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Rajasthan News Live: कुचामन अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की आंखों में संक्रमण, 5 को SMS रेफर

Rajasthan News Live: राजस्थान के कुचामन सिटी सरकारी अस्पताल में आंखों के ऑपरेशन के बाद सात मरीजों में गंभीर पोस्ट-सर्जिकल इंफेक्शन का मामला सामने आया है. इनमें से पांच मरीजों को जयपुर के SMS अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है. मामले की जांच के लिए SMS अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है और पूरे घटनाक्रम की फैक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Jul 30, 2026, 10:39 AM IST | Updated:Jul 30, 2026, 12:59 PM IST
Rajasthan News Live: कुचामन अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की आंखों में संक्रमण, 5 को SMS रेफर
Image Credit: Rajasthan News Live, 20 July:

Rajasthan News Live, 20 July: श्रावण मास आज से शुरू हो गया है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा कि महादेव की उपासना को समर्पित यह पावन महीना सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए. उन्होंने भगवान भोलेनाथ से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होने और प्रदेश व देश की निरंतर उन्नति एवं खुशहाली की कामना करते हुए 'हर-हर महादेव' का संदेश दिया.

12:59:55 Jul 30, 2026, 12:59 PM (IST)

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला 
8 जिलों में होगा स्थाई लोक अदालतों का गठन किया

फलौदी, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और सलूम्बर में खुलेंगी अदालतें
विवादों का होगा त्वरित समाधान
सीएम ने प्रस्ताव का किया अनुमोदन

12:43:49 Jul 30, 2026, 12:43 PM (IST)

कीचड़ और गड्ढों में फंसी स्कूल बस, नाराज लोगों ने सड़क सुधार की उठाई मांग

बाजना रोड पर जलभराव, कीचड़ और गड्ढों के कारण एक निजी स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बच गई. सड़क पर फंसने के बाद बस एक तरफ झुक गई. बस में सवार करीब 50 विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. घटना में एक शिक्षक और दो-तीन छात्रों को हल्की चोटें आईं. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
 

12:43:21 Jul 30, 2026, 12:43 PM (IST)

सावन माह की शुरुआत में इंद्रदेव मेहरबान

झुंझुनूं

सावन माह की शुरुआत में इंद्रदेव मेहरबान

अल सुबह से ग्रामीण इलाकों में शुरू हुआ बरसात का दौर

किठाना ,सुलताना सहित आसपास के गांवों में बरसात

ग्रामीण इलाकों में रुक रुक कर जारी हैं बरसात का दौर

मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक जिले के लिए जारी किया येलो अलर्ट

मेघगर्जन, वज्रपात ओर तेज हवाओं की चेतावनी की जारी

बरसात से खरीफ की फसलों को होगा फायदा

11:55:51 Jul 30, 2026, 11:55 AM (IST)

झालावाड़- 2 दिन से लापता व्यक्ति का शव आहू नदी से हुआ रेस्क्यू

मृतक लालचंद नौलाव गांव के थे निवासी, मंगलवार शाम पानी लेने आहू नदी पर गए थे, पैर फिसल जाने से गहरे पानी में डूबे, सिविल डिफेंस द्वारा चलाया गया था सर्च अभियान, आज सुबह नदी के पानी से शव ढूंढ निकाला, एंबुलेंस द्वारा शव जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया, गागरोन क्षेत्र में नौलाव गांव के समीप आहू नदी का मामला.

11:55:39 Jul 30, 2026, 11:55 AM (IST)

हरमाड़ा में ATM तोड़ने का नाकाम प्रयास

हरमाड़ा, जयपुर

हरमाड़ा में ATM तोड़ने का नाकाम प्रयास

पुलिस के गश्त दल को देख कर भागे चोर

जोड़ला पावर हाउस के पास PNB बैंक के ATM का मामला

हालांकि ATM में रखे पैसे सुरक्षित

हरमाड़ा पुलिस में घटना स्थल का लिया जायजा

SHO नरेंद्र भडाणा भी पहुंचे मौके पर


 

10:17:27 Jul 30, 2026, 10:17 AM (IST)

बीकानेर से खबर

नापासर में लगातार दूसरी रात चोरी, बाजार की दो दुकानों के टूटे ताले दो रात में तीन चोरी की वारदातों से कस्बे में दहशत पुलिसकर्मी के घर के बाद अब मुख्य बाजार की दो दुकानें बनीं निशाना सीसीटीवी में कैद हुआ ताले तोड़ता संदिग्ध युवक एमओबी टीम ने जुटाए साक्ष्य, पुलिस की विशेष टीम जांच में जुटी थानाधिकारी कविता पुनिया ने कहा-जल्द खुलासे का प्रयास बंद पड़े सार्वजनिक सीसीटीवी कैमरे चालू कराने के लिए नगर पालिका को लिखा पत्र.
 

