Rajasthan News Live: राजस्थान में आज मेगा डेवलपमेंट डे, PM मोदी करेंगे अजमेर का दौरा, देंगे करोड़ों की सौगात, पढ़ें बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अजमेर आएंगे. 9 से 14 साल तक की बालिकाओं के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे. प्रधानमंत्री 16 हजार 686 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ का पदभार ग्रहण समारोह आज दिल्ली में होना है. पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा बीकानेर के भीनासर में कांग्रेस की विशाल जनसभा आज संबोधित करेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
आज राजस्थान के लिए बेहद अहम दिन रहने वाला है. प्रधानमंत्री Narendra Modi आज अजमेर दौरे पर रहेंगे, जहां वे 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे. इस दौरान वे 16 हजार 686 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे.
छात्र राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर के तहत Vinod Jakhar का पदभार ग्रहण समारोह आज दिल्ली में आयोजित होगा. दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष Govind Singh Dotasra बीकानेर के भीनासर में कांग्रेस की विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे.
राजस्थान में गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है. बाड़मेर 36.5 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है. मौसम विभाग ने 3 मार्च से तापमान में 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की चेतावनी जारी की है. पढ़ें पूरी अपडेट
शाहाबाद (बारां)-राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर नारंगी और अमरूदों से भरा ट्रक पलटा. गौ वंश को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हुआ ट्रक हाइवे पर बिखरे नारंगी और अमरूद. रामगंज मंडी से माल भरकर नेपाल जा रहा था मौके पर पहुंची पुलिस, किसी प्रकार की कोई जन हानि नहीं हुई. देवरी क्षेत्र के पाजन टोरी गांव के पास की घटना.
जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर दौरा. पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम. सुबह 09:50 बजे दिल्ली से होंगे रवाना. सुबह 10:50 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे. सुबह 10:55 बजे हेलीकॉप्टर से अजमेर के लिए होंगे रवाना. सुबह 11:15 बजे अजमेर हेलीपैड पहुंचेंगे. सुबह 11:20 बजे अजमेर हेलीपैड से सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल होंगे रवाना. सुबह 11:25 बजे कायड़ विश्राम स्थली, अजमेर (कार्यक्रम स्थल) पहुंचेंगे. सुबह 11:30 से दोपहर 1 बजे तक अजमेर में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण. दोपहर 1:05 बजे कार्यक्रम स्थल से सड़क मार्ग द्वारा प्रस्थान. दोपहर 1:10 बजे अजमेर हेलीपैड पहुँचगे. दोपहर 1:15 बजे हेलीकॉप्टर से किशनगढ़ के लिए रवाना. दोपहर 1:35 बजे– किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे. दोपहर 1:40 बजे विमान से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे. दोपहर 2:55 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट, गुजरात पहुंचगे.
करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व में होगा हैबिटेट सुधार. वनकर्मियों को मिलेंगे आधुनिक हथियार, मैन पॉवर को किया जाएगा मजबूत. जल्द ही आधुनिक रेस्क्यू वाहन भी मिलेगा. हानिकारक वनस्पति का होगा उन्मूलन , बीज वन एवं श्रीराम वाटिका बनेगी , बजट मिलने के बाद टाइगर रिजर्व में पर्यटन व विकास की दृष्टि से जल्द काम शुरू होने की उम्मीद.
जयपुर: होली पर्व पर रेलवे द्वारा व्यापक प्रबंधन, उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO अमित सुदर्शन ने बताया उत्तर पश्चिम रेलवे पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन, रिकार्ड 273 ट्रिप नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन, 53 नियमित ट्रेनों में 141 अतिरिक्त डिब्बें जोड़े गए, 30 स्पेशल ट्रेनों के 216 ट्रिप संचालन की अवधि में विस्तार किया.
चौमूं: मूंगफली के छिलके से गिट्टी बनाने की फैक्ट्री में लगी आग. शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात आई सामने. सामोद के जाटावाली रीको का मामला दमकल की गाड़ियां पहुंची मौके पर. दमकलकर्मियों में आग पर पाया काबू.
बीकानेर से खबर, भीनासर में कांग्रेस की विशाल जनसभा आज , जनसभा को संबोधित करेंगे पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा, पंचायत राज व नगर निकाय चुनावों को लेकर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, जिला कांग्रेस कमेटी ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप.
पीएम मोदी आज आएंगे अजमेर, कल देर रात सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे अजमेर, कायड़ विश्रामस्थली पहुँच तैयारियो का लिया अंतिम जायजा, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत भी रहे साथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी रहे मौजूद, पीएम मोदी आज प्रदेश को देंगे हजारों करोडो की सौगातें, 21 हजार युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र, सर्वायकल कैंसर की निशुल्क वैक्सीन का भी करेंगे शुभारम्भ.