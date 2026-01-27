Rajasthan News Live: राजस्थान में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा

Rajasthan News Live Today: दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा ने चार लोगों की जान ले ली. पापड़दा थाना क्षेत्र के पिलर संख्या 193 के समीप यह दर्दनाक घटना हुई, जहां एक कार को अज्ञात तेज रफ्तार वाहन (संभवतः ट्रक या हैवी व्हीकल) ने जोरदार टक्कर मारी. टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कार फंस गई और कई किलोमीटर तक घसीटती चली गई, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.