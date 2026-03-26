Rajasthan News Live: राजस्थान BJP SC मोर्चा की नई टीम घोषित! मदन राठौड़ के निर्देश पर 47 पदाधिकारियों की सूची जारी

Rajasthan News Live Today: जयपुर. राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अहम कदम उठाया गया है. सभी प्रमुख दावेदारों को आज दिल्ली बुलाया गया है, जहां यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी के साथ बैठक होगी. बैठक में अभिषेक चौधरी, मुकुल खीचड़, पारस गुर्जर समेत कई अन्य दावेदार शामिल होंगे. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव प्रक्रिया, संगठनात्मक तैयारियों और प्रत्येक दावेदार की परफॉर्मेंस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. चर्चा के बाद यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम परफॉर्मेंस लिस्ट जारी करेगी, जिसमें दावेदारों की योग्यता और संगठन में उनके योगदान के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा.

