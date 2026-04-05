Rajasthan News Live Today: सालासर बालाजी मंदिर में बाउंसर्स की दबंगई दिखी. दर्शन को आए परिवार के साथ बदसलूकी कर मारपीट की. हनुमान जयंती पर लगाए बाउंसर्स ने यात्रियों से मारपीट की
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Rajasthan News Today Live Updates: सुजानगढ़ में स्थित सालासर बालाजी मंदिर में बाउंसर्स की दबंगई दिखी. दर्शन को आए परिवार के साथ बदसलूकी कर मारपीट की. हनुमान जयंती पर लगाए बाउंसर्स ने यात्रियों से मारपीट की. इस बार श्रद्धालुओं से धमका-मुक्की और धमकाते बाउंसर्स दिखे. दूरदराज से दर्शन को आए श्रद्धालुओं से बदसलूकी की चर्चा रही. रील को लेकर यहां विवाद हुआ था.
जयपुर के जंगलों में लेपर्ड का LIVE शिकार, आमागढ़ लैपर्ड सफारी से रोमांचक तस्वीर, आमागढ़ के जंगलों में लैपर्ड ने कुत्ते को दबोचा, रोमांचक तस्वीर को सैलानी ने कैमरे में कैद किया. विदेशी सैलानी ने अपने कैमरे में तस्वीर कैद की.
जयपुर जिले के शाहपुरा कस्बे में प्रशासनिक उदासीनता के चलते आबादी क्षेत्र की सड़कों पर ओवरलोड वाहन “यमदूत” बनकर दौड़ रहे हैं. बजरी, ईंट और चारे से लदे भारी वाहन नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से गुजर रहे हैं, जिससे हर समय हादसे का खतरा बना रहता है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि इन ओवरलोड वाहनों के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें लोगों को जान-माल का नुकसान उठाना पड़ा. बावजूद इसके जिम्मेदार विभाग और प्रशासन मौन साधे बैठे हैं. आबादी क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही से न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रही है.
होटलकर्मी से मारपीट का वीडियो वायरल. वीडियो में 3 युवक बेरहमी से मारपीट. दरअसल कमरा किराए पर लेने आए थे तीनों युवक लेकिन नहीं दी ID. ऐसे में ID मांगने पर भड़क गए शराब के नशे में चूर तीनों बदमाश, लात, घूंसों से जमकर मारपीट कर अधमरा छोड़कर भाग गए तीनों युवक. साथ ही पीड़ित रोहित का बैग से 12,000 रुपए छीनकर ले जाने का भी आरोप. बताया जा रहा आरोपियों ने होटल मालिक को भी फोन पर दी धमकी. पीड़ित ने बांदीकुई पुलिस से कार्रवाई कर न्याय की मांग की. हालांकि ज़ी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता.
सालासर बालाजी मंदिर में बाउंसर्स की दबंगई दिखी. दर्शन को आए परिवार के साथ बदसलूकी कर मारपीट की. हनुमान जयंती पर लगाए बाउंसर्स ने यात्रियों से मारपीट की. मारपीट के दौरान वीडियो बना रहे अन्य श्रद्धालुओं से भी बदसलूकी की. यात्रियों के मोबाइल लेकर मारपीट से जुड़े वीडियो डिलीट करवाए. हालांकि कुछ श्रद्धालुओं के मोबाइल में वीडियो रह गए थे. हरियाणा और बाहर से लगाए बाउंसर्स की ऐसी खूब शिकायतें रही. इस बार श्रद्धालुओं से धमका-मुक्की और धमकाते बाउंसर्स दिखे. दूरदराज से दर्शन को आए श्रद्धालुओं से बदसलूकी की चर्चा रही. रील को लेकर यहां विवाद हुआ था.
