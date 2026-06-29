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Rajasthan News Live: राजस्थान-हरियाणा के बीच आज होगा ऐतिहासिक MoU, यमुना के अतिरिक्त पानी पर बनेगी सहमति

Rajasthan News Live: नगर निगम जयपुर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. निगम प्रशासन ने विभिन्न जोन और विभागों में उपायुक्त स्तर के अधिकारियों के नए पदस्थापन आदेश जारी किए हैं. इस फेरबदल के तहत RAS और RMS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 29, 2026, 08:43 AM|Updated: Jun 29, 2026, 09:05 AM
Rajasthan News Live: राजस्थान-हरियाणा के बीच आज होगा ऐतिहासिक MoU, यमुना के अतिरिक्त पानी पर बनेगी सहमति
Image Credit: Rajasthan News LiveSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Live, 29 June: राजस्थान और हरियाणा के बीच आज दिल्ली में यमुना के अतिरिक्त पानी को लेकर महत्वपूर्ण एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर होंगे. सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में समझौता होगा. करीब 32 साल पुराने जल समझौते को अब अमलीजामा पहनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है. इसके तहत अतिरिक्त पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन भी बनाई जाएगी.

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सावधान-इन 5 वजह से रुक सकता है 10 लाख का दुर्घटना क्लेम, जानिए क्या हैं नियम?

Ayushman Scheme: मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत पात्र परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. हालांकि कुछ तकनीकी त्रुटियों, दस्तावेजों की कमी या नियमों का पालन नहीं होने पर क्लेम रुक सकता है. इसलिए योजना का लाभ लेने के लिए सभी जरूरी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी होना बेहद आवश्यक है.
 

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एक तरफ 44°C पारा और उमस, दूसरी तरफ मेघगर्जन, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 3-4 दिन बारिश के आसार

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है. एक ओर पश्चिमी जिलों में 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान और उमस लोगों को परेशान करेगी, वहीं जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 3-4 दिनों तक मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां और तेज होने के आसार हैं.
 

09:05:26 Jun 29, 2026, 09:05 AM (IST)

अलवर में कीटनाशक का छिड़काव करते समय किसान की मौत, खेत में बेहोश मिला भजनलाल

Alwar News: अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव में खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय भजनलाल उर्फ झंडू राम की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि छिड़काव के दौरान दवा उनके मुंह में चली गई, जिससे वह खेत में ही बेहोश होकर गिर पड़े. परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
 

09:05:06 Jun 29, 2026, 09:05 AM (IST)

अलवर जेल में कैदियों की लग रही थी हाजिरी, हत्या का दोषी मिला एब्सेंट, ओपन जेल में हड़कंप

अलवर स्थित ओपन जेल से हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा बंदी समीर अली फरार हो गया. नियमित हाजिरी के दौरान उसके गायब होने का पता चला, जिसके बाद जेल प्रशासन ने परिसर और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. मामले में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस फरार बंदी की तलाश में जुट गई है.
 

09:04:56 Jun 29, 2026, 09:04 AM (IST)

ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस से करता था ठगी

Cyber Crime: डूंगरपुर साइबर थाना पुलिस ने "ऑपरेशन म्यूल हंट" के तहत फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के बैंक खाते में 3.49 लाख रुपये से अधिक के संदिग्ध लेन-देन मिले हैं. पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड बरामद कर आगे की जांच शुरू कर दी है.
 

09:04:46 Jun 29, 2026, 09:04 AM (IST)

‘छात्र की गूंज’ कार्यक्रम में कांग्रेस का हमला, पेपर लीक और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा

Paper Leak: अलवर में कांग्रेस द्वारा आयोजित ‘छात्र की गूंज’ कार्यक्रम में पेपर लीक, महंगी शिक्षा, बढ़ती बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया. पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने छात्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.
 

09:04:35 Jun 29, 2026, 09:04 AM (IST)

कोटा में चंबल नदी बनी काल, शादी में जा रहे 42 वर्षीय व्यक्ति की डूबकर मौत

Chambal River: कोटा जिले के बुढादीत थाना क्षेत्र में चंबल नदी में नहाने के दौरान 42 वर्षीय आशाराम मीणा की डूबने से मौत हो गई. वह अपने दोस्तों के साथ शादी समारोह में जा रहा था और रास्ते में नदी पर रुककर नहाने लगा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.
 

09:01:51 Jun 29, 2026, 09:01 AM (IST)

राजस्थान-हरियाणा के बीच आज होगा ऐतिहासिक जल समझौता, यमुना के अतिरिक्त पानी के लिए होगा MoU

Yamuna Water: राजस्थान और हरियाणा के बीच लंबे समय से लंबित यमुना के अतिरिक्त जल बंटवारे को लेकर आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा. राजधानी दिल्ली में सुबह 11 बजे दोनों राज्यों के बीच एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे. इस समझौते को दोनों राज्यों के लिए जल प्रबंधन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है.
 

09:01:31 Jun 29, 2026, 09:01 AM (IST)

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जयपुर में सफाई कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है. बाजारों, गलियों, मोहल्लों और मुख्य सड़कों पर कचरे के ढेर लगने से हालात बिगड़ने लगे हैं. 
 

09:01:25 Jun 29, 2026, 09:01 AM (IST)

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दूदू में जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर खड़ी प्राइवेट बस को तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में बस में सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. 
 

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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