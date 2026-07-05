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Rajasthan News Live: लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आज, 38 उड़नदस्ते परीक्षा केंद्रों की करेंगे निगरानी

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई अहम घटनाक्रम हैं. प्रदेशभर में लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा के लिए 1800 केंद्रों पर करीब 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. कांग्रेस चुनावी रणनीति पर मंथन करेगी, जबकि सीकर में किसानों की बैठक और चित्तौड़गढ़ में मधुमक्खियों के हमले की घटना भी चर्चा में है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 05, 2026, 10:01 AM|Updated: Jul 05, 2026, 10:01 AM
Rajasthan News Live: लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आज, 38 उड़नदस्ते परीक्षा केंद्रों की करेंगे निगरानी
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आज प्रदेश में लिपिक ग्रेड सेकंड व कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा है. प्रदेश भर में 1800 परीक्षा केंद्रों पर करीब 6 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा दो पारियों में आयोजित होगी. राजस्थान में कांग्रेस चुनावी रणनीति के लिए सक्रिय होने जा रही है. कांग्रेस चुनावों की रणनीति तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसको लेकर दिल्ली से जयपुर तक मंथन किया जा रहा है. चित्तौड़गढ़ भदेसर के खेत में मधुमक्खियों के हमले से एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए हैं. सीकर में भारतीय किसान संघ की बैठक आज है. किसानों की समस्याओं पर चर्चा होगी. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

यह भी पढ़ें:Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज गरजेंगे बादल, गिरेगी बिजली, IMD ने जारी किया अलर्ट

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10:01:51 Jul 05, 2026, 10:01 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर (रिप्स)-2024, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना प्रदेश के लिए लाभदायक बन रही, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जा रहे, उद्योग अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में उद्योगों को अनुदान स्वीकृत, उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि बैठक में 25 से अधिक उद्यमों को विभिन्न परिलाभ स्वीकृत किए, इन उद्यमों द्वारा 2,661 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिसके माध्यम से 2,700 से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजित हुए, बैठक में एसेट क्रिएशन इन्सेन्टिव, थ्रस्ट बूस्टर, ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट, ग्रीन इन्सेन्टिव जैसे विविध परिलाभ स्वीकृत किए, आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की प्रक्रियों को डिजिटल कर दिया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उद्योग और व्यापार को आसान किया.

09:34:11 Jul 05, 2026, 09:34 AM (IST)

Rajasthan News Live

बहरोड़ (कोटपूतली) नीमराना मे बदमाशों ने उखाड़ा एटीएम, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, सुबह होने पर लगी घटना की जानकारी, पुलिस पहुंची मौके पर की जाँच शुरू, बहरोड़ में भी एटीएम चोरी का किया गया प्रयास हुआ नाकाम, सायरन बजते ही बदमाश मौके से हो गये थे फरार, एक ही रात में दो वारदातों से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस, बैंक कर्मचारियों के आने के बाद ATM के केश की लगेगी जानकारी, नीमराणा के प्रतापसिंहपुरा गांव की है घटना.
 

09:34:01 Jul 05, 2026, 09:34 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर. इंडिगो के लिए नया पार्किंग हब बन रहा जयपुर एयरपोर्ट. एयरलाइन द्वारा पार्क किए जा रहे विमान. जयपुर एयरपोर्ट पर अतिरिक्त विमान किए जा रहे पार्क. पिछले 3 दिन में 5 विमानों को जयपुर एयरपोर्ट पर पार्क किया गया. चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली आदि शहरों से जयपुर आए विमान. इन विमानों का जरूरत के मुताबिक स्पेयर में किया जा सकेगा उपयोग.

09:33:53 Jul 05, 2026, 09:33 AM (IST)

Rajasthan News Live


जयपुर- नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से दुखद खबर, शेरनी तारा के शावक के मौत की खबर , 29 जून को दो शावकों को दिया था जन्म, अब शावक की मौत पर उठने लगे सवाल, क्या लापरवाही के चलते मौत हुई शावक की? या नाहरगढ़ प्रशासन की इसके पीछे की कुछ और कहानी ?

