Rajasthan News Live: विधानसभा सत्र में बड़ा कदम, सदन की मेज पर रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन, प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्यवाही

Rajasthan News Live Today: राजस्थान विधानसभा के मौजूदा सत्र में आज एक महत्वपूर्ण कार्यवाही होने वाली है. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा जाएगा. यह प्रतिवेदन उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा द्वारा पेश किया जाएगा.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब कम हो गया है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य में एक बार फिर कड़ाके की सर्दी ने दबदबा जमा लिया है. रात के तापमान में औसतन 5-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ गई है. 29 जनवरी 2026 को सुबह के समय कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जबकि दिन में भी ठंडक बनी रही.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों कड़ाके की ठंड के बाद मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है. पिछले कुछ दिनों से जारी शीतलहर और शुष्क मौसम के बीच, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो 31 जनवरी से राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश, मेघगर्जन और कोहरे का असर बढ़ाएगा. मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी करते हुए यात्रियों, बच्चों और बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
Kathavachak Sadhvi Prem Baisa Dies: राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध कथावाचक और बाल साध्वी प्रेम बाईसा की बुधवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. यह घटना धार्मिक और सामाजिक हलकों में गहरा सदमा पहुंचा रही है. साध्वी को आश्रम से गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत के कुछ घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसे 'सुसाइड नोट' जैसा माना जा रहा है. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.
बैंक बाजार (BankBazaar) की वेबसाइट के अनुसार, 22 कैरेट सोना 10 ग्राम का भाव ₹1,52,440 पहुंच गया है, जबकि कल (28 जनवरी) यह ₹1,49,490 था. यानी एक ही दिन में ₹2,950 की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हुई है. इसी तरह 24 कैरेट (शुद्ध) सोना 10 ग्राम का रेट आज ₹1,60,060 है, जो कल ₹1,56,960 था—यहां भी ₹3,100 की भारी छलांग लगी है.
Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने सरकार को कड़ी घेराबंदी करने की रणनीति तैयार कर ली है. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में मनरेगा (MGNREGA) में बदलाव, शिक्षा व्यवस्था की खामियां, बिजली-पानी संकट जैसे जन-मुद्दों पर केंद्रित हमला करने का फैसला लिया गया.