09:02:20 Jul 30, 2026, 09:02 AM (IST)

छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े NSUI के छात्र, गांधी नगर में हाईवोल्टेज ड्रामा

NSUI Protest: जयपुर के गांधी नगर में NSUI कार्यकर्ताओं ने छात्रसंघ चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज का भी विरोध जताया. विजय पाल कुड़ी, वियोना जाट और कोसेन खान समेत कई छात्र नेताओं ने सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग की.
 

08:43:31 Jul 30, 2026, 08:43 AM (IST)

Sawan 2026: अचलेश्वर महादेव का रहस्यमयी कुंड, कितना भी जल चढ़ाओ पलभर में हो जाता है गायब

Achaleshwar Mahadev Temple: सावन के पावन महीने में राजस्थान के सिरोही जिले स्थित माउंट आबू का अचलेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाता है. इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा और रहस्यमयी कुंड है, जिसमें चढ़ाया गया जल पलभर में गायब हो जाता है. स्कंद पुराण और शिव पुराण से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार यह स्थान भगवान शिव की दिव्य लीलाओं का प्रतीक माना जाता है.
 

08:43:21 Jul 30, 2026, 08:43 AM (IST)

Rajasthan Tigers: राजस्थान बना ‘बाघस्थान, कभी 18 से 20 बाघों तक सिमटे राजस्थान में अब आकंडा 149 तक पहुंचा

Rajasthan Tigers: अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. कभी 18-20 बाघों तक सिमटे प्रदेश में अब बाघों की संख्या बढ़कर 149 हो गई है. रणथम्भौर, सरिस्का, रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल्स और धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी लगातार बढ़ रही है. हालांकि बढ़ती संख्या के साथ नए आवास, गांवों के पुनर्वास और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं.
 

08:43:13 Jul 30, 2026, 08:43 AM (IST)

जोधपुर में साइबर ठगी का नया तरीका, बिना OTP और लिंक के खाते से उड़ाए ₹15.64 लाख

Cyber Fraud: जोधपुर में साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एयू बैंक का अधिकारी बनकर ठगों ने एक व्यवसायी से केवल नाम और जन्मतिथि की जानकारी ली और बिना किसी OTP या लिंक खुलवाए उनके खाते से ₹15.64 लाख निकाल लिए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ₹3 लाख से अधिक की राशि होल्ड या रिकवर कर ली है, जबकि मामले की जांच जारी है.
 

08:43:05 Jul 30, 2026, 08:43 AM (IST)

कागजात नहीं दिखाने पर पुलिस ने जब्त की कार, 3 माह के मासूम संग परिवार को सड़क पर छोड़ने का आरोप

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में मांगरोल थाना पुलिस की कार्रवाई विवादों में आ गई है. कार के दस्तावेज मौके पर नहीं दिखाने पर पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया. कार सवार परिवार का आरोप है कि रात करीब 3 बजे तीन माह के मासूम बच्चे के साथ उन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है. वहीं पुलिस का कहना है कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने और संदेह की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की गई.
 

08:42:51 Jul 30, 2026, 08:42 AM (IST)

आंखों की सर्जरी के 24 घंटे बाद कुचामन के सरकारी अस्पताल में बिगड़ी हालत, 5 मरीज जयपुर SMS अस्पताल रेफर

Kuchaman Government Hospital: राजस्थान के कुचामन सिटी सरकारी अस्पताल में आंखों के ऑपरेशन के बाद सात मरीजों में गंभीर पोस्ट-सर्जिकल इंफेक्शन का मामला सामने आया है. इनमें से पांच मरीजों को जयपुर के SMS अस्पताल रेफर किया गया है. 
 

08:27:34 Jul 30, 2026, 08:27 AM (IST)

हनुमानगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, देर रात से रुक-रुक कर बारिश, गोलूवाला में 45 मिनट तक झमाझम बरसे बादल

हनुमानगढ़ जिले में मौसम ने आखिरकार करवट ले ली है. जिला मुख्यालय पर देर रात से रुक-रुक कर बूंदाबांदी जारी है. कई दिनों से मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आज जिले के कई इलाकों से बारिश की खबरें मिली हैं. गोलूवाला क्षेत्र में करीब 45 मिनट तक तेज बारिश हुई, जिससे निवादान के निचले इलाकों में पानी भर गया. जलभराव के बाद पालिका की टीम पानी निकासी के प्रयास में जुटी हुई है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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