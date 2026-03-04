Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान समेत पूरे देश के लिए खास है. आज चारों तरफ रंगों के त्योहार होली की धूम मची है. लोग नफरत-जलन को भलकर एक-दूसरे को प्यार से रंग-गुलाल लगा रहे हैं. प्रदेश के इलग-अलग हिस्सों से होली से जुड़ी खबरें आ रही हैं. मौसम केंद्र जयपुर ने आज राजस्थान के तमाम हिस्सों में तीखी धूप का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

