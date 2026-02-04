Rajasthan News Live: प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही, मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट

Rajasthan News Live Today: राजस्थान के लिए आज का दिन खास है. आज विधानसभा की बजट सत्र कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे शुरू होगी. इसमें तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुष, उद्योग एवं वाणिज्य, खेल युवा मामले समेत तमाम मुद्दों पर सवाल जवाब होंगे. राजस्थान में आज से बैंड-बाजा की धुन सुनाई देगी. आज से विवाह सीजन शुरू होगा. 2026 में कुल 59 विवाह मुहूर्त हैं. राजस्थान में आज कुछ जगहों पर भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan Live Blog.

