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Rajasthan News Live: बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का असर, राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून

Rajasthan News Live: बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के प्रभाव से राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है. मौसम विभाग ने आज 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Jul 27, 2026, 07:51 AM IST | Updated:Jul 27, 2026, 08:26 AM IST
Rajasthan News Live: बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का असर, राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Live: कानोता थाना प्रकरण को लेकर राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ का कार्य बहिष्कार आज भी जारी रहेगा. संघ ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. समर्थन में राजस्थान परिवहन सेवा परिषद के आरटीओ और डीटीओ प्रदेशभर में काली पट्टी बांधकर काम करेंगे. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स ने भी देशव्यापी समर्थन का ऐलान किया है. अब तक हड़ताल से करीब 10 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है.

08:26:46 Jul 27, 2026, 08:26 AM (IST)

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राजस्थान के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन घंटों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है.
 

08:26:36 Jul 27, 2026, 08:26 AM (IST)

कोटा में बीच सड़क पर खूनी संघर्ष, युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार, हालत नाजुक

कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन अड़ने को लेकर शुरू हुए झगड़े में एक युवक की गर्दन पर लोहे की दांतली से जानलेवा हमला कर दिया गया. गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश और मामले की जांच में जुटी है.
 

08:26:27 Jul 27, 2026, 08:26 AM (IST)

कोटा में युवक पर चाकुओं से जानलेवा हमला, ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने दिखाई बहादुरी

Kota Crime: कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र स्थित घोड़े वाले बाबा चौराहे पर रविवार रात एक युवक पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया गया. मौके पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए एक आरोपी को दो चाकुओं के साथ पकड़ लिया, जबकि तीन अन्य बदमाश फरार हो गए. घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है.
 

08:26:17 Jul 27, 2026, 08:26 AM (IST)

RPSC JLO Exam Day 2: जयपुर में आज JLO परीक्षा का आखिरी चरण, समय से पहले पहुंचे अभ्यर्थी, 8 बजे परीक्षा केंद्रों के गेट होंगे बंद

RPSC JLO Exam Day 2: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) भर्ती परीक्षा-2025 का दूसरा और अंतिम दिन आज आयोजित किया जा रहा है. आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र पर पहुंचने, निर्धारित समय के बाद प्रवेश नहीं मिलने और सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है. परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए हैं.
 

08:26:00 Jul 27, 2026, 08:26 AM (IST)

एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से दहला जैसलमेर, टांके में कूदकर परिवार ने दी जान

Jaisalmer: जैसलमेर जिले के पोकरण क्षेत्र के लोहारकी गांव में एक ही परिवार के चार लोगों की संदिग्ध सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पति-पत्नी और उनके दो बच्चों के शव टांके से बरामद किए गए हैं. घटना के पीछे गृह क्लेश की आशंका जताई जा रही है. सूचना पर रामदेवरा थाना पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
 

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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