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Rajasthan News Live: रोडवेज की 144 बसों को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम आज, शिक्षक संगठन करेंगे शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई अहम घटनाक्रम होने हैं. सीएम भजनलाल शर्मा 144 नई रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाएंगे. राज्यपाल हरिभाउ बागडे जोधपुर दौरे पर रहेंगे. कांग्रेस निकाय व पंचायत चुनावों की रणनीति बनाएगी, जबकि शिक्षक संगठन शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Jul 26, 2026, 07:48 AM IST | Updated:Jul 26, 2026, 01:33 PM IST
Rajasthan News Live: रोडवेज की 144 बसों को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम आज, शिक्षक संगठन करेंगे शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन
Image Credit: AI Generated

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आज रोडवेज की 144 बसों को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम है. सीएम भजनलाल शर्मा बसों को हरी झंडी दिखाएंगे. दोपहर 12 बजे सीएम हीरापुरा बस स्टैंड पहुंचेंगे. राज्यपाल हरिभाउ बागडे जोधपुर प्रवास पर रहेंगे, विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में सहभागिता करेंगे. प्रदेश में होने वाले निकाय एवं पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है. कांग्रेस प्रदेश भर में पार्टी नेताओं के साथ चर्चा कर चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ आक्रोश है. आज शिक्षक संगठन शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

13:33:42 Jul 26, 2026, 01:33 PM (IST)

Badmer Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विभाग ने बाड़मेर, जालौर और सिरोही जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले तीन घंटों में इन क्षेत्रों में गरज-चमक, हल्की से मध्यम बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है.
 

13:33:31 Jul 26, 2026, 01:33 PM (IST)

तिजारा में थार सवारों पर हत्या का आरोप, परिवार पर वाहन चढ़ाने से एक की मौत

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के तिजारा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. आरोप है कि तेज रफ्तार थार सवारों ने सड़क किनारे खड़े एक परिवार पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ा दी. हादसे में महिला मोहरली देवी की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 

13:33:21 Jul 26, 2026, 01:33 PM (IST)

साइबर ठगी पर एसपी का बड़ा एक्शन, किशनगढ़बास SHO लाइन हाजिर, दो कांस्टेबल सस्पेंड

Khairthal Tijara: राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में साइबर ठगी से जुड़े मामलों में पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है. किशनगढ़बास थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है, दो कांस्टेबलों को निलंबित और दो एएसआई का मुख्यालय भिवाड़ी कर दिया गया है. सभी संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.
 

13:33:12 Jul 26, 2026, 01:33 PM (IST)

केवलादेव में भीषण जल संकट, मछलियों-कछुओं की मौत से बढ़ा पारिस्थितिकी संकट

भरतपुर स्थित विश्व धरोहर केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। अधिकांश जलाशय सूख चुके हैं, जिससे मछलियां और कछुए मर रहे हैं। पानी की कमी के कारण उद्यान की करीब 375 पक्षी एवं वन्यजीव प्रजातियों के साथ-साथ उनके प्रजनन चक्र और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर संकट मंडरा रहा है।
 

13:33:03 Jul 26, 2026, 01:33 PM (IST)

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जैसलमेर में कांग्रेस का विजय मार्च, युवाओं की जीत बताया

Dharmendra Pradhan: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जैसलमेर में जिला कांग्रेस कमेटी ने विजय मार्च निकालकर इसे देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों की जीत बताया. कांग्रेस नेताओं ने छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए.
 

13:32:55 Jul 26, 2026, 01:32 PM (IST)

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतापगढ़ में कांग्रेस का जश्न, आतिशबाजी कर निकाला विजय जुलूस

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रतापगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर आतिशबाजी कर विजय जुलूस निकाला. जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह पुरावत ने इसे युवाओं और विद्यार्थियों के संघर्ष की जीत बताते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार छात्रों के समर्थन में खड़े रहे. कांग्रेस ने केंद्र सरकार से छात्रों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी जल्द निर्णय लेने की मांग की.
 

13:32:45 Jul 26, 2026, 01:32 PM (IST)

कारगिल विजय दिवस पर मंत्री मदन दिलावर ने शहीदों को किया नमन, ऊंडवा चौराहे पर लगेगी मां पन्नाधाय की प्रतिमा

Kargil Vijay Diwas: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रामगंजमंडी में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान उन्होंने ऊंडवा चौराहे पर मां पन्नाधाय की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की. बाद में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुना और 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत रिकॉर्ड बनाने का आह्वान किया.
 

