राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी और चयनित सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया है. लंबे समय से फरार चल रहे दिनेश कुमार पर आरोप है कि उसने अपनी बहन निर्मला कुमारी के साथ मिलकर पेपर लीक गिरोह के सरगना जगदीश विश्नोई के माध्यम से परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र हासिल किया था. पेपर लीक के जरिए दिनेश कुमार की मेरिट 182वीं आई और उसका चयन उपनिरीक्षक पद पर हो गया. वहीं, उसकी बहन निर्मला कुमारी लिखित परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के बावजूद इंटरव्यू में न्यूनतम आवश्यक अंक नहीं ला सकी और अंतिम चयन से बाहर हो गई. गौरतलब है कि दिनेश कुमार वर्ष 2015 बैच का कांस्टेबल था और एसआई बनने से पहले ही SOG के हत्थे चढ़ गया.