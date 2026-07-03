/Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा का दौरा आज, शेखावाटी विश्वविद्यालय में बढ़ाई गई प्रवेश तिथि

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो दिवसीय दौरे पर जोधपुर जाएंगे. जोधपुर एयरपोर्ट एवं पचपदरा में विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे. यमुना जल समझौते के बाद अब राजस्थान को रिफाइनरी की सौगात मिलने जा रही है। कांग्रेस इन दोनों बड़ी सौगातों पर सवाल खड़े कर रही है. शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का विजन स्क्रीनिंग करवाने के लिए अब शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंप दी. शेखावाटी विश्वविद्यालय में प्रवेश तिथि बढ़ाई गई है. न्यू एडमिशन का आवेदन 9 जुलाई तक कर सकेंगे. यूजी और पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो दिवसीय दौरे पर जोधपुर जाएंगे. जोधपुर एयरपोर्ट एवं पचपदरा में विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे. यमुना जल समझौते के बाद अब राजस्थान को रिफाइनरी की सौगात मिलने जा रही है। कांग्रेस इन दोनों बड़ी सौगातों पर सवाल खड़े कर रही है. शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का विजन स्क्रीनिंग करवाने के लिए अब शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंप दी. शेखावाटी विश्वविद्यालय में प्रवेश तिथि बढ़ाई गई है. न्यू एडमिशन का आवेदन 9 जुलाई तक कर सकेंगे. यूजी और पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
20 जुलाई से स्पाइसजेट जयपुर से दुबई के लिए रोजाना सीधी फ्लाइट शुरू करेगी. फ्लाइट दोपहर 1:45 बजे जयपुर से रवाना होकर दुबई पहुंचेगी, जबकि वापसी उड़ान सुबह दुबई से चलकर दोपहर 12:45 बजे जयपुर पहुंचेगी. 4 महीने बाद यह सेवा फिर शुरू हो रही है.
राजस्थान में मानसून सक्रिय है. जयपुर समेत 11 जिलों में ऑरेंज और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने तेज हवाओं, मेघगर्जन, वज्रपात और बारिश की संभावना के बीच लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.
जयपुर की पिंजरापोल गौशाला में ट्रांसफार्मर से करंट फैलने की आशंका के बीच चार गायों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.
चित्तौड़गढ़-उदयपुर नेशनल हाईवे पर यू-टर्न लेते समय बाइक ट्रक की चपेट में आ गई. हादसे में बारां निवासी शिक्षक सुरेश मीणा और रवीना की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
जयपुर के आमेर महल में होमगार्ड फैज़ल खान ने ओडिशा के पर्यटक का नकदी और कीमती सामान से भरा बैग सुरक्षित लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की. पर्यटक ने उनका आभार जताया.
शेखावाटी विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 9 जुलाई कर दी है. कुलगुरु प्रो. अनिल राय ने बताया कि विद्यार्थी अब 9 जुलाई तक नए प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दो दिवसीय जोधपुर दौरे पर रहेंगे. वे जोधपुर एयरपोर्ट कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे, पचपदरा में HPCL के फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करेंगे, पौधारोपण करेंगे और रिफाइनरी का निरीक्षण कर बैठक लेंगे.