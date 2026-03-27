Rajasthan News Live: दौसा में भीषण सड़क हादसा, पिकअप और मारुति वैन की टक्कर में 11 लोग घायल

Rajasthan News Live Today: दौसा जिले के डीडवाना बाईपास पर बुधवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. सब्जी से भरी पिकअप और शादी समारोह में जा रही मारुति वैन के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में कुल 11 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.
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Rajasthan News Live Today: राजस्थान में LPG सिलेंडर की भारी किल्लत और कालाबाजारी के बीच विभागीय रिपोर्ट ने बड़े खुलासे किए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, सिलेंडर बुकिंग न होने की 7 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, जबकि कालाबाजारी की 1,200 से ज्यादा शिकायतें सामने आई हैं. जयपुर जिला कालाबाजारी के मामलों में सबसे आगे है, जहां अकेले 320 शिकायतें दर्ज हुई हैं. सीकर में 120 और झुंझुनूं में 88 शिकायतें दर्ज की गईं. राजधानी जयपुर को कालाबाजारी का गढ़ बताया जा रहा है, जहां कुल शिकायतों का 60% मामला जयपुर शहर से जुड़ा है.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है. IMD जयपुर के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 28 से 30 मार्च के बीच राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होने जा रहा है.
Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज 27 मार्च 2026 को सोने और चांदी के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज 27 मार्च 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है.