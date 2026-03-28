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Rajasthan News Live: जोधपुर एयरपोर्ट से आज आखिरी फ्लाइट, एक महीने बंद रहेगा एयरपोर्ट, कई जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट

Rajasthan News Live Today: राजस्थान के लिए आज का दिन खास है. एक तरफ जहां सियासी गलियारों में हलचलों के आसार हैं, तो वीहं, दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कई जिलों में तूफानी बारिश और ओलों का अलर्ट जारी किया है. बीकानेर से लेकर जोधपुर समेत कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलेगा. किसानों के खासतौर पर अलर्ट किया गया है. वहीं, जोधपुर एयरपोर्ट पर आज 12:35 बजे अंतिम फ्लाइट उड़ान भरेगी. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 28, 2026, 07:27 AM IST | Updated:Mar 28, 2026, 10:22 AM IST

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Rajasthan News Live: जोधपुर एयरपोर्ट से आज आखिरी फ्लाइट, एक महीने बंद रहेगा एयरपोर्ट, कई जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट
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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में आज का दिन कई मायनों में खास रहने वाला है. एक ओर जहां सियासी गलियारों में हलचल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में तूफानी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. बीकानेर से लेकर जोधपुर तक कई इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

मौसम विभाग ने खासतौर पर किसानों को अलर्ट रहने की सलाह दी है, ताकि फसलों को संभावित नुकसान से बचाया जा सके. तेज हवाओं और बारिश के चलते जनजीवन पर भी असर पड़ सकता है. इसी बीच जोधपुर एयरपोर्ट से आज दोपहर 12:35 बजे अंतिम फ्लाइट उड़ान भरेगी. राज्य से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए ZEE Rajasthan के लाइव ब्लॉग पर नजर बनाए रखें.

10:22:21
Rajasthan News Live

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है, हालांकि जयपुर में आज ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं. ताजा अपडेट के अनुसार, राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.72 प्रति लीटर दर्ज की गई है, जिसमें कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं डीजल की कीमत भी ₹90.21 प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है. पिछले 10 दिनों की बात करें तो पेट्रोल की कीमत ₹104.38 से ₹105.11 के बीच और डीजल ₹89.90 से ₹90.56 के बीच उतार-चढ़ाव करता रहा है.
 

10:21:59
Rajasthan News Live

Jodhpur Gangaur Incident: जोधपुर के भीतरी शहर में घुड़ला गणगौर सवारी के दौरान नशेड़ी युवकों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद पथराव में बदल गया. घटना में तीन लोग घायल हुए और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए और चार आरोपियों को डिटेन कर लिया है. फिलहाल क्षेत्र में शांति है और मामले की जांच जारी है.
 

10:21:49
Rajasthan News Live

Jodhpur News: रेल मंत्रालय ने जोधपुर के भगत की कोठी में करीब ₹397.69 करोड़ की लागत से मेगा रेलवे हब विकसित करने की मंजूरी दी है. इस परियोजना के तहत स्टेशन को हाईटेक कोचिंग टर्मिनल में बदला जाएगा, जहां 6 प्लेटफॉर्म, आधुनिक यार्ड और अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी. परियोजना पूरी होने पर ट्रेनों की संख्या, समयपालन और यात्री सुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.
 

10:21:23
Rajasthan News Live

Jaipur News: मिडिल ईस्ट वॉर के बीच राजस्थान में लॉकडाउन और गैस किल्लत की खबरों को डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पूरी तरह खारिज किया है. उन्होंने कहा कि देश-प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित है और एलपीजी सप्लाई सामान्य बनी हुई है. सरकार कालाबाजारी रोकने के लिए सतर्क है और लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है.
 

09:10:30
Rajasthan News Live

जयपुर. पुष्य नक्षत्र पर मोती डूंगरी गणेशजी का पंचामृत अभिषेक. 251 किलो दूध, 21 किलो दही, घी, 21 किलो बूरा, शहद से पंचामृत अभिषेक. गंगाजल, केवड़ा जल और गुलाब जल से अभिषेक. पंचामृत के बाद गंगाजल से शुद्ध स्नान. गणपति सहस्त्रनाम के साथ 1001 मोदक अर्पित किए जाएंगे. पूजन के बाद रक्षा सूत्र और हल्दी का प्रसाद वितरण. शाम 4 बजे फूल बंगले में विराजमान होंगे गणेशजी महाराज. भगवान को नई पोशाक धारण कराई जाएगी. विशेष भोग के रूप में खीर का प्रसाद लगेगा.
 

09:09:45
Rajasthan News Live

जोधपुर: आज दोपहर 12:35 बजे इंडिगो दिल्ली की अंतिम फ्लाइट भरेगी उड़ान अगले एक माह तक जोधपुर एयरपोर्ट रहेगा बंद एयरपोर्ट 29 मार्च से 28 अप्रैल तक रहेगा बंद रनवे रिपेयर होने के कारण रहेगा एक माह के लिए जोधपुर एयरपोर्ट बंद फाइटर जेट के साथ कमर्शियल विमानों का संचालन भी रहेगा बंद एक माह के लिए यात्रियों को होगी बड़ी परेशानी एक माह के लिए दिल्ली, मुंबई ,हैदराबाद, पुणे ,बैंगलोर, अहमदाबाद, से टूटेगा संपर्क.

09:09:12
Rajasthan News Live

जयपुर: नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आज से बढ़ेंगी आंधी और मेघगर्जन की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर , बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में दोपहर बाद आंधी-बारिश के आसार 29-31 मार्च के बीच असर और ज्यादा तेज होने की संभावना तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट लोगों को सतर्क रहने और किसानों को फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह.

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Rajasthan News Live

जोधपुर: जीएसएस मैनेजर्स की हड़ताल से किसानों की चिंता बढ़ी, फ़सली ऋण जमा करने के लिए किसान JCCB के काट रहे चक्कर, पसली ऋण जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है, जबकि बीच में शनिवार, रविवार व महावीर जयंती की छुटी भी है, बैंक की ओर से छुट्टी रद्द कर किसानों को रुपये जमा करवाने का दिया मौका, 31 मार्च के बाद ऋण जमा नहीं होने पर पूरे साल का लगेगा ब्याज.

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Rajasthan News Live

जोधपुर से बड़ी खबर. दो पक्षों में हुआ विवाद. दोनों ओर से हुई पत्थरबाजी. किलीखाना इलाके में दो पक्ष हुए आमने सामने. सूचना के बाद चार पुलिस जाब्ता पंचा मौके पर. पुलिस के आलाधिकारी व चार थानों के एसएचओ को तैनात किया गया मौके पर. बताया जा रहा गणगौर बोलावणी झांकियों पर भी किया गया पथराव.

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जयपुर
घाट की गूणी सुरंग के पास लगा जाम. बस संचालकों ने किया परिवहन विभाग की कार्रवाई का विरोध. परिवहन उड़नदस्ते ने बसों को सीज करने की कार्रवाई की. इसके विरोध में उतरे बस संचालक. घाट की गूणी टोल के पास बस संचालकों ने लगाया जाम. अन्य वाहनों का भी रुका आवागमन. इसके चलते सुरंग में भी लगा वाहनों का जाम. बस संचालकों ने उड़नदस्ते पर लगाया अवैध वसूली का आरोप. जयपुर आरटीओ प्रथम का उड़नदस्ता कर रहा था चेकिंग कार्रवाई.

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