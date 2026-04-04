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Rajasthan News Live: किसी भी पीड़ित को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा- कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़

Rajasthan News Live Today:   कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ओलावृष्टि व बारिश से नुकसान के तुरंत सर्वे करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा. 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 04, 2026, 08:01 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 11:52 PM IST

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Rajasthan News Live: किसी भी पीड़ित को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा- कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार और अन्य की अपील खारिज कर दी है और एकलपीठ द्वारा भर्ती रद्द करने के आदेश को सही ठहराया है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया. वहीं, अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने का भी निर्णय लिया गया है.
कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ओलावृष्टि व बारिश से नुकसान के तुरंत सर्वे करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा. कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के सख्त निर्देश दिए.

21:42:15
Rajasthan Live News

पाली जिले में बुजुर्ग का गला काटकर हत्या मामले में मारवाड़ जंक्शन थाने के बाहर चल रहे धरने को ग्रामीणों ने समझाइस के बाद स्थगित कर दिया है. साथ ही मृतका के परिजनों ने अपना मांग पत्र प्रशासन को सौंपा दिया.

यहां पढ़ें पूरी खबर- पहले सर धड़ से किया अलग, फिर पैर काट ले गए थे बदमाश, बुजुर्ग की हत्या के मामले में परिजनों का धरना समाप्त

21:40:52
Rajasthan Live News

राजस्थान में खनन क्षेत्र के ऑटोमाइज्ड अधिकृत तुलाई कांटों का 8 अप्रैल से लाइव परीक्षण शुरू किया जाएगा. चरणबद्ध तरीके से तुलाई कांटों और खनिज परिवहन वाहनों के ऑटोमाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है.

यहां पढ़ें पूरी खबर- राजस्थान में खनन क्षेत्र में GPS ट्रैकिंग और RFID सिस्टम लागू, 8 अप्रैल से टेस्टिंग शुरू

21:40:24
Rajasthan Live News

केंद्र प्रर्वतित योजनाओं में राजस्थान को मिलने वाली हिस्सा राशि को लेकर प्रदेश में सियासी पारा फिर चढ़ गया है. भजनलाल सरकार ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए केंद्रीय मदों में मिली राशि के आंकड़े जारी कर विपक्ष को करारा जवाब दिया है.

यहां पढ़ें पूरी खबर- केंद्र से ज्यादा पैसे कौन लाया? राजस्थान में गरमाई सियासत, भजनलाल सरकार ने आंकड़े जारी कर विपक्ष पर किया पलटवार

19:59:49
Jaipur News

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ओलावृष्टि व बारिश से नुकसान के तुरंत सर्वे करने के निर्देश दिए. फसलें और बिजली ढांचा प्रभावित का तुरंत सर्वे करें. कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के सख्त निर्देश दिए. कर्नल राठौड़ ने कहा कि हर प्रभावित तक त्वरित राहत पहुंचेगी. नुकसान का आकलन कर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए. प्रभावित गांवों में प्रशासनिक टीमें पहुंचकर सर्वे कर रहीं.  गिरे पेड़ हटाने और बिजली आपूर्ति बहाल करने पर फोकस किया जाए. साथ ही बिजली पोल और तारों की सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए. किसी भी पीड़ित को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा.  
 

19:36:22
Hanuman Beniwal
18:31:22
Jaisalmer Temderay Mata Mandir

राजस्थान के जैसलमेर जिले के थार रेगिस्तान के बीच में  तेमड़ाराय माता मंदिर का है. तेमड़ाराय माता मंदिर जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध देवी स्थल तनोट माता और घंटियाली माता के रास्ते के पास है, जो थार के ऊंचे रेतीले टीलों के बीच बना हुआ है. पढ़ें पूरी खबर 

18:30:50
Jaisalmer News

राजस्थान के जैसलमेर जिले में पास 7 देवियों के मंदिर है. कहते हैं कि ये 7 देवियां जिले की रक्षा कर रही हैं, जो सभी बहनें हैं, जिनका नाम मां आवड़, आशापुरी, चंचला, रेवद, पिथड़, हुली और रूप हैं. कथाओं के अनुसार, बहनों ने समाज को संकटों से मुक्ति दिलाई, जिसके कारण उनके कई मंदिर स्थापित हुए. पढ़ें पूरी खबर 

