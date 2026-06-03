राज्य चुनें
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. राजस्थान में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक आज होनी है. बैठक उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में होगी. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री आज राजस्थान आयेंगे. एक डेलीगेशन के साथ आज जयपुर पहुंचेंगे. आज डोटासरा कोटा दौरे पर रहेंगे. उदयपुर जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल डॉक्टर से मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. राजस्थान में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक आज होनी है. बैठक उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में होगी. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री आज राजस्थान आयेंगे. एक डेलीगेशन के साथ आज जयपुर पहुंचेंगे. आज डोटासरा कोटा दौरे पर रहेंगे. उदयपुर जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल डॉक्टर से मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
राजस्थान के चूरू जिले में बढ़ती गर्मी के बीच आमजन को राहत प्रदान करने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में चूरू नगरपरिषद के समन्वय से एक महत्वपूर्ण पहल के तहत जिला मुख्यालय पर डॉ. अंबेडकर सर्किल के पास महिला हाउसिंग ट्रस्ट द्वारा स्थापित नेट जीरो कूलिंग स्टेशन का विधिवत उद्घाटन किया. इस अवसर पर अतिथियों ने फीता काटकर नेट जीरो कूलिंग स्टेशन का शुभारंभ किया तथा इसकी कार्यप्रणाली एवं विशेषताओं की जानकारी ली.
यहां पढ़ें पूरी खबर- चूरू में भीषण गर्मी से राहत के लिए शुरू हुआ नेट Zero Cooling स्टेशन, पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल
राजस्थान के करौली जिले में हिण्डौन क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय बृजेश शर्मा ने आरोपी राहुल जाटव को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि दोषी को 1 लाख 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
यहां पढ़ें पूरी खबर- नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, DNA रिपोर्ट से साबित हुआ जुर्म
Rajasthan News: गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने अनोखी पहल करते हुए 16 साल से फरार 17 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया. खास बात यह रही कि कांस्टेबल गोपीचंद की समझाइश और लगातार संवाद के बाद सभी आरोपी खुद थाने पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया. यह कार्रवाई पुलिस और जनता के बीच भरोसे की मिसाल बनी. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: सीएम भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में ड्रग माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने अवैध संपत्तियों की जब्ती, कुर्की और ध्वस्तीकरण के साथ PITNDPS के तहत कार्रवाई तेज करने को कहा. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: भैराणा धाम विवाद पर सरकार और संतों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है. मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने हनुमान बेनीवाल पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया, जबकि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने जमीन खरीद के आरोपों से इनकार किया. सरकार ने धाम की पवित्रता बरकरार रखते हुए जल्द समाधान का भरोसा जताया है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: जोधपुर में भाजपा और RLP के बीच सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है. भाजयुमो जिला अध्यक्ष गौरव जैन ने सोशल मीडिया और फोन कॉल्स के जरिए जान से मारने की धमकियां मिलने का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. भाजपा नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: कोटा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 17 लाख रुपये से अधिक कीमत के 114 गुमशुदा मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए. साइबर सेल और पुलिस टीम की मदद से मोबाइल बरामद किए गए. मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार जताया. