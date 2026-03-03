Rajasthan News Live: ईरान-इजरायल तनाव का असर जयपुर तक, चंद्र ग्रहण के बीच यात्रियों की बढ़ी टेंशन, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन कई मायनों में खास और हलचल भरा है. प्रदेशभर के मंदिरों में चंद्र ग्रहण को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं. ग्रहण के दौरान पूजा-अर्चना और सूतक काल को लेकर श्रद्धालुओं में उत्सुकता बनी हुई है. दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे ईरान-इजरायल युद्ध का असर जयपुर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है. लगातार चौथे दिन जयपुर से संचालित कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.