सीकर जिले के रींगस में एक कारखाने पर बड़ा हादसा हो गया, जहां इंडियन ऑयल के एक खाली पेट्रोल टैंकर में वेल्डिंग कार्य के दौरान अचानक जबरदस्त ब्लास्ट हो गया. धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के अनुसार, पुलिस थाने के सामने स्थित शिव शक्ति मोटर बॉडी कारखाने में खाली टैंकर में वेल्डिंग का कार्य किया जा रहा था. इसी दौरान टैंकर के अंदर गैस बनने से तेज धमाका हो गया. हादसे में वेल्डिंग कर रहे मिस्त्री कालू सहित दो व्यक्ति घायल हो गए. दोनों घायलों को तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. ब्लास्ट इतना जोरदार था कि टैंकर के साथ-साथ कारखाने का टीनशेड भी उड़कर दूर जा गिरा. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.
बूंदी जिले के तालेड़ा क्षेत्र के खुराड़ गांव में भीषण आग लगने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. आग की चपेट में आकर करीब 80 से 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया.
घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH-52 को जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद दमकल की गाड़ी करीब एक घंटे की देरी से मौके पर पहुंची, जिससे आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका और फसल पूरी तरह नष्ट हो गई. ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उचित मुआवजे की मांग उठाई. साथ ही तालेड़ा उपखंड मुख्यालय पर स्थायी रूप से दमकल वाहन तैनात करने की भी मांग की गई. सूचना पर तालेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया. किसान नेता अनिल जैन भी मौके पर पहुंचे और किसानों का समर्थन करते हुए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की. फिलहाल पुलिस और प्रशासन द्वारा स्थिति को संभालने के प्रयास जारी है लेकिन क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है.
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में दो दिन पूर्व हुई ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी. तेज आंधी और भीषण ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे पूरे इलाके में चिंता और मायूसी का माहौल है. गेहूं की बालियां टूटकर झड़ गईं, वहीं ईसबगोल सहित अन्य फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं. किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही मिनटों में तबाह हो गई, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद कुलदीप इंदौरा और सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों से मुलाकात की. उन्होंने खेतों में पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और किसानों की पीड़ा को सुना. सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं, बल्कि किसानों के साथ खड़े होने का है. उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जल्द सर्वे करवाकर 100% फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग की. विधायक डूंगर राम गेदर ने भी प्रशासन से तुरंत राहत पहुंचाने और किसानों को आर्थिक सहायता देने की बात कही.
दौसा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी, बालाजी महाराज के दर्शन कर की खुशहाली की कामना, मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने डिप्टी सीएम की अगवानी की, बालाजी महाराज और भैरव बाबा को भी लगाई ढोक, मंदिर में पंडितों ने डिप्टी सीएम को लगाया बालाजी का सोने के चोले का टीका, मंदिर ट्रस्ट सचिव एमके माथुर ने उन्हें रामनामी दुप्पटा और मोदक प्रसादी भेंट कर किया स्वागत, करौली भाजपा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, करौली एसपी लोकेश सोनवाल सहित भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस जाब्ता रहा मौजूद.
सिरोही जिले के आबूरोड में रीको थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. मावल चौकी पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 150 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की. हैरानी की बात यह रही कि यह पूरी खेप फ्रूटी जूस के कार्टूनों की आड़ में छिपाकर पंजाब-हरियाणा से गुजरात भेजी जा रही थी. पुलिस ने मौके से ट्रक चालक बंटी निवासी सिरसा, हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया. एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के विशेष अभियान के तहत हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस अब शराब तस्करी नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों की जांच में जुट गई है.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए. पढ़ें पूरी खबर
विधानसभा क्षेत्र बारां-अटरू में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए भारी नुकसान के बाद विधायक राधेश्याम बैरवा ने त प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. विधायक राधेश्याम बैरवा आज ग्राम पंचायत मुंडला बिसोति के अंतर्गत आने वाले ग्राम रहलाई, रामनिवास एवं लुहारिया पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार एवं पटवारियों के साथ खेतों में जाकर फसल खराबी का मौके पर निरीक्षण किया. इस दौरान किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और नुकसान का वास्तविक आंकलन करने के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान विधायक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रभावित किसानों की फसल की गिरदावरी शीघ्र पूर्ण कर निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि उन्हें समय पर उचित मुआवजा मिल सकें. उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत और आजीविका की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ग्रामीणों ने विधायक के इस संवेदनशील कदम की सराहना करते हुए शीघ्र राहत की उम्मीद जताई. दौरे के दौरान प्रशासनिक अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे.
