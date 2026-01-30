Rajasthan News Live: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का जन्मदिन, गोविंद देवजी से लेकर बालाजी तक मंदिरों में दर्शन, गौ सेवा और विधानसभा क्षेत्र में भव्य आयोजन

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलाव की ओर है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (IMD Jaipur) ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 31 जनवरी से 2 फरवरी तक सक्रिय रहेगा. इसके प्रभाव से राज्य के उत्तर-पूर्वी भागों में मौसम बिगड़ेगा, जबकि पश्चिमी हिस्से अपेक्षाकृत शुष्क रहेंगे.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का जन्मदिन कल (31 जनवरी) है. इस अवसर पर जयपुर में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों की व्यस्त श्रृंखला आयोजित की गई है, जिसमें मंदिर दर्शन, गौ सेवा और कार्यकर्ता मिलन शामिल हैं.
सदन के पटल पर विभिन्न अधिसूचनाएं रखी जाएंगी. उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा परिवहन विभाग से संबंधित सात अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगे. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ऊर्जा विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन में प्रस्तुत करेंगे.
राजस्थान विधानसभा की आज (30 जनवरी 2026) की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी. सदन में तारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न और अतारांकित प्रश्नों में भी 24 प्रश्न शामिल हैं. ये सवाल मुख्य रूप से उच्च शिक्षा, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहकारिता विभाग तथा नगरीय विकास विभाग से संबंधित होंगे, जहां विधायक मंत्रियों से जवाब मांगेंगे.