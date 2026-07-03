/Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा का दौरा आज, शेखावाटी विश्वविद्यालय में बढ़ाई गई प्रवेश तिथि

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो दिवसीय दौरे पर जोधपुर जाएंगे. जोधपुर एयरपोर्ट एवं पचपदरा में विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे. यमुना जल समझौते के बाद अब राजस्थान को रिफाइनरी की सौगात मिलने जा रही है। कांग्रेस इन दोनों बड़ी सौगातों पर सवाल खड़े कर रही है. शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का विजन स्क्रीनिंग करवाने के लिए अब शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंप दी. शेखावाटी विश्वविद्यालय में प्रवेश तिथि बढ़ाई गई है. न्यू एडमिशन का आवेदन 9 जुलाई तक कर सकेंगे. यूजी और पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

