Rajasthan News Live Today: राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने BSTC (प्री डीएलएड) परीक्षा 2019 और 2020 में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा दिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में अब तक कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
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Rajasthan News Live Today: राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने BSTC (प्री डीएलएड) परीक्षा 2019 और 2020 में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा दिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में अब तक कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, एसओजी ADG विशाल बंसल ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य असली अभ्यर्थियों की जगह पैसे लेकर अन्य लोगों को परीक्षा में बैठाते थे. जांच के दौरान दस्तावेज और हस्ताक्षर की फॉरेंसिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि परीक्षा देने वाले व्यक्ति और वास्तविक अभ्यर्थी अलग-अलग थे. इस मामले की शुरुआत 4 फरवरी 2021 को पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध युवक की गिरफ्तारी से हुई थी, जिसके पास से डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा दिलाने से जुड़े दस्तावेज मिले थे. इसके बाद एसओजी ने केस दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की.
अवैध कॉलोनी पर चला जेडीए का बुलडोजर. जयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर बुलडोजर चलाया. जाड़ा के डीआईजी आनंद शर्मा ने कहा कि अभियान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चलाया जा रहा है. जेडीए की प्रवर्तन टीम ने जोन-14 के तहत सांगानेर के मानपुर टीलावाला क्षेत्र में करीब 4 बीघा निजी कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया. यहां बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सड़कों और अन्य निर्माणों को जेसीबी की मदद से हटाया गया. इसके अलावा जोन-10 में ग्राम जयसिंहपुरा क्षेत्र में लगभग 15 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों—‘सावरिया धाम’, ‘पूजा विहार’ और ‘राधा बल्लभ’—पर भी कार्रवाई की गई. इन कॉलोनियों में बनाई गई सड़कों, बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माणों को हटाकर अवैध बसावट के प्रयास को विफल किया गया. कार्रवाई के दौरान जयसिंहपुरा में 4 बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण भी हटाया गया. जेडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बाड़मेर शहर के नेहरू नगर क्षेत्र में स्थित एक निजी पीजी हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. छात्रा का शव उसके कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि छात्रा हॉस्टल में रहकर बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रही थी.
घटना की सूचना मिलते ही सीओ बाड़मेर Ramesh Sharma सहित कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की.
इधर, परिजनों ने छात्रा की मौत को संदिग्ध बताते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया है, जिससे मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सके.
घटना के बाद क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल है, क्योंकि इस हॉस्टल में बड़ी संख्या में छात्राएं निवास करती हैं. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है.
बांसवाड़ा जिले के घाटोल पुलिस चौकी से महज 40 मीटर की दूरी पर स्थित एक ज्वेलरी दुकान में दिनदहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया. जानकारी के अनुसार एक युवक ग्राहक बनकर दुकान में आया और बातचीत के दौरान दुकानदार को उलझाकर करीब 9 तोला सोने के जेवरात जिसकी कीमत लगभग साढ़े 13 लाख रुपये बताई जा रही है, चुरा कर फरार हो गया. यह घटना दोपहर करीब 1 बजे की बताई जा रही है. चोरी इतनी शातिर तरीके से की गई कि दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लगी. कुछ देर बाद जब सामान चेक किया गया, तब इस घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद दुकान मालिक के होश उड़ गए. पीड़ित दुकानदार दरवेश कुमार तेजपाल मुंगानिया की दुकान पर यह वारदात हुई है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, वही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपी की पहचान की जा सके. दिनदहाड़े और पुलिस चौकी के इतने करीब हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021
पेपर लीक प्रकरण में अपने स्थान पर किसी अन्य को डमी बैठाकर लिखित परीक्षा पास करने वाला अभ्यर्थी गिरफ्तार,
सियाराम मीणा ने हनुमान प्रसाद मीणा की जगह दी थी परीक्षा,
15 लाख रूपये में सौदा हुआ था दोनों के बीच,
दोनों पारियों की लिखित परीक्षा में दिया था हनुमान ने एग्जाम,
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में अब तक 63 ट्रेनी एसआई,
6 चयनित सब इंस्पेक्टर सहित 140 आरोपी गिरफ्तार.
सीकर में पुलिस ने ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. कोतवाली पुलिस, साइबर सेल और डीएसटी टीम ने ऑपरेशन म्युल हंटर के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों के आधार कार्ड लेकर पहले सिम निकलवाते और फिर ऑनलाइन खाते खोलकर साइबर ठगों को दे देते. साइबर ठग इन खातों से करोड़ों रुपए का लेनदेन करते. पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 18 फर्जी सिम, एटीएम कार्ड सहित अन्य डिवाइस बरामद किए हैं. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. थानाधिकारी ने बताया कि मामले में आरोपी आकाश सैनी और अहमद रजा पठान को गिरफ्तार किया है.
राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है. विश्व प्रसिद्ध आमेर महल के पीछे स्थित जयगढ़ किले के रास्ते पर एक विदेशी महिला के साथ कथित रूप से 5 युवकों द्वारा छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने का मामला सामने आया है, घटना के बाद पर्यटन नगरी जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. जानकारी के अनुसार, जापान की बताई जा रही विदेशी महिला रविवार सुबह आमेर महल के पिछले हिस्से से जयगढ़ किले की ओर आ रही थी. रास्ते की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए वह फोटो खींचने के लिए रुकी. इसी दौरान वहां पहले से मौजूद 5 युवक उसके पास पहुंचे और उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे. वही आरोप है कि युवकों ने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसे घेर लिया. अचानक हुए इस घटनाक्रम से महिला बुरी तरह घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी. विदेशी महिला ने बताया कि हिम्मत दिखाते हुए वहां से खुद को छुड़ाया और डरी-सहमी हालत में दौड़ते हुए वापस आमेर किले की ओर भागी, वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड को उसने पूरी घटना की जानकारी दी महिला की स्थिति काफी डरी हुई बताई जा रही है. सूचना मिलते ही डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी है. आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और संदिग्ध युवकों की पहचान की कोशिश की जा रही है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का टोंक में बड़ा बयान. मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर बोले कि भारत के नेतृत्व ने जो काम किया है, किसी भी चीज की कमी नहीं आई. जिस प्रकार कई देशों में हाहाकार मचा है. इस समय में भारत ने पड़ोसी धर्म निभाया ओर उन देशों की मदद की 30 लाख मीट्रिक टन फ्यूल दिया. हमारे विरोधी कांग्रेसी नेता जमकर मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं.
सुजानगढ़ से इस वक्त की बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है. सुजानगढ़ के नजदीकी छापर कस्बे में एक भीषण सड़क हादसे ने तीन युवकों की मौत हो गई तथा एक घायल हो गया. जानकारी के मुताबिक छापर के पास ट्रक और पल्सर बाइक की आमने-सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक पर सवार तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही बीदासर DYSP नेमीचंद और छापर थानाधिकारी इंद्रलाल शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने मृतकों के शवों को सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.
बगरू में एथेनॉल से भरा टैंकर पलटने का मामला,
बगरू रीको, महिंद्रा सेज, जयपुर नगर निगम की दमकल पहुंची मौके पर,
7 क्रेनों की मदद से पलटे टैंकर को किया गया सीधा,
इस दौरान लगातार दमकल से डाला गया पानी ओर फॉम मैकेनिकल केमिकल,
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम राजेश गुप्ता,
एसीपी हेमेंद्र शर्मा ओर थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा रहे मौजूद,
पुलिस की तत्परता से बाद हादसा टला.
एथेनॉल से भरा टैंकर पलटने का मामला,
मौके पर बगरू एसीपी हेमेंद्र शर्मा पहुंचे,
बगरू रीको, महिंद्रा सेज, जयपुर नगर निगम की दमकल पहुंची मौके पर,
राहत कार्य जारी,
टैंकर से हो रहे एथेनॉल के बहाव पर किया जा रहा है नियंत्रण,
टैंकर को घटना स्थल से हटाने के लिए बुलाई है क्रेन भी मौके पर पहुंची,
हाईवे पर लग लंबा जाम,
मौके पर एथेनॉल से भरे क्षतिग्रस्त टैंकर को हटाने प्रयास जारी,
फोम मैकेनिकल का किया जा रहा है छिड़काव.
प्रदेश में SI भर्ती शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न होने पर गृहराज्य मंत्री जवाहर बेढ़म ने कहा कि सरकार और एजेंसियों की चाक चौबंद व्यवस्थाओं का नतीजा है. पार्टी स्थापना दिवस पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे जवाहर बेढम ने कहा कि किसी भी परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, हमारी सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. ढाई साल में अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं पारदर्शी तरीके से हुए हैं, हमारी एजेंसियों ने चाकचौबंद तरीके से व्यवस्था की है. हम इस बात को लेकर काम कर रहे हैं कि युवाओं का संकल्प साकार कर सकें. इतना ही नहीं पूर्व में जिन लोगों ने पेपर लीक या भर्तियों में गड़बड़ियां की है उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएं.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोयंबटूर एयरपोर्ट पहुंचे. जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका अभिनंदन किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन के समर्थन में कोयंबटूर पहुंचे हैं. यहां वे 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के तहत कोयंबटूर (उत्तर) विधानसभा क्षेत्र से उनके नामांकन के दौरान आयोजित रैली में शामिल हुए. बताया जा रहा है कि इस रैली में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे. इस दौरान सीएम भजनलाल ने ट्वीट करते हुए कहा -परिवर्तन की हुंकार, कोयंबटूर है तैयार! रोड शो में उमड़ा जन सैलाब इस बात इस बात का प्रमाण है कि तमिलनाडु परिवर्तन के लिए तैयार है.
