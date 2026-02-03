Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: राजस्थान के कई जिलों में मौसम हुआ खतरनाक, बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी, सोना-चांदी भी सस्ते

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. एक तरफ जहां आईएमडी जयपुर ने अलग-अलग जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है, वहीं, दूसरी तरफ विधानसभा बजट सत्र सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. विधानसभा बजट सत्र उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे. आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद जारी रहेगा. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan Live Blog.
 

Rajasthan News Live: राजस्थान के कई जिलों में मौसम हुआ खतरनाक, बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी, सोना-चांदी भी सस्ते
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए कई मायनों में अहम रहने वाला है. एक ओर जहां भारतीय मौसम विभाग (IMD) जयपुर ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र भी आज से पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेगा. बदलते मौसम के बीच सियासी हलचल भी तेज रहने वाली है.

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगा. सदन की कार्यवाही के दौरान उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा. इसके अलावा, आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद जारी रहेगा, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है.

राज्य की राजनीति से लेकर मौसम और जनहित से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट पर नजर बनाए रखने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan Live Blog, जहां आपको पल-पल की ताजा खबरें सबसे पहले मिलेंगी.

09:00:50
Jaipur Gold Silver Price Update Today

आज जयपुर में शुद्ध सोने (24 कैरेट) की कीमतों में भयंकर गिरावट दर्ज की गई. कल प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव ₹1,60,730 था, जो कि आज ₹1,47,320 पर आ गया है. विभिन्न कैरेट के सोने के आज के दामों में भी स्थिरता देखी गई. 24 कैरेट सोना: ₹1,47,320 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना: ₹1,35,050 प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट सोना: ₹1,10,530 प्रति 10 ग्राम. सोने-चांदी की कीमतों में  तेजी और गिरावट यह संकेत देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर-रुपये के विनिमय दर में कमजोर बदलाव सोने की घरेलू कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं.
 
 
चांदी के भाव में भी भयंकर कमी आई है. कल चांदी का भाव ₹320 प्रति ग्राम था, वहीं आज चांदी का भाव 300 रुपये घट गया है. एक किलोग्राम चांदी के भाव ₹ 3,20,000 से घटकर ₹ 3,00,000 पर आ गए हैं. यानी की आसमान छू रहे चांदी के भाव अब जमीन पर आ गए हैं.

09:00:15
राजस्थान में आज मौसम बनेगा आफत! तेज मेघगर्जन के साथ बारिश और ताबड़तोड़ ओलों की आशंका, अभी-अभी चेतावनी जारी!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज मौसम ने अचानक खतरनाक करवट ले ली है. मौसम विभाग ने आज कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, सिरोही, अलवर और सीकर जिलों में बारिश, तेज हवाओं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है. इसके अलावा चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है. इन क्षेत्रों में सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रह सकती है.
 

पढ़ें पूरी खबर
 

07:53:35
Rajasthan News Live

जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा में CISF लगाने के 26 वर्ष पूरे. 26 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होगा CISF का इंडक्शन कार्यक्रम. सुबह 9 बजे एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर होगा कार्यक्रम. पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि. ध्वजारोहण के साथ करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत. CAO अभिनेष भट्ट, CISF के कमांडेंट नवीन भगत रहेंगे मौजूद.

07:49:36
Rajasthan News Live

डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के देवसोमनाथ गांव के पास बीती रात दो बाइक की टक्कर हो गई. हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दूसरी बाइक पर सवार दो युवक गंभीर घायल हो गए. घायलों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