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: तेज रफ्तार थार ने युवक को टक्कर मारकर घसीटा, मौके पर मौत. MBBS छात्र पर वाहन चलाने का आरोप, CCTV में पूरी घटना कैद. पुलिस जांच जारी, परिजन ने सख्त कार्रवाई की मांग की है. वाहन पर पहले भी ओवरस्पीडिंग चालान हो चुके हैं. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने की योजना तेज हुई है. चित्तौड़गढ़ और टोंक में दो ब्लॉक सप्लाई शुरू, अब 26 जिलों में दिन में बिजली मिल रही है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है. पढ़ें पूरी खबर…
Crime Files Rajasthan: राजस्थान पुलिस ने शादी के नाम पर मानव तस्करी करने वाले गिरोह का फरवरी में पर्दाफाश किया था. मुख्य आरोपी भंवरलाल शर्मा को जयपुर से गिरफ्तार किया गया. गिरोह गरीब युवतियों को लाकर फर्जी शादी कर ठगी करता था. पढ़ें राजस्थान क्राइम फाइल्स की ये खबर. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: बाड़ी नगरपालिका की सफाई व्यवस्था बदहाल है. शहर के चौराहों, सड़कों और रेलवे फाटक पर कचरे के ढेर लगे हैं. करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद हालात नहीं सुधरे. गंदगी से लोग परेशान हैं, जबकि कचरा खाकर गोवंश की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: तिरुपति बालाजी लड्डू प्रसादम में कथित मिलावटी घी आपूर्ति मामले की जांच बीकानेर तक पहुंच गई है. हैदराबाद से आई ईडी टीम कोयला गली स्थित प्रतिष्ठान के दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाल रही है. सप्लाई चेन, कारोबारी लेन-देन और नेटवर्क की जांच जारी है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 3 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई. चांदी ₹4,500 सस्ती होकर ₹2,68,500 प्रति किलो और सोना ₹1,300 घटकर ₹1,58,500 प्रति 10 ग्राम पहुंचा. जेवरात सोना ₹1,46,600 रहा. बाजार में कारोबार सामान्य रहा, निवेशकों में हल्की सावधानी देखी गई. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Unique Villages: राजस्थान के सामान्य गांवों में घूमने के लिए कोई टिकट नहीं लगता. हालांकि चोखी ढाणी, हाथी गांव और सम-खूरी जैसे पर्यटन स्थलों पर गतिविधियों, सफारी या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए शुल्क देना पड़ सकता है. टिकट और पैकेज के रेट समय-समय पर बदल सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर…
दौसा नांगल राजावतान में भीड़ ने की पुजारी के बेटे की धुनाई,
मीन भगवान के मंदिर के पुजारी का है बेटा,
इस दौरान पुजारी नहीं था मंदिर पर,
भीड़ ने नाबालिग बच्चे के साथ गलत करने के प्रयास का जताया शक,
सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को लिया हिरासत में,
फिलहाल युवक है पुलिस की कस्टडी में,
लेकिन क्या भीड़ का इस तरह धुनाई करना ठीक,
हाल ही में कुछ दिन पूर्व बांदीकुई में हुई थी ऐसी हरकत,
जहां चोरी के शक में एक युवक को बांधा था पेड़ से,
ओर उस युवक की हो गई थी मौत.
फलोदी शहर वार्ड नं 23 व 24 मे लंबे समय से जगह-जगह गंदगी सहित अन्य जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मोहल्ले वासी फलोदी नगर परिषद के आगे धरने पर बैठे हैं. धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा. जहां धरने पर एक युवक जोर-जोर से रोने लगा, तो वहां पर मौजूद अन्य लोग भी भावुक हो गए.
JVVNL का बड़ा आदेश
APO चल रहे AEN कैलाश चंद माली को बयाना O&M में मिली तैनाती,
बयाना के AEN श्रीमन मीणा को किया गया था सस्पेंड ,
उपभोक्ता की सुनवाई नहीं करने पर AEN मीणा को किया गया था सस्पेंड,
सचिव बलदेवराम धोजक ने जारी किया आदेश,
खाली पद पर दी गई जिम्मेदारी,
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने APO चल रहे AEN कैलाश चंद माली को तत्काल प्रभाव से AEN O&M,
बयाना के रिक्त पद पर तैनात किया गया है.
