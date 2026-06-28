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Rajasthan News Live: चूरू के भर्तिया अस्पताल में टला बड़ा हादसा, इमरजेंसी वार्ड के पीछे लगी आग

Rajasthan News Live: चूरू के जिला मुख्यालय स्थित भर्तिया अस्पताल में शनिवार को बड़ा हादसा टल गया. अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के पीछे खुले में पड़ी सूखी लकड़ियों और कचरे में अचानक आग लग गई, जिससे परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 28, 2026, 08:50 AM|Updated: Jun 28, 2026, 08:52 AM
Rajasthan News Live: चूरू के भर्तिया अस्पताल में टला बड़ा हादसा, इमरजेंसी वार्ड के पीछे लगी आग
Image Credit: Rajasthan News Live:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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