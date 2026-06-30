/Rajasthan News Live: यमुना जल समझौते के बाद CM का होगा भव्य स्वागत, सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. दिल्ली से लौटने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जोरदार स्वागत होगा. यमुना जल समझौते की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बीजेपी की ओर से स्वागत किया जाएगा. एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास तक कई स्थानों पर कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और विभिन्न वर्ग मुख्यमंत्री का अभिनंदन करेंगे. सफाईकमियों की हड़ताल का चौथा दिन आज है. आज सफाईकर्मी सिविल लाइन ज़ोन में PWD ऑफिस से रैली निकालेंगे. चौमूं में मां ने दो बेटियों के साथ फॉर्म पौंड में कूदकर आत्महत्या की. जयपुर डिजिटल सुशासन के राष्ट्रीय मंथन का केंद्र बनेगा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. दिल्ली से लौटने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जोरदार स्वागत होगा. यमुना जल समझौते की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बीजेपी की ओर से स्वागत किया जाएगा. एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास तक कई स्थानों पर कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और विभिन्न वर्ग मुख्यमंत्री का अभिनंदन करेंगे. सफाईकमियों की हड़ताल का चौथा दिन आज है. आज सफाईकर्मी सिविल लाइन ज़ोन में PWD ऑफिस से रैली निकालेंगे. चौमूं में मां ने दो बेटियों के साथ फॉर्म पौंड में कूदकर आत्महत्या की. जयपुर डिजिटल सुशासन के राष्ट्रीय मंथन का केंद्र बनेगा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
नदबई (भरतपुर)
आगरा जयपुर राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा
डहरा मोड़ समीप स्लीपर कोच बस की अज्ञात वाहन से भिड़ंत
बस में सवार एक दर्जन यात्रियों के चोटिल होने की सूचना
घायलों को अलग-अलग एंबुलेंस से चिकित्सालय में कराया भर्ती
जयपुर से आगरा व धौलपुर जा रही स्लीपर कोच बस
प्रथम दृष्टया -चालक को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा
डहरा मोड के समीप सुबह करीब 4:30 हुआ सड़क हादसा.
कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र के बोरिना गांव में सोमवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी बेहोश हो गई. हादसा शाम करीब 5 बजे उस समय हुआ, जब किसान बेनीराम मेहता (47) पत्नी सुमित्रा के साथ खेत से घर लौट रहे थे. दोनों घर से करीब 600 मीटर दूर किराए के खेत में धान की फसल देखने गए थे. बारिश शुरू होने पर लौटते समय खेत की मेड़ पर अचानक बेनीराम पर बिजली गिर गई. बिजली गिरने से मौके पर करीब दो फीट गहरा गड्ढा बन गया और उनकी दाहिनी जांघ झुलस गई. तेज गर्जना से घबराकर पीछे चल रही पत्नी अचेत होकर गिर पड़ी. पास से गुजर रहे बिजली लाइन के मजदूरों ने ग्रामीणों को सूचना देकर दोनों को सांगोद अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने बेनीराम को मृत घोषित कर दिया, जबकि उपचार के बाद सुमित्रा को होश आ गया. मृतक के दो बेटे हैं, जिनकी उम्र 20 और 17 वर्ष बताई गई है.
बाली में दंपति से दिनदहाड़े लूट का खुलासा, बाली क्षेत्र के करनवा निवासी दंपति से हुई दिनदहाड़े लूट की वारदात का पुलिस ने किया पर्दाफाश. बाली थाना पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त मेहनत ने दिया परिणाम. तकनीकी अनुसंधान से तीन आरोपियों को लिया हिरासत में. पुलिस ने राहुल नायक, उमेश नायक और जब्बरचंद उर्फ जब्बराराम को किया गिरफ्तार. मुख्य आरोपी राहुल नायक लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से चल रहा था बाहर. राहुल नायक पर जिला ब्यावर के जैतारण क्षेत्र में हुई लूट एवं एक अन्य वारदात में भी वांछित होने का है आरोप. आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य वारदातों के संबंध में भी जुटाई जानकारी, वारदात के इन्वेस्टिगेशन को लेकर 24 सदस्य पुलिस टीम को DYSP पारस चौधरी ने किया लीड.
जयपुर के चौमूं से बड़ी खबर
मां ने दो बेटियों के साथ फॉर्म पौंड में कूदकर की आत्महत्या
अपनी दो बेटियों के साथ फॉर्म पौंड में कूदी विवाहिता
खेजरोली कस्बे की लेसवा की ढाणी का मामला
ग्रामीणों की मदद से तीनों शव निकाले बाहर
गोविंदगढ़ SHO विनोद सांखला, DYSP शिवा शर्मा पहुंचे मौके पर
पुलिस जुटी है पूरे मामले की जांच में
मृतका की पूजा यादव निवासी खुरमपुरा के रूप में हुई पहचान
मृतक बेटियों की चित्रांशी और हर्षिता के रूप में हुई पहचान
पुलिस ने तीनों शव रखवाये अस्पताल की मोर्चरी में
गोविंदगढ़ पुलिस जुटी मामले की जांच में.