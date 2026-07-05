/Rajasthan News Live: लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आज, 38 उड़नदस्ते परीक्षा केंद्रों की करेंगे निगरानी

भरतपुर भरतपुर में बेख़ौफ बदमाश ! एक रात में दो वारदातों से कांपा भरतपुर, एक घण्टे में दो फायरिंग की घटना, गोली लूट और दहशत का खेल, एक व्यापारी से गोली मारकर नगदी लूटी, दूसरे व्यक्ति से 5 लाख लूटने में रहे नाकाम तो गोली मारी, दोनों घायल व्यापारियों का अस्पताल में इलाज जारी, कल शाम 6 बजे से 10.30 बजे तक पुलिस की विशेष नाकाबंदी, उसी नाकाबंदी में बदमाशों ने दोनों वारदातों को दिया अंजाम, बड़ी बात वारदात से पहले एसपी और एएसपी मुख्यालय कर रहे रहे थे विशेष नाकाबंदी को चैक, चैकिंग के दौरान कोई भी एसएचओ नहीं मिला चेकिंग पॉइंट पर, वारदात स्थल पर पहले पहुंचे एसपी और एएसपी , बाद में पहुंचे एसएचओ साहब! सेवर व चिकसाना थाना इलाके में हुई दोनों वारदातें, स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने भी जताई चिंता, फायरिंग और लूट की वारदातों पर चिंता, अब सवाल क्या एसपी राजेश मीणा को करनी होगी सर्ज़री, कुर्सी घेर के बैठे एसएचओ साहब को दिखाना पड़ेगा लाइन का रास्ता?