टोंक में भाजपा कार्यकर्ता पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. आपसी रंजिश और जमीन विवाद को लेकर हुए इस हमले में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों की पहचान विजय सिंह और राजन के रूप में हुई है. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है, वहीं पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है. जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र में बंबोर रोड के पास कुछ लोगों ने विजय सिंह और राजन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है. घायल विजय सिंह भाजपा कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने ली गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठकमुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिये कड़े निर्देश,
नशे के नेटवर्क को जड़ से करें ध्वस्त,
ड्रग माफिया की अवैध संपत्तियों पर करें प्रहार,
सीमावर्ती क्षेत्रों में रखें विशेष निगरानी एवं सतर्कता,
अवैध वाहन मॉडिफिकेशन पर कसे शिकंजा,
किसी भी सूरत में न बख्शें जायें अपराधी,
नशामुक्त राजस्थान का संकल्प पहुंचे जन जन तक,
आमजन की भागीदारी से बनाएं जन आंदोलन.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को काले झंडे दिखाने का मामला,
काले झंडे दिखाने वाले फरार भुराराम शेषमा पर डीडवाना एसपी डॉ प्यारेलाल शिवरान ने किया 5000 का इनाम घोषित,
वहीं अन्य रामनिवास कांटवा, मुकेश सारण, दिनेश कूदना पर किया 2100 रूपए का ईनाम घोषित,
चारों की सूचना देने वालों को दिया जायेगा इनाम,
29 मई को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को काले झंडे दिखाए जाने में शामिल थे चारों आरोपी.
भरतपुर BDA में चल रहा नोटिस-नोटिस का खेल. अतिक्रमण शाखा लगातार बांट रही नोटिस, लेकिन कार्रवाई नदारद. नोटिस के बाद बुलडोजर क्यों नहीं,फाइलों में क्यों अटके मामले? क्या सिर्फ नोटिस देकर पूरी हो रही औपचारिकता? कार्रवाई नहीं होने से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद. BDA की अतिक्रमण शाखा की कार्यप्रणाली पर उठने लगे सवाल. कितने नोटिस जारी हुए, कितनों ने जवाब दिया, कितनों पर कार्रवाई हुई. BDA कमिश्नर कनिष्क कटारिया ने मांगी पूरी रिपोर्ट. क्या रिपोर्ट के बाद खुलेगी नोटिसों की पोल. क्या "नोटिस देकर भूल जाने" वालों की तय होगी जवाबदेही. कहीं अतिक्रमण हटाने के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई तो नहीं. क्या कुछ मामलों में जानबूझकर रोकी गई कार्रवाई. सवाल-अगर अतिक्रमण गलत है तो कार्रवाई क्यों? नहीं, और सही है तो नोटिस क्यों?
राजस्थान के अलवर जिले में OLX पर कार बेचने का झांसा देकर लूटपाट करने के चर्चित मामले में करीब 9 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. एडीजे कोर्ट संख्या-3 की न्यायाधीश ज्योति के. सोनी ने मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी आरोपियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
यहां पढ़ें पूरी खबर- OLX पर कार बेचने के बहाने लूट, 9 साल बाद पांच आरोपियों को सजा
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर ड्रिंक राजस्थानी इमली पना के बारे में बताएंगे, जिसे आप गर्मियों में घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. जिससे भयंकर गर्मी से आपके पेट को राहत मिलेगी.
यहां पढ़ें पूरी खबर- लू और Dehydration का काल है राजस्थान का ये ड्रिंक! पीते ही शरीर को कर देगा बर्फ जैसा ठंडा
विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर राजस्थान के दौसा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशव कौशिक ने पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का प्रेरणादायक संदेश दिया. जिला जज अपने सिविल लाइन आवास से साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे और लोगों से दैनिक जीवन में साइकिल के अधिक उपयोग की अपील की.
यहां पढ़ें पूरी खबर- दौसा जिला जज केशव कौशिक साइकिल से पहुंचे कोर्ट, पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का दिया संदेश
राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी और चयनित सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया है. लंबे समय से फरार चल रहे दिनेश कुमार पर आरोप है कि उसने अपनी बहन निर्मला कुमारी के साथ मिलकर पेपर लीक गिरोह के सरगना जगदीश विश्नोई के माध्यम से परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र हासिल किया था. पेपर लीक के जरिए दिनेश कुमार की मेरिट 182वीं आई और उसका चयन उपनिरीक्षक पद पर हो गया. वहीं, उसकी बहन निर्मला कुमारी लिखित परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के बावजूद इंटरव्यू में न्यूनतम आवश्यक अंक नहीं ला सकी और अंतिम चयन से बाहर हो गई. गौरतलब है कि दिनेश कुमार वर्ष 2015 बैच का कांस्टेबल था और एसआई बनने से पहले ही SOG के हत्थे चढ़ गया.
जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने डीआईजी आनंद शर्मा के निर्देश पर वैशाली नगर स्थित जोन-7 क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. सेना कैंप्स के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से जेडीए, ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम, स्थानीय पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने खातीपुरा रोड, झारखंड मोड़ और क्वींस रोड पर अभियान चलाया. इस दौरान करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र में सड़क सीमा के भीतर किए गए अतिक्रमण हटाए गए और यातायात में बाधा बन रहे अस्थायी ढांचों तथा अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया. प्रशासन का कहना है कि सेना क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई. अतिक्रमण हटने के बाद यातायात व्यवस्था अधिक सुगम हुई है और सड़कें अतिक्रमण मुक्त हो गई हैं.
RAS अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदों पर जॉइनिंग के निर्देश,
13 मई के तबादला आदेशों की पालना को लेकर कार्मिक विभाग सख्त,
अब तक कार्यमुक्त नहीं हुए अधिकारियों को स्वतः कार्यमुक्त माना जाएगा,
संबंधित अधिकारी आज ही नवीन पद का कार्यभार ग्रहण करें,
कार्यमुक्त होकर भी जॉइन नहीं करने वाले अधिकारियों को भी अंतिम निर्देश,
तबादला आदेशों में देरी पर सरकार का कड़ा रुख,
प्रशासनिक फेरबदल को लेकर विभाग ने जारी किए स्पष्ट निर्देश,
कई अधिकारियों ने अभी तक नए पद पर नहीं किया है जॉइन.
नासिक से रोहट आ रही एक स्लीपर कोच बस में 14 साल रणजीत सिंह की मौत हो गई. बच्चा अपने ननिहाल बागड़िया जाने के लिए बस में सवार हुआ था. साइलेंट अटैक को मौत का कारण माना जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर
राहुल गांधी के वीडियों के बाद राजनीति तेज.हाल ही में राहुल गांधी जब राजस्थान दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की तारीफ की. इन वीडियो और घटनाक्रमों को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसना शुरू कर दिया है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच दूरियों व अंदरूनी गुटबाजी बताया. कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने अशोक गहलोत,सचिन पायलट का अपमान किया. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच दूरियों,अंदरूनी गुटबाजी में पार्टी बंटी हुई है. वहीं, पंचायत चुनाव पर गहलोत ने कहा कि सरकार पंचायत निकाय चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है. निर्वाचन विभाग जब तारीख तय करेगा तब चुनाव करवाएंगे.
जयपुर के दूदू जिले की फागी तहसील स्थित निमेडा गांव की श्री कृष्ण गोधाम गौशाला में लगातार गौवंश की मौत का मामला सामने आया है. ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला में बदइंतजामी के कारण गायें दम तोड़ रही हैं और मृत गौवंश को जेसीबी से गड्ढे खोदकर दफनाया जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर
राजस्थान के मुख्यमंत्री भाजनलाल शर्मा ने दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में लगी आग से हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगने से हुई दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं. ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं.
राजस्थान के भरतपुर के उच्चैन इलाके में एक भतीजे ने चाचा को गोली मार दी और फिर घर के पास ही हथियार फेंक जंगल की तरफ भाग निकला. पढ़ें पूरी खबर
राजस्थान के झुंझुनूं जिले के बलवंतपुरा गांव के रहने वाले सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार महण का हार्ट अटैक से निधन हो गया. हाल ही में उनका स्थानांतरण 198वीं बटालियन में हुआ था और वे जॉइनिंग से पहले घर आए हुए थे. पढ़ें पूरी कहानी
राजस्थान में बीते कुछ दिनों से आंधी-बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. पढ़ें पूरी खबर
जयपुर: ऊर्जा विभाग की हाईलेवल समीक्षा बैठक आज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर , मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास,प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऊर्जा विभाग भी होंगे मौजूद. साथ ही प्रदेश के आला अधिकारी, ऊर्जा विभाग के अधिकारी भी रहेंगे उपस्थित, प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति पर मंथन, लिए जाएंगे जरूरी फैसले ऊर्जा विभाग के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, आज होगी हाईलेवल समीक्षा बैठक, शाम 4 बजे बाद मीटिंग प्रस्तावित.
