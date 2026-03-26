Rajasthan News Live: राजस्थान BJP SC मोर्चा की नई टीम घोषित! मदन राठौड़ के निर्देश पर 47 पदाधिकारियों की सूची जारी

Rajasthan News Live Today: जयपुर. राजस्थान भाजपा अनुसूचित जाति (SC) मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर देर रात 47 पदाधिकारियों की पूरी सूची जारी की गई. मोर्चा में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 प्रदेश महामंत्री, 8 प्रदेश मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की गई हैं. जयपुर, अलवर, उदयपुर, भरतपुर सहित विभिन्न जिलों को मोर्चा में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है.
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Rajasthan News Live Today: जयपुर. राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अहम कदम उठाया गया है. सभी प्रमुख दावेदारों को आज दिल्ली बुलाया गया है, जहां यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी के साथ बैठक होगी. बैठक में अभिषेक चौधरी, मुकुल खीचड़, पारस गुर्जर समेत कई अन्य दावेदार शामिल होंगे. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव प्रक्रिया, संगठनात्मक तैयारियों और प्रत्येक दावेदार की परफॉर्मेंस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. चर्चा के बाद यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम परफॉर्मेंस लिस्ट जारी करेगी, जिसमें दावेदारों की योग्यता और संगठन में उनके योगदान के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा.
Ajmer Board 12th Result: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) 12वीं कक्षा का परिणाम निकालने की तैयारियों में जुट गया है. बोर्ड सूत्रों के अनुसार, अप्रैल के पहले सप्ताह में 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है. बोर्ड जल्द ही रिजल्ट जारी करने की औपचारिक तारीख का एलान कर सकता है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, राज्य के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के भाव लगभग स्थिर बने हुए हैं, हालांकि विभिन्न शहरों में थोड़ा-बहुत अंतर देखा जा रहा है.
जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में देर रात गोवंश के बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता जिला सचिव जीत के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे और थाने का घेराव कर दिया. पुलिस ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया, कटे सिर को जब्त कर जांच शुरू कर दी. हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत कराया गया. बजरंग दल ने थाने में शिकायत दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल इलाके में शांति है और पुलिस तैनात की गई है.
Rajasthan Weather Update: जयपुर, 26 मार्च 2026 मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने आज सुबह 01:00 बजे IST एक महत्वपूर्ण तात्कालिक चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने राजस्थान के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी जिलों में अचानक मौसम बदलने की आशंका जताते हुए यह चेतावनी दी है.
Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में 26 मार्च 2026 आज सोने और चांदी के दामों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार और स्थानीय मांग के प्रभाव से सोने की कीमतों में 5,000 से 6,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है, जबकि चांदी में 20,000 रुपये प्रति किलोग्राम का बड़ा उछाल देखने को मिला है.
राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) अब सरस ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर का मजबूत ब्रांड बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. प्रमुख सचिव विकास सीतारामजी भाले की अध्यक्षता में सरस संकुल में हुई समीक्षा बैठक में RCDF ने कई बड़े इनोवेटिव प्रयोगों की घोषणा की.
राजस्थान भाजपा अनुसूचित जाति (SC) मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर देर रात 47 पदाधिकारियों की पूरी सूची जारी की गई. मोर्चा में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 प्रदेश महामंत्री, 8 प्रदेश मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की गई हैं. जयपुर, अलवर, उदयपुर, भरतपुर सहित विभिन्न जिलों को मोर्चा में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है. प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए प्रमुख नाम हैं: मुकेश किराड़, रामकिशन वर्मा, बी.एल. नवल, संजय चंदेल, अंजू जाटव, सुरेश जिंदल, अतर सिंह पगारिया और सुरेश बैरवा. प्रदेश महामंत्री पद पर ओमप्रकाश जेदिया, डॉ. मुकेश गर्ग और राजेश रायपुरिया को नियुक्त किया गया है. भजनलाल रोलन सहित 12 प्रवक्ता भी मोर्चा की टीम में शामिल किए गए हैं. भाजपा ने नए चेहरों को मौका देते हुए संगठन में संतुलन साधने की कोशिश की है. इस नई टीम से SC मोर्चा के संगठनात्मक विस्तार के साथ-साथ आगामी चुनावी तैयारियों को तेज गति मिलने की उम्मीद है.