Rajasthan News Live: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू, आज से 5वां सत्र, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट और चुनाव विधेयक लाएगी सरकार

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान विधानसभा का 16वीं विधानसभा का 5वां सत्र आज (28 जनवरी 2026) से शुरू हो रहा है. यह सत्र मुख्य रूप से बजट सत्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें वित्त मंत्री दीया कुमारी राज्य का 2026-27 का बजट पेश करेंगी. सत्र की शुरुआत के साथ ही सदन में बहस और हंगामे की संभावना है, क्योंकि सरकार कई महत्वपूर्ण और विवादास्पद विधेयक सदन में लाने वाली है.