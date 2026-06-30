/Rajasthan News Live: यमुना जल समझौते के बाद CM का होगा भव्य स्वागत, सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी

कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र के बोरिना गांव में सोमवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी बेहोश हो गई. हादसा शाम करीब 5 बजे उस समय हुआ, जब किसान बेनीराम मेहता (47) पत्नी सुमित्रा के साथ खेत से घर लौट रहे थे. दोनों घर से करीब 600 मीटर दूर किराए के खेत में धान की फसल देखने गए थे. बारिश शुरू होने पर लौटते समय खेत की मेड़ पर अचानक बेनीराम पर बिजली गिर गई. बिजली गिरने से मौके पर करीब दो फीट गहरा गड्ढा बन गया और उनकी दाहिनी जांघ झुलस गई. तेज गर्जना से घबराकर पीछे चल रही पत्नी अचेत होकर गिर पड़ी. पास से गुजर रहे बिजली लाइन के मजदूरों ने ग्रामीणों को सूचना देकर दोनों को सांगोद अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने बेनीराम को मृत घोषित कर दिया, जबकि उपचार के बाद सुमित्रा को होश आ गया. मृतक के दो बेटे हैं, जिनकी उम्र 20 और 17 वर्ष बताई गई है.

