Rajasthan News Live: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का जन्मदिन, गोविंद देवजी से लेकर बालाजी तक मंदिरों में दर्शन, गौ सेवा और विधानसभा क्षेत्र में भव्य आयोजन

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलाव की ओर है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (IMD Jaipur) ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 31 जनवरी से 2 फरवरी तक सक्रिय रहेगा. इसके प्रभाव से राज्य के उत्तर-पूर्वी भागों में मौसम बिगड़ेगा, जबकि पश्चिमी हिस्से अपेक्षाकृत शुष्क रहेंगे.