Rajasthan News Live: राजस्थान में डबल झटका! बारिश-ओलावृष्टि का खतरा, आज आएगा 12वीं का रिजल्ट, पढ़ें बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए कई मायनों में अहम साबित हो सकता है. एक तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होते ही कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है. किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं (कला, विज्ञान, वाणिज्य) का रिजल्ट आज सुबह 10 बजे जारी होगा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ऑनलाइन माध्यम से परिणाम घोषित करेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
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Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है. एक ओर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से राज्य के कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, इस बदलाव का सीधा असर किसानों पर पड़ सकता है और उनकी फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है. ऐसे में किसान वर्ग के लिए यह दिन चिंता भरा साबित हो सकता है.
वहीं दूसरी ओर, शिक्षा के क्षेत्र में भी आज बड़ा दिन है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा (कला, विज्ञान और वाणिज्य) का परीक्षा परिणाम आज सुबह 10 बजे घोषित किया जाएगा. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ऑनलाइन माध्यम से रिजल्ट जारी करेंगे. छात्र और अभिभावक लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे. राजस्थान से जुड़ी हर ताजा अपडेट और महत्वपूर्ण खबरों के लिए ZEE Rajasthan के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
RBSE Rajasthan Board Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 आज 31 मार्च सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए परिणाम घोषित करेंगे. रिजल्ट जारी होते ही छात्र rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर रोल नंबर की मदद से अपना परिणाम चेक कर सकेंगे. इसके साथ ही टॉपर्स लिस्ट और पास प्रतिशत भी जारी किया जाएगा. लाखों छात्र और अभिभावक इस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
बगरू (जयपुर)
बगरू में तेज रफ्तार ने बरपाया कहर. लापरवाही ने बुझा दिया एक घर का चिराग. रफ्तार में आ रही लग्जरी करने आल्टो कार को मारी टक्कर. दहमीकलां संस्थानिक क्षेत्र रोड पर हुआ हादसा. हादसे में ऑल्टो कार सवार युवक की हुई मौत. दुर्घटना में दोनों कारे हुई बुरी तरह क्षतिग्रस्त. मृतक की राधाकृष्ण कुमावत के रूप में हुई पहचान. पुलिस ने मृतक के शव को रखवाया मोर्चरी में, कार सवार 4 युवकों को पुलिस ने किया डिटेन.
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं (कला, विज्ञान, वाणिज्य) का रिजल्ट आज सुबह 10 बजे जारी होगा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ऑनलाइन माध्यम से परिणाम घोषित करेंगे. अजमेर स्थित बोर्ड मुख्यालय से प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ और सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ भी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे, इस वर्ष करीब 9 लाख छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी है. विद्यार्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकेंगे.
राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर बदला रुख- वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होते ही कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि, किसानों की फसलों को भारी नुकसान, मौसम विभाग ने कल 13 जिलों मे बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था वही आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग की ओर से जारी ताज़ा नाउकास्ट चेतावनी के मुताबिक 31 मार्च 2026 को राज्य के कई हिस्सों में तेज आँधियों, गरज-चमक के साथ ओले गिरने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का खतरा है.
Sikar Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजस्थान के सीकर जिले में तेज आंधी-अंधड़ और मोटे ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम केंद्र जयपुर द्वारा 31 मार्च 2026 को जारी नाउकास्ट चेतावनी के अनुसार, सीकर सहित कई जिलों में अगले तीन घंटों के दौरान मेघगर्जन के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने और ओले गिरने की प्रबल संभावना है.
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