भरतपुर: उच्चैन पुलिस थाने के गांव चकसैना में गोली मारकर हत्या, भतीजे ने अपने सगे ताऊ को मारी गोली, मृतक ताऊ साहब सिंह उम्र 70 साल जाति मीणा, वही आरोपी भतीजा अनिल उर्फ अन्नू उम्र 38 साल, अन्नू 2 साल पहले CRPF से नौकरी छोड़कर आया है गांव, उच्चैन एसएचओ अवतार गुर्जर आरोपर के पीछे ,वारदात के बाद जंगलो की तरफ भागा आरोपी.
जयपुर पर्यटन विभाग की अहम समीक्षा बैठक आज, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी बैठक में प्रोजेक्टवार रिपोर्ट लेंगी, ₹100 करोड़ के पुष्कर विकास प्रोजेक्ट की प्रगति पर होगा मंथन, स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के सभी प्रोजेक्ट्स की होगी समीक्षा, आमेर मास्टर प्लान डीपीआर पर संशोधित प्रस्ताव की स्थिति पूछी जाएगी, झुंझुनूं वॉर म्यूजियम प्रोजेक्ट की फाइल पर भी होगा फैसला, पर्यटन ऐप और डिजिटल पहल की प्रगति रिपोर्ट मांगी जाएगी, लंबित परियोजनाओं पर अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सकती है, निवेश, पर्यटन सुविधाएं और विरासत संरक्षण रहेगा फोकस, विभागीय अधिकारियों को तैयार रखने के निर्देश, कई परियोजनाओं की समयसीमा पर होगी विशेष चर्चा, बैठक के फैसलों पर टिकी पर्यटन क्षेत्र की नजर.
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने उम्मीद जताई है कि भैराणा धाम में संतों और सरकार के बीच संवाद से मामले का जल्द हल निकलेगा. जी मीडिया से खास बातचीत में जवाहर बेढम ने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने धार्मिक आस्था के स्थल का अपनी सियासत को चमकाने के लिए दुरूपयोग किया. उन्होंने बेनीवाल को भाजपा के सामने जीरो बताते हुए कहा कि वो संस्कार भूल गये हैं और थोथी राजनीति कर युवाओं की दिशा भटका रहे हैं.
जयपुर. जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा बैठक. CEOजिला परिषद प्रतिभा वर्मा ने की मिशन कार्यों की समीक्षा. हर घर जल प्रमाणीकरण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश. लंबित जल सेवा आकलन कार्यों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश. जलापूर्ति व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर जोर. जल सेवा आकलन के आधार पर बनेगी सुधार कार्ययोजना. ग्राम पंचायतों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा. सरपंच संघ ने बिजली बिल भुगतान और संचालन-संधारण का मुद्दा उठाया. JJM 2.0 के कार्य,1.0 के लंबित कार्य पूरे होने के बाद शुरू होंगे. हर घर जल प्रमाणीकरण में सरपंच संघ से मांगा गया सहयोग. सरपंच संघ ने प्रशासन को सहयोग का दिया आश्वासन.
भीलवाड़ा के मांडल से खबर, नेशनल हाईवे 48 पर भीषण सड़क दुघर्टना, भैंसों से भरे ट्रक में जा घुसा ट्रैलर, रायसिंह पूरा गांव के नेशनल हाईवे 48 पर हुई दुर्घटना में एक दर्जन से अधिक भैंस और बछड़े घायल, करीब तीन बछड़ों की मौत, ट्रेलर चालक सहित तीन व्यक्ति घायल, सूचना के बाद मौके पर पहुंची 108 एंबुलेंस, घायलों को पहुंचाया जिला अस्पताल, मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब आधा घंटे मशक्कत के सुचारू करवाया यातायात, मंगलवार देर रात की घटना.
