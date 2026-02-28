Rajasthan News Live: राजस्थान में आज मेगा डेवलपमेंट डे, PM मोदी करेंगे अजमेर का दौरा, देंगे करोड़ों की सौगात, पढ़ें बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अजमेर आएंगे. 9 से 14 साल तक की बालिकाओं के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे. प्रधानमंत्री 16 हजार 686 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ का पदभार ग्रहण समारोह आज दिल्ली में होना है. पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा बीकानेर के भीनासर में कांग्रेस की विशाल जनसभा आज संबोधित करेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

