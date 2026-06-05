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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हुईं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'सोमनाथ-स्वाभिमान यात्रा को हरी झंडी दिखाई. एसी विशेष ट्रेन से 970 वरिष्ठ नागरिक निशुल्क तीर्थ यात्रा करेंगे.
राजस्थान बीजेपी मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाएगी. बीजेपी ने आज से व्यापक जनसम्पर्क अभियान शुरू किया. आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मंडल स्तर तक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज अजमेर दौरे पर रही. राजस्थान की सभी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ें Zee Rajasthan News Live Blog.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हुईं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'सोमनाथ-स्वाभिमान यात्रा को हरी झंडी दिखाई. एसी विशेष ट्रेन से 970 वरिष्ठ नागरिक निशुल्क तीर्थ यात्रा करेंगे.
राजस्थान बीजेपी मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाएगी. बीजेपी ने आज से व्यापक जनसम्पर्क अभियान शुरू किया. आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मंडल स्तर तक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज अजमेर दौरे पर रही. राजस्थान की सभी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ें Zee Rajasthan News Live Blog.
Rajasthan News: सीकर के रींगस में सूने मकान में दिनदहाड़े चोरी हुई. चोरों ने 8 लाख नकदी और 10 लाख के जेवर चुरा लिए. परिवार रिश्तेदारी में गया था. पुलिस को सीसीटीवी में संदिग्ध दिखे हैं और जांच जारी है. इलाके में दहशत और सुरक्षा पर सवाल उठे हैं. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: बाड़ी के हाईवे 11बी पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कॉर्पियो पलट गई. हादसे में चार लोग घायल हुए, जिनमें दो की हालत गंभीर होने पर धौलपुर रेफर किया गया. डिवाइडर नहीं होने से इस हाईवे पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: झुंझुनूं में गिरफ्तार 24 वर्षीय राजेश ने पूछताछ में एक और हत्या कबूल ली है. पुलिस उसे साइको किलर मान रही है. आरोपी ने पहले लूट के इरादे से युवक की हत्या की और बाद में 200 रुपये के लिए बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस अन्य मामलों की भी जांच कर रही है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: दिल्ली होटल अग्निकांड में जान गंवाने वाले अजमेर के दंपत्ति जवरी लाल और कमला के शव आज घर पहुंचे. एक ही घर से दोनों की अर्थियां निकलीं तो माहौल गमगीन हो गया. बेटे-बेटी ने साथ कंधा दिया. पड़ोसियों ने उन्हें नेकदिल और मददगार दंपत्ति बताया. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: जीवनभर की इच्छा पूरी करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 970 वरिष्ठ नागरिकों को विशेष एसी ट्रेन से सोमनाथ, द्वारका और नागेश्वर तीर्थ यात्रा पर रवाना किया. दुर्गापुरा स्टेशन पर भावुक माहौल रहा, परिजन और बुजुर्गों की आंखें नम थीं, जयकारों से प्लेटफॉर्म गूंज उठा. यात्रा 6 दिवसीय है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: बांसवाड़ा में डीएनटी, ओबीसी, एससी-एसटी संगठनों ने जेल भरो आंदोलन किया. कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपकर 10% आरक्षण समेत 11 सूत्रीय मांगें रखीं. 1 जुलाई को जयपुर में महा-पड़ाव की घोषणा की गई. सरकार से जल्द वार्ता की मांग उठी. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: जैसलमेर में यूआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाड़मेर रोड-एयरपोर्ट लिंक रोड पर 100 से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए. करीब 300 बीघा सरकारी जमीन (100 करोड़ मूल्य) अतिक्रमण मुक्त हुई. प्रशासन ने नोटिस के बाद कार्रवाई की और आगे भी अभियान जारी रखने की बात कही. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: जयपुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां ‘हरियालो राजस्थान’ और ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बरगद का पौधा लगाकर की. इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया गया. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Crime News: जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर में हुए रामावतार असवाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने आरोपी सोहेल लुहार को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि कबूतरों का पिंजरा खरीदने को लेकर हुए विवाद की रंजिश में आरोपी ने धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की थी. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Weather Update: 5 जून 2026 को राजस्थान में शाम के बाद कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलीं. पूर्वी व पश्चिमी हिस्सों में कहीं हल्की से भारी बारिश दर्ज हुई, बीकानेर में 75 मिमी बारिश हुई. अगले दिनों आंधी-बारिश जारी रहने के संकेत हैं, 8 जून से गर्मी बढ़ेगी. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 5 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में मिला-जुला रुख रहा. चांदी 3500 रुपए सस्ती होकर 2,63,000 रु/किलो रही, जबकि सोना 1000 रुपए गिरकर 1,57,700 रु/10 ग्राम दर्ज हुआ. बाजार में कारोबार सामान्य रहा. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Solar Energy: राजस्थान में सौर ऊर्जा उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. RERC ने सोलर उपकरणों पर GST 12% से घटाकर 5% होने का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. इससे बिजली खरीद लागत घटेगी, रूफटॉप सोलर सस्ता होगा और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा. पढ़ें पूरी खबर…
जयपुर ग्रामीण पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल,
7 पुलिस थानों के थानाधिकारी बदले,
सामोद SHO गोपीराम को किया लाइन हाजिर,
हेमराज सिंह को लगाया सामोद,राजपाल सिंह लगाया रायसर,
मुकेश कुमार खराड़िया फागी,विक्रांत शर्मा होंगे आंधी SHO,
संजय प्रसाद मीणा को लगाया दूदू,राजेश वर्मा मौजमाबाद की जिम्मेदारी,
जयपुर ग्रामीण SP हनुमान प्रसाद मीणा ने जारी किए आदेश.