11:47:45 Jul 26, 2026, 11:47 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर -बिजली चोरों के खिलाफ जयपुर डिस्कॉम का एक्शन​डिस्कॉम के JPDC नॉर्थ सर्किल में विशेष सतर्कता अभियान चलाया गया। SE एमएल मीना ने कराई विजिलेंस चेकिंग। चौमूं, शाहपुरा, जमवारामगढ़, बस्सी क्षेत्र में 19 टीमों ने मारा छापा 322 स्थानों पर मिली बिजली चोरी 3214 जगह से हटवाई गई समांतर सर्विस लाइन 1327 हुक पॉइंट हटाए गए 82.77 लाख रुपए का जुर्माना किया गया निर्धारित

10:20:22 Jul 26, 2026, 10:20 AM (IST)

Rajasthan News Live

Hanumangarh : छाछ पीने से 10 जने हुए बीमार, चार महिलाओं और 2 बच्चों समेत 10 जने हॉस्पिटल में भर्ती, शनिवार दोपहर को छाछ पीने के बाद शुरू हुई थी उल्टियां, दो परिवारों के सदस्यो का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज, टिब्बी के चंदूरवाली गांव की है पूरी घटना, टिब्बी पुलिस ने गांव और हॉस्पिटल पहुंच कर मामले की जुटाई जानकारी .
 

09:35:17 Jul 26, 2026, 09:35 AM (IST)

Rajasthan News Live

 राजस्थान में आगामी 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बीजेपी और राज्य सरकार के प्रमुख नेता प्रदेशभर के साधु-संतों का सम्मान करेंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित वरिष्ठ नेता अलग-अलग संभागों और आश्रमों में जाकर संतों के दर्शन और चरण वंदना करेंगे. इसके लिए पार्टी स्तर पर जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं.

09:34:59 Jul 26, 2026, 09:34 AM (IST)

Rajasthan News Live

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को लेकर राजस्थान बीजेपी ने व्यापक तैयारियां की हैं. आज सुबह 11:00 बजे राज्य के 42,000 से अधिक बूथों पर इसे सामूहिक रूप से सुना जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रताप नगर से और प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार मानसरोवर के बूथ 125 पर कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे.
 

09:34:51 Jul 26, 2026, 09:34 AM (IST)

Rajasthan News Live

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में एक ही दिन के भीतर 913 आवेदनों को मंजूरी मिलने के बाद खाद्य विभाग एक्शन में आ गया है. इस 'वन-डे अप्रूवल' के संदिग्ध मामले को देखते हुए विभाग ने सभी जिला रसद अधिकारियों (DSO) को धरातल पर जाकर भौतिक सत्यापन (Physical Verification) करने के कड़े निर्देश दिए हैं.

09:34:38 Jul 26, 2026, 09:34 AM (IST)

Rajasthan News Live

नुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा से कांग्रेस विधायक विनोद गोठवाल और उनके पीए मोहित बिश्नोई के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है. एक स्थानीय पार्षद ने विधायक पर 60 लाख रुपये न लौटाने, रुपये मांगने पर अभद्रता, छेड़छाड़, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है. विधायक से जुड़ा मामला होने के कारण इसकी जांच सीआईडी (सीबी) को सौंपी जाएगी.

09:34:28 Jul 26, 2026, 09:34 AM (IST)

Rajasthan News Live

RPSC से खबर, कनिष्ठ विधि अधिकारी (जेडीए) परीक्षा आयोजन आज और कल, कड़ी निगरानी में 26 और 27 जुलाई को जयपुर में होगी परीक्षा.
 

09:32:52 Jul 26, 2026, 09:32 AM (IST)

Rajasthan News Live

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद टोंक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय मार्च निकालकर खुशी मनाई. गांधी पार्क से घंटाघर चौराहे तक निकाले गए इस मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेसजन शामिल हुए. मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. विजय मार्च के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का पर्याप्त जाब्ता तैनात रहा. पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने स्थिति पर नजर बनाए रखी.

08:50:01 Jul 26, 2026, 08:50 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर
कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा-2025 
आज (26 जुलाई)और कल (27जुलाई) दो पारियों में परीक्षा.
कलेक्ट्रेट के कक्ष संख्या-116 में जिला स्तरीय परीक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित.
परीक्षा के समन्वय के लिए विभिन्न विभागों के कार्मिक किए गए तैनात.
कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 0141-2206699 जारी.
परीक्षा अवधि में सभी विभागों को समन्वय बनाए रखने के निर्देश.

