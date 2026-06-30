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Rajasthan News Live: यमुना जल समझौते के बाद CM का होगा भव्य स्वागत, सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई बड़ी घटनाएं होने वाली हैं. यमुना जल समझौते के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत होगा. सफाईकर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रहेगी. चौमूं की दर्दनाक घटना और जयपुर के प्रमुख आयोजनों समेत दिनभर की हर बड़ी अपडेट लाइव ब्लॉग में पढ़ें.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jun 30, 2026, 08:06 AM|Updated: Jun 30, 2026, 08:15 AM
Rajasthan News Live: यमुना जल समझौते के बाद CM का होगा भव्य स्वागत, सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी
Image Credit: Rajasthan News LiveSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. दिल्ली से लौटने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जोरदार स्वागत होगा. यमुना जल समझौते की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बीजेपी की ओर से स्वागत किया जाएगा. एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास तक कई स्थानों पर कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और विभिन्न वर्ग मुख्यमंत्री का अभिनंदन करेंगे. सफाईकमियों की हड़ताल का चौथा दिन आज है. आज सफाईकर्मी सिविल लाइन ज़ोन में PWD ऑफिस से रैली निकालेंगे. चौमूं में मां ने दो बेटियों के साथ फॉर्म पौंड में कूदकर आत्महत्या की. जयपुर डिजिटल सुशासन के राष्ट्रीय मंथन का केंद्र बनेगा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

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08:03:47 Jun 30, 2026, 08:05 AM (IST)

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08:15:49 Jun 30, 2026, 08:15 AM (IST)

Rajasthan News Live

नदबई (भरतपुर)

आगरा जयपुर राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा

डहरा मोड़ समीप स्लीपर कोच बस की अज्ञात वाहन से भिड़ंत

बस में सवार एक दर्जन यात्रियों के चोटिल होने की सूचना

घायलों को अलग-अलग एंबुलेंस से चिकित्सालय में कराया भर्ती

जयपुर से आगरा व धौलपुर जा रही स्लीपर कोच बस

प्रथम दृष्टया -चालक को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा

डहरा मोड के समीप सुबह करीब 4:30 हुआ सड़क हादसा.
 

08:14:43 Jun 30, 2026, 08:14 AM (IST)

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कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र के बोरिना गांव में सोमवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी बेहोश हो गई. हादसा शाम करीब 5 बजे उस समय हुआ, जब किसान बेनीराम मेहता (47) पत्नी सुमित्रा के साथ खेत से घर लौट रहे थे. दोनों घर से करीब 600 मीटर दूर किराए के खेत में धान की फसल देखने गए थे. बारिश शुरू होने पर लौटते समय खेत की मेड़ पर अचानक बेनीराम पर बिजली गिर गई. बिजली गिरने से मौके पर करीब दो फीट गहरा गड्ढा बन गया और उनकी दाहिनी जांघ झुलस गई. तेज गर्जना से घबराकर पीछे चल रही पत्नी अचेत होकर गिर पड़ी. पास से गुजर रहे बिजली लाइन के मजदूरों ने ग्रामीणों को सूचना देकर दोनों को सांगोद अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने बेनीराम को मृत घोषित कर दिया, जबकि उपचार के बाद सुमित्रा को होश आ गया. मृतक के दो बेटे हैं, जिनकी उम्र 20 और 17 वर्ष बताई गई है.
 

08:14:20 Jun 30, 2026, 08:14 AM (IST)

Rajasthan News Live

बाली में दंपति से दिनदहाड़े लूट का खुलासा, बाली क्षेत्र के करनवा निवासी दंपति से हुई दिनदहाड़े लूट की वारदात का पुलिस ने किया पर्दाफाश. बाली थाना पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त मेहनत ने दिया परिणाम. तकनीकी अनुसंधान से तीन आरोपियों को लिया हिरासत में. पुलिस ने राहुल नायक, उमेश नायक और जब्बरचंद उर्फ जब्बराराम को किया गिरफ्तार. मुख्य आरोपी राहुल नायक लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से चल रहा था बाहर. राहुल नायक पर जिला ब्यावर के जैतारण क्षेत्र में हुई लूट एवं एक अन्य वारदात में भी वांछित होने का है आरोप. आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य वारदातों के संबंध में भी जुटाई जानकारी, वारदात के इन्वेस्टिगेशन को लेकर 24 सदस्य पुलिस टीम को DYSP पारस चौधरी ने किया लीड.

08:12:33 Jun 30, 2026, 08:12 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर के चौमूं से बड़ी खबर

मां ने दो बेटियों के साथ फॉर्म पौंड में कूदकर की आत्महत्या

अपनी दो बेटियों के साथ फॉर्म पौंड में कूदी विवाहिता

खेजरोली कस्बे की लेसवा की ढाणी का मामला

ग्रामीणों की मदद से तीनों शव निकाले बाहर

गोविंदगढ़ SHO विनोद सांखला, DYSP शिवा शर्मा पहुंचे मौके पर

पुलिस जुटी है पूरे मामले की जांच में

मृतका की पूजा यादव निवासी खुरमपुरा के रूप में हुई पहचान

मृतक बेटियों की चित्रांशी और हर्षिता के रूप में हुई पहचान

पुलिस ने तीनों शव रखवाये अस्पताल की मोर्चरी में

गोविंदगढ़ पुलिस जुटी मामले की जांच में.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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