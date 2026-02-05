Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा करेंगे इंडिया स्टोन मार्ट का शुभारंभ, पशु चिकित्सा संस्थाओं में बढ़ेगी दवाईयों की संख्या

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 11 बजे शुरू होगा और कार्यवाही पर सीधा संवाद होगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 10 बजे इंडिया स्टोन मार्ट का शुभारंभ करेंगे. जयपुर के पशु चिकित्सा संस्थाओं में दवाईयों की संख्या बढ़ेगी. 138 से बढ़कर अब 200 दवाईयाें की सप्लाई होगी. राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ का असर कम होने और शीतलहर का प्रभाव कम होने से तापमान स्थिर हो गया है. राजस्थान से जुड़ी हर छोड़ी-बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan Live Blog.
Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और मौसम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां आज एक साथ देखने को मिलेंगी. राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा. इस दौरान सदन की कार्यवाही पर सीधा संवाद किया जाएगा, जिस पर प्रदेशभर की नजरें टिकी रहेंगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का कार्यक्रम भी खास है. वे सुबह 10 बजे इंडिया स्टोन मार्ट का शुभारंभ करेंगे. जयपुर की पशु चिकित्सा संस्थाओं में दवाइयों की संख्या बढ़ाई जा रही है. अब तक 138 दवाइयों की सप्लाई होती थी, जिसे बढ़ाकर 200 कर दिया गया है. इससे पशुपालकों और पशु चिकित्सालयों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.
मौसम की बात करें तो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है. साथ ही शीतलहर का प्रभाव भी कमजोर पड़ा है, जिसके चलते प्रदेश के तापमान में स्थिरता देखने को मिल रही है. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और ताजा खबरों के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan Live Blog.
जयपुर: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना से प्रदेश के युवाओं मे उत्साह, 10 दिनों में 5 हजार से अधिक आवेदन आएं, योजना में 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण, 50 हजार रुपये तक मार्जिन मनी का प्रावधान, उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं का उद्योग स्थापित करना, एक लाख युवाओं को उद्योग स्थापित में आर्थिक सहायता देना, इसके तहत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार सेक्टर में ब्याज मुक्त ऋण, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु 10 लाख रु तक का ब्याज मुक्त ऋण, राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा, जिला महाप्रबंधकों द्वारा इन आवेदनों की जांच कर ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए बैंकों को भेजे जाएंगे.
झुंझुनूं नवलगढ़ की पीएनबी ब्रांच में 6.5 करोड़ के गोल्ड घोटाले का मामला. बैंक के एजीएम सुधीर कुमार टीम सभी तरह के लोन की जांच मे जुटी. वहीं साजिशकर्ता तत्कालीन ब्रांच मैनेजर अमित जांगिड़ भी लापता. उसकी पत्नी ने गुढ़ागौड़जी थाने में गुमशुदगी की दी है. रिपोर्ट पुलिस ने पूर्व मैनेजर को मुख्य आरोपी मानकर तलाश के लिए तीन टीमों का किया गठन.
Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में आगामी पंचायतराज संस्थाओं और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान मतदाताओं की अंगुली पर स्याही लगाने की प्रक्रिया तय मानकों के अनुसार ही की जाएगी और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा.
India-US Trade Deal को लेकर राजस्थान विधानसभा के बाहर भी बीजेपी-कांग्रेस की बीच रार देखने को मिली जब नेता प्रतिपक्ष जूली ने पीएम मोदी पर सवाल उठाया तो मंत्री बेढम बचाव करते नजर आए. पढ़ें पूरी खबर
राजस्थान विधानसभा बजट सत्र का पहला चरण आज पूरा होगा. आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस अंतिम दिन है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब पेश करेंगे पढ़ें पूरी खबर
जैसलमेर के लाठी से बड़ी खबर, धोलिया गांव से खेजड़ी बचाओ आंदोलन को समर्थन, आंदोलन में स्व.वन्यजीव राधेश्याम विश्नोई के परिवार का समर्थन. स्व.राधेश्याम विश्नोई कि धर्मपत्नी निरमा व माता रतनी विश्नोई द्वारा किया जा रहा है अनशन. पिछले तीन दिनों से घर पर किया जा रहा है आमरण अनशन. बीकानेर में चल रहे खेजड़ी बचाओ महाआंदोलन के समर्थन में किया जा रहा है अनशन, खेजड़ी संरक्षण को लेकर कठोर कानूनी मनाने कि जा रही मांग, सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने पर अनशन जारी रखने कि दी है चेतावनी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 10 बजे इंडिया स्टोन मार्ट का शुभारंभ करेंगे. उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड, एसीएस शिखर अग्रवाल, आयुक्त सुरेश ओला समेत लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी रहेगे मौजूद. सीतापुरा स्थित जेईसीसी में उद्घाटन समारोह आयोजित.
पशु चिकित्सा संस्थाओं में बढ़ेगी दवाईयों की संख्या, 138 से बढ़कर अब 200 दवाईयाें की होगी सप्लाई, पहली बार कैंसर रोधी दवाईयां भी पशुओं के लिए रहेंगी उपलब्ध। कौनसी प्रमुख दवाईयां रहेंगी, कितने पशु और पशुपालक होंगे लाभान्वित.
हाइवे किनारे 75 मीटर में आने वाले निर्माण होंगे ध्वस्त... राजस्थान के नेशनल हाईवे अब अतिक्रमण से मुक्त होकर ज्यादा सुरक्षित और सुव्यवस्थित नजर आएंगे. सेंटर पॉइंट से 75 मीटर की दूरी के भीतर कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल निर्माण कानूनी रूप से मान्य नहीं है. इस दायरे में आने वाले सभी अवैध ढांचों, होटलों, ढाबों और इमारतों को तुरंत हटाया जाएगा. यह कदम राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उठाया गया है.
विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे रिप्लाई. राज्यपाल के अभिभाषण पर कल 4:00 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रिप्लाई करेंगे. इससे पहले 3:00 बजे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी बात रखेंगे. कल विधानसभा में प्रश्नकाल नहीं होगा। 11:00 बजे सीधे जीरो आवर से कार्रवाई शुरू होगी.