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज भरतपुर में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है. कोटा और श्रीगंगानगर में ओलों से फसलें तबाह हो गई हैं. 7 अप्रैल को प्रदेश के बड़े हिस्से में आंधी-बारिश का दौर फिर तेज होगा. पढ़ें पूरी अपडेट
टोंक पुलिस ने ऑपरेशन हंटर के तहत 90 लाख की ठगी करने वाले दो आरोपियों, नमोनारायण और आकाश को गिरफ्तार किया है.इनके पास से 100 सिम और 2 पावर बाइक मिली हैं.ये सेक्सटॉर्शन और फर्जी ट्रेडिंग लिंक के जरिए देशभर में ठगी करते थे. पढ़ें पूरी खबर…
खाजूवाला से खबर, इंटरनेशनल बॉर्डर इलाके से पकड़ा संदिग्ध विदेशी नागरिक, विदेशी नागरिक खाजूवाला मार्केट से होते हुए जा रहा था अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की ओर, स्थानीय लोगों ने विदेशी नागरिक को देखकर दी पुलिस को सूचना, खाजूवाला पुलिस ने किया विदेशी नागरिक को डिटेन, बीएसएफ, सुरक्षा एजेंसीयों व पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ, पूछताछ के बाद अब भेजा जाएगा बीकानेर JIC के लिए, डेनमार्क का रहने वाला है विदेशी नागरिक, डेनमार्क का विदेशी नागरिक के बॉर्डर इलाके में पहुंचना बङी बात, हालांकि पुछताछ व जांच के बाद होगा पुरी तरह से खुलासा, खाजूवाला पुलिस थाना क्षेत्र से पकङा गया हैं विदेशी नागरिक.
राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्दारा आयोजित उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर प्रतियोगी परीक्षा टोंक जिला मुख्यलाय पर 24 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है, जिसमे कड़ी सुरक्षा और जांच के बाद प्रतियोगियों को प्रवेश दिया गया, यह परीक्षा आज ओर कल 5 ओर 6 अप्रैल को दो पारियों में आयोजित की जानी है, जिसमे प्रातः 11 से दोपहर 1 बजे एवं दोपहर 3 बजे से सांय 5 बजे तक उप निरीक्षक व प्लाटून कमाण्डर प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन होगा टोंक. एडीएम रामरतन सौकरिया ने बताया कि परीक्षा में 19 हजार 248 अभ्यर्थी शामिल होगें। परीक्षा के सफल संचालन के लिए 4 सर्तकता दलों का गठन किया गया है.
उदयपुर में आज से एएआई भर्ती परीक्षा शुरू हुई. शहर के 105 केंद्रों पर आयोजित हो रही परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बन्दोबस्त किए गए है. सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाद अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंच गए. ठीक 9:00 बजे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया. इससे पूर्व उनकी पुख्ता रूप से सुरक्षा जांच की गई. ठीक 10:00 परीक्षा केदो के दरवाजे बंद कर दिए गए. इसके बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया. 2 दिन तक आयोजित होने वाली परीक्षा में दो पारियों में संपन्न होगी. इस दौरान 1.32 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए उदयपुर पहुंचेगे.
