Rajasthan News Live: राजस्थान में डबल झटका! बारिश-ओलावृष्टि का खतरा, आज आएगा 12वीं का रिजल्ट, पढ़ें बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए कई मायनों में अहम साबित हो सकता है. एक तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होते ही कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है. किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं (कला, विज्ञान, वाणिज्य) का रिजल्ट आज सुबह 10 बजे जारी होगा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ऑनलाइन माध्यम से परिणाम घोषित करेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

