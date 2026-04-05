Rajasthan News Today Live Updates: सुजानगढ़ में स्थित सालासर बालाजी मंदिर में बाउंसर्स की दबंगई दिखी. दर्शन को आए परिवार के साथ बदसलूकी कर मारपीट की. हनुमान जयंती पर लगाए बाउंसर्स ने यात्रियों से मारपीट की. इस बार श्रद्धालुओं से धमका-मुक्की और धमकाते बाउंसर्स दिखे. दूरदराज से दर्शन को आए श्रद्धालुओं से बदसलूकी की चर्चा रही. रील को लेकर यहां विवाद हुआ था.