धौलपुर जिले में उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर परीक्षा में मुस्तैद पुलिस, जिले में 16 केंद्रों पर हो रही परीक्षा, दोनों दिन दो-दो पारियों में होगी परीक्षा, SP विकास सांगवान ने दिए सख्त निर्देश, परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता पर जोर, आरपीएससी के सभी दिशा-निर्देशों की पालना के आदेश, पुलिस व कार्मिकों को जिम्मेदारी से कार्य करने की हिदायत,12 उप समन्वयक और सतर्कता दल तैनात, हर दल परीक्षा केंद्रों की जी रहा है निगरानी, पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रश्न पत्र सुरक्षा और वीडियोग्राफी पर फोकस, केंद्रों पर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित, नियंत्रण कक्ष भी पूरी तरह सक्रिय, SP विकास सांगवान ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए सख्त निर्देश, प्रश्न पत्रों और परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के निर्देश, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास विशेष यातायात प्रबंधन, add. SP वैभव शर्मा है परीक्षा व्यवस्था के प्रभारी, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर.
बारां के अंता में बारदाने की कमी से 10 दिनों से तुलाई ठप है. खुले आसमान के नीचे पड़ा किसानों का अनाज बारिश में भीग गया है. विधायक की चेतावनी और प्रदर्शन के बावजूद प्रशासन सुध नहीं ले रहा है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं. पढ़ें पूरी खबर…
भाजपा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने अशोक गहलोत के 'इंतजार शास्त्र' को 'मजबूरी का इजहार' बताया है. उन्होंने राजस्थानी कहावतों के जरिए गहलोत के कार्यकाल में हुए पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर तंज कसते हुए भजनलाल सरकार के कार्यों को ऐतिहासिक करार दिया. पढ़ें पूरी खबर…
जयपुर के नारायण विहार में पेट्रोल पंप मैनेजर पर बदमाशों ने सरियों से जानलेवा हमला कर दिया. पीपों में पेट्रोल न देने पर हुए इस विवाद में मैनेजर के सिर में 17 टांके आए हैं और बदमाश 43 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए. पढ़ें पूरी खबर…
जयपुर:
उपनिरीक्षक-प्लाटून कमांडर प्रतियोगी परीक्षा-2025.
जयपुर में 199 एग्जाम सेंटर्स पर परीक्षा.
दो पारियों में होगी परीक्षा आयोजित.
10 बजने के साथ एग्जाम सेंटर्स के एंट्री गेट हुए बंद.
सुबह 10 बजे बाद एग्जाम सेंटर्स पर एंट्री बंद.
अभ्यर्थियों को चेकिंग के बाद ही दी गई एंट्री.
एंट्री बन्द होने से पहले भागते दौड़ते पहुंच अभ्यर्थी.
पहली पारी सुबह 11 से दोपहर 1बजे तक.
दूसरी पारी दोपहर 3 शाम 5 बजे तक होगी.
पहले दिन 74 हजार 855 अभ्यर्थी पंजीकृत.
दूसरे दिन 74 हजार 861 अभ्यर्थी पंजीकृत.
उदयपुर एसआई और कार्टून कमांडर भर्ती परीक्षा,
शहर के 105 केंद्र पर आयोजित हो रही परीक्षा,
दो दिन तक आयोजित होने वाली परीक्षा में 1,32,628 अभ्यर्थी बैठेंगे परीक्षा में,
9:00 बजे से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश देने की प्रक्रिया हुई शुरू,
पुख्ता सुरक्षा जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में दिया जा रहा प्रवेश,
पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए हैं सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त,
10 बजे बाद परीक्षा केंद्रों में नही दिया जाएगा प्रवेश.
टोंक जिला मुख्यालय पर पुलिस उप निरीक्षक (SI) एवं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा आज जिले में कुल 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 19,248 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. यह परीक्षा 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को दो पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी. प्रत्येक पारी में 9,624 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर वीडियो ग्राफर की तैनाती की गई। साथ ही पर्याप्त पुलिस जाप्ता भी तैनात रहेगा. प्रशासन द्वारा 40 परीक्षा ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जबकि 8 पेपर कॉर्डिनेटर और 4 सतर्कता दल भी लगाए गए हैं, जो पूरे परीक्षा संचालन पर नजर रखेंगे.
