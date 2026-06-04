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Rajasthan News Today Highlights Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हुईं. राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया आज 4 जून से सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई. वहीं ISI के निशाने पर राजस्थान के युवा होने की खबर सामने आई. कुख्यात आतंकी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जाल में फंसा रहा है. जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं.
राजस्थान में 26 एसी डीलक्स 2बाय2 बसों की खरीद का टेंडर जारी किया गया. राजस्थान रोडवेज प्रशासन नई डीलक्स बसों की खरीद कर रहा है. बेरोजगारों के लिए आज बड़ा दिन रहा. इसी के साथ ही भाजपा और कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने-अपने प्रत्याशी घोषित किए. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Highlights Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हुईं. राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया आज 4 जून से सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई. वहीं ISI के निशाने पर राजस्थान के युवा होने की खबर सामने आई. कुख्यात आतंकी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जाल में फंसा रहा है. जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं.
राजस्थान में 26 एसी डीलक्स 2बाय2 बसों की खरीद का टेंडर जारी किया गया. राजस्थान रोडवेज प्रशासन नई डीलक्स बसों की खरीद कर रहा है. बेरोजगारों के लिए आज बड़ा दिन रहा. इसी के साथ ही भाजपा और कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने-अपने प्रत्याशी घोषित किए. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो यानी सीबीएन राजस्थान यूनिट ने चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है. सीबीएन कोटा को खुफिया सूचना मिली थी कि ग्राम रामपुरिया निवासी एक व्यक्ति अपने मकान में अवैध रूप से डोडाचूरा संग्रहित कर उसकी तस्करी कर रहा है. सूचना के आधार पर सीबीएन टीम का गठन कर संदिग्ध मकान पर दबिश दी गई. तलाशी अभियान के दौरान मकान के भीतर छिपाकर रखा गया कुल 140 किलो 620 ग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद किया गया. कार्रवाई के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए मादक पदार्थ को जब्त कर लिया गया और एक आरोपी को एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया. फिलहाल मामले में सीबीएन द्वारा आगे की जांच जारी है.
भीलवाड़ा के मांडल से खबर,
मांडल के उपजिला अस्पताल परिसर में दो गुटों में खूनी संघर्ष,
एक समाज के दो गुटों में मारपीट में करीब आधा दर्जन घायल,
उपजिला अस्पताल में एक गुट की प्रसूता को हुई थी बेटी,
प्रसूता की तबियत पूछने आए दोनों गुटों में बोलचाल के बाद शुरू हो गया था सुनी संघर्ष,
मारपीट करने वालों पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई,
चार लोगों को किया डिटेन, पूछताछ जारी.
Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे-48 पर कोटपूतली के पास बारिश के दौरान पंजाब रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हो गई. हादसे में करीब 20 यात्री घायल हुए, जिन्हें बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया. ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा. ट्रक चालक फरार. सभी की हालत स्थिर है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से मौजूदा सांसद नीरज डांगी को फिर से उम्मीदवार बनाया. AICC की सूची के बाद राजनीति गर्माई. डांगी अनुभवी नेता हैं, जिन्होंने संसद में किसान, युवा और ग्रामीण मुद्दे उठाए. उनके रिपीट होने से समर्थकों में खुशी और संगठन में उत्साह है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: अलवर में पुलिस ने हवाला रैकेट का भंडाफोड़ कर चार आरोपियों को पकड़ा और 33.62 लाख रुपये नकद व कोड वाले नोट बरामद किए. केशव नगर में दबिश देकर कार्रवाई की गई. आयकर विभाग भी जांच में शामिल, अंतरराज्यीय नेटवर्क की आशंका. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: पश्चिमी विक्षोभ के असर से जोधपुर में 6 जून तक धूल भरी आंधी और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है. AQI बढ़कर 245 पहुंच गया है, जिससे हवा खराब श्रेणी में दर्ज हुई. तापमान 42°C के आसपास है, जबकि लोगों को गर्मी, एलर्जी और सांस संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: निकाय और पंचायत चुनावों से पहले राजस्थान कांग्रेस अपने नए संगठन को पूरी तरह सक्रिय करने जा रही है. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की टीम बूथ स्तर तक मजबूती पर फोकस करेगी. संगठन की परफॉर्मेंस के आधार पर भविष्य में टिकट देने की रणनीति भी तैयार की जा रही है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: भाजपा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है. जिसके बाद उनकी फेसबुक पोस्ट “दौड़ छोड़ देने” पर फिर से सियासी चर्चा तेज हो गई है. संगठन में मजबूत पकड़ वाले पूनियां अब राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका निभाएंगे. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए सतीश पूनियां और अल्का गुर्जर को प्रत्याशी घोषित किया है. दोनों नामों की घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: चूरू मेडिकल कॉलेज में 2018-25 के बीच MBBS में बेटियों की भागीदारी लगभग 50% रही. 514 डॉक्टरों में 254 महिला व 260 पुरुष बने. आंकड़े दिखाते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में बेटियां बराबरी से आगे बढ़ रही हैं और सामाजिक सोच बदल रही है. सकारात्मक बदलाव जारी है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Weather Update: 4 जून को राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में आंधी, बारिश, गरज-चमक और वज्रपात की स्थिति रही. चूरू, सीकर समेत कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी रहा. 5 जून को भी कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: भिवाड़ी के रीको औद्योगिक क्षेत्र में एलसॉक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग के बीच कई धमाके हुए और पूरी फैक्ट्री चपेट में आ गई. दमकल की टीमें मौके पर मौजूद हैं. आसपास की फैक्ट्रियों से मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, आग के कारणों की जांच जारी है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के ओटीएस चौराहे पर प्रस्तावित 80 करोड़ रुपये के फ्लाईओवर के लिए नई डीपीआर बनाने का आदेश रद्द कर दिया. कोर्ट ने जेडीए को पुराने अनुबंध के आधार पर प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने और ठेका निरस्त करने के कारणों की जांच कर दो माह में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है. चांदी ₹2,68,500/किलो और शुद्ध सोना ₹1,58,500/10 ग्राम रहा. बाजार में हलचल सामान्य है और निवेशकों की नजर रोजाना के भावों पर टिकी हुई है. पढ़ें पूरी खबर…
Jaipur Metro Quiz: जयपुर मेट्रो ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई अनोखे रिकॉर्ड बनाए. एशिया में पहली बार सड़क, एलिवेटेड रोड और मेट्रो का त्रिस्तरीय ढांचा समानांतर विकसित किया गया. कंटीलीवर तकनीक से बने स्टेशन और देश के सबसे शार्प मेट्रो कर्व ने इसे देश की सबसे खास मेट्रो परियोजनाओं में शामिल किया गया. पढ़ें पूरी खबर…
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी में बदलाव,
सरकार ने डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव सुशील जैन को एडहॉक कमेटी का नया सदस्य नियुक्त किया,
इस नियुक्ति के बाद अब RCA की एडहॉक कमेटी पांच की बजाय छह सदस्यीय हुई,
एडहॉक कमेटी के सदस्य अर्जुन बेनीवाल की नियुक्ति को लेकर था कानूनी विवाद,
इसी वजह से सरकार और खेल विभाग स्तर पर एक नए सदस्य को कमेटी में शामिल करने का लिया गया निर्णय,
वर्तमान में RCA की एडहॉक कमेटी में मोहित यादव कन्वीनर जबकि धनंजय सिंह खींवसर, अरिष्ट सिंघवी, आशीष तिवाड़ी और अर्जुन बेनीवाल सदस्य.
राजस्थान में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती-2024 के Non-CITS अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 मई 2025 के आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि शेष रिक्त पदों पर DGT के 30 जून 2023 के आदेश के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए. राज्य सरकार की ओर से भी न्यायालय में इस संबंध में अंडरटेकिंग दी गई थी, अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सहित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरी कर ली थीं. भर्ती में अब तक 1149 CITS अभ्यर्थियों को जॉइनिंग दी जा चुकी है, जबकि 1351 पद अभी भी रिक्त हैं. इसके बावजूद मेरिट में आने वाले कई Non-CITS अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हैं, अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार और विभाग से मांग की है कि न्यायालय के आदेश और विभागीय प्रतिबद्धता के अनुसार शेष रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति दी जाए. उनका कहना है कि लंबे समय से बेरोजगारी झेल रहे युवाओं को अब न्याय और रोजगार मिलना चाहिए.
बूंदी जिले के लिए आज एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है. अब पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को दूसरे शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोटा और डाक विभाग के संयुक्त प्रयासों से बूंदी में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत हो गई है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने केंद्र के लोकार्पण समारोह में शिरकत की और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया.
ग्राम पंचायत बसई सामंता में हरिदास बाबा मंदिर की सड़क पर एक अजगर जाल में फंसा हुआ मिला. अजगर घायल अवस्था में पड़ा था. ग्रामीणों ने इसकी सूचना गांव के व्यक्ति उत्तम सिंह को दी. सूचना मिलते ही उत्तम सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने वन विभाग के कर्मचारी कृष्ण अवतार को अवगत कराया. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जाल काटकर अजगर को मुक्त कराया. इसके बाद अजगर को उपचार के उपरांत केसर बाग जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया.
उदयपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आज लियो का गुड़ा स्थित नारायण सेवा संस्थान के परिसर का अवलोकन किया. जहा उन्होंने जापानी और जर्मन तकनीक से निर्मित 3डी प्रिटेंड नारायण मॉड्यूल आर्टिफीशियल लिंब फिटमेंट शिविर का उद्घाटन किया. कृत्रिम अंग, कैलीपर और सर्जरी के लिए देश के विभिन्न राज्यों से आए दिव्यांगजन और उनके परिजनों से मुलाकात भी की. कलेक्टर अग्रवाल ने संस्थान द्वारा संचालित दिव्यांगों के लिए निःशुल्क सिलाई, कंप्यूटर, मोबाइल, हस्तशिल्प केन्द्रों को भी देखा और प्रशिक्षणार्थियों से बातचीत की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने अपने अब तक के जीवन में दिव्यांग और निराश्रित जन को समर्पित इस तरह की सेवा को नहीं देखा. मुझे नहीं लगता कि देश में अन्यत्र कहीं इस तरह से दिव्यागों की चिकित्सा, शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास का काम होता हो. उन्होंने कहा कि मानवीय संवेदना और सेवा की यह सब कार्य ईश्वर ही करवा रहा हैं. संस्थान संस्थापक पद्मश्री कैलाश मानव, अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल और निदेशक वंदना अग्रवाल ने जिला कलेक्टर का स्वागत किया. संस्थान अध्यक्ष ने उन्हें बताया कि संस्थान अब तक 4.52 लाख से अधिक दिव्यागों की निःशुल्क सर्जरी, ढाई हजार से अधिक दिव्यांग -निर्धन जोड़ों के विवाह व दुर्घटनाओं में हाथ -पांव खो देने वाले 40 हजार से अधिक दिव्यांगों को संस्थान निःशुल्क आर्टिफीशियल लिंब उपलब्ध करवा चुका है.
अरावली की परिभाषा और संरक्षण के लिए हाई-पावर कमेटी का गठन, गहलोत बोले -कमेटी का गठन एक स्वागत योग्य कदम. अरावली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान जारी कर कहा अरावली की परिभाषा और संरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 सदस्यीय हाई-पावर कमेटी का गठन किया गया है गहलोत ने कहा ये स्वागत योग्य कदम है. हमें उम्मीद है कि यह कमेटी अरावली के इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने वाली एक वैज्ञानिक परिभाषा तैयार करेगी.
Anu Meena Suicide Case: जयपुर में चर्चित अनु मीणा आत्महत्या मामले की जांच में पुलिस ने अहम कदम उठाते हुए मृतका के पति गौतम मीणा को हिरासत में ले लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं.
नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है. स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व में प्रदान की गई सुविधाओं को जारी रखने के निर्देश दिए हैं.
मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने आसाराम की आयु और स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन को आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए. आसाराम की ओर से अधिवक्ता RS सलूजा और यशपाल राजपुरोहित ने कोर्ट को बताया कि वह लंबे समय से विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हैं तथा वृद्धावस्था के कारण विशेष देखभाल और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है.
जोधपुर
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदूषण को लेकर अब गंभीरता,
नगर निगम क्षेत्र में 262 इकाइयों को किया चिन्हित,
रहवासी क्षेत्र में छोटी-छोटी इकाइयां की जा रही है संचालित,
कपड़े धुलाई की इकाइयां की जा रही है संचालित,
नगर निगम ने कल्याण सिंह प्याऊ के पास एक इकाई पर की कार्रवाई, पानी की बनी हौदियां तोड़ने के साथ रंगीन कपड़ा भी किया गया सीज.
जयपुर
जयपुर में खतरा बनी 5 मंजिला इमारत गिराने की कार्रवाई.
23 दिन से एक तरफ झुकी इमारत को गिराया जा रहा.
चौकड़ी रामचंद्रजी के जगन्नाथ शाह के रास्ते में ऑपरेशन.
सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के मकान खाली कराए गए.
10 से 15 मकानों के लोगों को पहले ही किया गया शिफ्ट.
पुलिस और प्रशासन का जाब्ता मौके पर तैनात.
एहतियात के तौर पर इलाके की आवाजाही सीमित.
हादसे की आशंका के चलते 23 दिन से खाली था इलाका.
पुरानी शहर की तंग गलियों में चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन.
