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Rajasthan News Live: PM मोदी विशेष विमान से पहुंचे जोधपुर, करेंगे नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग और पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई बड़े कार्यक्रम होंगे. पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर मेट्रो फेज-2 का वर्चुअल शिलान्यास और पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे. वहीं, प्रदेश में मानसून का विस्तार जारी है और जयपुर में गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर सेमिनार भी आयोजित होगा.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 04, 2026, 10:44 AM|Updated: Jul 04, 2026, 10:44 AM
Rajasthan News Live: PM मोदी विशेष विमान से पहुंचे जोधपुर, करेंगे नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग और पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण
Image Credit: Rajasthan News LiveSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आज पीएम मोदी जयपुर मेट्रो फेज-2 का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे. 41 किलोमीटर लंबे मेट्रो फेज-2 प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जाएगी. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे. सुबह 11 बजे पचपदरा से रिफाइनरी लोकार्पण होगा. प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. आधे प्रदेश को कवर करते हुए मानसून अब बढ़ आगे बढ़ रहा है. आज जयपुर में गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर सेमिनार गोयल ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से आयोजित किया जाएगा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

यह भी पढ़ें:Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में अगले 3 घंटे बेहद भारी, IMD ने जारी की ऑरेंज चेतावनी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जोधपुर

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ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से कोटा जिले के जाखोड़ा गांव में गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर सेमिनार आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को प्राकृतिक खेती के महत्व और उसके लाभों की जानकारी देंगे.

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प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. जयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक पूरे राजस्थान में हल्की से मध्यम तथा कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है.
 

09:21:56 Jul 04, 2026, 09:21 AM (IST)

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बीकानेर के सागर रोड स्थित उदासर फांटा के पास तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में दो लोगों की मौत और एक व्यक्ति घायल हो गया. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और वाहन में मिले आधार कार्ड के आधार पर पहचान का प्रयास जारी है.
 

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रणथंभौर में प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से मवेशी चराने पर रोक, मानसून सत्र के मद्देनजर जिला प्रशासन ने लगाई गई रोक, जिला कलेक्टर कानाराम ने जारी किए आदेश, सभा,धरना और प्रदर्शन पर भी लगाई रोक, आगामी 31 अगस्त तक प्रभावी रूप से जारी रहेगा आदेश, आदेशों के उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्यवाही.
 

09:21:38 Jul 04, 2026, 09:21 AM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान में शुरू हो रही नई रिफाइनरी से राज्य में ईंधन उत्पादन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, जिससे 1 मिलियन टन पेट्रोल तैयार किया जा सकेगा। इस बड़े प्रोजेक्ट के चलते पूरे राजस्थान में 300 से अधिक नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे, जिससे व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
 

09:21:25 Jul 04, 2026, 09:21 AM (IST)

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा से वर्चुअल माध्यम से 41 किलोमीटर लंबे जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास करेंगे. 13,037.66 करोड़ रुपये की इस परियोजना के साथ एसएमएस स्टेडियम में रोजगार उत्सव आयोजित होगा, जहां 4 हजार नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे.
 

09:21:19 Jul 04, 2026, 09:21 AM (IST)

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राजस्थान रिफाइनरी के शुरू होने के बाद करीब 1 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पाद तैयार होंगे. इसके साथ प्रदेश में 300 से अधिक नए पेट्रोल पंप खुलने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे ईंधन आपूर्ति और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है.
 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बालोतरा से HPCL राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ जयपुर मेट्रो फेज-2, बीकानेर की सोलर परियोजनाओं, रेलवे डबलिंग और पावर ट्रांसमिशन परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे. कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरण और विभिन्न संबोधन भी होंगे.
 

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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