राजस्थान बिजली भर्ती रिजल्ट जारी,
वेल्डर-फिटर ग्रुप-IV का फाइनल रिजल्ट आउट,
RVUNL-RVPNL-AVVNL-JdVVNL की वेल्डर-फिटर भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित,
ITI पास युवाओं के लिए खुशखबरी,
ग्रुप-IV वेल्डर-फिटर का सिलेक्शन लिस्ट लाइव,
ग्रुप-III बॉयलर अटेंडेंट का रिजल्ट 10 जून 2026 को आएगा.
राजस्थान के श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ क्षेत्र के किसान सरकार से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के टारगेट को बढ़ाने, खरीद समय सीमा बढ़ाने और बारदाने की मांग कर रहे हैं मगर सरकार ने 3 दिन पहले अनूपगढ़ के गेहूं खरीद के टारगेट को 35 हजार बैग कम कर दिया है, तब से ही धान मंडी में गेहूं की लॉफ्टिंग का कार्य बंद है. टारगेट कम करने के विरोध में आज शुक्रवार को अनूपगढ़ व्यापार मण्डल में सयुंक्त किसान मोर्चा, व्यापारियों और मजदूरों की बैठक आयोजित हुई.
यहां पढ़ें पूरी खबर- राजस्थान में MSP पर गेहूं खरीद को लेकर बवाल, अनूपगढ़ के किसान-व्यापारी करेंगे प्रदर्शन
मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता केजीपी-3 एक बार फिर करौली जिले के मासलपुर क्षेत्र में पहुंच गया है. मासलपुर के नवलापुरा गांव के पास चीते ने पांच भेड़ों का शिकार कर लिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेडियो कॉलर की मदद से चीते की लगातार ट्रैकिंग की जा रही है.
यहां पढ़ें पूरी खबर- कूनो से निकला चीता KGP-3 फिर पहुंचा करौली, 5 भेड़ों का किया शिकार, गांव में दहशत
राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अरनोद उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चूपना में नरेगा मजदूरों ने रोजगार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. धरनार्थियों का कहना है कि जब तक ग्राम पंचायत क्षेत्र में मनरेगा के तहत कार्य शुरू नहीं किए जाते और मजदूरों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
यहां पढ़ें पूरी खबर- मनरेगा में काम नहीं मिलने पर मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना, पंचायत मुख्यालय पर डटे ग्रामीण
राजस्थान के धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके में आंधी के वजह से दीवार गिरने के कारण दो भाइयों की मौत हो गई. भरतपुर के गढ़ी बाजना इलाके के रहने वाले दोनों भाई बकरियां चराकर घर आ रहे थे. इस दौरान अचानक आंधी-तूफान आया.
यहां पढ़ें पूरी खबर- आंधी-तूफान से बचने के लिए दीवार का लिया सहारा, दो भाइयों की दर्दनाक मौत
बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र कुमावत ने शुक्रवार को विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया. इस मौके पर मोर्चा अध्यक्ष कुमावत ने दावा किया कि वो पदभार ग्रहण से पहले ही सभी 44 जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से संपर्क कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 60 हजार किलोमीटर यात्रा की. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भरोसा जताते हुए कहा कि पार्टी का यह मोर्चा ओबीसी वर्ग में संगठन को मजबूती देगा.
यहां पढ़ें पूरी खबर- BJP ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने डॉ. महेंद्र कुमावत, 60 हजार किमी यात्रा कर कार्यकर्ताओं से साधा संवाद
राजस्थान के अजमेर में वर्ष 2024 में रेलवे स्टेशन पर 11 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पोक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने दोषी ओमप्रकाश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा आरोपी पर 26,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए 6 लाख रुपये की प्रतिकार राशि देने की अनुशंसा की है.
