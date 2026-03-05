Rajasthan News Live: डूंगरपुर में आज पुलिस लाइन में खेली जाएगी 'वर्दी वाली होली', विधानसभा में पेश किए जाएंगे 2 खास विधेयक

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई बड़ी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं. राजस्थान विधानसभा में आज दो विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, वहीं दो विधेयक पारित करवाए जाएंगे. राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक और राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक विधानसभा में रखे जाएंगे. डूंगरपुर में आज पुलिस लाइन में वर्दी वाली होली खेली जाएगी. प्रदेश में अब दो से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्ति भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे. दो संशोधन विधेयक विधानसभा में आज रखे जाएंगे. राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पंचायतराज मंत्री मदन दिलावर रखेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