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा पेपर लीक हुआ या नहीं, ये आगे पता लगेगा. पेपर लीक के मामले कांग्रेस सरकार ने पकड़े थे. कांग्रेस ने कानून बनाया था, कांग्रेस ने लाइन ऑफ एक्शन तय किया कि भविष्य में कभी पेपर लीक नहीं हो. सरकार की ड्यूटी है परीक्षा कराना. 2 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं, सारी भर्ती सरकार पूरी क्यों नहीं करती. अंदरखाने क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं है, सरकार ही तो सारे मामले खोलती है. सरकार ने पेपर कराकर एहसान नहीं किया है, पेपर कराना सरकार की ड्यूटी है.
बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान,
बीजेपी का दोगलापन फिर वापस आ गया है,
बीजेपी अपना स्थापना दिवस अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ही मना रही है.
जूली ने कहा राजस्थान दिवस ही क्यों मनाएं हिंदी पंचांग से?
बीजेपी को राजस्थान दिवस से क्या चिढ़ है, इसे क्यों चेंज करना चाहते हो.
प्रशिक्षु आईपीएस माधव उपाध्याय एपीओ,
कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश,
जांच से पहले माधव उपाध्याय पर गिरी गाज,
गारनेट माफियाओ के साथ उपाध्याय की भूमिका संदिग्ध,
कल ही डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने जांच के दिए थे आदेश,
मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए डीजीपी ने आदेश,
अजमेर जीआरपी एसपी नरेन्द्र सिंह को सौंपी गई थी जांच.
चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर पेयजल व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान जिला कलेक्टर धनेत ग्राम पंचायत मुख्यालय पहुंचीं, जहां उन्होंने हैंडपंप का निरीक्षण किया और स्वयं हैंडपंप चलाकर पानी की उपलब्धता व गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने ग्रामीणों से पेयजल व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली और समस्याओं के बारे में पूछा. भ्रमण के दौरान महिलाओं ने स्नानघर निर्माण की मांग रखी, जिस पर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए. साथ ही अधिकारियों को खराब हैंडपंपों की शीघ्र मरम्मत कर पेयजल व्यवस्था सुचारु रखने के निर्देश भी दिए.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का X पर बयान, कहा -गाड़िया लोहार प्रतिज्ञा मुक्ति दिवस के अवसर पर मैं गाड़िया लोहार समाज की अटूट निष्ठा, दृढ़ इच्छाशक्ति एवं ऐतिहासिक संकल्प को नमन करता हूं. आज ही के दिन वर्ष 1955 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इस स्वाभिमानी समाज को प्रवेश करवाकर इनकी सदियों पुरानी प्रतिज्ञा को पूर्ण करवाया था. हमारी कांग्रेस सरकार ने सदैव इस समाज के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए हैं जिसके अंतर्गत गाड़िया लोहार समेत एमबीसी वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला किया गया. साथ ही, समाज के सर्वांगीण विकास और उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु 'राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड' के गठन को मंजूरी प्रदान की गई.
सीकर जिले के खाटूश्यामजी में विश्व विख्यात बाबा श्याम के दरबार में भाजपा के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद राधा मोहन अग्रवाल श्याम चौखट पर पहुंचे. उन्होंने बाबा श्याम के विधिवत दर्शन कर पूजा-अर्चना की और देश की खुशहाली व समृद्धि की कामना की. श्री श्याम मंदिर कमेटी ने उनका स्वागत करते हुए श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया. इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, सहित कई भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.
बीकानेर रेलवे स्टेशन पर बंदरों के आतंक से यात्री और कर्मचारी दहशत में हैं. बंदरों के हमलों में कई यात्री घायल हो चुके हैं. रेलवे प्रशासन ने वन विभाग और नगर निगम को पत्र लिखकर बंदरों को पकड़ने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. पढ़ें पूरी खबर…
जयपुर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी किया, इंतजारशास्त्र: चैप्टर 15, कहा -हमारी कांग्रेस सरकार ने सपना देखा था जोधपुर की ऐतिहासिक सुमेर लाइब्रेरी को हाईटेक, ई-लाइब्रेरी और आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का। भवन तैयार है, पर भाजपा सरकार नीयत की कमी है. जोधपुर की ऐतिहासिक सुमेर लाइब्रेरी आज भाजपा सरकार की अदूरदर्शिता का शिकार है. 7.96 करोड़ की लागत से शानदार भवन बनकर तैयार है, लेकिन मात्र फर्नीचर और फिनिशिंग के बजट को रोककर युवाओं के भविष्य पर ताला लगा दिया गया है. शिक्षा और ज्ञान से आखिर भाजपा को इतना परहेज़ क्यों है?
