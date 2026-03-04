Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान समेत पूरे देश के लिए खास है. आज चारों तरफ रंगों के त्योहार होली की धूम मची है. लोग नफरत-जलन को भलकर एक-दूसरे को प्यार से रंग-गुलाल लगा रहे हैं. प्रदेश के इलग-अलग हिस्सों से होली से जुड़ी खबरें आ रही हैं. मौसम केंद्र जयपुर ने आज राजस्थान के तमाम हिस्सों में तीखी धूप का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान और पूरे देश के लिए बेहद खास है. रंगों का पर्व होली उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है. शहरों से लेकर गांवों तक लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक-दूसरे को गुलाल लगाते नजर आ रहे हैं. प्रदेश के अलग-अलग जिलों से होली के जश्न, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक आयोजनों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं.
इस बीच मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में तीखी धूप का अलर्ट जारी किया है. साफ आसमान और तेज धूप के कारण दोपहर में गर्मी का असर बढ़ सकता है. लोगों को सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है.
राजस्थान से जुड़ी होली, मौसम और अन्य सभी बड़ी खबरों के ताजा अपडेट के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का लाइव ब्लॉग.
बाबा श्याम मंदिर के चन्द्रग्रहण के बाद खुले पट, अलसुबह से श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब, श्याम भक्त 14 लाइनों से गुजरते हुते कर रहे श्याम दर्शन, बाबा के दरबार में भक्त खेल रहे फूलों की होली, तोरणद्वार पर श्रद्धालु जमकर खेल रहे रंगों की होली, तिलक श्रृंगार के दर्शन कर मांग रहे मनोकामनाएं, चन्द्रग्रहण के चलते होली पर थे मंदिर के पट बंद, सुरक्षा व्यवस्था में मंदिर कमेटी के गार्ड और पुलिस जाब्ता है तैनात.
सलूम्बर सलूम्बर के जावर माइंस थाना क्षेत्र में युवती का अपहरण करके चाकू की नोक पर दुष्कर्म, 21 वर्षीय युवती 1 तारीख रात में हैंडपंप पर पानी लेने गयी, बाइक सवार उमेश और उसके साथी ने किया अपरहण, गेस्ट हाउस में ले जाकर उसके साथ चाकू की नोक पर किया कुकर्म, आरोपियों ने युवती के साथ की बेरहमी से मारपीट, लहूलुहान हालत में आरोपी कल पीड़िता को गांव के बाहर फैंक कर हुए फरार, पीड़िता के पिता ने थाने में दी रिपोर्ट, पुलिस कर रही मामले की जांच.
टोंक
दो समुदाय में आपसी कहा सुनी के बाद झगड़े का मामला. देर रात हुई जमकर पत्थरबाजी. पत्थरबाजी का वीडियो आए सामने. पुरानी टोंक इलाके के संघ पूरा इलाके में देर रात हुआ था तनाव. आपसी कहा सुनी को लेकर दो समुदाय के दो पक्षों में हुआ था झगड़ा. भारी पुलिस बल की गई थी तैनाती . पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा कर रहे मामले की मॉनिटरिंग.
जयपुर: फागी के समेलिया में द्वारिकाधीश मंदिर के मेले में डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा करेंगे शिरकत. प्रशासन मेले की व्यवस्थाओं को लेकर है चाक चौबंद, मेले में टोंक और जयपुर जिले के सैकड़ों गांव के श्रद्धालु लेते हैं हिस्सा. फागी भाजपा मंडल दक्षिण मंत्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने दी जानकारी. इस दौरान रास्ते में डिप्टी सीएम का मांदी और रतनपुरा स्कूल में दोपहर 1.30 बजे करेंगे स्वागत.
181 राजस्थान संपर्क पर आज से नई पहल. अब IAS सीधे सुनेंगे 181 पर सीधे जनता की आवाज. पहले दिन ACS अभय कुमार सुनेंगे अपने विभाग की शिकायतें. 35 ACS, प्रमुख सचिव और सचिवों की लगाई ड्यूटी. लंबित शिकायतों की मौके पर होगी समीक्षा. शिकायत निस्तारण में बढ़ाई जाएगी नागरिक संतुष्टि. कम से कम 10 कॉल सुनना अनिवार्य 30 दिन से लंबित या असंतुष्टि वाली 15 शिकायतें प्राथमिकता में. कॉल के दौरान जानेंगे-असंतोष की असली वजह. सिर्फ सुनवाई नहीं, सुधार की रिपोर्ट भी बनाएंगे. अधिकारी बताएंगे क्या हों सही सुधारात्मक कदम. निस्तारण में देरी के कारणों का किया जाएगा विश्लेषण. कम संतुष्टि वाली शिकायतों पर सबसे ज्यादा फोकस. हर विज़िट के बाद अफसर देंगे एक्शन रिपोर्ट. पब्लिक ग्रिवांस सिस्टम में भरोसा बढ़ाने की कवायद.
पर्यटन नगरी में पांच दिवसीय होली महोत्सव का हुआ समापन, धुलंडी पर भगवान नंदकेश्वर की निकाली गई सवारी, लोगों ने पुष्प वर्षा कर भोलेनाथ और नंदी की पूजा की, भगवान शिव का नृत्य देखने 5 हजार से ज्यादा लोग पहुंचे, रात्रि में पूजा अर्चना के साथ मेले का हुआ समापन,
जयपुर: ईरान-इजरायल युद्ध का असर फ्लाइट्स पर. जयपुर से खाड़ी देशों की आज 4 फ्लाइट्स रद्द. एतिहाद एयरवेज की अबूधाबी की फ्लाइट EY-329 रही रद्द. जयपुर से रात 3:15 बजे फ्लाइट जाती है अबूधाबी. एयर अरबिया की तड़के 4:10 बजे की फ्लाइट रही रद्द. एयर अरबिया की फ्लाइट G9-436 शारजाह के लिए रही रद्द. एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई की फ्लाइट IX-195 रद्द. जयपुर से सुबह 8:20 बजे फ्लाइट जाती है दुबई. स्पाइसजेट की दुबई की फ्लाइट SG-57 भी रद्द. जयपुर से सुबह 9:40 बजे दुबई जाती है फ्लाइट.
उदयपुर के खेरवाड़ा से बड़ी खबर, चाकूबाजी में लड़के की मौत, बावलवाडा थाना क्षेत्र के कानपुर में हुई वारदात, चाकूबाजी में राकेश की हुई मौत, मोटरसाइकिल को साइड नहीं देने आ रहा है मामला, मृतक का शव खेरवाड़ा मोर्चरी में रखवाया, बावलवाडा थाना पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश.
धौलपुर: बाड़ी शहर के श्री राजराजेश्वरी कैलामाता मंदिर के मंगला दर्शनों के साथ आमजन की होली की शुरूआत हुई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर जमकर होली खेली तथा एक दूसरे को गुलाल लगाकर फूल पत्तियां डालकर शुभकामनाएं दी. इसमौके पर मंदिर के ट्रस्ट द्वारा फूलों और प्रसादी का वितरण किया गया शहर की होली की शुरुआत बाड़ी के सबसे बड़े भव्य मंदिर श्री राजराजेश्वरी केला माता के मंगला दर्शनों के साथ होती है,