/Rajasthan News Live: जयपुर पुलिस पर कार्रवाई, भाजपा नेत्री के बेटों से कथित मारपीट मामले में तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड

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Rajasthan News Live, 26 June: जयपुर के संजय सर्किल थाने में तैनात तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई भाजपा नेत्री के नाबालिग बेटे समेत तीन भाइयों के साथ कथित मारपीट के मामले में की गई है. बताया जा रहा है कि विवाद गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ था. मामले में उच्च स्तरीय हस्तक्षेप के बाद डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने कांस्टेबल राजू सिंह, संदीप कुमार और अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया. साथ ही पुलिस मुख्यालय और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की विजिलेंस शाखा ने पूरे प्रकरण की विभागीय जांच शुरू कर दी है.
Rajasthan News Live, 26 June: जयपुर के संजय सर्किल थाने में तैनात तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई भाजपा नेत्री के नाबालिग बेटे समेत तीन भाइयों के साथ कथित मारपीट के मामले में की गई है. बताया जा रहा है कि विवाद गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ था. मामले में उच्च स्तरीय हस्तक्षेप के बाद डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने कांस्टेबल राजू सिंह, संदीप कुमार और अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया. साथ ही पुलिस मुख्यालय और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की विजिलेंस शाखा ने पूरे प्रकरण की विभागीय जांच शुरू कर दी है.
जयपुर जिले में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से अब तक 43,830 ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। शिविरों में राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और पंचायती राज विभागों ने मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया। हजारों लोगों की स्वास्थ्य जांच, किसानों को योजनाओं की जानकारी और पशुओं का उपचार व टीकाकरण भी किया गया।
जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले टैक्सकॉन-2026 'शिखर' का उद्घाटन हाईकोर्ट के जस्टिस अनुरूप सिंघी करेंगे। सम्मेलन में जीएसटी, इनकम टैक्स, ईडी, पीएमएलए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर देशभर के टैक्स विशेषज्ञ पांच तकनीकी सत्रों में चर्चा करेंगे।
मोहर्रम के अवसर पर आज जयपुर समेत प्रदेशभर में ताजियों के जुलूस निकाले जाएंगे। पिंकसिटी में 250 से 300 बड़े-छोटे ताजिए विभिन्न मोहल्लों से निकलकर रामगढ़ मोड़ स्थित कर्बला पहुंचेंगे। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जबकि राजपरिवार का सोने-चांदी का ताजिया भी आकर्षण का केंद्र रहेगा।
Rajasthan Weather update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों के लिए तात्कालिक (Nowcast) मौसम चेतावनी जारी की है.
Jaipur Rain: जयपुर में मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम और जेडीए के दावों की पोल खोल दी. शहर के कई इलाकों में जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. करोड़ों रुपये खर्च कर नालों की सफाई के दावों के बावजूद पहली ही बारिश में ड्रेनेज व्यवस्था फेल होती नजर आई, जिससे नगर निगम की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए.
Rajasthan Monsoon update: जून के आखिरी दिनों में राजस्थान में मानसून की गतिविधियां तेज होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक कई जिलों में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, मेघगर्जन, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
Alwar Crime: राजस्थान के अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने अलवर पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात की और जांच की समीक्षा की.
Rajasthan Crime: राजस्थान के डीग जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र में शराब पीने से मना करने पर बदमाशों ने एक फैमिली ढाबे पर हमला कर दिया. करीब 15 से 20 हथियारबंद बदमाशों ने ढाबा संचालक और उसके परिवार के साथ मारपीट की, फायरिंग की, तोड़फोड़ मचाई और गल्ले से 2.20 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
Kota Firing: राजस्थान के कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र के रोण गांव में बारात में आए एक युवक पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया. सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है.