Rajasthan News Live: बिसलपुर शटडाउन के बाद जयपुर में आज आधी पानी की सप्लाई, राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज बदला, 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है. रविवार को इसका असर काफी कमजोर रहा और प्रदेश के कई इलाकों में मौसम साफ रहा. लेकिन सोमवार को स्थिति बदल रही है. मौसम विभाग ने आज 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन, आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है.