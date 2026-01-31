Rajasthan News Live: बजट 2026 से किसानों को राहत की आस, आज अजमेर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना की लॉटरी!

Rajasthan News Today Live Updates: काशीराम जयपुर. जयपुर में कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की आम बजट से उम्मीदें. केवल चुनिंदा फसलों पर एमएसपी लागू, इस दायरे में सभी फसलें हों. तहसील-ब्लॉक स्तर पर फसल रखने के लिए भी गोदाम-भंडारगृह बनें. किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता हो. फसल तारबंदी के लिए अनुदान का दायरा बढ़ाया जाए. किसानों के लिए ऋणमाफी की मांग, किसान समृद्धि की योजनाएं बनाई जाएं. नए जमाने की खेती पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस में किसानों की भागीदारी बढ़ाई जाए. गुणवत्ता युक्त बीज, पेस्टिसाइड की पर्याप्त उपलब्धता हो. कृषि उपज मंडियों में सुविधाओं का विस्तार हो. किसानों के लिए विश्राम गृह बनें, जिससे किसान रात में ठहर सकें. मंडियों में कृषि उपज की सुरक्षा के लिए शेड युक्त प्लेटफार्म बनें.