Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News Live: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का जन्मदिन, गोविंद देवजी से लेकर बालाजी तक मंदिरों में दर्शन, गौ सेवा और विधानसभा क्षेत्र में भव्य आयोजन

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलाव की ओर है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (IMD Jaipur) ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 31 जनवरी से 2 फरवरी तक सक्रिय रहेगा. इसके प्रभाव से राज्य के उत्तर-पूर्वी भागों में मौसम बिगड़ेगा, जबकि पश्चिमी हिस्से अपेक्षाकृत शुष्क रहेंगे.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 30, 2026, 07:06 AM IST | Updated: Jan 30, 2026, 07:15 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में चांदी ने क्रॉस किया 4 लाख का आंकड़ा, अंगारे की तरह धधक रहे सोने के भाव, जानें आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर के रेट
9 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

राजस्थान में चांदी ने क्रॉस किया 4 लाख का आंकड़ा, अंगारे की तरह धधक रहे सोने के भाव, जानें आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर के रेट

राजस्थान के इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, सक्रिय हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
rajasthan weather Update

राजस्थान के इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, सक्रिय हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, पढ़ें वेदर अपडेट

मेट्रो फेज 2 से इन इलाकों को होगा फायदा, करोड़पति होने के साथ जाम से मिलेगा छुटकारा!
7 Photos
jaipur news

मेट्रो फेज 2 से इन इलाकों को होगा फायदा, करोड़पति होने के साथ जाम से मिलेगा छुटकारा!

Gold-silver Today Rate: सोने ने डबल और चांदी ने लगाई चौथी सेंचूरी, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा भाव
7 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

Gold-silver Today Rate: सोने ने डबल और चांदी ने लगाई चौथी सेंचूरी, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा भाव

Rajasthan News Live: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का जन्मदिन, गोविंद देवजी से लेकर बालाजी तक मंदिरों में दर्शन, गौ सेवा और विधानसभा क्षेत्र में भव्य आयोजन
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का जन्मदिन कल (31 जनवरी) है. इस अवसर पर जयपुर में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों की व्यस्त श्रृंखला आयोजित की गई है, जिसमें मंदिर दर्शन, गौ सेवा और कार्यकर्ता मिलन शामिल हैं.

07:15:49
Rajasthan News

सदन के पटल पर विभिन्न अधिसूचनाएं रखी जाएंगी. उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा परिवहन विभाग से संबंधित सात अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगे. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ऊर्जा विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन में प्रस्तुत करेंगे.

 

07:15:32
Rajasthan News

राजस्थान विधानसभा की आज (30 जनवरी 2026) की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी. सदन में तारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न और अतारांकित प्रश्नों में भी 24 प्रश्न शामिल हैं. ये सवाल मुख्य रूप से उच्च शिक्षा, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहकारिता विभाग तथा नगरीय विकास विभाग से संबंधित होंगे, जहां विधायक मंत्रियों से जवाब मांगेंगे.

 

Tags

Trending news