Rajasthan News Live: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू, आज से 5वां सत्र, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट और चुनाव विधेयक लाएगी सरकार

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है. प्रदेश में 5 दिनों में दूसरी बार ओलावृष्टि हुई है. सीकर सहित 9 जिलों में चने के आकार के ओले जमकर गिरे हैं.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान विधानसभा का 16वीं विधानसभा का 5वां सत्र आज (28 जनवरी 2026) से शुरू हो रहा है. यह सत्र मुख्य रूप से बजट सत्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें वित्त मंत्री दीया कुमारी राज्य का 2026-27 का बजट पेश करेंगी. सत्र की शुरुआत के साथ ही सदन में बहस और हंगामे की संभावना है, क्योंकि सरकार कई महत्वपूर्ण और विवादास्पद विधेयक सदन में लाने वाली है.
राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र आज 11 बजे से शुरु होगा. राज्यपाल बागडे के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरूआत होगी और दो अहम अध्यादेश सदन के पटल पर रखें जाएंगे. पढ़ें पूरी खबर
जयपुर के प्रसिद्ध मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में इस बार कड़ाके की सर्दी से भगवान गणेशजी को विशेष राहत दी गई है. मंदिर परिसर में गणेशजी महाराज को 250 ग्राम रूई से बनी मखमली और ऊनी पोशाक धारण कराई गई है, जो पूरी तरह से हाथ से तैयार की गई है. यह पोशाक लाल और पीच रंग की मखमली कपड़े से बनी है, जिस पर ज़रदोज़ी का खूबसूरत काम किया गया है. पोशाक में अंगरखी कुर्ती, पटका और टोपा भी शामिल हैं, जो गणेशजी को पूरे शाही अंदाज में सजा रहे हैं.पोशाक तैयार करने में पूरे 2 महीने का समय लगा है. इसमें कुल 30 मीटर कपड़े और 250 ग्राम रूई का इस्तेमाल हुआ है. मंदिर के पुजारी और कारीगरों ने मिलकर यह पोशाक बनाई है, ताकि ठंड के मौसम में गणेशजी को गर्माहट मिल सके. इसके अलावा, सिद्धि-सिद्धि और लाभ-शुभ के लिए भी अलग-अलग खास ड्रेस तैयार की गई हैं, जो भगवान की विभिन्न स्वरूपों को सजाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं.
Rajasthan Hailstorm Alert: सीकर सहित 9 जिलों में चने के आकार के ओले जमकर गिरे. भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर में शाम को ओलों की मोटी चादर छा गई, जिससे सड़कें फिसलन भरी हो गईं और फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई. मौसम विभाग जयपुर के अनुसार, यह ओलावृष्टि मुख्य रूप से शेखावाटी और हाड़ौती क्षेत्रों में प्रभावी रही, जहां सीकर, नीमकाथाना, फतेहपुर जैसे इलाकों में ओले गिरने की रिपोर्ट आई.
Jaipur Gold Silver Rate, 28 January 2026: राजस्थान में सर्राफा बाजार में आज (28 जनवरी 2026) सोने के दामों में हल्की गिरावट देखी गई है, जबकि चांदी में जबरदस्त उछाल जारी है.
भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, करौली, दौसा और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन (thunderstorm), गरज-चमक के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने (lightning) और आंधी-तूफान (strong winds with squalls) की संभावना है. यह अलर्ट मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से है, जो 27 जनवरी 2026 को सक्रिय है और पूर्वी राजस्थान तक पहुंच रहा है.