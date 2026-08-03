/Rajatshan News Live: जयपुर हुआ शिवमय, सावन के पहले सोमवार पर ताड़केश्वर और झाड़खंड महादेव में उमड़ी भारी भीड़

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Rajasthan News Live: राजस्थान में एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून ट्रफ लाइन के उत्तर की ओर शिफ्ट होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग में मध्यम से अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है. इस दौरान कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. बारिश का यह दौर प्रदेशवासियों को उमस और गर्मी से राहत दिला सकता है.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सावन एक बार फिर मेहरबान होने वाला है. मौसम विभाग ने रविवार सुबह प्रदेश के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अगले कुछ घंटों में तेज बारिश, बिजली गिरने और 40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
Hanumangarh Roadways News: बीकानेर से हनुमानगढ़ जा रही राजस्थान रोडवेज की बस में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक गर्भवती महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. हालात बिगड़ते देख चालक और परिचालक ने बस को सीधे अस्पताल पहुंचा दिया, जिससे महिला को समय रहते इलाज मिल सका.
Sawan First Monday Jaipur: सावन के पहले सोमवार पर जयपुर आज 'बम-बम भोले' के जयकारों से गूंजेगा. लाखों श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है. गलता जी, झारखंड महादेव और तारकेश्वर महादेव मंदिर में ड्रोन, सीसीटीवी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन के शिफ्ट होने से 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग में मध्यम बारिश होने की संभावना है. इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.
Sikar News: राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस विकास के विजन के साथ काम करती है, जबकि भाजपा धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है. डोटासरा ने वन स्टेट-वन इलेक्शन के मुद्दे पर भी भाजपा को संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया.