/Rajasthan News Live: राजस्थान-हरियाणा के बीच आज होगा ऐतिहासिक MoU, यमुना के अतिरिक्त पानी पर बनेगी सहमति

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Rajasthan News Live, 29 June: राजस्थान और हरियाणा के बीच आज दिल्ली में यमुना के अतिरिक्त पानी को लेकर महत्वपूर्ण एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर होंगे. सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में समझौता होगा. करीब 32 साल पुराने जल समझौते को अब अमलीजामा पहनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है. इसके तहत अतिरिक्त पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन भी बनाई जाएगी.
Rajasthan News Live, 29 June: राजस्थान और हरियाणा के बीच आज दिल्ली में यमुना के अतिरिक्त पानी को लेकर महत्वपूर्ण एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर होंगे. सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में समझौता होगा. करीब 32 साल पुराने जल समझौते को अब अमलीजामा पहनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है. इसके तहत अतिरिक्त पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन भी बनाई जाएगी.
Ayushman Scheme: मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत पात्र परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. हालांकि कुछ तकनीकी त्रुटियों, दस्तावेजों की कमी या नियमों का पालन नहीं होने पर क्लेम रुक सकता है. इसलिए योजना का लाभ लेने के लिए सभी जरूरी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी होना बेहद आवश्यक है.
Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है. एक ओर पश्चिमी जिलों में 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान और उमस लोगों को परेशान करेगी, वहीं जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 3-4 दिनों तक मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां और तेज होने के आसार हैं.
Alwar News: अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव में खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय भजनलाल उर्फ झंडू राम की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि छिड़काव के दौरान दवा उनके मुंह में चली गई, जिससे वह खेत में ही बेहोश होकर गिर पड़े. परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
अलवर स्थित ओपन जेल से हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा बंदी समीर अली फरार हो गया. नियमित हाजिरी के दौरान उसके गायब होने का पता चला, जिसके बाद जेल प्रशासन ने परिसर और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. मामले में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस फरार बंदी की तलाश में जुट गई है.
Cyber Crime: डूंगरपुर साइबर थाना पुलिस ने "ऑपरेशन म्यूल हंट" के तहत फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के बैंक खाते में 3.49 लाख रुपये से अधिक के संदिग्ध लेन-देन मिले हैं. पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड बरामद कर आगे की जांच शुरू कर दी है.
Paper Leak: अलवर में कांग्रेस द्वारा आयोजित ‘छात्र की गूंज’ कार्यक्रम में पेपर लीक, महंगी शिक्षा, बढ़ती बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया. पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने छात्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.
Chambal River: कोटा जिले के बुढादीत थाना क्षेत्र में चंबल नदी में नहाने के दौरान 42 वर्षीय आशाराम मीणा की डूबने से मौत हो गई. वह अपने दोस्तों के साथ शादी समारोह में जा रहा था और रास्ते में नदी पर रुककर नहाने लगा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.
Yamuna Water: राजस्थान और हरियाणा के बीच लंबे समय से लंबित यमुना के अतिरिक्त जल बंटवारे को लेकर आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा. राजधानी दिल्ली में सुबह 11 बजे दोनों राज्यों के बीच एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे. इस समझौते को दोनों राज्यों के लिए जल प्रबंधन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है.
जयपुर में सफाई कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है. बाजारों, गलियों, मोहल्लों और मुख्य सड़कों पर कचरे के ढेर लगने से हालात बिगड़ने लगे हैं.
दूदू में जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर खड़ी प्राइवेट बस को तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में बस में सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.