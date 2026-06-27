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Rajasthan News Live, 27 June: करौली जिले में 28 जून से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होगी. अभियान के तहत जिले के 2 लाख 61 हजार 310 से अधिक बच्चों को पोलियो प्रतिरोधी खुराक पिलाई जाएगी. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ चलने वाले इस अभियान के लिए 1204 पोलियो बूथ, 154 सुपरवाइजर, 183 मोबाइल टीमें और 2474 स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती की गई है. इसके अलावा स्वास्थ्यकर्मी, एएनएम, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर भी पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे. अभियान की निगरानी सीएमएचओ डॉ. सतीश चंद मीणा करेंगे.
Rajasthan News Live, 27 June: करौली जिले में 28 जून से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होगी. अभियान के तहत जिले के 2 लाख 61 हजार 310 से अधिक बच्चों को पोलियो प्रतिरोधी खुराक पिलाई जाएगी. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ चलने वाले इस अभियान के लिए 1204 पोलियो बूथ, 154 सुपरवाइजर, 183 मोबाइल टीमें और 2474 स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती की गई है. इसके अलावा स्वास्थ्यकर्मी, एएनएम, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर भी पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे. अभियान की निगरानी सीएमएचओ डॉ. सतीश चंद मीणा करेंगे.
हनुमानगढ़ जिले के नोहर फीडर में हरियाणा द्वारा कथित दूषित पानी डाले जाने के विरोध में आंदोलन तेज होता दिखाई दे रहा है. कामरेड मंगेज चौधरी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य देखा. इस दौरान उन्होंने हरियाणा के संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर कार्य रुकवाने का दावा किया. चौधरी ने आरोप लगाया कि हरियाणा की ड्रेनेज का पानी नोहर फीडर में छोड़े जाने से क्षेत्र के पेयजल, सिंचाई और जनस्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों में भारी नाराजगी है.
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)
NH-62 पर सड़क हादसे में मासूम बालक की मौत का मामला
सब जेल के पास आक्रोशित लोगों ने हाईवे किया जाम,
सड़क पर धरना लगाकर प्रशासन के विरुद्ध कर रहे नारेबाज़ी,
भाजपा नेता राकेश बिश्नोई, पूर्व पार्षद चरणजीत सिंह सहित नेता मौजूद,
दोनों तरफ के वार्डों को जोड़ने के लिए अंडरपास बनाने की कर रहे मांग,
सिटी थाना पुलिस मौके पर कर रही समझाईश,
कल शाम को हाईवे पार करते समय बाइक-ट्रक की टक्कर में मासूम की हुई थी मौत.
जयपुर
जयपुर से गिरफ़्तार जैश ए मोहम्मद से जुड़ी स्लीपर सेल महिला बबीता को कोर्ट में किया गया पेश. 7 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद बबीता को कोर्ट में किया गया पेश. इस दौरान एटीएस ने बबीता से की है पूछताछ. विशेष कोर्ट में किया गया हुआ पेश.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने राज्य के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Weather Warning) जारी की है.
Rajasthan Farmer Income: राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हर जिले में मशरूम उत्पादन को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है. किसानों को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MPUAT) में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि राजकीय कृषि कॉलेजों के माध्यम से ऑनलाइन क्लास भी संचालित होंगी. कम पानी और कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली मशरूम खेती को प्रदेश में नई कृषि क्रांति के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है.
MSME Day 2026: राजस्थान में पहली बार अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस का भव्य आयोजन 27 जून को होगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में 13 करोड़ रुपये से अधिक के चेक और भूमि आवंटन पत्र लाभार्थियों को सौंपेंगे. साथ ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, ODOP कॉफी टेबल बुक और RAMP पोर्टल का शुभारंभ कर राज्य के छोटे और मध्यम उद्योगों को नई गति देने की शुरुआत करेंगे.
Rajasthan Cricket Association Elections: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी का कार्यकाल लगातार 10वीं बार तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. सहकारिता विभाग ने पूर्ववर्ती कार्यकारिणी की वित्तीय और प्रशासनिक अनियमिताओं की जांच तथा विवादित जिला संघों के मामलों के निस्तारण के बाद चुनाव कराने के लिए कमेटी को अतिरिक्त समय दिया है.
Malnutrition Crisis: बारां जिले के आदिवासी क्षेत्र शाहाबाद स्थित कुपोषण उपचार केंद्र (MTC) की बदहाल व्यवस्था सामने आई है. केंद्र में छह कुपोषित बच्चों का इलाज चल रहा है, लेकिन यहां गंदगी, शुद्ध पेयजल की कमी और माताओं को भोजन व सहायता राशि नहीं मिलने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. हालांकि चिकित्सा प्रभारी ने दावा किया है कि बच्चों का उपचार किया जा रहा है और नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.
Kota News: कोटा में डॉक्टरों की टीम ने 100 ग्राम वजनी ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित महिला का सफल ऑपरेशन कर नई जिंदगी दी. महिला लंबे समय से चक्कर आने और मिर्गी के दौरों से परेशान थी. MRI जांच में ट्यूमर का पता चलने के बाद जटिल सर्जरी कर उसे पूरी तरह निकाल दिया गया. ऑपरेशन के बाद महिला स्वस्थ है और तेजी से रिकवरी कर रही है.
dinesh tiwari जयपुर - RCA एडहॉक कमेटी को लेकर बड़ी खबर। फिर बढ़ाया गया RCA एडहॉक कमेटी का कार्यकाल। लगातार 10वीं बार बढ़ा RCA का कार्यकाल। सहकारिता विभाग के सचिव समित शर्मा ने बढ़ाया कार्यकाल। RCA कमेटी ने सहकारिता विभाग से मांगा चुनाव कराने के लिए समय। वर्तमान RCA एडहॉक कमिटी ने कहा। पूर्ववर्ती RCA कार्यकारिणी की वित्तीय व प्रशासनिक अनियमिताओं की जांच। विवादित जिला संघो की जांच करवा कर चुनाव करवाने के लिए मांगा समय। डॉ सुमित शर्मा ने 3 माह के लिए 10वीं बार फिर से बढ़ाया कार्यकाल। वर्तमान कार्यकारिणी में मोहित यादव संयोजक धनंजय सिंह खींवसर आशीष तिवारी, अर्जुन बेनीवाल, सुशील जैन अरिष्ट सिंघवी रहे यथावत सदस्य....