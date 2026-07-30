/Rajasthan News Live: कुचामन अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की आंखों में संक्रमण, 5 को SMS रेफर

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Rajasthan News Live, 20 July: श्रावण मास आज से शुरू हो गया है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा कि महादेव की उपासना को समर्पित यह पावन महीना सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए. उन्होंने भगवान भोलेनाथ से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होने और प्रदेश व देश की निरंतर उन्नति एवं खुशहाली की कामना करते हुए 'हर-हर महादेव' का संदेश दिया.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला
8 जिलों में होगा स्थाई लोक अदालतों का गठन किया
फलौदी, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और सलूम्बर में खुलेंगी अदालतें
विवादों का होगा त्वरित समाधान
सीएम ने प्रस्ताव का किया अनुमोदन
बाजना रोड पर जलभराव, कीचड़ और गड्ढों के कारण एक निजी स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बच गई. सड़क पर फंसने के बाद बस एक तरफ झुक गई. बस में सवार करीब 50 विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. घटना में एक शिक्षक और दो-तीन छात्रों को हल्की चोटें आईं. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
झुंझुनूं
सावन माह की शुरुआत में इंद्रदेव मेहरबान
अल सुबह से ग्रामीण इलाकों में शुरू हुआ बरसात का दौर
किठाना ,सुलताना सहित आसपास के गांवों में बरसात
ग्रामीण इलाकों में रुक रुक कर जारी हैं बरसात का दौर
मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक जिले के लिए जारी किया येलो अलर्ट
मेघगर्जन, वज्रपात ओर तेज हवाओं की चेतावनी की जारी
बरसात से खरीफ की फसलों को होगा फायदा
मृतक लालचंद नौलाव गांव के थे निवासी, मंगलवार शाम पानी लेने आहू नदी पर गए थे, पैर फिसल जाने से गहरे पानी में डूबे, सिविल डिफेंस द्वारा चलाया गया था सर्च अभियान, आज सुबह नदी के पानी से शव ढूंढ निकाला, एंबुलेंस द्वारा शव जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया, गागरोन क्षेत्र में नौलाव गांव के समीप आहू नदी का मामला.
हरमाड़ा, जयपुर
हरमाड़ा में ATM तोड़ने का नाकाम प्रयास
पुलिस के गश्त दल को देख कर भागे चोर
जोड़ला पावर हाउस के पास PNB बैंक के ATM का मामला
हालांकि ATM में रखे पैसे सुरक्षित
हरमाड़ा पुलिस में घटना स्थल का लिया जायजा
SHO नरेंद्र भडाणा भी पहुंचे मौके पर
नापासर में लगातार दूसरी रात चोरी, बाजार की दो दुकानों के टूटे ताले दो रात में तीन चोरी की वारदातों से कस्बे में दहशत पुलिसकर्मी के घर के बाद अब मुख्य बाजार की दो दुकानें बनीं निशाना सीसीटीवी में कैद हुआ ताले तोड़ता संदिग्ध युवक एमओबी टीम ने जुटाए साक्ष्य, पुलिस की विशेष टीम जांच में जुटी थानाधिकारी कविता पुनिया ने कहा-जल्द खुलासे का प्रयास बंद पड़े सार्वजनिक सीसीटीवी कैमरे चालू कराने के लिए नगर पालिका को लिखा पत्र.
NSUI Protest: जयपुर के गांधी नगर में NSUI कार्यकर्ताओं ने छात्रसंघ चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज का भी विरोध जताया. विजय पाल कुड़ी, वियोना जाट और कोसेन खान समेत कई छात्र नेताओं ने सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग की.
Achaleshwar Mahadev Temple: सावन के पावन महीने में राजस्थान के सिरोही जिले स्थित माउंट आबू का अचलेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाता है. इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा और रहस्यमयी कुंड है, जिसमें चढ़ाया गया जल पलभर में गायब हो जाता है. स्कंद पुराण और शिव पुराण से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार यह स्थान भगवान शिव की दिव्य लीलाओं का प्रतीक माना जाता है.
Rajasthan Tigers: अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. कभी 18-20 बाघों तक सिमटे प्रदेश में अब बाघों की संख्या बढ़कर 149 हो गई है. रणथम्भौर, सरिस्का, रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल्स और धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी लगातार बढ़ रही है. हालांकि बढ़ती संख्या के साथ नए आवास, गांवों के पुनर्वास और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं.
Cyber Fraud: जोधपुर में साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एयू बैंक का अधिकारी बनकर ठगों ने एक व्यवसायी से केवल नाम और जन्मतिथि की जानकारी ली और बिना किसी OTP या लिंक खुलवाए उनके खाते से ₹15.64 लाख निकाल लिए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ₹3 लाख से अधिक की राशि होल्ड या रिकवर कर ली है, जबकि मामले की जांच जारी है.
Baran News: राजस्थान के बारां जिले में मांगरोल थाना पुलिस की कार्रवाई विवादों में आ गई है. कार के दस्तावेज मौके पर नहीं दिखाने पर पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया. कार सवार परिवार का आरोप है कि रात करीब 3 बजे तीन माह के मासूम बच्चे के साथ उन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है. वहीं पुलिस का कहना है कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने और संदेह की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की गई.
Kuchaman Government Hospital: राजस्थान के कुचामन सिटी सरकारी अस्पताल में आंखों के ऑपरेशन के बाद सात मरीजों में गंभीर पोस्ट-सर्जिकल इंफेक्शन का मामला सामने आया है. इनमें से पांच मरीजों को जयपुर के SMS अस्पताल रेफर किया गया है.
हनुमानगढ़ जिले में मौसम ने आखिरकार करवट ले ली है. जिला मुख्यालय पर देर रात से रुक-रुक कर बूंदाबांदी जारी है. कई दिनों से मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आज जिले के कई इलाकों से बारिश की खबरें मिली हैं. गोलूवाला क्षेत्र में करीब 45 मिनट तक तेज बारिश हुई, जिससे निवादान के निचले इलाकों में पानी भर गया. जलभराव के बाद पालिका की टीम पानी निकासी के प्रयास में जुटी हुई है.