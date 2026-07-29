/Rajasthan News Live: राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून, 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

Rajasthan News Live: मौसम विभाग ने 30 और 31 जुलाई को उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के प्रभाव से प्रदेश में मानसून की गतिविधियां तेज हुई हैं. धौलपुर में भारी बारिश के कारण कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा है, हालांकि किसी जनहानि की सूचना नहीं है. लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई शहरों के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है. उत्तरी राजस्थान में दिन के समय गर्मी का असर बना रहा, लेकिन शाम होते ही बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया. मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 अगस्त तक प्रदेशभर में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.