18:30:12
Dausa Weather

राजस्थान के दौसा जिले में दूसरे दिन भी तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की फसल चौपट हो गई और पेड़ भी धराशाई हो गए. पढ़ें पूरी खबर 

18:29:40
Rajasthan News

बीजेपी पार्टी का स्थापना दिवस उल्लास और उत्सव के रूप में मनाया जाएगा.  बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी. पढ़ें पूरी खबर 
 

18:25:50
एसआई भर्ती-2021 रहेगी रद्द! हाईकोर्ट ने बरकरार रखा बड़ा फैसला, RPSC को झटका

Rajasthan News: एसआई भर्ती 2021 रद्द ही रहेगी. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा और सरकार व चयनित अभ्यर्थियों की अपील खारिज की. पेपर लीक और अनियमितताओं के चलते लिया गया फैसला, युवाओं के लिए अहम माना जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर…

16:45:44
डूंगरपुर में कल से सजेगा 'मिनी IPL' का मंच, लक्ष्मण मैदान पर दिखेगा DPL का रोमांच

Rajasthan News: डूंगरपुर में कल से शुरू होगा आईपीएल स्टाइल डीपीएल. पुरुषों की 8 और महिलाओं की 4 टीमें भाग लेंगी. मैच 5-16 अप्रैल तक लक्ष्मण मैदान पर, बीसीसीआई पैनल के एम्पायर व स्कोरर रहेंगे. पढ़ें पूरी खबर…

16:31:38
Rajasthan News Live

बालेसर 
क्षेत्र के लोरडी के पास बड़ा सड़क हादसा, 
युवक की दर्दनाक मौत,
तेज रफ्तार लोक परिवहन बस ने बाईक को लिया चपेट में, 
करीबन 100 फीट घसीटा बाईक को, 
मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ मौजूद, 
जोधपुर से जैसलमेर जा रही थी बस, 
तेज रफ्तार बस के प्रति लोगों में दिख रहा है गुस्सा,फिलहाल मृतक की पहचान नहीं.

15:28:11
5 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार, जोधपुर-जयसलमेर से बूंदी तक प्रशासन में अलर्ट

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने पांच आईएएस अधिकारियों के चुनावी ड्यूटी में लगे होने पर प्रशासनिक कामकाज सुचारु रखने के लिए उन्हें अतिरिक्त चार्ज अन्य अधिकारियों को सौंपा. यह अस्थायी व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक अधिकारी अपने नए पदों पर जॉइन नहीं करते. पढ़ें पूरी खबर…

15:27:39
ऊंट बचाने की जंग में जैसलमेर नंबर-1, 3300 शावकों पर हुई 3.30 करोड़ रुपयों की बारिश!

Camel Conservation Scheme: देश में घटती ऊंटों की संख्या के बीच राजस्थान सरकार की उष्ट्र संरक्षण योजना असर दिखा रही है. जैसलमेर पहले स्थान पर रहा, जहां 700 पशुपालकों को 3300 शावकों पर 3.30 करोड़ रुपए की सहायता DBT से मिली, जिससे ऊंट पालन को नई उम्मीद मिली. पढ़ें पूरी खबर…

15:03:15
Rajasthan News Live

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीना पहुंचे ढीपरी चम्बल.
चम्बल पर 256 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रदेश के सबसे बड़े पुल का किया शिलान्यास.
इस मौके पर भाजपा देहात जिला अध्यक्ष प्रेमचंद गोचर, इटावा पंचायत समिति प्रधान रिंकू मीना व प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा प्रवक्ता रजनी सोनी सहित कई नेता मौजूद.
बड़ी संख्या में लोग मौजूद.
इसके बाद इटावा में होगा कार्यक्रम जिसमे 35 करोड़ के उपजिला अस्पताल सहित कई कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण.

14:58:45
Rajasthan News Live

केंद्र की मोदी सरकार सरकार ने भजनलाल सरकारको मदद करने में अब तक के तमाम आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है. पिछले वित्त वर्ष में मोदी सरकार ने राजस्थान को केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में अनुदान, सास्की योजना एवं केंद्रीय करों में एक लाख बीस हजार करोड़ से ज्यादा की राशि दी. मार्च महीने में ही उन्नीस हजार करोड़ रूपये राजस्थाान को दिये गये. भजनलाल सरकार के मंत्रियों ने इसे राजस्थान के विकास में मील का पत्थर करार दिया है. मंत्री अविनाश गहलोत ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के नेता बेवजह इस मुददे पर राजनीति कर रहे थे. अब सच सामने आ गया है. विपक्ष ने सीएम के दिल्ली दौरों को लेकर जो सवाल उठाये थे. अब वो इस मुददे पर एक्सपोज हो गये हैं.

14:55:47
Rajasthan News Live

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. 5 और 6 अप्रैल को आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर उदयपुर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है. 5 और 6 अप्रैल को जिले के 105 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी. जिसमें 1 लाख 32 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे. जिसमे अभ्यर्थियों को निर्धारित ड्रेस और प्रोटोकॉल के साथ परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा. अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के एक घण्टे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा. इसे बाद प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा.

14:55:00
Rajasthan News Live

बीजेपी एससी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरु,
भाजपा प्रदेश कार्यालय में चल रही है मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक,
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, महामंत्री भूपेंद्र सैनी बैठक में मौजूद,
बीजेपी प्रदेश महामंत्री मुकेश गर्ग ने कराया पदाधिकारियों का परिचय,
अंबेडकर जयंती पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर मंथन,
निकाय और पंचायत चुनावों सहित अन्य मुद्दों पर भी होगी चर्चा,
प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ सहित अन्य नेताओं का किया गया स्वागत,
दीप प्रज्वलन के साथ हुई मोर्चा पदाधिकारी बैठक की शुरुआत.

14:54:17
Rajasthan News Live

उदयपुर के गोगुन्दा से खबर,
लापता युवक का बिना मुंडेर के कुएं में मिला शव,
दो दिन से लापता था जेमली निवासी रूपलाल,
परिजनों की तलाश के दौरान कुंए में मिला शव,
बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर हुए जमा,
सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को निकाला बाहर,
पुलिस ने शव को रखवाया स्थानीय चिकित्सालय की मोर्चरी में,
हत्या या आत्महत्या पुलिस कर रही जांच.

14:53:34
Rajasthan News Live

बीकानेर से खबर गंगाशहर इलाके में चलती कार बनी आग का गोला, धू धू कर जली कार, दमकल की गाड़िया मौके पर, आग पर पाया काबू, जैन पब्लिक स्कूल के पास रोड पर हादसा, फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं, मौके पर ट्राफिक रोका गया, भारी सख्या में लोगो का जमावड़ा.

14:53:03
Rajasthan News Live

व्यवस्थापकों की हड़ताल से परेशानी, किसान समय पर ऋण जमा नहीं कर सके, भोपालगढ़ के 3500 किसान फंसे, 7% ब्याज की भी मार,सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की हड़ताल का किसानों पर बुरा असर पड़ा, खरीफ ऋण जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च गुजरते ही भोपालगढ़ के हजारों किसान आर्थिक संकट में घिर गए हैं. सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले करीब 7500 किसानों में से 3500 किसान समय पर भुगतान नहीं कर पाए, जिससे उनके खाते अब अवधिपार होने की कगार पर पहुंच गए हैं.
इस स्थिति का सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ेगा. इन किसानों को अब ऋण लेने की तारीख से 7 ब्याज चुकाना पड़ेगा. पहले से फसल नुकसान और कमजोर आमदनी से जूझ रहे किसानों के लिए यह स्थिति किसी दोहरी मार से कम नहीं है.सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की हड़ताल एक महीने से जारी है. कामकाज ठप रहने से बड़ी संख्या में किसान समय पर ऋण जमा नहीं कर सके.

13:46:08
Rajasthan News Live

बगरू कस्बे के जुगल दरबार का मुख्य मेला आयोजित हुआ. मेले में बगरू विधायक डॉ. कैलाश वर्मा शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों के साथ गाजे-बाजे के साथ 51 किलो की पुष्पमाला जुगल दरबार में समर्पित कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि एवं उन्नति की मंगल कामना की.
जुगल दरबार मंदिर एवं मेला क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर इस अवसर की भव्यता और दिव्यता को और अधिक विशेष बनाया गया. तो वही हेलीकॉप्टर देखने की श्रद्धालुओ में बड़ी होड़ देखने को मिली.विधायक डॉ. वर्मा ने बताया कि सदियों पुराना यह ऐतिहासिक मेला केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है. यहां वर्षों से वैवाहिक संबंधों एवं मांगलिक कार्यों के निर्धारण की परंपरा समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती रही है.इस अवसर पर बगरू क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे.

13:25:30
राजस्थान में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़! 1 करोड़ की एमडी फ्लैट से बरामद

Rajasthan News: जोधपुर में एमडी ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ा खुलासा. बनाड़ में फैक्ट्री पकड़ने के बाद चौपासनी के फ्लैट से 1.238 किग्रा एमडी और 1890 नशीली गोलियां बरामद. करीब 1 करोड़ की ड्रग्स जब्त, कई तस्करों की तलाश जारी. पढ़ें पूरी खबर…

13:24:53
राजस्थान में मौसम का 'डबल अटैक'! 7 अप्रैल से आंधी और ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 4 अप्रैल को दोपहर तक मौसम बदला, कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना. 6-7 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ से मौसम और बिगड़ेगा. किसानों को फसल सुरक्षित रखने की सलाह. पढ़ें पूरी खबर…

13:09:42
Rajasthan News Live

बगरू कस्बे के जुगल दरबार का मुख्य मेला आयोजित हुआ.  मेले में बगरू विधायक डॉ. कैलाश वर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों के साथ गाजे-बाजे के साथ 51 किलो की पुष्पमाला जुगल दरबार में समर्पित कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि एवं उन्नति की मंगल कामना की. जुगल दरबार मंदिर एवं मेला क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर इस अवसर की भव्यता और दिव्यता को और अधिक विशेष बनाया गया. तो वही हेलीकॉप्टर देखने की श्रद्धालुओ में बड़ी होड़ देखने को मिली. विधायक डॉ. वर्मा ने बताया कि सदियों पुराना यह ऐतिहासिक मेला केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है. यहां वर्षों से वैवाहिक संबंधों एवं मांगलिक कार्यों के निर्धारण की परंपरा समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती रही है. इस अवसर पर बगरू क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे. 

13:08:34
Rajasthan News Live

Kota: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सर्किट हाउस में ली अधिकारियों की बैठक, MSP सुधार व्यवस्था एवं किसानों की समस्याओं को लेकर हुई चर्चा, बूंदी जिले में 25में से 11 सैंपल रिजेक्ट होने पर मीटिंग में गेहूं के सैंपल लेकर पहुंचे ऊर्जा मंत्री, अधिकारियों से मांगा जवाब, समर्थन मूल्य खरीद पर किसानों को आ रही समस्या एवं उनके समाधान को लेकर हुई चर्चा, अधिकारियों के साथ भामाशाह मंडी परिसर का दौरा कर जानी घरतल पर समस्या, उपज खरीद को लेकर समुचित व्यवस्था सुधार के दिए निर्देश, सोमवार से सभी खरीद केंद्रों पर डबल आवंटन के साथ होगी फसलों की खरीद, बारिश से फसलों में खराब हुई क्वालिटी को लेकर भी मिलेगा किसानों को रिलेक्सेशन,बारदाना में वृद्धि को लेकर FCI को दिए निर्देश, खरीद केंद्रों एवं स्टोरेज की क्षमता में वृद्धि के साथ किसानों की फसल खरीद में नहीं होगी कोई समस्या, किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद को लेकर कई शिकायतें पर हुई चर्चा, FCI,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,राजफैड,सहकारिता विभाग के अधिकारी मौजूद, सहकारिता शासन सचिव IAS डॉ समित शर्मा,अंबरिश कुमार,राजफैड प्रबंध निदेशक सौरभ स्वामी,DC अनिल कुमार अग्रवाल DM पीयूष समारिया सहित विभागों के अधिकारी रहे मौजूद.
 

13:07:08
ऑपरेशन पंजा के तहत बड़ी कार्रवाई, धरियावद में 16 पावर बाइक जब्त, सघन चेकिंग अभियान जारी

प्रतापगढ़ जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन पंजा के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धरियावद थाना क्षेत्र में 16 पावर बाइक जब्त की हैं. यह कार्रवाई गांधी नगर क्षेत्र में एक महिला से चेन छीनने के प्रयास की घटना के बाद की गई, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए विशेष अभियान शुरू किया. अभियान के तहत धरियावद थाना पुलिस ने व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया. थानाधिकारी शक्ति दायमा के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने सुबह से शाम तक गांधी नगर सहित विभिन्न इलाकों में सघन चेकिंग की. इस दौरान बिना नंबर प्लेट और संदिग्ध रूप से घूम रहे दोपहिया वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान 16 ऐसी पावर बाइक सामने आईं जिन पर नंबर प्लेट नहीं थी या उनके दस्तावेज अधूरे पाए गए। सभी वाहनों को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करवाया गया। साथ ही संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन पंजा के तहत इस तरह के विशेष अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि क्षेत्र में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके और आमजन में सुरक्षा का भरोसा बना रहे.
 

13:02:25
Rajasthan News Live

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी किया इंतजारशास्त्र: चैप्टर-13, कहा जोधपुर की 'नई सड़क' पर जिस मल्टी-लेवल पार्किंग का काम सालों पहले पूरा हो जाना चाहिए था, वह आज भाजपा सरकार की अदूरदर्शिता के कारण अधर में लटका है। इस प्रोजेक्ट की कहानी भाजपा की 'अटकाने और लटकाने' की नीति का जीवंत प्रमाण है. 2013 में भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही भाजपा ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को 5 सालों तक ठंडे बस्ते में डाल दिया. कोविड की चुनौती: 2018 में कांग्रेस सरकार ने काम फिर शुरू कराया, लेकिन 2020-21 में वैश्विक महामारी कोविड के कारण निर्माण की गति प्रभावित हुई। इसके बावजूद हमने हार नहीं मानी और 2022 में फिर काम शुरू किया. अब फंड की कमी का बहाना: दिसंबर, 2024 में इस प्रोजेक्ट को पूरा होकर जनता के काम आना चाहिए था, तब भी भाजपा सरकार इसका काम पूरा नहीं कर पा रही है. रही-सही कसर 'बजट की कमी' बताकर पूरी कर दी गई, जिससे अब पुलिस कंट्रोल रूम का निर्माण भी अटक गया है. सवाल यह है? कि क्या जोधपुर की जनता का हक मारना ही भाजपा का असली एजेंडा है?

13:00:46
Rajasthan News Live

भरतपुर शहर में अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ नगर निगम का पीला पंजा लगातार चल रहा है. निगम ने शहर के रैड क्रॉस सर्किल से गोवर्धन गेट की तरफ 3 दुकानों पर पीला पंजा चलाया. निगम कमिश्नर श्रवण बिशनोई व सचिव विजयप्रताप के नेतत्व में आज निगम के अतकर्मन हटाओ दस्ते ने कार्रवाही की. हालांकि हल्का फुल्का विरोध भी देखने को मिला लेकिन निगम कमिश्नर ने समझाइश कर मामला शांत कराया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाही की. निगम कमिश्नर श्रवण बिशनोई ने बताया कि यह दुकानें सांवरिया ट्रस्ट द्वारा नगर निगम की जमीन पर बनाई गई थी है जिन पर पहले कोर्ट का स्टे था लेकिन 7 दिन पहले अब कोर्ट का स्टे हट गया है. जिस जमीन पर दुकानें बनी हुई थी वह जमीन नगर निगम ने ट्रस्ट को धार्मिक व सामाजिक प्रयोजन के लिए दी थी लेकिन ट्रस्ट के द्वारा वहां पर दुकानें बनाकर उनका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था. जिस प्रयोजन से जमीन दी गई थी उसका प्रयोजन ही बदल गया था जिस पर निगम में इसकी शिकायत हुई और निगम ने ट्रस्ट को जमीन सरेंडर करने के लिये कहा लेकिन ट्रस्ट कोर्ट में चला गया लेकिन न्यायालय ने नगर निगम के पक्ष में फैसला सुनाया जिसके बाद आज यह कार्रवाही की गई है.

12:58:20
Rajasthan News Live

बीकानेर के खाजूवाला से खबर, बारिश और ओलावृष्टि का दिखा साइड इफेक्ट, जगह-जगह से नुकसान की खबरें आ रही सामने, फसलों के साथ अन्य संपत्तियों को भी भारी नुकसान, खाजूवाला क्षेत्र में बारिश व ओलावृष्टि ने मचाया तांडव, तेज तूफान से टूटे विद्युत पोल और पेड़, 7SSM सीयासर चौगान के पास POP फैक्ट्री का उड़े टिन शेड, फैक्ट्री में हुआ भारी नुकसान, सड़क मार्गों पर पेड़ गिरने से रास्ते हुए अवरुद्ध, ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह बिजली सप्लाई भी हुई बाधित.

12:22:50
Rajasthan News: गोपालगढ़ में क्रेटा का कहर, बाइक सवार मामा-भांजे और बहन की दर्दनाक मौत, 150 मीटर तक घसीटा

भरतपुर के अंधवाड़ी में तेज रफ्तार क्रेटा ने बाइक सवार मामा-भांजे और बहन को कुचल दिया. हादसे में तीनों की मौत हो गई. चालक पीड़ितों को 150 मीटर तक घसीटता रहा और कार छोड़कर फरार हो गया. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. पढ़ें पूरी खबर…

11:53:30
Rajasthan News Live

जयपुर: निजी स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग सख्त, किताबें-यूनिफॉर्म के नाम पर वसूली पर लगेगी रोक, शिक्षा निदेशालय ने प्रदेशभर में जांच अभियान शुरू करने के दिए निर्देश, 15 अप्रैल से पहले सभी निजी स्कूलों का होगा निरीक्षण, निदेशक सीताराम जाट ने जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश, ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ की अध्यक्षता में बनेगी 3 सदस्यीय कमेटी, 2019 और 2024 के दिशा-निर्देशों की पालना की होगी जांच, नियम उल्लंघन पर तैयार होगी विस्तृत रिपोर्ट, दोषी स्कूलों की जानकारी 20 अप्रैल तक भेजनी होगी.

11:39:28
Rajasthan News Live

पाली में ANTF की बड़ी कार्रवाई, खिंवाड़ा थाना क्षेत्र में पीछाकर पकड़ी गई कार, कार से 192.800 किलो अवैध डोडा-पोस्त बरामद, मुखबिर की सूचना पर दिवेर नाल मार्ग पर की गई नाकाबंदी, स्टॉप-स्टिक लगाकर पुलिस ने कार के टायर किए पंचर, टायर पंचर होने के बावजूद तस्कर दौड़ाते रहे कार, बीच रास्ते अंधेरे का फायदा उठाकर कार छोड़कर तस्कर हुए फरार, तलाशी में कार से 12 फर्जी नंबर प्लेट भी मिलीं, पुलिस को चकमा देने की थी तैयारी, जब्त कार और मादक पदार्थ खिंवाड़ा थाना पुलिस को सौंपे, फरार तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस .

11:38:06
जालोर बनेगा उत्तर भारत का लॉजिस्टिक हब, नेशनल वॉटरवे-48 से बदलेगी राजस्थान की तस्वीर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर नेशनल वॉटरवे-48 की डीपीआर तैयार की जा रही है. 262 किमी लंबे इस जलमार्ग से जालोर सीधे कांडला पोर्ट से जुड़ेगा, जिससे राजस्थान उत्तर भारत का बड़ा लॉजिस्टिक हब बनकर उभरेगा. पढ़ें पूरी खबर…

11:37:19
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, अप्रैल में सावन जैसी बारिश और ओलों की मार, 7 अप्रैल से फिर अलर्ट

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई हैं. कोटड़ा में सर्वाधिक बारिश और अलवर-चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया . 7 अप्रैल से दोबारा तेज आंधी-बारिश का नया दौर शुरू होने की चेतावनी है.पढ़ें पूरी अपडेट…

09:53:03
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भरतपुर: वैर के जहाज गांव में लोकदेवता कारिस देव का मेला आज, गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढम करेंगे मेले का उदघाटन, 7 से 10 दिन तक चलता है लोकदेवता कारिस देव का मेला, जन आस्था का है प्रतीक,मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी लोकदेवता कारिस देव में गहरी आस्था,मुख्यमंत्री बनने के बाद कारिस देव मन्दिर के पैनोरमा और सड़क के लिए 20 करोड़ की राशि की जारी,धार्मिक पर्यटन तीर्थ के रूप में विकसित हो कारिस देव मन्दिर, इसके लिए काम कर रही है भजनलाल सरकार,पशुओं के रक्षक देव के रूप में जाने जाते हैं कारिस देव, यूपी, एमपी, गुजरात, एनसीआर से बड़ी संख्या में लोग पैदल 'जात' देने आते हैं लोग.

09:52:21
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चित्तौड़गढ़ गांधी नगर हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ के साथ लगेगा छप्पन भोग, हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज होगा धार्मिक आयोजन, गांधी नगर सेक्टर नंबर 2 स्थित हनुमान मंदिर में कार्यक्रम आयोजित होगा, बालाजी मेवाड़ मित्र मंडल द्वारा छप्पन भोग का आयोजन किया जाएगा, संगीतमय सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम होंगे, हनुमान जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल.

09:40:36
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इटावा खरीद केंद्रों पर किसानों को सुविधा देने ओर बेमौसम बारिश के चलते फसलों की क्वालिटी में शीतलता देने की मांग. भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता रजनी सोनी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कराया अवगत. इस बार किसानों को गेहूं और अन्य जींसों की खरीद पर मौसम की मार के चलते गेहूं और अन्य फसलों में हुआ है नुकसान. खरीद केंद्रों पर किसानों की फसलों की हो तुलाई.
 

09:39:25
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भरतपुर नगर निगम की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर कार्रवाही, रैड क्रॉस सर्किल से गोवर्धन गेट की तरफ कार्रवाही, सांवरिया ट्रस्ट की 3 दुकानों से कोर्ट का स्टे हटने के बाद कार्रवाही, निगम कमिश्नर श्रवण बिशनोई व सचिव विजयप्रताप के नेतत्व में कार्रवाही.

07:07:32
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भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला. 4940 बीघा भूमि को ओरण के रूप में किया दर्ज. जैसलमेर में खेजड़ी संरक्षण को लेकर लिया निर्णय. 22 हजार बीघा से अधिक भूमि सरकार कर चुकी ओरण भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज. ओरण भूमियों के संवर्धन की दिशा में सरकार का बड़ा क़दम.

07:06:28
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जयपुर में बिजली का पोल गिरने से हादसा. तेज अंधड़ से गिरे पोल की चपेट में आए बाइक सवार की हुई मौत. हादसे में पचास वर्षीय रामजीलाल महावर की हुई मौत. जवाहर नगर के मुकेश नगर के रहने वाला मृतक था पेशे से मिस्त्री. जेडीए सर्कल से बाइक पर अपने घर की ओर जा रहे थे मृतक रामजीलाल. तुलसी सर्कल से पहले अचानक तेज आंधी और बारिश के बीच एक बिजली का पोल सिर पर आ गिरा. इस दौरान हेलमेट भी टूट कर गिरा नीचे. लोगों ने रामजीलाल को पहुंचाया एसएमएस अस्पताल, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया उन्हें.
 

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