कोटा: जबरन रिश्वत देने के 17 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसलाकोटा की एसीबी कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक अनोखे मामले में आरोपी महिला हाजरा को 3 साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया. साल 2009 में गुमानपुरा पुलिस ने एक मसाला फैक्ट्री पर छापा मारकर मिलावटी माल पकड़ा था.
प्रतापगढ़: कॉन्स्टेबल बड़े भाई ने छोटेभाई पर चाकू से किया हमला, हमले में छोटे भाई की गर्दन और हाथ पर आई गंभीर चोटें, घायल को उपचार के लिए जिलाअस्पताल में कराया भर्ती, पारिवारिक विवाद के चलते भाइयों में हुआ झगड़ा, वारदात अरनोद थाना क्षेत्र के नागदेड़ा गांव की, हथुनिया थाने में तैनात कॉन्स्टेबल पर हमला करने का आरोप, हमले के बाद आरोपी मौके से हुआ फरार, सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची घटनास्थल पर, पुलिस ने आरोपी कॉन्स्टेबल को किया गिरफ्तार, दोनों के बीच लंबे समय से चल रहा था विवाद.
जयपुर. 26 एसी डीलक्स 2बाय2 बसों की खरीद का टेंडर जारी. राजस्थान रोडवेज प्रशासन कर रहा नई डीलक्स बसों की खरीद. पिछले वर्ष की 200 बसों की बजट घोषणा के तहत हो रही खरीद. वहीं इस वर्ष की बजट घोषणा के तहत खरीदी जाएंगी 300 बसें. इनमें 200 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें और 100 स्लीपर बसों की होगी खरीद. इनके टेंडर इसी सप्ताह जारी होंगे. रोडवेज के पास फिलहाल 2478 खुद की और 1200 अनुबंधित बसें.
राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया शुरू सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू 14 जून तक भरे जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में होंगे प्रवेश बी.ए., बी.कॉम. सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश वेबसाइट uniofraj.org पर भर सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म.
केरल में मानसून के दस्तक देने के साथ ही मौसम विभाग ने राजस्थान में आगामी 3 दिनों तक आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर व अजमेर संभाग में तेज बारिश की संभावना है. इससे पहले बुधवार को जैसलमेर और बीकानेर में पारा 43 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया था.
राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति के नेतृत्व में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समाजों की ओर से डूंगरपुर में आज 'जेल भरो आंदोलन' किया जाएगा. इनकी मुख्य मांगों में 10 प्रतिशत अलग आरक्षण और सरकारी रिकॉर्ड की जातिगत विसंगतियों को दूर करना शामिल है. वागड़ गांधी वाटिका में सभा के बाद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर गिरफ्तारियां दी जाएंगी.
कोटा की एसीबी (ACB) कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक अनोखे मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी महिला हाजरा को 3 साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. यह मामला साल 2009 का है, जब गुमानपुरा पुलिस ने एक मसाला फैक्ट्री पर छापा मारकर मिलावटी माल पकड़ा था और जबरन रिश्वत देने का प्रयास किया गया था.
प्रदेश की लंबित सरकारी भर्तियों को गति देने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है. इस बैठक में 53,749 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 9000 कांस्टेबल, 24,793 सफाई कर्मचारी, 3430 ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सहित मेडिकल और PHED विभाग के विभिन्न पदों की वित्तीय स्वीकृति और नियम संशोधनों पर गहन मंथन होगा.
पाकिस्तान की एजेंसी ISI की मदद से कुख्यात आतंकी शहजाद भट्टी सोशल मीडिया पर "पे-पर-टास्क" मॉडल के जरिए भारतीय युवाओं को जाल में फंसा रहा है. जांच एजेंसियों के अनुसार, देशभर में करीब 900 और अकेले राजस्थान में लगभग 60 युवा ड्रग्स, हथियारों और सोशल मीडिया के जरिए इस खतरनाक नेटवर्क के संपर्क में पाए गए हैं.
राजस्थान में नौकरी दिलाने और घर से काम करने (Work-from-Home) के नाम पर महिलाओं के साथ साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं. फर्जी नौकरी गिरोहों ने घरेलू महिलाओं और छात्राओं को अपना निशाना बनाया है. पुलिस आंकड़ों के अनुसार, इस ठगी के कुल पीड़ितों में अकेले 72 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है.
शहर के बीचों-बीच खतरनाक तरीके से एक तरफ झुक चुकी एक इमारत को आखिरकार नगर निगम प्रशासन धराशायी करने जा रहा है. पिछले 23 दिनों से इस इमारत ने स्थानीय लोगों की धड़कनें बढ़ा रखी थीं. सुरक्षा के मद्देनजर निगम ने करीब तीन सप्ताह पहले ही इस पूरे इलाके को खाली करवा दिया था.