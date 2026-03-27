Rajasthan News Live: दौसा में भीषण सड़क हादसा, पिकअप और मारुति वैन की टक्कर में 11 लोग घायल

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में LPG सिलेंडर की भारी किल्लत और कालाबाजारी के बीच विभागीय रिपोर्ट ने बड़े खुलासे किए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, सिलेंडर बुकिंग न होने की 7 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, जबकि कालाबाजारी की 1,200 से ज्यादा शिकायतें सामने आई हैं. जयपुर जिला कालाबाजारी के मामलों में सबसे आगे है, जहां अकेले 320 शिकायतें दर्ज हुई हैं. सीकर में 120 और झुंझुनूं में 88 शिकायतें दर्ज की गईं. राजधानी जयपुर को कालाबाजारी का गढ़ बताया जा रहा है, जहां कुल शिकायतों का 60% मामला जयपुर शहर से जुड़ा है.