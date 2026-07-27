/Rajasthan News Live: बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का असर, राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून

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Rajasthan News Live: कानोता थाना प्रकरण को लेकर राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ का कार्य बहिष्कार आज भी जारी रहेगा. संघ ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. समर्थन में राजस्थान परिवहन सेवा परिषद के आरटीओ और डीटीओ प्रदेशभर में काली पट्टी बांधकर काम करेंगे. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स ने भी देशव्यापी समर्थन का ऐलान किया है. अब तक हड़ताल से करीब 10 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है.
Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राजस्थान के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन घंटों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है.
कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन अड़ने को लेकर शुरू हुए झगड़े में एक युवक की गर्दन पर लोहे की दांतली से जानलेवा हमला कर दिया गया. गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश और मामले की जांच में जुटी है.
Kota Crime: कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र स्थित घोड़े वाले बाबा चौराहे पर रविवार रात एक युवक पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया गया. मौके पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए एक आरोपी को दो चाकुओं के साथ पकड़ लिया, जबकि तीन अन्य बदमाश फरार हो गए. घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है.
RPSC JLO Exam Day 2: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) भर्ती परीक्षा-2025 का दूसरा और अंतिम दिन आज आयोजित किया जा रहा है. आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र पर पहुंचने, निर्धारित समय के बाद प्रवेश नहीं मिलने और सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है. परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए हैं.
Jaisalmer: जैसलमेर जिले के पोकरण क्षेत्र के लोहारकी गांव में एक ही परिवार के चार लोगों की संदिग्ध सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पति-पत्नी और उनके दो बच्चों के शव टांके से बरामद किए गए हैं. घटना के पीछे गृह क्लेश की आशंका जताई जा रही है. सूचना पर रामदेवरा थाना पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.