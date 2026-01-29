Rajasthan News Live: विधानसभा सत्र में बड़ा कदम, सदन की मेज पर रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन, प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्यवाही

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब कम हो गया है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य में एक बार फिर कड़ाके की सर्दी ने दबदबा जमा लिया है. रात के तापमान में औसतन 5-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ गई है. 29 जनवरी 2026 को सुबह के समय कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जबकि दिन में भी ठंडक बनी रही.