09:33:44 Jul 05, 2026, 09:33 AM (IST)

Rajasthan News Live

हिण्डौन सिटी. हिण्डौन से 21 वर्षीय युवक जयंत जैन के लापता होने का मामला, तीन दिन बाद युवक को पुलिस ने जयपुर के सिंधी कैम्प बस स्टैंड से किया दास्तयाब, युवक के मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस को मिली सफलता, जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देश पर नई मंडी थाना पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने युवक को उसके के पिता नवीन जैन को किया सुपुर्द, हिण्डौन के वर्धमान नगर निवासी 21 वर्षीय जयंत जैन हुआ था लापता
 

09:33:36 Jul 05, 2026, 09:33 AM (IST)

Rajasthan News Live

भरतपुर में पुलिस की विशेष नाकाबंदी और खुद एसपी-एएसपी की चेकिंग के दौरान बेखौफ बदमाशों ने एक घंटे के भीतर फायरिंग और लूट की दो बड़ी वारदातों को अंजाम दिया. बदमाशों ने एक व्यापारी से नकदी लूटी और दूसरे से 5 लाख लूटने में नाकाम रहने पर उसे गोली मार दी. बड़ी लापरवाही यह रही कि चेकिंग पॉइंट पर कोई भी एसएचओ मौजूद नहीं था. इस सुरक्षा चूक और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर स्थानीय विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने भी गहरी चिंता जताई है.

09:33:26 Jul 05, 2026, 09:33 AM (IST)

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चित्तौड़गढ़ के भदेसर में मक्के की फसल में खाद डालते समय मधुमक्खियों ने एक ही परिवार के 5 लोगों पर अचानक हमला कर दिया. इस हमले में दंपत्ति, दो बच्चे और एक 11 महीने का मासूम घायल हो गए. महिला खेत में ही बेहोश हो गई. उदयलाल नामक व्यक्ति ने अपनी जान जोखिम में डालकर 11 महीने के मासूम को बचाया. दंपत्ति की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सांवलिया जिला अस्पताल रेफर किया गया है.
 

09:33:16 Jul 05, 2026, 09:33 AM (IST)

Rajasthan News Live

करौली: एलडीसी भर्ती परीक्षा आज, जिले में 12 केंद्रों पर 4512 अभ्यर्थी पंजीकृत , दो पारियों में आयोजित होगी परीक्षा, सुबह 9:30 से 12:30 और दोपहर 3 से 6 बजे तक होगी परीक्षा, कड़ी जांच के बाद अभ्यर्थियों को केंद्रों पर दिया प्रवेश,
 

08:13:25 Jul 05, 2026, 08:13 AM (IST)

Rajasthan News Live

भरतपुर भरतपुर में बेख़ौफ बदमाश ! एक रात में दो वारदातों से कांपा भरतपुर, एक घण्टे में दो फायरिंग की घटना, गोली लूट और दहशत का खेल, एक व्यापारी से गोली मारकर नगदी लूटी, दूसरे व्यक्ति से 5 लाख लूटने में रहे नाकाम तो गोली मारी, दोनों घायल व्यापारियों का अस्पताल में इलाज जारी, कल शाम 6 बजे से 10.30 बजे तक पुलिस की विशेष नाकाबंदी, उसी नाकाबंदी में बदमाशों ने दोनों वारदातों को दिया अंजाम, बड़ी बात वारदात से पहले एसपी और एएसपी मुख्यालय कर रहे रहे थे विशेष नाकाबंदी को चैक, चैकिंग के दौरान कोई भी एसएचओ नहीं मिला चेकिंग पॉइंट पर, वारदात स्थल पर पहले पहुंचे एसपी और एएसपी , बाद में पहुंचे एसएचओ साहब! सेवर व चिकसाना थाना इलाके में हुई दोनों वारदातें, स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने भी जताई चिंता, फायरिंग और लूट की वारदातों पर चिंता, अब सवाल क्या एसपी राजेश मीणा को करनी होगी सर्ज़री, कुर्सी घेर के बैठे एसएचओ साहब को दिखाना पड़ेगा लाइन का रास्ता?

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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