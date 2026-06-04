उदयपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आज लियो का गुड़ा स्थित नारायण सेवा संस्थान के परिसर का अवलोकन किया. जहा उन्होंने जापानी और जर्मन तकनीक से निर्मित 3डी प्रिटेंड नारायण मॉड्यूल आर्टिफीशियल लिंब फिटमेंट शिविर का उद्घाटन किया. कृत्रिम अंग, कैलीपर और सर्जरी के लिए देश के विभिन्न राज्यों से आए दिव्यांगजन और उनके परिजनों से मुलाकात भी की. कलेक्टर अग्रवाल ने संस्थान द्वारा संचालित दिव्यांगों के लिए निःशुल्क सिलाई, कंप्यूटर, मोबाइल, हस्तशिल्प केन्द्रों को भी देखा और प्रशिक्षणार्थियों से बातचीत की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने अपने अब तक के जीवन में दिव्यांग और निराश्रित जन को समर्पित इस तरह की सेवा को नहीं देखा. मुझे नहीं लगता कि देश में अन्यत्र कहीं इस तरह से दिव्यागों की चिकित्सा, शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास का काम होता हो. उन्होंने कहा कि मानवीय संवेदना और सेवा की यह सब कार्य ईश्वर ही करवा रहा हैं. संस्थान संस्थापक पद्मश्री कैलाश मानव, अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल और निदेशक वंदना अग्रवाल ने जिला कलेक्टर का स्वागत किया. संस्थान अध्यक्ष ने उन्हें बताया कि संस्थान अब तक 4.52 लाख से अधिक दिव्यागों की निःशुल्क सर्जरी, ढाई हजार से अधिक दिव्यांग -निर्धन जोड़ों के विवाह व दुर्घटनाओं में हाथ -पांव खो देने वाले 40 हजार से अधिक दिव्यांगों को संस्थान निःशुल्क आर्टिफीशियल लिंब उपलब्ध करवा चुका है.