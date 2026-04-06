Rajasthan News Live Today: राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने BSTC (प्री डीएलएड) परीक्षा 2019 और 2020 में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा दिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में अब तक कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, एसओजी ADG विशाल बंसल ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य असली अभ्यर्थियों की जगह पैसे लेकर अन्य लोगों को परीक्षा में बैठाते थे. जांच के दौरान दस्तावेज और हस्ताक्षर की फॉरेंसिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि परीक्षा देने वाले व्यक्ति और वास्तविक अभ्यर्थी अलग-अलग थे. इस मामले की शुरुआत 4 फरवरी 2021 को पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध युवक की गिरफ्तारी से हुई थी, जिसके पास से डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा दिलाने से जुड़े दस्तावेज मिले थे. इसके बाद एसओजी ने केस दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की.