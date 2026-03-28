Rajasthan News Live Today: राजस्थान के लिए आज का दिन खास है. एक तरफ जहां सियासी गलियारों में हलचलों के आसार हैं, तो वीहं, दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कई जिलों में तूफानी बारिश और ओलों का अलर्ट जारी किया है. बीकानेर से लेकर जोधपुर समेत कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलेगा. किसानों के खासतौर पर अलर्ट किया गया है. वहीं, जोधपुर एयरपोर्ट पर आज 12:35 बजे अंतिम फ्लाइट उड़ान भरेगी. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

