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Rajasthan News Live: राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून, 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

Rajasthan News Live, 29 July: प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है, जिसके चलते राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. सबसे अधिक टोंक जिले में करीब 4 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ. वहीं झालावाड़, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहा. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Jul 29, 2026, 07:24 AM IST | Updated:Jul 29, 2026, 09:52 AM IST
Rajasthan News Live: राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून, 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी
Image Credit: Rajasthan News Live, 29 July

Rajasthan News Live: मौसम विभाग ने 30 और 31 जुलाई को उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के प्रभाव से प्रदेश में मानसून की गतिविधियां तेज हुई हैं. धौलपुर में भारी बारिश के कारण कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा है, हालांकि किसी जनहानि की सूचना नहीं है. लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई शहरों के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है. उत्तरी राजस्थान में दिन के समय गर्मी का असर बना रहा, लेकिन शाम होते ही बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया. मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 अगस्त तक प्रदेशभर में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

09:52:12 Jul 29, 2026, 09:52 AM (IST)

झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के गुणदी गांव में मौसम के बिगड़े मिजाज के बीच एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे में निशाबाई धाकड़ को गंभीर हालत में उपचार के लिए निजी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. आकाशीय बिजली गिरने से मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा. हाई वोल्टेज करंट से मकान की वायरिंग, मोबाइल फोन सहित अन्य घरेलू विद्युत उपकरण जलकर खाक हो गए. वहीं गांव में लगे विद्युत ट्रांसफॉर्मर में भी जोरदार धमाका होने से ग्रामीणों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. अचानक हुए तेज धमाके से लोग सहम उठे.

09:51:08 Jul 29, 2026, 09:51 AM (IST)

कोटा में मारपीट

नान्ता इलाके में एक ही परिवार के दो पक्षों में झगड़ा हो गया. झगड़े में दोनों पक्षों से कई लोगों को कुछ चोट आई है. पीड़ित एक पक्ष देवेंद्रसिंह ने नान्ता थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई पीड़ित ने बताया कि उनके भाई-भाभी सहित परिवार के अन्य लोगों ने मिलकर उन पर चाकू,लाठी व डंडों से हमला किया.

07:25:37 Jul 29, 2026, 07:25 AM (IST)

राजस्थान के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राजस्थान में 29 जुलाई से मानसून गतिविधियों के तेज होने का पूर्वानुमान जारी किया है. जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. वहीं 30 जुलाई से 2 अगस्त तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भी मानसून सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है.
 

07:25:27 Jul 29, 2026, 07:25 AM (IST)

दिल्ली-मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं! जयपुर में पहली बार जुटेंगे दुनिया भर के 10 हज़ार B2B बायर्स, JSA सिल्वर शो से चमकेगा कारोबार

JSA Silver Show: राजधानी जयपुर में पहली बार 22 से 24 नवंबर 2026 तक बिड़ला ऑडिटोरियम में JSA सिल्वर शो आयोजित होगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका पोस्टर लॉन्च किया. तीन दिवसीय आयोजन में देश-विदेश से 250 से अधिक एग्जीबिटर्स और 10 हजार से ज्यादा B2B बायर्स शामिल होंगे. इस आयोजन का उद्देश्य राजस्थान की सिल्वर इंडस्ट्री को वैश्विक पहचान दिलाना, व्यापार बढ़ाना और स्थानीय कारीगरों को नया बाजार उपलब्ध कराना है.
 

07:25:16 Jul 29, 2026, 07:25 AM (IST)

सावन में गलताजी से शिवालयों तक खास सुरक्षा-कांवड़ियों के लिए जयपुर प्रशासन का बड़ा प्लान, मंदिरों के फूल-बेलपत्र से बनेंगी धूपबत्तियां

Kanwar Yatra Jaipur: श्रावण मास में कांवड़ यात्रा और शिवालयों में बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक, चिकित्सा, साफ-सफाई, पेयजल और बिजली जैसी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई. इस बार मंदिरों में चढ़ाए गए फूल और बेलपत्र से धूपबत्तियां बनाने की नई पहल भी की जाएगी.
 

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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