Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आज पीएम मोदी जयपुर मेट्रो फेज-2 का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे. 41 किलोमीटर लंबे मेट्रो फेज-2 प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जाएगी. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे. सुबह 11 बजे पचपदरा से रिफाइनरी लोकार्पण होगा. प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. आधे प्रदेश को कवर करते हुए मानसून अब बढ़ आगे बढ़ रहा है. आज जयपुर में गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर सेमिनार गोयल ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से आयोजित किया जाएगा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.



