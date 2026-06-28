/Rajasthan News Live: चूरू के भर्तिया अस्पताल में टला बड़ा हादसा, इमरजेंसी वार्ड के पीछे लगी आग

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Rajasthan News Live: सीकर में शादी समारोह के दौरान पटाखे चलाने की बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया और बरात पर लाठी-सरियों से हमला कर दिया गया, आरोप है कि घोड़ी पर बैठे दूल्हे पर वाहन चढ़ाने का भी प्रयास किया गया. पुलिस की मौजूदगी में दूल्हा-दुल्हन के फेरे संपन्न कराए गए.
Rajasthan News Live: सीकर में शादी समारोह के दौरान पटाखे चलाने की बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया और बरात पर लाठी-सरियों से हमला कर दिया गया, आरोप है कि घोड़ी पर बैठे दूल्हे पर वाहन चढ़ाने का भी प्रयास किया गया. पुलिस की मौजूदगी में दूल्हा-दुल्हन के फेरे संपन्न कराए गए.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. भरतपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ समेत कई जिलों में 60 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है.
Dausa Accident: राजस्थान के दौसा जिले के पुलिस लाइन चौराहे पर मिट्टी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया. ट्रॉली के नीचे दबने से चार लोग घायल हुए, जिनमें से 50 वर्षीय भगवती देवी की अस्पताल में मौत हो गई.
Jodhpur News: जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में सेंट्रल एसी कई दिनों से खराब होने के कारण रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम बंद कर विरोध जताया. भीषण गर्मी से डॉक्टरों, स्टाफ और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
Pratapgarh Crime: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ थाना क्षेत्र के उड़ियाखेड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर सौतेले भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया. खेत की बुवाई को लेकर शुरू हुए विवाद में दोनों पक्षों ने तलवार, तीर, लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला कर दिया.
Rajasthan Crime: जयपुर के खोह नागोरियान थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आदतन शराबी छोटे बेटे ने अपनी 55 वर्षीय मां पन्नी देवी की चाकू मारकर हत्या कर दी. वारदात से पहले महिला ने अपने रिश्तेदार को फोन कर जान का खतरा बताया था. घटना के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.
Jhunjhunu Hospital: झुंझुनूं के बीडीके जिला अस्पताल का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक गर्भवती महिला अस्पताल के गेट पर गिर जाती है, लेकिन उसे स्ट्रेचर या अस्पताल स्टाफ की तत्काल मदद नहीं मिलती. बाद में दो युवकों ने मानवता का परिचय देते हुए महिला को गोद में उठाकर डॉक्टर तक पहुंचाया. हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.