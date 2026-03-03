Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: ईरान-इजरायल तनाव का असर जयपुर तक, चंद्र ग्रहण के बीच यात्रियों की बढ़ी टेंशन, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. एक तरफ प्रदेश के मंदिरों में चंद्र ग्रहण को लेकर विशेष तेयारियां की गई हैं, तो दूसरी तरफ ईरान-इजरायल युद्ध से इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्रभावित हुईं हैं. आज लगातार चौथे दिन जयपुर से संचालित फ्लाइट्स रद्द हुईं हैं. मौसम विभाग ने आज चंद्र ग्रहण के दिन गर्मी का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
 

Published:Mar 03, 2026, 07:53 AM IST | Updated:Mar 03, 2026, 09:13 AM IST

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन कई मायनों में खास और हलचल भरा है. प्रदेशभर के मंदिरों में चंद्र ग्रहण को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं. ग्रहण के दौरान पूजा-अर्चना और सूतक काल को लेकर श्रद्धालुओं में उत्सुकता बनी हुई है. दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे ईरान-इजरायल युद्ध का असर जयपुर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है. लगातार चौथे दिन जयपुर से संचालित कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

इधर मौसम विभाग ने भी चंद्र ग्रहण के दिन गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है. मार्च की शुरुआत में ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे दिन में तेज धूप और लू जैसे हालात बन सकते हैं. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का लाइव ब्लॉग.

डूंगरपुर - विधवा बुजुर्ग महिला की हत्या. घर में लहूलुहान हालत में मिला शव. सदर थाना क्षेत्र के देवल घड़ा फला गांव की घटना. पति की मौत के बाद पीहर में अलग घर में अकेली रहती थी महिला. पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया शव. मामले की जांच में जुटी पुलिस.
 

जयपुर से कम हुई गोवा की एयर कनेक्टिविटी. गोवा की शाम के लिए संचालित फ्लाइट हुई बंद. इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-6429 हुई बंद. जयपुर से शाम 7:40 बजे गोवा जाती थी फ्लाइट. इंडिगो ने 1 मार्च से बंद की यह फ्लाइट. गोवा के लिए सुबह और शाम के समय एक-एक फ्लाइट थी संचालित. लेकिन अब केवल सुबह के समय गोवा के लिए मिल सकेगी फ्लाइट.
 

बांसवाड़ा घाटोल कस्बे के अनोखी होली. जलती लकड़ियों ने खेली ग्रामीणों ने होली. होली का दहन के बाद आज सुबह खेली राड़ दो अलग अलग गुट बनकर एक दूसरे पर फेंकते रहे लकड़ियां. करीब 3 मिनिट तक खेली गई यह अनोखी होली. 250 साल से चली आ रही है यह होली की परम्परा. राड़ के दौरान एक व्यक्ति हुआ घायल.
 

जयपुर होली पर्व के चलते पर्यटन स्थल बंद, जयपुर के आमेर फोर्ट,नाहरगढ फोर्ट, हवामहल,जंतर-मंतर और अल्बर्ट हॉल पर्यटकों के लिए बंद रहेगा पर्यटक आज रंग-गुलाल से होली खेलते नजर आएंगे, 
 

मुख्यमंत्री निवास पर रहेगी होली की धूम. CM भजनलाल शर्मा आमजन के साथ मनायेंगे होली. आम जनता सीएम के साथ कल मना सकेंगे होली. सीएमआर में कल खेली जायेगी होली. सीएमआर में कल सुबह 9:00 बजे से 11.00 बजे तक चलेगा शुभकामनाओं का दौर. गायक कलाकार बिखेरेंगे गीतों का रस. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आम जनता के साथ खेलेंगे रंग गुलाल के साथ होली. भाजपा कार्यकर्ता, प्रदेशभर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को होली की शुभकामनाएं देने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री निवास.
 

झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र के गंगधार, चौमहला, डग, उन्हेल सहित ग्रामीण क्षेत्रो मे होलिका दहन किया गया. क्षेत्र में दर्जनो प्रमुख स्थानों पर होलिका दहन हुआ. दहन से पूर्व महिलाओ ने विधी विधान के साथ होलिका का पुजन किया साथ ही सुख समृद्धि की कामना करके होलिका के चारो और परिक्रमा लगाई पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई. पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार गश्त की गई चंद्र ग्रहण के कारण महिलाओं ने होलिका पूजन किया. ग्रहण के चलते कई जगह दोपहर से महिलाएं पूजन किया और विधि-विधान से होलिका की परिक्रमा की.
 

उदयपुर में बड़े ही धूमधाम के साथ होलिका दहन किया गया. शहर के सुभाष चौराहा पर शहर की सबसे लंबी होली का दहन हुआ. सुभाष नव युवक मंडल की ओर से आयोजित हुए इस कार्यक्रम के मुख्य पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. उन्होंने होली का पूजन किया. इसके बाद आतिशबाजी के साथ होली का दहन हुआ. इस मौके पर शहर विधायक ताराचंद जैन,ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ,आईजी गौरव श्रीवास्तव, कलेक्टर नामित मेहता, एसपी योगेश गोयल, अतुल चंडालिया और नितुल चंडालिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.
 

जयपुर: सिटी पैलेस, गोविंददेवजी सहित शहर में होलिका दहन. वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ हुआ होलिका दहन. पूर्व राजपरिवार के सदस्यों ने निभाई परंपरा. शहरभर से बड़ी संख्या में लोग सिटी पैलेस पहुंचे. पीढ़ियां बदलीं, परंपरा नहीं. सालों से सिटी पैलेस से ही होती है शुरुआत. पवित्र अग्नि की लौ लेकर लोग अपने-अपने मोहल्लों की ओर रवाना. उसी अग्नि से शहरभर में होता होलिका दहन. गोविंद देव जी मंदिर सहित पूरे शहर में हुआ होलिका दहन. बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बना पर्व. आस्था, परंपरा और विरासत का अनोखा संगम.
 