टोंक पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा आयोजन जिला कलेक्टर टीना डाबी पहुंची परीक्षा केंद्र, जिला कलेक्टर टीना डाबी ने किया कई परीक्षा केंद्र का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश, व्यवस्थाओं को लेकर लिया जाएगा.
भीनमाल क्षेत्र के कारलू स्थित बोटेश्वर महादेव मंदिर में नवनिर्मित यज्ञशाला एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है. 22 से 24 अप्रैल तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर ली गई है. मंदिर परिसर को आकर्षक रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है. ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. महोत्सव को लेकर पूरे गांव में उत्साह का माहौल है और आयोजन को भव्य बनाने के लिए जोर-शोर से तैयारियां जारी है.
भरतपुर के बयाना में प्रेम विवाह की मांग को लेकर एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई है. गांव बरखेड़ा में पिछले 3 घंटों से चल रहे इस ड्रामे को देखते हुए SDRF और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है. प्रशासन युवती को सुरक्षित नीचे उतारने की समझाइश कर रहा है. पढ़ें पूरी खबर…
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से मौसम बदल गया है. माउंट आबू में पारा गिरकर 12.9°C रह गया है, जबकि धौलपुर में भारी बारिश हुई. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी कर किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है. पढ़ें पूरी अपडेट
Ranthambore tiger population: सवाई माधोपुर के रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो अब वन विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है. रिजर्व में क्षमता से अधिक बाघ होने के कारण टेरिटरी की कमी हो गई है और बाघों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ता जा रहा है. वर्तमान में रणथम्भौर में 76 से ज्यादा बाघ, बाघिन और शावक मौजूद हैं.
Rajasthan News: रायला थाना क्षेत्र के नया खेड़ा गांव में 4 वर्षीय मासूम दिव्या खारोल की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. रविवार सुबह घर के बाहर खेल रही बच्ची का शव पास स्थित कुएं में मिला. सबसे चिंताजनक बात यह है कि कुछ महीने पहले इसी कुएं में दिव्या के छोटे भाई का शव भी मिला था.
जालोर पुलिस ने राकेश जीनगर को गिरफ्तार कर 15 करोड़ रुपये के फर्जी नौकरी घोटाले का पर्दाफाश किया है. आरोपी ने जयपुर नगर निगम के नाम से फर्जी लेटर जारी कर 200 युवाओं को ठगा. पुलिस अब इस बड़े नेटवर्क की गहन जांच कर रही है. पढ़ें पूरी खबर…
डूंगरपुर के लक्ष्मण मैदान में डीपीएल (DPL) का शानदार आगाज हुआ है. पहले मैच में साबला ब्लास्टर्स ने चिखली थंडर्स को 4 विकेट से मात दी. 16 अप्रैल तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में पहली बार महिला क्रिकेट टीमें भी हिस्सा ले रही हैं.
Japanese Tourist Harassed: आमेर के जयगढ़ किले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिससे राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं. सुबह करीब 8:10 बजे गणेश पोल और जयगढ़ के बीच एक जापानी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ की घटना हो गई. महिला जयगढ़ महल की ओर जा रही थी, तभी पांच युवकों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ की.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि 6 अप्रैल को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में दोपहर बाद एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के कुछ भागों में पुनः तेज आंधी (40-50 किलोमीटर प्रति घंटा), बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना है. यह विक्षोभ काफी सक्रिय दिख रहा है, जिसके चलते किसानों और आम जनजीवन को सतर्क रहने की जरूरत है.
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Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज 3 अप्रैल को सोने और चांदी के भाव स्थिर बने रहे. बैंक बाजार वेबसाइट के अनुसार, राज्य में 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,39,390 रहा, जो कल के मुकाबले बिल्कुल नहीं बदला. इसी तरह 24 कैरेट सोने की कीमत भी 10 ग्राम पर ₹1,46,360 पर स्थिर रही. दोनों ही कैरेट में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया, जिससे निवेशकों और खरीदारों में थोड़ी राहत महसूस की जा रही है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 6 अप्रैल को स्थिर बनी रहीं. गोल्ड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, राज्य के प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल और डीजल के भाव पिछले दिनों की तुलना में कोई बदलाव नहीं दिखा.