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Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा का दौरा आज, शेखावाटी विश्वविद्यालय में बढ़ाई गई प्रवेश तिथि

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई बड़े घटनाक्रमों पर नजर रहेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर दौरे पर रहेंगे. रिफाइनरी को लेकर सियासत तेज है, शिक्षा विभाग ने विजन स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी शिक्षकों को सौंपी है, जबकि शेखावाटी विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि 9 जुलाई तक बढ़ा दी गई है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 03, 2026, 08:59 AM|Updated: Jul 03, 2026, 09:07 AM
Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा का दौरा आज, शेखावाटी विश्वविद्यालय में बढ़ाई गई प्रवेश तिथि
Image Credit: Rajasthan News Live TodaySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो दिवसीय दौरे पर जोधपुर जाएंगे. जोधपुर एयरपोर्ट एवं पचपदरा में विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे. यमुना जल समझौते के बाद अब राजस्थान को रिफाइनरी की सौगात मिलने जा रही है। कांग्रेस इन दोनों बड़ी सौगातों पर सवाल खड़े कर रही है. शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का विजन स्क्रीनिंग करवाने के लिए अब शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंप दी. शेखावाटी विश्वविद्यालय में प्रवेश तिथि बढ़ाई गई है. न्यू एडमिशन का आवेदन 9 जुलाई तक कर सकेंगे. यूजी और पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दो दिवसीय जोधपुर दौरे पर रहेंगे. वे जोधपुर एयरपोर्ट कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे, पचपदरा में HPCL के फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करेंगे, पौधारोपण करेंगे और रिफाइनरी का निरीक्षण कर बैठक लेंगे.
 

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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