अंदर सनातन का अपमान किया जा रहा है, देश को मज़बूत करना सभी की जिम्मेदारी है, मनरेगा जैसी योजनाओं को बंद करने का काम किया जा रहा है.
 

08:41:16
77th Republic Day

जयपुर: पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सोशल मीडिया एक्स पर लिखा समस्त देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं आत्मीय शुभकामनाएं. आज का दिन हमारे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है, जिन्होंने हमें दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और समावेशी संविधान दिया. हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हर नागरिक के हक और हुकूक की ढाल है. आइए, आज हम संविधान की मूल भावना की रक्षा करने, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने और आपसी सद्भाव व भाईचारे को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लें. हमारा साझा संकल्प ही सशक्त लोकतंत्र की पहचान बनेगा. जय हिंद.

08:40:22
Republic Day Rajasthan

दौसा जिले में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा गणतंत्र दिवस. जिला स्तरीय कार्यक्रम स्टेडियम में आयोजित, जहां प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे झंडारोहण. परेड का निरीक्षण कर लेंगे मार्चपास्ट की सलामी. जिले की 34 प्रतिभाओं को किया जाएगा सम्मानित. वहीं स्कूली बच्चों द्वारा पीटी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम की होगी प्रस्तुति. उपखंड मुख्यालयों पर भी हो रहे आयोजन.

08:27:09
गणतंत्र दिवस 2026

पुलिस मुख्यालय में डीजीपी राजीव शर्मा ने किया ध्वजारोहण.
इस दौरान सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी रहे मौजूद .
डीजीपी को दिया गया गार्ड ऑफ़ ऑनर.

08:09:38
सीएम भजनलाल शर्मा ने आवास पर फहराया तिरंगा.
07:58:01
गणतंत्र दिवस की बधाई

दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी. कहा - गणतंत्र दिवस हमारी स्वतंत्रता, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सशक्त प्रतीक है. यह पर्व हमें एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है. पारतन्त्र्याभिभूतस्य देशस्याभ्युदयः कुतः. अतः स्वातन्त्र्यमाप्तव्यमैक्यं स्वातन्त्र्यसाधनम्॥
 

07:55:53
झंडारोहण लाइव अपडेट

जोधपुर
77वां गणतंत्र दिवस समारोह ,
उम्मेद स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह का होगा आयोजन,
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल होंगे मुख्य अतिथि ,
परेड की सलामी के साथ होंगे विभिन्न कार्यक्रम,
कैबिनेट मंत्री 39 प्रतिभाओं का करेंगे सम्मान.

07:55:00
गणतंत्र दिवस का उत्सव शुरू!

भरतपुर
भरतपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में होगा जिला स्तरीय समारोह,
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर करेंगे 9 बजे ध्वजारोहण,
प्रतिभाओ को करेंगे सम्मानित,
जिला प्रशासन के अफसर रहेंगे मौजूद.
 

07:54:25
डीग में गणतंत्र दिवस

डीग
डीग में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह. 
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम करेंगे ध्वजारोहण,
कलक्टर डीग उत्सव कौशल व एसपी ओमप्रकाश मीणा सहित गणमान्य लोग रहेंगे मौजूद.

07:53:51
नागौर

नागौर के राजकीय खेल स्टेडियम मे मनाया जायेगा 77वा गणतंत्र दिवस,
राज्य मंत्री मंजू बाघमार करेगी झंडारोहण,
मार्च पास्ट के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन,
वही जिले की 89 प्रतिभाओ को उत्कृष्ट कार्य करने पर किया जायेगा सम्मानित.
 

07:53:30
राजस्थान में गणतंत्र दिवस लाइव

सवाई माधोपुर
हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा 77 वां गणतंत्र दिवस. 
पुलिस लाइन मैदान में होगा जिला स्तरीय समारोह. 
प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा करेंगे ध्वजारोहण. 
परेड का निरीक्षण कर लेंगे मार्च पास्ट की सलामी.
उत्कृष्ट कार्य करने वाले 49 लोगों को किया जाएगा सम्मानित.
विभिन्न विभागों की झांकियां देंगी जन जागरण का संदेश.

07:52:34
Rajasthan News Live

डूंगरपुर : 77 वां गणतंत्र दिवस आज. शहर के लक्ष्मण मैदान में होगा जिला स्तरीय समारोह. जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह करेंगे ध्वजारोहण. परेड का निरीक्षण कर लेंगे मार्च पास्ट की सलामी. उत्कृष्ट कार्य करने वाले 43 लोगों का किया जाएगा सम्मान. विभिन्न विभागों की झांकियां रहेंगी आकर्षण का केंद्र.

07:51:57
राजस्थान में उत्सव और देशभक्ति का माहौल

 भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रातः 8:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा.


 

07:51:06
77वां गणतंत्र दिवस, प्रदेशभर में झंडारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम
