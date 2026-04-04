Rajasthan News Today Live Updates: एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार और अन्य की अपील खारिज कर दी है और एकलपीठ द्वारा भर्ती रद्द करने के आदेश को सही ठहराया है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया. वहीं, अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने का भी निर्णय लिया गया है.

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ओलावृष्टि व बारिश से नुकसान के तुरंत सर्वे करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा. कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के सख्त निर्देश दिए.