Rajasthan News Live: डूंगरपुर में आज पुलिस लाइन में खेली जाएगी 'वर्दी वाली होली', विधानसभा में पेश किए जाएंगे 2 खास विधेयक

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई बड़ी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं. राजस्थान विधानसभा में आज  दो विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, वहीं दो विधेयक पारित करवाए जाएंगे. राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक और राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक विधानसभा में रखे जाएंगे. डूंगरपुर में आज पुलिस लाइन में वर्दी वाली होली खेली जाएगी. प्रदेश में अब दो से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्ति भी पंचायत और निकाय चुनाव  लड़ सकेंगे. दो संशोधन विधेयक विधानसभा में आज रखे जाएंगे. राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पंचायतराज मंत्री मदन दिलावर रखेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
 

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में आज राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कई अहम घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं. राज्य विधानसभा में आज दो महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे, जबकि दो अन्य विधेयकों को पारित कराने की प्रक्रिया भी चलेगी. सदन में राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किए जाएंगे. पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर इन विधेयकों को सदन में रखेंगे. प्रस्तावित बदलावों के तहत अब प्रदेश में दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति भी पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ सकेंगे.

वहीं डूंगरपुर में आज पुलिस लाइन परिसर में ‘वर्दी वाली होली’ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पुलिसकर्मी उत्साह के साथ हिस्सा लेंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज काठूवास पहुंचकर टीकाराम जूली से मातृ शोक व्यक्त करने के लिए मुलाकात करेंगे. राजस्थान की हर बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें ZEE Rajasthan के लाइव ब्लॉग के साथ.

