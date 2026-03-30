Rajasthan News Live: बिसलपुर शटडाउन के बाद जयपुर में आज आधी पानी की सप्लाई, राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज बदला, 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Rajasthan News Live Today: बिसलपुर जल आपूर्ति योजना के शटडाउन के बाद सोमवार को जयपुर शहर में केवल आंशिक पेयजल सप्लाई हो पाई. कई इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. जलदाय विभाग ने उम्मीद जताई है कि आज शाम तक जयपुर शहर में पानी की सप्लाई नियमित रूप से बहाल हो जाएगी.
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Rajasthan News Live Today: राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है. रविवार को इसका असर काफी कमजोर रहा और प्रदेश के कई इलाकों में मौसम साफ रहा. लेकिन सोमवार को स्थिति बदल रही है. मौसम विभाग ने आज 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन, आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है.