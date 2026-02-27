Rajasthan News Live: राजस्थान में आज बड़ा दिन! जयपुर में स्टार्टअप समिट, खाटू धाम में उमड़ेगा सैलाब

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. प्रदेश में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में राजधानी में ‘राजस्थान स्टार्टअप समिट-2026’ का आगाज़ होने जा रहा है. समिट का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आयोजित उद्घाटन सत्र में करेंगे. पंचायत/निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस का माइक्रो मैनेजमेंट राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा. बाबा श्याम का मुख्य मेला आज आयोजित होगा. एकादशी के अवसर पर कल रथयात्रा निकलेगी. सेठ सांवरा दहलीज लांघ कर भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

