Rajasthan News Live: राजस्थान के कई जिलों में मौसम हुआ खतरनाक, बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी, सोना-चांदी भी सस्ते

Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए कई मायनों में अहम रहने वाला है. एक ओर जहां भारतीय मौसम विभाग (IMD) जयपुर ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र भी आज से पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेगा. बदलते मौसम के बीच सियासी हलचल भी तेज रहने वाली है.

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगा. सदन की कार्यवाही के दौरान उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा. इसके अलावा, आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद जारी रहेगा, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है.

राज्य की राजनीति से लेकर मौसम और जनहित से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट पर नजर बनाए रखने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan Live Blog, जहां आपको पल-पल की ताजा खबरें सबसे पहले मिलेंगी.