Baran Police News: बारां में दीनदयाल पार्क के सामने शराब के ठेके के बाहर एक पुलिसकर्मी नशे में बेसुध हालत में पड़ा मिला. वर्दी में मौजूद जवान का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी अभिषेक अड़ंशु ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उसे मौखिक रूप से निलंबित कर दिया और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है.
टोंक में पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी परीक्षा आज, 24 केंद्रों पर 19,248 अभ्यर्थी होंगे शामिल. टोंक में पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा आज, 24 केंद्रों पर 19,248 अभ्यर्थी होंगे शामिल.
प्रतापगढ़ की बगवास स्थित फल सब्जी मंडी में चने और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद चल रही है. अब तक लगभग 60 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है जिसमें 17 किसानों ने सरसों और शेष चने के किसान है. इसमें आठ किसान समर्थन मूल्य पर अपना चना बेच चुके हैं, वही सरसों का अभी तक एक भी किसान नहीं आया है इसके पीछे समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव कृषि मंडी में मिलना माना जा रहा है.
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा. आगामी 5 और 6 अप्रैल को डूंगरपुर जिले में भी आयोजित की जाएगी. जिले में कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां दो दिनों में कुल 13,615 परीक्षार्थी शामिल होंगे. परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी सतर्क है. गहन जांच के बाद परिक्षार्थियो को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा. वहीं नकल या अनुचित साधनों के खिलाफ प्रशासन ने किए पुख्ता इन्तजाम.
शिक्षा विभाग के कैलेंडर के खिलाफ बढ़ रहा शिक्षकों का आक्रोश. शिक्षकों की छुट्टियों की कटौती से शिक्षक संगठनों में नाराजगी. ग्रीष्मकालीन अवकाश कम होने पर शिक्षक संगठन ने जताई नाराजगी. प्रदेश भर के शिक्षकों में विभाग के खिलाफ आक्रोश.
बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक आज, मोर्चा की पहली बैठक दोपहर 12 बजे होगी. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बैठक लेंगे. बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललित किशोर चतुर्वेदी की पुण्यतिथि कल, सुबह 11 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी. शाम 5 बजे ललित किशोर चतुर्वेदी की स्मृति में राजस्थान शिरोमणी सम्मान. समाज की 11 विभूषितियों को मिलेगा सम्मान.
राजस्थान कांग्रेस ने प्रदेश में संगठन दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है. कांग्रेस प्रदेश भर में नए सिरे से संगठनात्मक ढांचा तैयार करने में जुटी हुई है.
पीएचईडी में बिलिंग इंजन का सेंट्रलाइज हुआ .अब पोर्टल जल मित्र से जुड़ा सिस्टम.बिलिंग सिस्टम में आने से परेशानियां दूर होगी.राज्य में बिलिंग एजेंसी एक ही होगी. इससे जेवीवीएन की तर्ज पर जलदाय विभाग का बिलिंग सिस्टम भी एक्टिव हो पाएगा.
जयपुर में SI- प्लाटून कमांडर परीक्षा. 1.49 लाख अभ्यर्थी, 199 सेंटर, सख्त ड्रेस कोड लागू कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम एक्टिव, 71 उड़नदस्ते निगरानी में. शहर में 5 और 6 अप्रैल को होने वाली उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. दो दिन, चार पारियों में होने वाली इस परीक्षा में जयपुर के 199 केंद्रों पर 1 लाख 49 हजार 716 अभ्यर्थी शामिल होंगे. इतने बड़े स्तर की परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और पारदर्शिता के कड़े इंतजाम किए हैं. परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हर दिन 71 उप समन्वयक और 38 उड़नदस्ते फील्ड में रहेंगे.
Kota: नयापुरा स्थित नवनिर्मित जल संसाधन भवन का लोकार्पण आज , लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत करेंगे लोकार्पण, 11.90करोड़ की लागत से हुआ आधुनिक भवन का निर्माण, आधुनिक भवन विभागीय कार्यों की दक्षता बढ़ाने एवं सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार.