Rajasthan News Live: राजस्थान में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा

Rajasthan News Live Today: दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा ने चार लोगों की जान ले ली. पापड़दा थाना क्षेत्र के पिलर संख्या 193 के समीप यह दर्दनाक घटना हुई, जहां एक कार को अज्ञात तेज रफ्तार वाहन (संभवतः ट्रक या हैवी व्हीकल) ने जोरदार टक्कर मारी. टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कार फंस गई और कई किलोमीटर तक घसीटती चली गई, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 27, 2026, 07:42 AM IST | Updated: Jan 27, 2026, 09:24 AM IST

Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में आज (27 जनवरी 2026) मौसम फिर से सर्दी के तीखे तेवर दिखाने लगा है. जयपुर सहित प्रदेश के कई संभागों में बारिश की संभावना बनी हुई है. IMD जयपुर के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ आज से सक्रिय हो रहा है, जिसका प्रभाव शाम तक दिखाई देगा. चार दिन पहले आई बारिश के बाद से ही ठंड बढ़ गई थी, और कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई. अब शाम तक पारा और लुढ़केगा, जिससे सर्दी और शीतलहर की तीव्रता बढ़ेगी.

09:24:47
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, पश्चिमी विक्षोभ से जयपुर समेत कई जिलों में बारिश-ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर, सीकर और सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई है. मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर सावधानी बरतने की सलाह दी है. बारिश के बाद शीतलहर का प्रकोप और बढ़ेगा. पढ़ें पूरी खबर

08:40:46
Rajasthan News

जयपुर, बैंकों में आज एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल, यूनाइटेड फोरम ऑफ़ बैंक यूनियन्स के आह्वान पर हड़ताल, प्रदेश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र,क्षेत्रीय ग्रामीण,सहकारी और निजीक्षेत्र के बैंकों में पूर्ण रूप से हड़ताल रहेगी, बैंक अधिकारी और कर्मचारी पिछले 5 साल से कर रहे मांग, पाँच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने की मांग, बैंकों में प्रत्येक शनिवार को अवकाश घोषित किया जाए, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक,अधिकांश केंद्र और  राज्य सरकार कार्यालयों,कई निजी क्षेत्र में पहले से ही लागू है.

08:39:10
Rajasthan News

जयपुर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हड़ताल का आह्वान, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने की हड़ताल,  सप्ताह में पांच कार्य दिवस, पेंशन अपडेशन, निजी बैंक के कर्मचारी को पेंशन के विकल्प की मांग, FDI, निजीकरण और विलय का कर रहे विरोध, आज 11 बजे से बैंक अधिकारी करेंगे धरना प्रदर्शन, अंबेडकर सर्किल LIC बिल्डिंग परिसर में होगा धरना,
AIBOA राजस्थान के अध्यक्ष लोकेश मिश्रा ने दी जानकारी.

08:37:15
Rajasthan Air Pollution: राजस्थान का आबोहवा हुई जहरीली, भिवाड़ी-राजसमंद में सांस लेना हुआ मुश्किल, पढ़ें आज की पूरी अपडेट

राजस्थान में ठंड, प्रदूषण और बारिश की तिहरी मार जारी है. भिवाड़ी (282 AQI) में हवा बेहद जहरीली हो गई है. मौसम विभाग ने बीकानेर-टोंक सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट दिया है. डॉक्टरों ने केवल N-95 मास्क लगाने की सलाह दी है. पढ़ें पूरी खबर

08:17:06
राजस्थान के सर्राफा बाजार में चांदी ने काटा उधम, आज 10 हजार रूपये की उछाल, जानें क्या है आज का रेट

Rajasthan Silver Rate: राजस्थान में सर्राफा बाजार आज (27 जनवरी 2026) पूरी तरह से चांदी के उधम से गर्म है. यह उछाल मुख्य रूप से MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर चांदी के फ्यूचर्स में मजबूती से जुड़ी है.  
 

पढ़ें पूरी खबर

08:07:09
राजस्थान के इन इलाके में भयंकर बारिश का अलर्ट, भीषण आंधी-तूफान से मचेगा कहर, अभी-अभी जारी हुआ अलर्ट

Rajasthan Weather Update 27 January: राजस्थान में 27 जनवरी को मौसम का मिजाज बदला-बदला सा रहेगा. मौसम विभाग, जयपुर केंद्र (IMD Jaipur) ने राज्य के कई हिस्सों में तीव्र मेघगर्जन (thunderstorm), गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाओं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि (hail) का अलर्ट जारी किया है. 
 

 

पढ़ें पूरी खबर

08:06:31
क्या फरवरी के पहले हफ्ते में लाखों किसानों की होने वाली है बल्ले-बल्ले! यहाँ जानें कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त?

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत देशभर के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता मिलती है, जो तीन बराबर किस्तों में ₹2,000 प्रत्येक के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. 

 

पढ़ें पूरी खबर

08:05:58
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव, दौसा में भीषण हादसे में 4 की दर्दनाक मौत, कई किमी तक गई घसीटी कार

Dausa Road Accident: दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा ने चार लोगों की जान ले ली. पापड़दा थाना क्षेत्र के पिलर संख्या 193 के समीप यह दर्दनाक घटना हुई, जहां एक कार को अज्ञात तेज रफ्तार वाहन (संभवतः ट्रक या हैवी व्हीकल) ने जोरदार टक्कर मारी.
 

पढ़ें पूरी खबर

