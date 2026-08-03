Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajatshan News Live: जयपुर हुआ शिवमय, सावन के पहले सोमवार पर ताड़केश्वर और झाड़खंड महादेव में उमड़ी भारी भीड़
Live Now

Rajatshan News Live: जयपुर हुआ शिवमय, सावन के पहले सोमवार पर ताड़केश्वर और झाड़खंड महादेव में उमड़ी भारी भीड़

Rajasthan News Live Sawam First Somwar: श्रावण माह के पहले सोमवार पर राजधानी जयपुर पूरी तरह शिवमय नजर आई. सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं. 'ॐ नमः शिवाय', 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठे. श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए तड़के सुबह से ही मंदिरों में पहुंचने लगे. मान्यता है कि सावन के पहले सोमवार को विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने और जलाभिषेक करने से भोलेनाथ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 03, 2026, 08:15 AM IST | Updated:Aug 03, 2026, 08:15 AM IST
Rajatshan News Live: जयपुर हुआ शिवमय, सावन के पहले सोमवार पर ताड़केश्वर और झाड़खंड महादेव में उमड़ी भारी भीड़
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Live: राजस्थान में एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून ट्रफ लाइन के उत्तर की ओर शिफ्ट होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग में मध्यम से अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है. इस दौरान कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. बारिश का यह दौर प्रदेशवासियों को उमस और गर्मी से राहत दिला सकता है.

08:08:54 Aug 03, 2026, 08:08 AM (IST)

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सावन एक बार फिर मेहरबान होने वाला है. मौसम विभाग ने रविवार सुबह प्रदेश के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अगले कुछ घंटों में तेज बारिश, बिजली गिरने और 40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
 

08:08:43 Aug 03, 2026, 08:08 AM (IST)

हनुमानगढ़ में राजस्थान रोडवेज के चालक परिचालक बने मिसाल, प्रसव पीड़ा से जूझ रही गर्भवती महिला को समय पर पहुंचाया अस्पताल

Hanumangarh Roadways News: बीकानेर से हनुमानगढ़ जा रही राजस्थान रोडवेज की बस में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक गर्भवती महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. हालात बिगड़ते देख चालक और परिचालक ने बस को सीधे अस्पताल पहुंचा दिया, जिससे महिला को समय रहते इलाज मिल सका.
 

08:08:34 Aug 03, 2026, 08:08 AM (IST)

सावन का पहला सोमवार आज, जयपुर के शिवालयों में आज उमड़ेगी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, गलता जी से तारकेश्वर तक हाई अलर्ट

Sawan First Monday Jaipur: सावन के पहले सोमवार पर जयपुर आज 'बम-बम भोले' के जयकारों से गूंजेगा. लाखों श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है. गलता जी, झारखंड महादेव और तारकेश्वर महादेव मंदिर में ड्रोन, सीसीटीवी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
 

08:08:25 Aug 03, 2026, 08:08 AM (IST)

आज और कल बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग में होगी झमाझम बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन के शिफ्ट होने से 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग में मध्यम बारिश होने की संभावना है. इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.
 

08:08:16 Aug 03, 2026, 08:08 AM (IST)

Sikar News: लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस की चुनावी रणनीति, डोटासरा बोले- कांग्रेस विकास का विजन रखती है, भाजपा धार्मिक उन्माद फैलाती है

Sikar News: राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस विकास के विजन के साथ काम करती है, जबकि भाजपा धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है. डोटासरा ने वन स्टेट-वन इलेक्शन के मुद्दे पर भी भाजपा को संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया.
 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेंडिंग न्यूज़

TAGS:
Rajasthan News Live

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारतीय सिम के पाकिस्तान में इस्तेमाल की जांच तेज, शहजाद भट्टी नेटवर्क से कनेक्शन की जांच
2
3
4
5