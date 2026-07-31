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Rajasthan News Live, 31 July: राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास आज विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे. दोपहर 12 बजे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) और पालनहार योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. इस दौरान योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. दोपहर 2 बजे नेशनल चंबल सेंक्चुरी में अवैध बजरी (सैंड) खनन को लेकर बैठक आयोजित होगी, जिसमें रोकथाम के उपायों और कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी. इसके बाद दोपहर 3 बजे HCMRIPA के प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा बैठक होगी. बैठक में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति और विभागीय ट्रेनिंग व्यवस्था का आकलन किया जाएगा.
जयपुर
छात्रसंघ चुनाव बहाल करने को लेकर प्रदर्शन जारी.
पानी की टंकी पर चढ़कर एनएसयूआई के छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन.
कल एनएसयूआई के तीन छात्र टंकी पर चढ़े थे.
अभी तीनों छात्र पानी की टंकी पर मौजूद हैं.
प्रशासन की ओर से समझाइश के प्रयास जारी.
Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा. राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) से जुड़े प्रस्तावित विधेयक, पेपर लीक समेत कई अहम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है. सत्र की अवधि और कार्यसूची का अंतिम फैसला कार्य सलाहकार समिति (BAC) की बैठक में होगा.
Arundhati Chaudhary: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में राजस्थान के कोटा की बॉक्सर अरुंधती चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है. उन्होंने 70 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड की मॉर्गन अड्रेशन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. अब 31 जुलाई को उनका मुकाबला यूनाइटेड किंगडम की बॉक्सर एकलस राओसी से होगा.
Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राजस्थान के जयपुर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अगले तीन घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
Adarsh Credit Scam: राजस्थान हाईकोर्ट ने आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस (रिटायर्ड) संजीव खन्ना की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का आदेश दिया है. यह समिति परिसमापन प्रक्रिया की निगरानी करेगी और करीब 20 लाख निवेशकों को उनकी जमा राशि जल्द वापस दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी. समिति की पहली बैठक 5 अगस्त 2026 को होगी.
Commonwealth Conference: राजस्थान की राजधानी जयपुर में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक तीन दिवसीय 'कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ' सम्मेलन आयोजित होगा. सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत करेंगे. इसमें राष्ट्रमंडल देशों के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, मध्यस्थ (मेडिएटर्स) और विधि विशेषज्ञ कानून, मध्यस्थता और न्याय व्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे.
Baran Crime: राजस्थान के बारां जिले के शाहाबाद क्षेत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर खेत जाते समय बदमाश ने पीछे से पत्थर मारकर हमला कर दिया. महिला के बेहोश होने पर आरोपी उसके पैरों से करीब आधा किलो चांदी के कड़े और गले से सोने का ताबीज लूटकर फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.