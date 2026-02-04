Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News Live: प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही, मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट

Rajasthan News Live Today: राजस्थान के लिए आज का दिन खास है. आज विधानसभा की बजट सत्र  कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे शुरू होगी. इसमें तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुष, उद्योग एवं वाणिज्य, खेल युवा मामले समेत तमाम मुद्दों पर सवाल जवाब होंगे. राजस्थान में आज से बैंड-बाजा की धुन सुनाई देगी. आज से विवाह सीजन शुरू होगा. 2026 में कुल 59 विवाह मुहूर्त हैं. राजस्थान में आज कुछ जगहों पर भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan Live Blog.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 04, 2026, 07:08 AM IST | Updated: Feb 04, 2026, 07:57 AM IST

Trending Photos

Jaipur Gold Silver Price Update Today: फिर आसमान पर पहुंचा सोना, औंधे मुंह गिरी चांदी, एक झटके में कम हो गए 20 हजार रुपये, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजे रेट
8 Photos
Jaipur gold silver rate

Jaipur Gold Silver Price Update Today: फिर आसमान पर पहुंचा सोना, औंधे मुंह गिरी चांदी, एक झटके में कम हो गए 20 हजार रुपये, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजे रेट

Rajasthan Weather Update: घर से निकलने से पहले पढ़ लें राजस्थानवासी, मेघगर्जन के साथ आज कई जिलों में बारिश और ताबड़तोड़ ओले गिरने की चेतावनी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: घर से निकलने से पहले पढ़ लें राजस्थानवासी, मेघगर्जन के साथ आज कई जिलों में बारिश और ताबड़तोड़ ओले गिरने की चेतावनी

पंचायत चुनाव 2026: काउंटिंग होंगी पूरी तरह मैन्युअल, कम अंतर होने पर दोबारा गिनती!
7 Photos
Rajasthan panchayat chunav

पंचायत चुनाव 2026: काउंटिंग होंगी पूरी तरह मैन्युअल, कम अंतर होने पर दोबारा गिनती!

एक बार फिर लगी सोने-चांदी की लॉटरी! जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा भाव
6 Photos
Jaipur gold silver rate

एक बार फिर लगी सोने-चांदी की लॉटरी! जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा भाव

Rajasthan News Live: प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही, मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन कई मायनों में अहम है. आज राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. प्रश्नकाल के दौरान तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुष, उद्योग एवं वाणिज्य, खेल और युवा मामले जैसे महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े सवाल सदन में उठेंगे. विपक्ष सरकार से योजनाओं और नीतियों को लेकर जवाब मांगेगा, जबकि सरकार अपनी उपलब्धियों और आगे की रणनीति पेश करेगी. आज सदन में राजनीतिक हलचल और बहस तेज रहने की संभावना है.

राजनीति के साथ-साथ आज से प्रदेश में विवाह सीजन की शुरुआत भी हो रही है. बैंड-बाजा और शहनाई की गूंज के साथ शादी-ब्याह के आयोजन शुरू होंगे. इस बीच मौसम भी चिंता बढ़ा सकता है. मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. राजस्थान से जुड़ी हर ताजा खबर और पल-पल के अपडेट्स के लिए ZEE Rajasthan Live Blog से जुड़े रहिए.

07:57:09
Rajasthan News Live

जोधपुर
राजस्थान हाईकोर्ट ने खेजड़ी कटाने के मामले में मांगा जवाब. सोलर प्लांटों की स्थापना के लिए खेजड़ी वृक्षों को काटने का मामला. जस्टिस विनीत कुमार माथुर व जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा की डिवीजन बेंच. श्री जाम्भेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्थान की ओर से याचिका. अधिवक्ता विजय विश्नोई ने की संस्थान की पैरवी. राज्य सरकार को दो बार मौका, फिर भी जवाब नहीं,  अब 23 फरवरी को मांगा है जवाब.

07:53:57
Rajasthan News Live

जयपुर 
विधानसभा में आज भी जारी रहेगा राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद. सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार की योजनाओं और कार्यों का उल्लेख करेंगे. विपक्ष के सदस्य अभिभाषण की कमी खामियां उजागर करेंगे.

07:53:14
Rajasthan News Live

जयपुर 
विधानसभा पटल पर रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगी सदन की मेज पर, खाद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग कब वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे सदन की मेज पर.

07:50:11
Rajasthan News Live

जयपुर 
विधानसभा पटल पर अधिसूचनाएं रखी जाएंगी. उपमुख्यमंत्री और दिया कुमारी वित्त विभाग से जुड़ी 27 अधिसूचनाएं रखेंगी. विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर GST और टैक्स संशोधन की अधिसूचना, स्टांप शुल्क में छूट और रियायत को लेकर अधिसूचनाएं शामिल है. उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा परिवहन विभाग से संबंधित अधिसूचना रखेंगे. राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन से संबंधित अधिसूचना सदन के पटल पर रखेंगे. मंत्री डॉ किरोडी लाल मीणा आपदा प्रबंधन से जुड़ी छह अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगे. लगभग 11622 गांव को अभावग्रस्त घोषित करने से संबंधित है अधिसूचनाएं. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सात अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे.
 

07:49:18
Rajasthan News Live

जयपुर 
विधानसभा का बजट सत्र. प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही. तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुष, उद्योग एवं वाणिज्य, खेल युवा मामले, कौशल नियोजन, PHED, भूजल, जल संसाधन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, होमगार्ड, राजस्व, नगरीय विकास,  स्वायत्त शासन, ऊर्जा, सैनिक कल्याण विभाग से जुड़े सवाल जवाब होंगे. संबंधित विभागों के मंत्री सवालों को जवाब देंगे.

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news