झालावाड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अंतर-राज्यीय मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ झालावाड़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान (झालावाड़, बूंदी, टोंक), मध्य प्रदेश (ग्वालियर) और मुंबई तक फैले अंतर-राज्यीय मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने जबरन देह व्यापार के दलदल में धकेली गईं 10 नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित मुक्त कराया है. इस मामले में गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार और 1 को डिटेन किया गया है. यह नेटवर्क आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निशाना बनाकर अमानवीय 'सौदा पत्र' (करारनामा) के जरिए नाबालिगों की खरीद-फरोख्त कर रहा था. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में मीडिया रिपोर्ट्स पर त्वरित संज्ञान लेते हुए गठित विशेष जांच दल (SIT) की यह सफलता सराहनीय है. ऐसे रैकेट ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और आर्थिक तंगी का फायदा उठाते हैं. इस नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने से क्षेत्र में संगठित अपराध और बाल शोषण पर कड़ा प्रहार होगा.