जयपुर- गलताजी में फीकी पड़ी अधिकमास की रौनक. दशकों पुरानी धार्मिक परंपराएं संकट में, तैयारियां अधूरी. 108 भागवत पाठ और पारंपरिक आयोजनों पर संशय के बादल. रूप चतुर्भुज जी मंदिर में अब तक नहीं बनी उत्सव की रूपरेखा. हर तीन साल में होने वाले विशेष अधिकमास उत्सव पर सुस्ती. प्रबंधन की लापरवाही से धार्मिक गतिविधियां प्रभावित. भोग सेवा से लेकर अन्य व्यवस्थाओं में दिख रही अव्यवस्था. साफ-सफाई के अभाव पर भक्तों ने उठाए सवाल. मंदिर प्रवेश द्वार पर गायों का जमावड़ा, श्रद्धालु परेशान. गोबर की बदबू के बीच दर्शन करने को मजबूर भक्त. अधिकारियों के दौरे तक ही सीमित रहती व्यवस्थाएं. उत्सवों की साज-सज्जा और धार्मिक माहौल भी प्रभावित. गलता जी की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पर सवाल. न्यायालय में विचाराधीन मामले से सुधार कार्यों पर असर.
नागौर: राजस्थान शिक्षासेवा परिषद प्रधानाचार्य नागौर इकाई ने पदोन्नत प्रधानाचार्यो की पदोन्नति प्रभावि होने के दिन का अंकन कराने की मांग को लेकर नागौर जिलाकलेक्टर देवेंद्र कुमार को सौंपा ज्ञापन, राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद प्रधानाचार्य नागौर ज़िला अध्यक्ष पवन मांजू के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन, शासन के आदेशो के बावजूद निदेशालय बीकानेर ने सत्र 2015-16 से 2019-20 के बीच पदोन्नत प्रधानाचार्यो के रिकोर्ड में अंकन नहीं किया, वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद भी डीपीसी प्रकोष्ठ की लापरवाही से 8000 प्रधानाचार्य प्रभावित,
राजस्थान यूनिवर्सिटी में ABVP का प्रदर्शन आज. विभिन्न समस्याओं को लेकर सिंडिकेट बैठक का होगा घेराव फीस वृद्धि, हॉस्टल सुविधाओं को लेकर, प्रवेश परीक्षा और परिणाम को समय पर पूरा करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर होगा प्रदर्शन.
जयपुर. भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों के कोचों में आधुनिक बदलाव. 2 माह में 19 जोडी ट्रेनों के 31 रैक एलएचबी में बदले. 2 जोडी नई ट्रेनों के 4 रैक एलएचबी से किए संचालित. उत्तर पश्चिम रेलवे पर भी इसी दिशा में कवायद. जोधपुर-भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस के 4 रैक किए एलएचबी में परिवर्तित. भुज-दिल्ली नई ट्रेन को भी एलएचबी रैक से किया जा रहा संचालित. 22 मई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को दिखाई थी हरी झंडी. अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक माने जाते हैं एलएचबी कोच.
चित्तौड़गढ़ ट्रांसफार्मर में छिपाकर ले जाई जा रही 300 पेटी अवैध बीयर जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार, सदर थाना पुलिस ने नरसिंहगढ़ टोल पर कार्रवाई करते हुए ट्रांसफार्मर में बनाई गई गुप्त स्कीम का खुलासा किया, टाटा ट्रक से 300 पेटी किंगफिशर बीयर और 7200 केन बरामद, पुलिस ने चालक गंगाराम मीणा निवासी प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त, एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देश पर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान जारी, पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश में जुटी.
जयपुर-आज और कल प्रदेश में फिर बिगड़ेगा मौसम! आज प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय. कई जिलों में आंधी-बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग प्रभावित 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की संभावना. कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट कुछ स्थानों पर मेघगर्जन और ओलावृष्टि भी संभव. अगले एक सप्ताह तक हीटवेव से राहत के संकेत. अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी.