Rajasthan News Live: राजस्थान में आज बड़ा दिन! जयपुर में स्टार्टअप समिट, खाटू धाम में उमड़ेगा सैलाब

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. प्रदेश में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में राजधानी में ‘राजस्थान स्टार्टअप समिट-2026’ का आगाज़ होने जा रहा है. समिट का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आयोजित उद्घाटन सत्र में करेंगे. पंचायत/निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस का माइक्रो मैनेजमेंट राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा. बाबा श्याम का मुख्य मेला आज आयोजित होगा. एकादशी के अवसर पर कल रथयात्रा निकलेगी. सेठ सांवरा दहलीज लांघ कर भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: आज राजस्थान में राजनीति, नवाचार और आस्था से जुड़े बड़े आयोजन होने जा रहे हैं. राजधानी जयपुर में ‘राजस्थान स्टार्टअप समिट-2026’ का शुभारंभ होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे. समिट का उद्देश्य प्रदेश में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देकर युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराना है.
वहीं, पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस सक्रिय है. राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से कार्यशाला आयोजित कर माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति पर मंथन किया जाएगा.
उधर, सीकर के खाटू धाम में खाटू श्याम का मुख्य मेला आयोजित होगा. एकादशी पर रथयात्रा निकलेगी और सेठ सांवरा नगर भ्रमण कर भक्तों को दर्शन देंगे. प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें लाइव अपडेट्स से.
दौसा
चंद्रग्रहण के कारण 3 मार्च को बंद रहेंगे मेंहदीपुर बालाजी मंदिर के पट. श्रद्धालु उस दिन नहीं कर सकेंगे अपने आराध्य के दर्शन, जानकारी के अनुसार 2 मार्च को मध्य रात्रि के बाद 1:30 बजे होगा होलिका दहन, 3 मार्च को हैं चंद्र ग्रहण और सूतक काल के चलते मंगला आरती के बाद सुबह करीब 6:20 बजे बंद होंगे बालाजी मंदिर के पट,
वहीं अगले दिन 4 मार्च को सुबह मंगला आरती के बाद ही श्रद्धालु कर पाएंगे बालाजी दर्शन, 27 फरवरी से 4 मार्च तक चलने वाले होली महोत्सव की हुई शुरुआत.
राजस्थान में कड़ाके गर्मी ने दस्तक दे दी है. बाड़मेर 36.3 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि 28 जिलों में पारा 30 डिग्री के पार पहुंच गया है. मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक तापमान में 4 डिग्री तक और बढ़ोतरी की संभावना जताई है. पढ़ें पूरी अपडेट
बाबा श्याम का मुख्य मेला आज होगा आयोजित, एकादशी के अवसर पर कल निकलेगी रथयात्रा, सेठ सांवरा दहलीज लांघ कर भक्तों को दर्शन देने के लिए करेंगे नगर भ्रमण, श्याम मंदिर परिसर से प्रातः 11 बजे रवाना होगी रथयात्रा, रथ को छूने की ललक और नीले असवार के दर्शन को उमड़ेगा भक्तों का सैलाब, श्याम बाबा के नगर भ्रमण के दौरान भारी पुलिस जाब्ता रहेंगे तैनात.
पंचायत/निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस का माइक्रो मैनेजमेंट राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा. पीसीसी मुख्यालय में आज कार्यशाला आयोजित होगी. पंचायत एवं निकाय चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस पार्टी के लगभग 200 चयनित कार्यकर्ता शामिल होंगे. सी. बी. यादव चुनाव प्रबंधन मॉडल्स का विस्तृत प्रस्तुतीकरण देंगे. 28 फरवरी एवं 1 मार्च को भीलवाड़ा में दो दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर का आयोजन होगा.
विधानसभा की कार्यवाही आज भी रहेगी जारी. सीएम भजनलाल शर्मा का होगा रिप्लाई.
Operation Shutdown: झालावाड़ पुलिस ने ऑपरेशन शटर डाउन के तहत सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह के सदस्य फर्जी दस्तावेज, चोरी की पहचान और बैंक खातों का इस्तेमाल कर पोर्टल पर अपात्र लोगों को लाभ स्वीकृत करवाते थे और फिर 50-75% कमीशन वसूलते थे.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम अब तेजी से अपना रुख बदल रहा है. फरवरी का अंत होते-होते सर्दी का दौर लगभग समाप्त हो चुका है और गर्मी ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जबकि रातों में अभी भी हल्की ठंडक बनी हुई है.
Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज 27 फरवरी को सोने और चांदी के भाव में मामूली गिरावट देखी गई है. सर्राफा बाजार के ताजा अपडेट के अनुसार, जयपुर सहित पूरे प्रदेश में 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,49,240 रुपये दर्ज की गई है, जो कल के 1,49,440 रुपये से 200 रुपये कम है.
जैसलमेर
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जैसलमेर दौरे पर,राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों कल शाम को आये जैसलमेर, वही रक्षा मंत्री राजनाथसिंह आज शाम आएंगे जैसलमेर, राष्ट्रपति व राज्यपाल ने रात्रि विश्राम किया जैसलमेर में. वहीं, आज 27 फरवरी को शाम 5 बजे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायु शक्ति-2026 के मुख्य आयोजन में लेंगे हिस्सा. कार्यक्रम मे राष्ट्रपति के साथ रक्षा मंत्री राजनाथसिंह, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े भी रहेंगे मौजूद,