08:33:46 Jul 26, 2026, 08:33 AM (IST)

Rajasthan News Live

जोधपुर ओसियां: ओसियां भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर भूसे से भरा ट्रक पलटा, ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा, डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क पर पलटा ट्रक, भादरा से गुड़ामालानी जा रहा था भूसे से लदा ट्रक, गगाड़ी क्षेत्र के चण्डालिया स्थित गोदारा की ढाणियों के पास हुआ हादसा, सड़क पर बिखरा भूसा, ट्रक भी हुआ क्षतिग्रस्त गनीमत रही हादसे में कोई जनहानि नहीं, पुलिस ने यातायात कराया सुचारु.
 

08:30:31 Jul 26, 2026, 08:30 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना-एक दिन में 913 आवेदन मंजूर, जांच शुरू. खाद्य सुरक्षा योजना में 'वन-डे अप्रूवल' पर विभाग सख्त. खाद्य विभाग ने डीएसओ को दिए भौतिक सत्यापन के आदेश. एक ही दिन में 124 आवेदन मंजूर, अलवर सबसे आगे. खैरथल-तिजारा में 122 आवेदन एक दिन में स्वीकृत. भीलवाड़ा में 79, टोंक में 57 आवेदन एक दिन में मंजूर. कोटपूतली-बहरोड़ में 54, दौसा में 51 मामले जांच के दायरे में. झालावाड़ 41, जयपुर और भरतपुर में 37-37 आवेदन एक दिन में मंजूर. डूंगरपुर 33, सवाई माधोपुर 27, ब्यावर 24 मामले संदिग्ध. बाड़मेर और हनुमानगढ़ में 22-22, डीडवाना 21, कोटा 20 आवेदन जांच में. 24 घंटे में मंजूरी पर उठे सवाल, सामान्य प्रक्रिया में लगते हैं 10-15 दिन. भौतिक सत्यापन और दस्तावेज जांच के बाद ही मिलती है मंजूरी.
 

08:01:03 Jul 26, 2026, 08:01 AM (IST)

Rajasthan News Live

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ आक्रोश,आज शिक्षक संगठन करेंगे शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, राजस्थान राज्य कर्मचारी एकीकृत संघ के बैनर तले किया जाएगा विरोध प्रदर्शन,, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर होगा प्रदर्शन.


 

08:00:54 Jul 26, 2026, 08:00 AM (IST)

Rajasthan News Live

राज्यपाल हरिभाउ बागडे  जोधपुर प्रवास पर रहेंगे, विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में करेंगे सहभागिता, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल बागडे आज सुबह 8.35 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, इसके पश्चात सुबह 8.40 बजे रावटी रोड स्थित वन चौकी, घोड़ा घाटी, मेहरानगढ़ रोड, सुबह 8.55 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचकर 10.15 बजे तक स्थानीय कार्यक्रम, राज्यपाल इसके उपरांत सुबह 10.30 बजे गांधी मैदान, रायपुर पहुंचेंगे, सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे तक एक स्थानीय कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, कार्यक्रम के समापन के पश्चात सुबह 11.50 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान.


 

07:48:38 Jul 26, 2026, 07:53 AM (IST)

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जोधपुर ओसियां

ओसियां भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर भूसे से भरा ट्रक पलटा,

ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा,

डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क पर पलटा ट्रक,

भादरा से गुड़ामालानी जा रहा था भूसे से लदा ट्रक,

गगाड़ी क्षेत्र के चण्डालिया स्थित गोदारा की ढाणियों के पास हुआ हादसा,

सड़क पर बिखरा भूसा, ट्रक भी हुआ क्षतिग्रस्त गनीमत रही हादसे में कोई जनहानि नहीं,

पुलिस ने यातायात कराया सुचारु.

07:48:20 Jul 26, 2026, 07:48 AM (IST)

Rajasthan News Live

बारां शहर में देर रात एक मांगरोल रोड़ पर घर के बाहर खड़ी कार पर अज्ञात बदमाशों ने कार का पीछे का शीशा तोड़ने का मामला सामने आया है. घटना की जानकारी रात करीब 3 बजे डायल 112 पुलिस ने फोन कर दी. सूचना मिलते ही कार मालिक मौके पर पहुंचे तो कार का पिछला शीशा पूरी तरह टूटा हुआ मिला तथा कार के अंदर एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था. कार हमेशा की तरह कार्यालय के सामने खड़ी थी. आये दिन घरों के बाहर खड़ी रहने वाली कारों के शीशें तोड़ने की घटनाओं से लोगों में रोष है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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