यहां पढ़ें पूरी खबर- अजमेर रेलवे स्टेशन से अगवा कर बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास
भाजपा नेता सतीश पूनियां को राज्यसभा का टिकट मिलने के बाद घर के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता. कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनियां को अपने कंधों पर उठाया. हरियाणा सरकार के कुछ विधायक भी पहुंचे. इस दौरान सतीश पूनियां बोले मुझे टिकट देना इस बात का उदाहरण कि पार्टी आखिरी पंक्ति में बैठे मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है.
फर्जी FMGE सर्टिफिकेट घोटाले में राजस्थान मेडिकल काउंसिल का कर्मचारी गिरफ्तार,
जयपुर एसओजी ने किया आरोपी क़ो गिरफ़्तार,
फर्जी FMGE सर्टिफिकेट के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने के चर्चित मामले में हुई कार्रवाई,
आरोपी फर्जी दस्तावेजों को सही बताकर मेडिकल रजिस्ट्रेशन करता और इसके बदले लेता था मोटी रकम,
राजस्थान मेडिकल काउंसिल का तत्कालीन वेरिफाइंग ऑफिसर (कनिष्ठ सहायक) फरहान हसन उर्फ फरहान नकवी गिरफ़्तार,
आरोपी साल 2023-24 में रजिस्ट्रेशन अनुभाग में था पोस्टेड,
मामले में पहले ही फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर पंजीकरण कराने वाले 17 आरोपी हो चुके है गिरफ़्तार,
राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा, यूडीसी अखिलेश माथुर और मुख्य आरोपी भानाराम माली सहित एक दलाल को गिरफ्तार भी हो चुके गिरफ़्तार,
आज गिरफ़्तार हुआ आरोपी फरहान प्रत्येक केस में 2 से 5 लाख रुपये लेता था सर्टिफिकेट के.
Jhalawar Human Trafficking Case: राजस्थान के झालावाड़ से लेकर मुंबई तक फैले एक कथित अंतरराज्यीय मानव तस्करी रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. जांच में सामने आया कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को बेहतर जीवन और रोजगार का झांसा देकर महानगरों में भेजा जाता था.
India Pakistan Border: भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे के दौरान कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
झुंझुनूं: मंडावरा में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम, महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, दिया जल संरक्षण का संदेश, प्रभारी सचिव डॉ. नवीन जैन ने दिलाई प्रकृति संरक्षण की शपथ, अतिथियों ने किया पौधरोपण, भूजल पुनर्भरण पर दिया जोर, एनीकट निर्माण कार्य का अधिकारियों ने किया निरीक्षण, जनभागीदारी से जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान.
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के झालाना स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में वृक्षारोपण किया. इस दौरान मंत्री जोगाराम पटेल, वन मंत्री संजय शर्मा, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए राज्य सरकार का वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चल रहा है। साथ ही एक पेड़ मां के नाम, हरियालो राजस्थान का कार्य भी शुरू हुआ है.
Ebola Virus in Rajasthan: राजस्थान में इबोला वायरस का पहला संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. युगांडा से राजस्थान घूमने आई एक विदेशी महिला में इबोला जैसे लक्षण पाए जाने पर उसे जयपुर के RUHS अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है. अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.
जयपुर-विश्व पर्यावरण दिवस आज, एक पेड़ मां के नाम,हरियालो राजस्थान की होगी शुरुआत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पौधा लगाकर करेंगे शुरुआत, वानिकी वृक्ष उद्यान में करेंगे वृक्षारोपण, जयपुर में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होगा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे मुख्य अतिथि, वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी होंगे शामिल.
जयपुर सोलर उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी. RERC ने 12% से 5% GST कटौती का लाभ. सीधे उपभोक्ता को देने का आदेश. सौर ऊर्जा उपकरणों पर GST घटी, बिजली खरीद सस्ती होगी RERC का बड़ा फैसला, सोलर-विंड डेवलपर्स को उपभोक्ता को देना होगा GST का फायदा सोलर मॉड्यूल-पीवी सेल पर GST 5%: अब कम दाम में मिलेगी हरित बिजली. पावर परचेज एग्रीमेंट में 'चेंज इन लॉ', राजस्थान में उपभोक्ता हित का फैसला सोलर-पवन-बायोगैस उपकरण सस्ते.
Bikaner खाजूवाला से खबर विश्व पर्यावरण दिवस पर खाजूवाला में ‘रन फॉर एनवायरमेंट’ का आयोजन, वन विभाग ने निकाली पर्यावरण जागरूकता दौड़, दंतोर रेंज कार्यालय से वन वाटिका तक दौड़े प्रतिभागी, पर्यावरण संरक्षण का दिया गया जन-जागरूकता संदेश, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और स्वच्छता पर दिया गया जोर, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रति किया जागरूक, ‘पर्यावरण बचाओ, भविष्य बचाओ’ का दिया संदेश, वन विभाग का अनूठा प्रयास, युवाओं ने बढ़-चढ़कर लिया भाग, वंदे गंगा पखवाड़ा अभियान के तहत आयोजित हुई दौड़, खाजूवाला में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन-जागरण अभियान तेज़.
बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर, गारबदेसर में तेज आंधी और बारिश से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गारबदेसर को भारी नुकसान, विद्यालय के हॉल की छत देर रात भरभराकर गिरी, हादसे में छत की कई पट्टियां टूटीं, फर्नीचर भी हुआ क्षतिग्रस्त, ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते टला बड़ा हादसा, स्कूल में कोई मौजूद नहीं होने से जनहानि नहीं हुई, आंधी-तूफान और बारिश से भवन की सुरक्षा पर उठे सवाल, स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त भवन की तत्काल मरम्मत की मांग की, गनीमत रही कि हादसा स्कूल समय में नहीं हुआ, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था.
बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ से खबर. ट्रक व कार के बीच भिड़ंत पांच घायल. स्टेट हाईवे 6 पर तोलियासर गांव के पास हुआ हादसा. एपीजे अब्दुल कलाम वेलफेयर सोसाइटी की एंबुलेंस पहुंची मौके पर. सभी घायलों को लाया गया उप जिला अस्पताल. एक गंभीर घायल को किया पीबीएम ट्रॉमा सेंटर रेफर. पुलिस पहुंची मौके पर,देर रात्री को हुआ हादसा.
जयपुर. जयपुर एयरपोर्ट पर मिला एक संदिग्ध यात्री. इबोला से संक्रमित होने की जताई जा रही आशंका. आज तड़के सुबह 4:30 बजे जयपुर पहुंचा था यात्री. एयर अरबिया की फ्लाइट से शारजाह से आया था यात्री. एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान इबोला से संक्रमित की संभावना आई सामने. एयरपोर्ट टर्मिनल-1 से भेजा गया RUHS अस्पताल.
सिरोही पुलिस को देखकर कार सवार युवकों ने भागने का प्रयास स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान की घटना रुकने का इशारा करने पर तेज रफ्तार से दौड़ाई कार पुलिस ने पीछा कर कार को रुकवाया और तीन युवकों को लिया हिरासत में पुलिस द्वारा तीनों से पूछताछ की जारी थाना प्रभारी ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई.
झालावाड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अंतर-राज्यीय मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ झालावाड़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान (झालावाड़, बूंदी, टोंक), मध्य प्रदेश (ग्वालियर) और मुंबई तक फैले अंतर-राज्यीय मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने जबरन देह व्यापार के दलदल में धकेली गईं 10 नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित मुक्त कराया है. इस मामले में गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार और 1 को डिटेन किया गया है. यह नेटवर्क आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निशाना बनाकर अमानवीय 'सौदा पत्र' (करारनामा) के जरिए नाबालिगों की खरीद-फरोख्त कर रहा था. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में मीडिया रिपोर्ट्स पर त्वरित संज्ञान लेते हुए गठित विशेष जांच दल (SIT) की यह सफलता सराहनीय है. ऐसे रैकेट ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और आर्थिक तंगी का फायदा उठाते हैं. इस नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने से क्षेत्र में संगठित अपराध और बाल शोषण पर कड़ा प्रहार होगा.
जयपुर
जयपुर के मुहाना मंडी क्षेत्र में 8 MVA ट्रांसफार्मर फूंका.
डिस्कॉम के 6 इंजीनियर छुपाते रहे!
सूचना मिलते ही SE साउथ ,अनिल टोडवाल, XEN राजीव अग्रवाल मौके पर पहुंचे,
ठेकेदार से नुकसान की वसूली को लेकर अभी तक डिस्कॉम से कोई कार्रवाई नहीं की गई!
करोड़ों का नुकसान,JDA ठेकेदार की खुदाई से कटा केबल,
राजस्थान में राज्यसभा चुनाव
सांसद नीरज डांगी को फिर से बनाया प्रत्याशी.
कांग्रेस ने नीरज डांगी को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार.
नीरज डांगी आज करेंगे नामांकन दाखिल.
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद.
12:30 बजे बाद नामांकन करेंगे दाखिल.
राजस्थान में ड्रग तस्कर उस्मान खान की अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई जारी है. चारागाह आराजी नंबर 17 पर बने उसके 1 करोड़ रुपये मूल्य के अवैध फार्महाउस पर बुलडोजर चला दिया गया. पुलिस ने पहले ही उस्मान खान की 2.78 करोड़ रुपये की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था.