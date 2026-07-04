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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आज पीएम मोदी जयपुर मेट्रो फेज-2 का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे. 41 किलोमीटर लंबे मेट्रो फेज-2 प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जाएगी. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे. सुबह 11 बजे पचपदरा से रिफाइनरी लोकार्पण होगा. प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. आधे प्रदेश को कवर करते हुए मानसून अब बढ़ आगे बढ़ रहा है. आज जयपुर में गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर सेमिनार गोयल ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से आयोजित किया जाएगा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आज पीएम मोदी जयपुर मेट्रो फेज-2 का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे. 41 किलोमीटर लंबे मेट्रो फेज-2 प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जाएगी. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे. सुबह 11 बजे पचपदरा से रिफाइनरी लोकार्पण होगा. प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. आधे प्रदेश को कवर करते हुए मानसून अब बढ़ आगे बढ़ रहा है. आज जयपुर में गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर सेमिनार गोयल ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से आयोजित किया जाएगा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
जोधपुर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जोधपुर
विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं जोधपुर
एयरपोर्ट नए टर्मिनल बिल्डिंग और पचपदरा रिफाइनरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलो से करेंगे लोकार्पण
ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से कोटा जिले के जाखोड़ा गांव में गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर सेमिनार आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को प्राकृतिक खेती के महत्व और उसके लाभों की जानकारी देंगे.
प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. जयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक पूरे राजस्थान में हल्की से मध्यम तथा कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है.
बीकानेर के सागर रोड स्थित उदासर फांटा के पास तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में दो लोगों की मौत और एक व्यक्ति घायल हो गया. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और वाहन में मिले आधार कार्ड के आधार पर पहचान का प्रयास जारी है.
रणथंभौर में प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से मवेशी चराने पर रोक, मानसून सत्र के मद्देनजर जिला प्रशासन ने लगाई गई रोक, जिला कलेक्टर कानाराम ने जारी किए आदेश, सभा,धरना और प्रदर्शन पर भी लगाई रोक, आगामी 31 अगस्त तक प्रभावी रूप से जारी रहेगा आदेश, आदेशों के उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्यवाही.
राजस्थान में शुरू हो रही नई रिफाइनरी से राज्य में ईंधन उत्पादन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, जिससे 1 मिलियन टन पेट्रोल तैयार किया जा सकेगा। इस बड़े प्रोजेक्ट के चलते पूरे राजस्थान में 300 से अधिक नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे, जिससे व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा से वर्चुअल माध्यम से 41 किलोमीटर लंबे जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास करेंगे. 13,037.66 करोड़ रुपये की इस परियोजना के साथ एसएमएस स्टेडियम में रोजगार उत्सव आयोजित होगा, जहां 4 हजार नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे.
राजस्थान रिफाइनरी के शुरू होने के बाद करीब 1 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पाद तैयार होंगे. इसके साथ प्रदेश में 300 से अधिक नए पेट्रोल पंप खुलने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे ईंधन आपूर्ति और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बालोतरा से HPCL राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ जयपुर मेट्रो फेज-2, बीकानेर की सोलर परियोजनाओं, रेलवे डबलिंग और पावर ट्रांसमिशन परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे. कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरण और विभिन्न संबोधन भी होंगे.