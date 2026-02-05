Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा करेंगे इंडिया स्टोन मार्ट का शुभारंभ, पशु चिकित्सा संस्थाओं में बढ़ेगी दवाईयों की संख्या

Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और मौसम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां आज एक साथ देखने को मिलेंगी. राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा. इस दौरान सदन की कार्यवाही पर सीधा संवाद किया जाएगा, जिस पर प्रदेशभर की नजरें टिकी रहेंगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का कार्यक्रम भी खास है. वे सुबह 10 बजे इंडिया स्टोन मार्ट का शुभारंभ करेंगे. जयपुर की पशु चिकित्सा संस्थाओं में दवाइयों की संख्या बढ़ाई जा रही है. अब तक 138 दवाइयों की सप्लाई होती थी, जिसे बढ़ाकर 200 कर दिया गया है. इससे पशुपालकों और पशु चिकित्सालयों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.