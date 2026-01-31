Rajasthan News Live: बजट 2026 से किसानों को राहत की आस, आज अजमेर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना की लॉटरी!

Rajasthan News Live Today: अजमेर विकास प्राधिकरण (ADA) आज (31 जनवरी 2026) श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर आवासीय योजना (माखुपुरा) के तहत ईडब्ल्यूएस (EWS) और एलआईजी (LIG) श्रेणी के आवेदकों के लिए भूखंडों की लॉटरी निकालेगा. यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में पहली प्रमुख पहल है.लॉटरी का आयोजन दोपहर 3 बजे जवाहर रंगमंच, अजमेर पर किया जाएगा.
Rajasthan News Today Live Updates: काशीराम जयपुर. जयपुर में कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की आम बजट से उम्मीदें. केवल चुनिंदा फसलों पर एमएसपी लागू, इस दायरे में सभी फसलें हों. तहसील-ब्लॉक स्तर पर फसल रखने के लिए भी गोदाम-भंडारगृह बनें. किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता हो. फसल तारबंदी के लिए अनुदान का दायरा बढ़ाया जाए. किसानों के लिए ऋणमाफी की मांग, किसान समृद्धि की योजनाएं बनाई जाएं. नए जमाने की खेती पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस में किसानों की भागीदारी बढ़ाई जाए. गुणवत्ता युक्त बीज, पेस्टिसाइड की पर्याप्त उपलब्धता हो. कृषि उपज मंडियों में सुविधाओं का विस्तार हो. किसानों के लिए विश्राम गृह बनें, जिससे किसान रात में ठहर सकें. मंडियों में कृषि उपज की सुरक्षा के लिए शेड युक्त प्लेटफार्म बनें.
Jaipur Viral Video: जयपुर स्थित राजस्थान रोडवेज मुख्यालय से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में रोडवेज मुख्यालय के कुछ कर्मचारी ड्यूटी टाइम के दौरान ताशपत्ती खेलते हुए नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो रोडवेज मुख्यालय के ड्राइवर रूम का है, जहां कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर बैठकर ताश का खेल खेल रहे हैं.
Popular Choice Award Tableau: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित भव्य गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी ने लोकप्रिय पसंद (पॉपुलर चॉइस) श्रेणी में तृतीय पुरस्कार जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है. इस उपलब्धि से राजस्थान भर में खुशी और गर्व का माहौल है. राज्य की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर मिली इस पहचान को ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.
भरतपुर संभागीय समन्वयक एवं वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. चन्द्र प्रकाश दीक्षित बने राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय भरतपुर के प्रधान चिकित्सक. डॉ. चन्द्र प्रकाश आयुर्वेद विभाग के सर्वोच्च सम्मान धन्वंतरि पुरस्कार से हो चुके हैं सम्मानित, लोगों को स्वस्थ प्रति जागरूक करने में लगे हैं दीक्षित, आयुर्वेद विभाग की ओर से हुए आदेश जारी.
झाडोल से बड़ी खबर झाड़ोल में आज विराट हिन्दू सम्मेलन, दोपहर में निकलेगी विशाल भगवा शोभा यात्रा, आजाद मैदान झाड़ोल में होगी धर्म सभा, महंत ज्ञानानंद सरस्वती महाराज देंगे आशीर्वचन, सर्व हिन्दू समाज है आयोजक, झाड़ोल कस्बे में कई जगह होगा भव्य स्वागत, आजाद मैदान में तैयारियों को दिया अंतिम रूप.
Jaipur Gold Silver Rate, 31 January 2026: राजस्थान में आज सोने और चांदी के भावों में भारी गिरावट देखी गई है, जिससे निवेशकों और खरीदारों में हलचल मची हुई है.
Mobile phone ban in Ranthambore National Park safari: सवाई माधोपुर से बड़ी खबर सामने आई है. रणथंभौर नेशनल पार्क में अब पर्यटक सफारी के दौरान मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे. वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए यह सख्त नियम लागू कर दिया है. उपवन संरक्षक (पर्यटन) संजीव शर्मा ने आदेश जारी कर सभी जोनों में मोबाइल फोन के उपयोग और कैरी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज (31 जनवरी 2026) से मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बादल छाएंगे, तेज हवाएं चलेंगी और कहीं-कहीं ओलावृष्टि (hailstorm) के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र ने 12 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार (30 जनवरी) को जोधपुर, जालौर, पाली और बाड़मेर जैसे पश्चिमी जिलों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ, जबकि उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं से थोड़ी राहत मिली.